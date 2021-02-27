В ближайшие дни в ряде областей могут установить "красный" уровень эпидопасности, - Ляшко
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В ближайшие дни в ряде областей Украины могут установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены на "красный" уровень", - уточнил Ляшко.
Он также сообщил, что ситуация в Черновицкой области, где с 1 марта вводятся карантинные ограничения "красного" уровня эпидемической опасности, остается неутишительной.
"Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Средняя занятость всех типов кроватей "ковидных" больниц в Черновицкой области составляет 60%. Несмотря на то, что обеспеченность койками в регионе значительно превышает средний по стране показатель, отдельные типы кроватей, например реанимационные кровати, занятые в настоящее время на 55% на уровне области", - уточнил Ляшко.
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Пандемия короновируса предоставила возможность осуществить так званую "великую перезагрузку" в целях становления новой общественной политики по контролю за людьми, экономикой и порядком посредством втягивания людей в конфликт друг с другом и запугивания людей в целях будущей вакцинации, чипизации… Распространение всякой волны об инфекционном заболевании обладает уникальной способностью вызывать у людей страх, тревогу, массовую истерию…, разобщая людей в обществе, бросая вызов социальной сплоченности среди населения и коллективной способности справляться с кризисом…
Например: "Социальная дистанция" (метр или метр и восемьдесят сантиметров) - это один из социальных экспериментов, проводимых сегодня, он относится к "шкале Богардуса", которая широко использовалась нацистами во время второй мировой войны. "Шкала социальной дистанции Богардуса" вызывает у людей негативные аффективные чувства, развивает ненависть среди людей. Это эксперимент, который проводится в Мире в настоящее время, разрушающий общество, делая коллектив разобщённым, борющимся за собственное выживание. А вынуждая носить маску, людей приучают молчать…
При этом нужно помнить, что нельзя достичь полного контроля пока у людей есть свой независимый доход, бизнес…, благодаря которому они обеспечивают себя и своих близких всем необходимым. Поэтому, для того чтобы попасть в зависимость от централизованной системы нужно предварительно уничтожать независимую экономику государств, обществ, семей, людей, при этом, убедившись в защите исключительно значительного бизнеса и в уничтожении исключительно малого.
Кризис экономики всегда открывает возможности новых видов контроля. Суть в том, что если люди не могут обеспечить себя базовым доходом, то правительство "с гуманных соображений" берет на себя обязанность обеспечить "базовим/социальным/минимальным доходом" каждого человека под условием, если исполните свой социальный долг (вакцинация, чипизация итдитп)…
думал все уже побеждено и повержено - трубы тогда накалились от поберных маршей,
а оно она как....
1,700,000 в среднем каждый день в штатах прививается.
J&J вроде завтра может получить сертификацию.
не знаю уже как ето все помогает, но вроде статистика по новым случаям заражения идет устойчиво вниз.
и да - конечно ни о какой индийской ширке не может быть и речи...
... ось так ШАНОВНІ придають ОЗНАКИ якоїсь гей-би законності в ТАКИХ чуттєвих питаннях .. в РУЧНОМУ режимі ... ні Рішення міської ні районної ні обласної РАД ні Верховної Ради.. ХТО уповноважував цих Клєрків обмежувати ПРАВА Громадян ХТО ... Де ЗАКОНОДАВЧА влада - що мовчимо ? ... ВСЕ заднім числом ... раніше це називалося МАХНОВЩИНА .. так нам нав"язують ХАОС замість Конституційного ладу ...спочатку понаставляли бронетехніки з бойовою зброєю ...хто це ЗРОБИВ вже 5 й день - який чи тверезий майор - НЕ законодавча влада а саме КЛЄРКИ якоїсь служби .... БУДЬТЕ пильні Люди ..критично оцінюймо ситуацію ... НЕ піддавайтеся плановому ПСИХОЗУ де-яких зацікавлених осіб ... перебісяться .. більше позитиву ..здорового глузду .. Будьте здорові
.Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...