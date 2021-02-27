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Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию

Режим Владимира Путина выбрал курс конфронтации с Европейским Союзом и использует все имеющиеся средства для сохранения своей власти в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель во время дискуссии, организованной аналитическим центром Atlantic Council.

"Россия отсоединяется от ЕС. Режим Путина использует все средства, включая дезинформацию, чтобы обеспечить свое выживание и бороться против оппозиции", - сказал Боррель, опубликовав видео своего выступления в Twitter.

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Он снова вспомнил о своем визите в Москву и сказал, что агрессивные действия Кремля показали, "что они видят демократические ценности как экзистенциальную угрозу".

"Этот опыт показал нам, что Россия не хочет взаимодействия с Европейским союзом, так как для них, то, что мы олицетворяем, либеральные ценности и демократию, рассматривается как угроза. Что-то такое, с чем они не могут жить", - отметил дипломат.

Боррель ранее заявлял, что новые санкции против России за арест и заключение Алексея Навального будут готовы через неделю.

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Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Обсуждение новых санкций происходит после того, как глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергеем Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
Вначале обосрался теперь заявляет Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 9854
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27.02.2021 12:50
+7
Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 9359
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27.02.2021 13:13
+5
Жалкий евродипломат начал что-то подозревать, надо же, но санкции все равно введёт смехотворные, да и те против третьесортных чиновников, в надежде вразумить зверя
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27.02.2021 12:58
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Вначале обосрался теперь заявляет Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 9854
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27.02.2021 12:50 Ответить
Не обкакався, а щиро та самовіддано відс..сав у Пуйла. А тепер чистить зуби і відновлює репутацію
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27.02.2021 13:03 Ответить
один рас не питорас)))
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27.02.2021 13:50 Ответить
Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 9359
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27.02.2021 13:13 Ответить
Т.е. свинособака, вкус ножек буша ты променчял на привкус хера рамзанки . Дишняя хромосома **** 😀
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27.02.2021 13:33 Ответить
Між ЕС і Китаєм не можна, бо США побоюються Китаю, як і Московитів. Краще буде між ЕС, кримськими татарами окремо і Україною.
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27.02.2021 14:20 Ответить
Кремлівські реваншисти здатні на все ,заради досягнення мети ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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27.02.2021 12:53 Ответить
Невже гєйродовбеники прозрівати починають? Щось не дуже вірю. Мабуть, йому не дають кран на "потоку" вертіти.
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27.02.2021 12:54 Ответить
Это прозрение ? Или так долго доходило ?
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27.02.2021 12:56 Ответить
та не може цього бути!
схоже, хтось знову затіває отету от русофобію
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27.02.2021 12:57 Ответить
Жалкий евродипломат начал что-то подозревать, надо же, но санкции все равно введёт смехотворные, да и те против третьесортных чиновников, в надежде вразумить зверя
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27.02.2021 12:58 Ответить
ну,тут много коментов не будет Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 1729.
украинцы это и так знают...а лаптеносцы тоже вполне в курсе,кто они такие
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27.02.2021 12:59 Ответить
Первый шаг - выдворить всех русских из ЕС и США и.они голыми руками вову задушат))))
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27.02.2021 13:01 Ответить
фантастика Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 4637. Только такой шухер начнется,, вдруг окажется что больших пиндосов, чем кацапы просто не существует
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27.02.2021 13:14 Ответить
І яких тільки слів не понапридумували, щоб не називати брехню брехнею...ВілікійРУсскіНарод.
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27.02.2021 13:02 Ответить
А з України? Забув?
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27.02.2021 13:07 Ответить
Боррель в Україну не заїхав. Заб.дів чи що?
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27.02.2021 13:02 Ответить
Похоже, скоро вы, свинособаки, вместе хера ***** будете сосать хер дедушки Байдена
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27.02.2021 13:35 Ответить
не монастырь, концлагерь, рабы вы е..аные
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27.02.2021 13:44 Ответить
Не всегда дезинформацию. Не всегда. Вот, к примеру, когда путенский режим провозглашает, что его устраивает кто угодно, кроме Порошенко, то тогда он говорит чистую как родниковая вода правду Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 2806
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27.02.2021 13:06 Ответить
Є навіть така психічна хвороба, коли людина постійно бреше - русскаязичіє називається.
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27.02.2021 13:08 Ответить
первый признак когда кацап брешет - eто когда у него губы шевелятся.
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27.02.2021 13:21 Ответить
Ес себя дескридитировал себяполностью.Показали,что бабки решают все,даже эти так называемые западные ценности.Ждите скоро в гости танки из параши в Брюсселе.
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27.02.2021 13:10 Ответить
дезинформация это наверное наименьшее пуцинское зло..
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27.02.2021 13:11 Ответить
до деда как до жирафа - кацапня его опустила на мaцковии, а он тока тока понималку с обижалкой начал включать.
а може еще раз на кремль слетать - контрольный так сказать, шо б уже все сомнения отпали?
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27.02.2021 13:18 Ответить
теперь деда очередь опускать лаптей
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27.02.2021 13:22 Ответить
та да - надеюсь в 18й раз он своей очереди не пропустит.
когда то же нужно прекращать быть идиотом и все таки глазенятки расплющить.
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27.02.2021 13:26 Ответить
Дід Боррель щось почав підозрювати, це якісь неправильні фуйлоголові кацапи, можуть і покусати.
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27.02.2021 13:39 Ответить
Походу до ЕС доходит как до жирафа.Не прошло и семи лет,щоб ЕС начал осозновать то,що Украина и не только в продолжении этих семи лет им каже.Що это война ценностей прежде всего.Или мир принимает модель Мордора,где сила над правом.Или модель Запада право над силой.Вы Борелль за яку модель? Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 4081
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27.02.2021 13:21 Ответить
Боррель за Бардель в Немытой
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27.02.2021 13:25 Ответить
Если Боррель за бордель,то скоро ему необязательно для этого ехать на Мордор.Бо бардель Мордора с гастролем,сам приедет к нему на танках Глава дипломатії ЄС Боррель: Режим Путіна використовує для виживання всі засоби, зокрема дезінформацію - Цензор.НЕТ 4149
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27.02.2021 13:56 Ответить
дезинформация- это десятое в сравнении с немецко -французскими,австрийскими,венгерскими ЕСовскими,обсешными подельниками ,которых рашист скупил на европейском "секонд хенде" ,в том числе и подных Борелю
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27.02.2021 13:43 Ответить
дезинформация- это десятое в сравнении с немецко -французскими,австрийскими,венгерскими ЕСовскими,обсешными подельниками ,которых рашист скупил на европейском "секонд хенде" ,в том числе и подных Борелю
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27.02.2021 13:48 Ответить
Для якого виживання? Вони на брехні народилися і на брехні живуть. Назва "Росія", вкрадена у нас Русів, русинів-українців. Петро 1 у 1721 році перейменував московитів, тобись напівдиких фіно-угрів, підсилених для розвитку татарами. Всі наші, дійсних русів, літописи вивезли в Московію і там дописували, виривали сторінки, фальшували, палили - стровоючи на їх базі свою історію походження, бо їх батько і мати Орда. До цього виродка, Петра Кривавого, Московія, ще їх називали Хинови і Моксель, платили данину Кримському хану. Потім обманом з використанням козацьких військ, тобиш наших, завоювали їх, знищили там всі архіви, де були ярлики на тимчасову владу князім-царям млосковитам під наглядом баскака орди. Пізніше таким же обманом і брехнею, підкупром старшин стравили одну частину козацького війська на іншу і опанувавши знищили обох, створили спочатку російську а потім радянську імперії. Побудовано все на брехні. Основу пропаганди і брехні створює РПЦ, і філіал її в Україні УПЦ. Це величезна пропагандистська саианинська машина, яка нічого немає спільного з релігією, просто носять їх шакали попівські ряси. Багато говорити не буду, Божі Заповіда "Не вбив" "Не вкради" і т.п. порушують і це в них вважається за норму. Москва - те терорит, вбивця і сатана.
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27.02.2021 14:19 Ответить
Нацианальная Русская Ідєя: Красти-Брехати-Вбивати.
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27.02.2021 14:59 Ответить
_В кремле вооружённый психопат и маньяк, а Западом в это время рулят пустозвоны и ботаны - они маньяку не соперники! Не говоря уж о подельниках путлера на Западе.
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27.02.2021 14:30 Ответить
це новина
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27.02.2021 17:01 Ответить
НЕ ВЫЖИВАНИЯ ДАЖЕ, А СУЩЕСТВОВАНИЯ !)
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28.02.2021 11:02 Ответить
 
 