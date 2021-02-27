Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию

Режим Владимира Путина выбрал курс конфронтации с Европейским Союзом и использует все имеющиеся средства для сохранения своей власти в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель во время дискуссии, организованной аналитическим центром Atlantic Council.

"Россия отсоединяется от ЕС. Режим Путина использует все средства, включая дезинформацию, чтобы обеспечить свое выживание и бороться против оппозиции", - сказал Боррель, опубликовав видео своего выступления в Twitter.

Russia is disconnecting from the EU. The Putin regime is using every means including disinformation to ensure its survival. #ACFrontPage

See my debate with @AtlanticCouncil https://t.co/XbKm82E3Km pic.twitter.com/oIqLVfKteB — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 27, 2021

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Он снова вспомнил о своем визите в Москву и сказал, что агрессивные действия Кремля показали, "что они видят демократические ценности как экзистенциальную угрозу".

"Этот опыт показал нам, что Россия не хочет взаимодействия с Европейским союзом, так как для них, то, что мы олицетворяем, либеральные ценности и демократию, рассматривается как угроза. Что-то такое, с чем они не могут жить", - отметил дипломат.

Боррель ранее заявлял, что новые санкции против России за арест и заключение Алексея Навального будут готовы через неделю.

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Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Обсуждение новых санкций происходит после того, как глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергеем Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.