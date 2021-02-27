Протесты на Банковой - по адресу, ведь президент Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, - Бутусов

Демонстрация под окнами Офиса президента в поддержку приговоренного к семи годам тюрьмы Сергея Стерненко абсолютно обоснована.

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ранее я читал приговор по делу о похищении Сергея Щербича - это одно из четырех уголовных дел, по которым Стерненко проходит в качестве подозреваемого. А вчера на эфире у Савика Шустера была возможность послушать прения прокурора Одесской области и адвоката, и пообщаться в перерыве.

Какие факты стали очевидны:

1. Сам факт похищения установлен только из показаний потерпевшего. Единственным доказательством, кроме слов, является перемещение группы мобильных телефонов, включая телефон Стерненко, совместно на протяжении определенного времени, что определяется биллингом мобильных телефонов. При этом биллинг телефонов - не прямое доказательство.

2. Следствие не установило умысел совершения преступления. Чтобы предъявить умысел по статье 187 - разбой, Стерненко предъявили кражу 330 гривен. Я прямо спросил прокурора: "А почему вы знаете, что украли 330 гривен, а не 230, и были ли деньги украдены вообще?" Оказалось, так заявил потерпевший. Никаких других улик хищения каких-либо ценностей у потерпевшего нет. Далее, чтобы доказать разбой, Стерненко инкриминируют выстрелы из не боевого резинострела в потерпевшего, и в качестве доказательства - опознание данного пистолета потерпевшим. Однако идентифицировать резиновые пули и привязать их к пистолету именно Стерненко невозможно. Не прямые доказательства.

Я сейчас не утверждаю о невиновности Стерненко, не даю ему моральных оценок, не говорю о степени его вины в других делах - я просто констатирую, что в самом следствии и приговоре были весьма спорные улики и весьма спорные выводы.

Как же удалось вынести приговор о разбое и дать 7 лет?", - задается вопросом Бутусов

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Он подчеркивает, что у потерпевшего Щербича не было адвоката, он не являлся на судебные заседания, не вел свою общественную защиту и не говорил ни с одним журналистом. А по данным новостных сайтов Одесчины, Щербич был всего лишь помощником народного депутата Александра Пресмана (сейчас является районным депутатом ОПЗЖ).

"Но у Щербича есть только один публичный защитник - Андрей Портнов, который, как известно, курирует судебную власть в Украине, получив влияние и расставив своих людей в Офисе президента, Высшем совете правосудия, других структурах судебной власти. 7 лет - это решение Портнова, который многократно об этом писал.

Так что демонстрация под окнами Офиса президента абсолютно обоснована. Это вы управляете судами в ручном режиме, это вы дали Портнову влияние в судебной системе, это вы не проводите судебную реформу, это вы защищаете "вовков", это вы не обновляете Высший совет правосудия. То есть - это президент Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, и поэтому протесты на Банковой - по адресу. Поэтому прекращайте трусливо прикрываться полицией и каруселями, имейте мужество отвечать за свои действия и бездействие перед протестующими. И если вы вместо стадионов и дорог не начнете заниматься прямым своим делом - обороной и справедливостью, реформой судебной системы, будут и другие дела, и другие демонстрации, и в борьбе против судебного беспредела вашей власти люди будут давить вас до конца. А "Шатуны", у нас в стране, конечно, есть, и они, прежде всего, сидят на Банковой", - написал журналист.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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