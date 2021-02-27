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Новости Политика Украины
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Протесты на Банковой - по адресу, ведь президент Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Протесты на Банковой - по адресу, ведь президент Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, - Бутусов

Демонстрация под окнами Офиса президента в поддержку приговоренного к семи годам тюрьмы Сергея Стерненко абсолютно обоснована.

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ранее я читал приговор по делу о похищении Сергея Щербича - это одно из четырех уголовных дел, по которым Стерненко проходит в качестве подозреваемого. А вчера на эфире у Савика Шустера была возможность послушать прения прокурора Одесской области и адвоката, и пообщаться в перерыве.

Какие факты стали очевидны:

1. Сам факт похищения установлен только из показаний потерпевшего. Единственным доказательством, кроме слов, является перемещение группы мобильных телефонов, включая телефон Стерненко, совместно на протяжении определенного времени, что определяется биллингом мобильных телефонов. При этом биллинг телефонов - не прямое доказательство.

2. Следствие не установило умысел совершения преступления. Чтобы предъявить умысел по статье 187 - разбой, Стерненко предъявили кражу 330 гривен. Я прямо спросил прокурора: "А почему вы знаете, что украли 330 гривен, а не 230, и были ли деньги украдены вообще?" Оказалось, так заявил потерпевший. Никаких других улик хищения каких-либо ценностей у потерпевшего нет. Далее, чтобы доказать разбой, Стерненко инкриминируют выстрелы из не боевого резинострела в потерпевшего, и в качестве доказательства - опознание данного пистолета потерпевшим. Однако идентифицировать резиновые пули и привязать их к пистолету именно Стерненко невозможно. Не прямые доказательства.

Я сейчас не утверждаю о невиновности Стерненко, не даю ему моральных оценок, не говорю о степени его вины в других делах - я просто констатирую, что в самом следствии и приговоре были весьма спорные улики и весьма спорные выводы.

Как же удалось вынести приговор о разбое и дать 7 лет?", - задается вопросом Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова предлагает говорить не о деле Стерненко, а о деле Демчука: Нельзя одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму"

Он подчеркивает, что у потерпевшего Щербича не было адвоката, он не являлся на судебные заседания, не вел свою общественную защиту и не говорил ни с одним журналистом. А по данным новостных сайтов Одесчины, Щербич был всего лишь помощником народного депутата Александра Пресмана (сейчас является районным депутатом ОПЗЖ).

"Но у Щербича есть только один публичный защитник - Андрей Портнов, который, как известно, курирует судебную власть в Украине, получив влияние и расставив своих людей в Офисе президента, Высшем совете правосудия, других структурах судебной власти. 7 лет - это решение Портнова, который многократно об этом писал.

Так что демонстрация под окнами Офиса президента абсолютно обоснована. Это вы управляете судами в ручном режиме, это вы дали Портнову влияние в судебной системе, это вы не проводите судебную реформу, это вы защищаете "вовков", это вы не обновляете Высший совет правосудия. То есть - это президент Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, и поэтому протесты на Банковой - по адресу. Поэтому прекращайте трусливо прикрываться полицией и каруселями, имейте мужество отвечать за свои действия и бездействие перед протестующими. И если вы вместо стадионов и дорог не начнете заниматься прямым своим делом - обороной и справедливостью, реформой судебной системы, будут и другие дела, и другие демонстрации, и в борьбе против судебного беспредела вашей власти люди будут давить вас до конца. А "Шатуны", у нас в стране, конечно, есть, и они, прежде всего, сидят на Банковой", - написал журналист.

.Смотрите: "Справедливость Стерненко - справедливость всем": акция под Офисом президента. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Читайте: Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: "Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас"

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+37
Слава Україні!!!
Смерть москалям та їх пособникам!
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27.02.2021 13:35
+23
венедиктова -чума
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27.02.2021 13:36
+19
Василь, не пийте бояру. У вас галюни. Це мітинг за Стерненка.
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27.02.2021 13:38
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Страница 2 из 2
звичайно. Бо критикував сивочолого який ніхvя не зробив аби реформувати судову систему. І тепер кривосуддя засудило Стерненка а уся порохоботська нечисть звинувачує в тому що він насмілився критикувати порошенка.
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27.02.2021 16:13 Ответить
ну да, Порошенко не поставил везде в судах своих людей, не смог, а вот Портянкин поставил и смог. Портянкин, который не имеет никакой должности, он никто и никак, нигде не работает, тунеядец, на что он живет, - серый кардинал, всем управляет, он хороший, а вот Порошенко бяка.
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27.02.2021 17:08 Ответить
Подвійні стандарти. Попереднику завжди не вистачало повноважень, а сьогоднішній бовдур винен на 100%. Якось так виглядає.
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27.02.2021 14:26 Ответить
Винен той, хто при владі.
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27.02.2021 14:33 Ответить
Без сумніву. Але раніше мені тут доводили інше. Бракує часу, повноважень, йде війна і таке інше.
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27.02.2021 14:37 Ответить
Не треба кокетства. Кожен має відповідати за своє. Порох за своє, цей за своє.
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27.02.2021 14:44 Ответить
Ніхто відповідати не буде. І для розуміння цього не треба бути Вангою.
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27.02.2021 14:45 Ответить
Стерненко так не здається.
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27.02.2021 14:48 Ответить
Він лише одна з багатьох жертв системи. І поки система існує,незалежно від першої особи, такі жертви неминучі.
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27.02.2021 14:53 Ответить
Але при Порошенко Портнов був за межами країни. То була інша система?
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27.02.2021 15:06 Ответить
Та сама. Згадайте справу прикордонника Колмогорова.
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27.02.2021 15:09 Ответить
Тоді до чого писати про подвійні стандарти.
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27.02.2021 15:27 Ответить
Пороха є за що критикувати проте критика повинна бути наповнена змістом, а не щось на кшталт "томос на хлеб не намажешь" та "Порошенко в детстве убил свого брата".
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27.02.2021 15:57 Ответить
Я навіть не намагався критикувати та потрапив в бан...
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02.03.2021 17:22 Ответить
Ну что за доводы "Вне страны".Значит дети и студенты,которые сейчас учатся вне школы,это куда прицепить?И Портнов не мог заниматься своими делами в Украине,находясь в Вене,Париже,Вашингтоне???Фирташу же удалось дать булаву в Вене.Да и Кличко не с пустыми руками...
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28.02.2021 14:15 Ответить
то виходить кучма не винуватий, і янукович. І не буде винуватий зеленський коли не буде президентом.
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27.02.2021 16:14 Ответить
Дуже дивний висновок. Як пан до цього висновка дійшов?
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27.02.2021 16:24 Ответить
"Протести на Банковій - за адресою, адже президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 730 Иннокентий beer
Винен той, хто при владі."
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27.02.2021 21:18 Ответить
Факти... Спірні висновки...
Да у нас 90% вироків грунтуються на таких Фактах і Спірних висновках.
І така ситуація що найменше з 2009 року.
Судді навіть не приховують, що якщо робити все буква до букви, то практично всіх треба виправдовувати, бо слідство працює через дупу, а криміналістика на рівні 19го століття...
Тому і пишуть у вироках: Порушення допущені органом слідства в ході збору доказів є несуттєвими, а мому суд визнає дані докази належними.
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27.02.2021 14:40 Ответить
Если без решения суда СНБО накладывает санкции, закрывает каналы, забирает трубопровод, то почему СНБО не решает вопрос по Риффу, Стерненко? (с)
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27.02.2021 14:43 Ответить
Похоже у зе придумали новую формулу госуправления - "по зе велению, по СНБО зотению"
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27.02.2021 14:46 Ответить
СНБО решает вопросы национальной безопасности а не конкретные дела против конкретных людей.
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27.02.2021 17:03 Ответить
и имеет право принимать решения без суда
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27.02.2021 17:04 Ответить
а кто спонсор Бутусова?
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27.02.2021 14:50 Ответить
За 2-3 место тебе на лубянке подсказали?
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27.02.2021 15:03 Ответить
Имел в виду ФСБ?
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27.02.2021 16:29 Ответить
То есть тупые нападки российской пропаганды это скрытая реклама кого?
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27.02.2021 16:44 Ответить
Та петя педалькин рекламирует здесь Порошенко, сам и признался - "тупые нападки не по делу это как бы скрытая реклама за порошенко"
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27.02.2021 16:48 Ответить
в чём именно тупые нападки- порошенко-экс президент, миллиардер или просто хороший парень?)))
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27.02.2021 16:55 Ответить
То Вы прямой порохобот - хвалите Порошенко напрямую, без тупых нападок?
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27.02.2021 17:05 Ответить
если не заказной то что там делают олешко палтава и лугансккий ?
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27.02.2021 14:58 Ответить
Це не суд, це просто посміховисько... Ви розумієте, це те саме, що якби на любого з вас накатав заяву ваш недруг, що ви його викрали, і вам би впаяли срок, а із доказів тільки слова цього самого викраденого!!! Просто нема слів...
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27.02.2021 15:03 Ответить
Нема чого й добавити, Юрій Бутусов про все написав.
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27.02.2021 15:14 Ответить
Писав і писатиму ЗЕля та Деоьмак зрадники!! Протести на Банковій - за адресою, адже президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7219
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27.02.2021 15:43 Ответить
Як що в державі немає чесного Суду і правоохоронної системи, тоді в такий державі немає нічого, є владні, і не владні, опозиційні, і не опозиційні банди, а суд це лише маріонетки пахана, який хоче посадить, а хоче відмаже від злочину. Тобто, держава існує як інститут за умови, що всі прошарки суспільства мають загальний договір у вигляді Конституції і її притримуються, а якщо оліграхи живуть своїм життям, влада - живе своїм то і вулиця має повне право жити своїм життям. Що ми і спостерігаємо.
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27.02.2021 16:06 Ответить
Ситуація, коли суддями керував пахан з Банкової, існувала років 8 тому.
Після 2014 року суддівсько-прокурворсько-мусарська сєпарня для виживання об'єдналася в організоване злочинне угруповання, яке вийшло на рівень управління суспільними процесами.
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01.03.2021 10:53 Ответить
Учора Шустер-шоу дуже наочно показав - Ахметов з ЙОГО шустером стане "новою ванною" для Вовки, не ОПУ з Єрмаком ,а саме Ахметівська медіапідтримка, Пічук з Фірташем та Бєнею теж підключаться ліпити олігархічного президентав личині патріота. Таких Шустер наліпив вже дофіга - від Колі Катернчука до Ляшка зі Смєшком - дивимос на його гостей й усе розуміємо.
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27.02.2021 16:06 Ответить
Шановні майте совість, там сидить в тій ОПУ агент СЗР РФ, не заважайте йому, нехай поспить, бо втомився вже здавати вагнерівців і влаштовувати зустрічі в кварталах Оману і Саудівської Аравії для завхоза і його підлеглого президента.
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27.02.2021 16:09 Ответить
На початку 2014 року, в Одесі розпочалася військова операція "русская весна", навіть міліція перейшла на сторону ворога , такі люди як Стерненко цю весну там зупинили , цих людей потрібно нагороджувати орденами і медалями, а не судити. Якби не Стерненко то в Одесі було те саме що сьогодні в Донецьку. Ви судите Стерненка, а міліціонерів які були під присягою і начепили на себе георгіївські стрічки вже судили ?

Протести на Банковій - за адресою, адже президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9102

Віктор Алекса https://www.youtube.com/channel/UC4wRw51qxc3zcO38cxYZsvg/community?lb=UgxwHPNWD8AtEmCxY6J4AaABCQ
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27.02.2021 16:13 Ответить
и Жулька тогда в 2014 после событий в Одессе выскочила и вопила: " Милиция действовала правильно! ", "верните мужей домой. "мы - голуби мира", "пусть Крым забирают, мы его потом судами вернем", " ни один танк не должен выйти из казарм"! За что и получила 5% в парламент в октябре 2014.
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27.02.2021 16:58 Ответить
Ну кому же выгодно устраивать шоу именно возле ОП???? И раскачивать страну?
А то путЭн нападе,а так ....жму руку.обнимаю.
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27.02.2021 16:58 Ответить
Хочу добавить несколько деталей, которые были подняты на "Право на владу" в пятницу. Интересно, посмотрите!
1) По словам одного из адвокатов Сергея, дело вообще не должны были рассматривать, т.к. истекли сроки давности.
2) Стерненко посещал абсолютно все заседания суда, а прокуроры тупо не приходили. Ему пришлось писать заявления по этому поводу, чтобы прокуроры выполняли свою работу! ))) 10 пропущенных заседаний прокуратурой и потерпевшим с переносом дела! Протести на Банковій - за адресою, адже президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6975 6 лет они не чесались, а тут быстренько сварганили дело.
3) Потерпевший прямо заинтересован оболгать своего политического оппонента. Это никак не учитывается. Слова потерпевшего - истина! Опознать пистолет с мешком на голове - дано не каждому! Его показания ничем не доказаны и не подкреплены. Все приняты судом.
4) О судье уже все знают, о делах его, семье и кто его назначил в 2015 году. Стерненко просил отвод судьи - отказ.
Что в итоге? Власть пытается заткнуть рот неугодным всеми доступными методами. Власть идет на обман и нарушение законов Украины для достижения целей. Суды и прокуратура и полиция показали, что они не являются на сегодня государственными структурами! Они не служат народу Украины! Они служат интересам олигархата и на данный момент пока что Президент Украины Зеленский несет личную ответственность за то, что уже более года сидят невиновные люди по делу Шеремета, а теперь и Стерненко. Венедиктова - его ставленник. Аваков - "потужний" министр. Эти два камня утянут его на дно и поделом!
Нам нужна настоящая судебная реформа, позволяющая влиять на решения судей и их судьбу, в случае их вопиющих решений. Нам нужна настоящая реформа правоохранительных органов! И закон об импичменте, чтобы бескровно и через ВР менять Президента, если он оказался обыкновенным мошенником! У нас все таки парламентско-президентская форма управления Украины!
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27.02.2021 17:06 Ответить
Давіть Зе, Юрій Бутусов, давіть. Нехай виправдовує ваш оптимістичний прогноз, що після санкцій на 3 канали і страшилки на Шарія він вже став державним діячем. Жах, Зе - і державним діячем!
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27.02.2021 18:13 Ответить
Протести на Банковій - за адресою, адже президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5433
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27.02.2021 19:51 Ответить
Из FB (собрано из разных источников):
Кстати - ни одна организация националистического национал-патриотической направленности почему-то (???) в защиту Стерненко не выступили (!!!.) Промолчали даже бывшие сослуживцы Стерненка в «Правом секторе».
А не потому ли, что все они «законные дети» Департамента защиты национальной государственности (ДЗНБ) СБУ. Есть сведения, что Стерненко также был внештатным сотрудником ДЗНД СБУ, но в конце 2017 перешел в ГУ «К», где его взял на связь лично генерал-лейтенант Василь Писний (или Постный - как правильно?). Конфликт между Стерненком и ДЗНД СБУ возник из-за попытки Стерненко получить по поддельным документам удостоверение УБД, в которых Стерненко никакого участия не принимал ибо - вместо того, чтобы поехать вместе с «Правым сектором» в АТО - торговал в Одессе наркотиками в интересах своего куратора из отдела защиты национальной государственности УСБУ в Одесской области. Но главное, что после того, как Постный уволился из СБУ, сожительница Стерненка, некая Наталья Усатенко, которая являлась пресс-секретарем одиозной гражданки США Ульяны Супрун, отвела агента СБУ Стерненко в резидентуру ЦРУ в посольстве США.
Вместе с Стерненком свои услуги в работе против Украины посольству США тогда предложили еще два соратника Стерненко и его экс-коллеги по работе в ДЗНД СБУ - руководитель штаба партии «Национальный корпус» Назарий Кравченко и руководитель киевской ячейки «Национального корпуса» Сергей Филимонов (кстати - любимцы бывшего заместителя председателя СБУ Виктора Ионасовича Кононенко, который сейчас на деньги «седовласого гетьмана» организует митинги в защиту Стерненка). Это не могло остаться безнаказанным со стороны тех активистов, которые сохранили «верность» СБУ - Кравченко и Филимонов были пойманы экс-коллегами по «Национальному корпусу» и избиты. Такая же «судьба» ждала и Стерненко, но вмешалось посольство США и в СБУ оставили Стерненко в покое.
Вот почему в митингах в защиту Стерненка национал-радикал-патриоты не участвуют.
Основной контингент нынешних «протестующих» (помимо обычных экзальтированных лохов) - это профессиональные общественные активисты из числа американской и британской агентуры, ЛГБТ-тусовка, завсегдатеи массовых мероприятий, нанятые штабом Порошенко, и бывшие добровольные помощники СБУ, агентурные дела которых вынесли генерал-лейтенант Кононенко и генерал-майор Доценко, когда изгонялись из Конторы. …Ну, где-то так…
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27.02.2021 20:26 Ответить
Кто такой Сергей Стерненко: что известно об активисте, которого поддерживают во многих городах Украины.

В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.

Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.

31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.

В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.

17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.

18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.

В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.

Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.
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27.02.2021 21:25 Ответить
Гнида портнов и его подельник татаров, должены быть осуждены за преступления против Украинского Народа еще в 2014 г.
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28.02.2021 03:03 Ответить
да...если народ выходит на МАЙДАН---это раскачивает...страну и тогда ПУТИН БУДЕТ в КИЕВЕ.....если нет МАЙДАНА-----БЕСПРЕДЕЛ!!!!!!!что делать---интересно
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28.02.2021 10:08 Ответить
Из Вашего спитча,господин Юрий,должно следовать -передача ПРАВА президенту Украины НАЗНАЧАТЬ судейскую власть ИЛИ тех кто КУРИРУЕТ судейскую власть. Тогда Ваша претензия справедлива. Иначе Вы глупо выглядите. Как можно менять то на что нет полномочий менять. Напоминаю Вам у нас ПАРЛАМЕНСКО- президентская республика . и законодательная и ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ функция отнють не презеденская. Презеденская- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ. Конечно президент может ПОУЧАСТВОВАТЬ в изменении судейской власти но ПРЯМЫХ полномочий на это у него НЕТ. Его фракция НЕ может( без согласия других фракций) менять конституционные нормы. Так наверное,господин Юрий?
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28.02.2021 10:30 Ответить
Пройдет немного времени и к "Свободу Стерненко",будем отосится как к "Свободу Анжеле Дэвис,Наде Савченко,Сенцову" и т.д,Пусть пройдет аппеляция,ЕСПЧ.Просто подумайте,а если он курировал продажу наркоты от СБУ?Доказать невозможно,а сколько детей пропали от наркоты?
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28.02.2021 14:30 Ответить
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