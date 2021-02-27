Протесты на Банковой - по адресу, ведь президент Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Демонстрация под окнами Офиса президента в поддержку приговоренного к семи годам тюрьмы Сергея Стерненко абсолютно обоснована.
Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Ранее я читал приговор по делу о похищении Сергея Щербича - это одно из четырех уголовных дел, по которым Стерненко проходит в качестве подозреваемого. А вчера на эфире у Савика Шустера была возможность послушать прения прокурора Одесской области и адвоката, и пообщаться в перерыве.
Какие факты стали очевидны:
1. Сам факт похищения установлен только из показаний потерпевшего. Единственным доказательством, кроме слов, является перемещение группы мобильных телефонов, включая телефон Стерненко, совместно на протяжении определенного времени, что определяется биллингом мобильных телефонов. При этом биллинг телефонов - не прямое доказательство.
2. Следствие не установило умысел совершения преступления. Чтобы предъявить умысел по статье 187 - разбой, Стерненко предъявили кражу 330 гривен. Я прямо спросил прокурора: "А почему вы знаете, что украли 330 гривен, а не 230, и были ли деньги украдены вообще?" Оказалось, так заявил потерпевший. Никаких других улик хищения каких-либо ценностей у потерпевшего нет. Далее, чтобы доказать разбой, Стерненко инкриминируют выстрелы из не боевого резинострела в потерпевшего, и в качестве доказательства - опознание данного пистолета потерпевшим. Однако идентифицировать резиновые пули и привязать их к пистолету именно Стерненко невозможно. Не прямые доказательства.
Я сейчас не утверждаю о невиновности Стерненко, не даю ему моральных оценок, не говорю о степени его вины в других делах - я просто констатирую, что в самом следствии и приговоре были весьма спорные улики и весьма спорные выводы.
Как же удалось вынести приговор о разбое и дать 7 лет?", - задается вопросом Бутусов
Он подчеркивает, что у потерпевшего Щербича не было адвоката, он не являлся на судебные заседания, не вел свою общественную защиту и не говорил ни с одним журналистом. А по данным новостных сайтов Одесчины, Щербич был всего лишь помощником народного депутата Александра Пресмана (сейчас является районным депутатом ОПЗЖ).
"Но у Щербича есть только один публичный защитник - Андрей Портнов, который, как известно, курирует судебную власть в Украине, получив влияние и расставив своих людей в Офисе президента, Высшем совете правосудия, других структурах судебной власти. 7 лет - это решение Портнова, который многократно об этом писал.
Так что демонстрация под окнами Офиса президента абсолютно обоснована. Это вы управляете судами в ручном режиме, это вы дали Портнову влияние в судебной системе, это вы не проводите судебную реформу, это вы защищаете "вовков", это вы не обновляете Высший совет правосудия. То есть - это президент Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, и поэтому протесты на Банковой - по адресу. Поэтому прекращайте трусливо прикрываться полицией и каруселями, имейте мужество отвечать за свои действия и бездействие перед протестующими. И если вы вместо стадионов и дорог не начнете заниматься прямым своим делом - обороной и справедливостью, реформой судебной системы, будут и другие дела, и другие демонстрации, и в борьбе против судебного беспредела вашей власти люди будут давить вас до конца. А "Шатуны", у нас в стране, конечно, есть, и они, прежде всего, сидят на Банковой", - написал журналист.
.Смотрите: "Справедливость Стерненко - справедливость всем": акция под Офисом президента. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Винен той, хто при владі."
Да у нас 90% вироків грунтуються на таких Фактах і Спірних висновках.
І така ситуація що найменше з 2009 року.
Судді навіть не приховують, що якщо робити все буква до букви, то практично всіх треба виправдовувати, бо слідство працює через дупу, а криміналістика на рівні 19го століття...
Тому і пишуть у вироках: Порушення допущені органом слідства в ході збору доказів є несуттєвими, а мому суд визнає дані докази належними.
Після 2014 року суддівсько-прокурворсько-мусарська сєпарня для виживання об'єдналася в організоване злочинне угруповання, яке вийшло на рівень управління суспільними процесами.
Віктор Алекса https://www.youtube.com/channel/UC4wRw51qxc3zcO38cxYZsvg/community?lb=UgxwHPNWD8AtEmCxY6J4AaABCQ
А то путЭн нападе,а так ....жму руку.обнимаю.
1) По словам одного из адвокатов Сергея, дело вообще не должны были рассматривать, т.к. истекли сроки давности.
2) Стерненко посещал абсолютно все заседания суда, а прокуроры тупо не приходили. Ему пришлось писать заявления по этому поводу, чтобы прокуроры выполняли свою работу! ))) 10 пропущенных заседаний прокуратурой и потерпевшим с переносом дела! 6 лет они не чесались, а тут быстренько сварганили дело.
3) Потерпевший прямо заинтересован оболгать своего политического оппонента. Это никак не учитывается. Слова потерпевшего - истина! Опознать пистолет с мешком на голове - дано не каждому! Его показания ничем не доказаны и не подкреплены. Все приняты судом.
4) О судье уже все знают, о делах его, семье и кто его назначил в 2015 году. Стерненко просил отвод судьи - отказ.
Что в итоге? Власть пытается заткнуть рот неугодным всеми доступными методами. Власть идет на обман и нарушение законов Украины для достижения целей. Суды и прокуратура и полиция показали, что они не являются на сегодня государственными структурами! Они не служат народу Украины! Они служат интересам олигархата и на данный момент пока что Президент Украины Зеленский несет личную ответственность за то, что уже более года сидят невиновные люди по делу Шеремета, а теперь и Стерненко. Венедиктова - его ставленник. Аваков - "потужний" министр. Эти два камня утянут его на дно и поделом!
Нам нужна настоящая судебная реформа, позволяющая влиять на решения судей и их судьбу, в случае их вопиющих решений. Нам нужна настоящая реформа правоохранительных органов! И закон об импичменте, чтобы бескровно и через ВР менять Президента, если он оказался обыкновенным мошенником! У нас все таки парламентско-президентская форма управления Украины!
Кстати - ни одна организация
националистическогонационал-патриотической направленности почему-то (???) в защиту Стерненко не выступили (!!!.) Промолчали даже бывшие сослуживцы Стерненка в «Правом секторе».
А не потому ли, что все они «законные дети» Департамента защиты национальной государственности (ДЗНБ) СБУ. Есть сведения, что Стерненко также был внештатным сотрудником ДЗНД СБУ, но в конце 2017 перешел в ГУ «К», где его взял на связь лично генерал-лейтенант Василь Писний (или Постный - как правильно?). Конфликт между Стерненком и ДЗНД СБУ возник из-за попытки Стерненко получить по поддельным документам удостоверение УБД, в которых Стерненко никакого участия не принимал ибо - вместо того, чтобы поехать вместе с «Правым сектором» в АТО - торговал в Одессе наркотиками в интересах своего куратора из отдела защиты национальной государственности УСБУ в Одесской области. Но главное, что после того, как Постный уволился из СБУ, сожительница Стерненка, некая Наталья Усатенко, которая являлась пресс-секретарем одиозной гражданки США Ульяны Супрун, отвела агента СБУ Стерненко в резидентуру ЦРУ в посольстве США.
Вместе с Стерненком свои услуги в работе против Украины посольству США тогда предложили еще два соратника Стерненко и его экс-коллеги по работе в ДЗНД СБУ - руководитель штаба партии «Национальный корпус» Назарий Кравченко и руководитель киевской ячейки «Национального корпуса» Сергей Филимонов (кстати - любимцы бывшего заместителя председателя СБУ Виктора Ионасовича Кононенко, который сейчас на деньги «седовласого гетьмана» организует митинги в защиту Стерненка). Это не могло остаться безнаказанным со стороны тех активистов, которые сохранили «верность» СБУ - Кравченко и Филимонов были пойманы экс-коллегами по «Национальному корпусу» и избиты. Такая же «судьба» ждала и Стерненко, но вмешалось посольство США и в СБУ оставили Стерненко в покое.
Вот почему в митингах в защиту Стерненка национал-радикал-патриоты не участвуют.
Основной контингент нынешних «протестующих» (помимо обычных экзальтированных лохов) - это профессиональные общественные активисты из числа американской и британской агентуры, ЛГБТ-тусовка, завсегдатеи массовых мероприятий, нанятые штабом Порошенко, и бывшие добровольные помощники СБУ, агентурные дела которых вынесли генерал-лейтенант Кононенко и генерал-майор Доценко, когда изгонялись из Конторы. …Ну, где-то так…
В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.
Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.
31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.
В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.
17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.
18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.
В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.
Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.