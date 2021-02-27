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Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Часть митингующих, пришедших на акцию в поддержку политзаключенному Сергею Стерненко под Офис президента, в составе организованной колонны направилась под Офис генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Рух опору капітуляції".

Отмечается, что по состоянию на 13.20 организованная колонна митингующих направилась под Офис генпрокурора. 

Других подробностей в настоящий момент не сообщается.

"Рух Опору Капітуляції" ведет также прямую трансляцию шествия колонны к Офису генпрокурора:

Прямую трансляцию акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Президент Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, и поэтому протесты на Банковой - по адресу, - Бутусов

Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 01
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 02
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 03
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 04
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 05
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 06
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 07
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 08
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 09
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 10
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 11
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 12
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 13
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 14
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 15
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 16
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 17
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 18
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора 19

Фото Олега Богачука

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 9447
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27.02.2021 13:43
+23
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 3822

Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 2652
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27.02.2021 13:48
+18
правильно, Власть должна бояться народ. А не наоборот.С каждым таким разом протестов,растет самодостаточность нации. Выхолощенная кацапами и их насаженными коррупционерами.
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27.02.2021 13:40
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правильно, Власть должна бояться народ. А не наоборот.С каждым таким разом протестов,растет самодостаточность нации. Выхолощенная кацапами и их насаженными коррупционерами.
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27.02.2021 13:40 Ответить
Все це добре. Але те, що акцією керує "рух опору котопуляції" - це зводе акцію нанівець.
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27.02.2021 13:41 Ответить
Где именно курує?
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27.02.2021 13:46 Ответить
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 9447
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27.02.2021 13:43 Ответить
засуджено було не лише Стерненка, якось не справедливо, що лише за одного кличуть!
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27.02.2021 13:54 Ответить
О чём ты хрюкнул ?
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27.02.2021 14:34 Ответить
а тьі отозвался? свой позьівной усльішал?
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27.02.2021 15:36 Ответить
Надо сказать, что такое стало возможно только при кловане. Все папередники (Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко) только укрепляли Банковую новыми заборами и новыми кольцами мусорни. И поэтому про протесты под ОП никто не слышал 2 десятка лет
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27.02.2021 13:44 Ответить
чучело, обнови методичку. Ты сильно палишся
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27.02.2021 13:46 Ответить
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 3822

Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 2652
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27.02.2021 13:48 Ответить
😆
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27.02.2021 15:42 Ответить
Не свисти. Як Свобода зайшла у ВР, так відразу і зрізала паркани.
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27.02.2021 13:50 Ответить
Причем парканы у Рады в 2012-м к парканам и мусорне у администрации сывочолого, стоящих там до 2019 года? Ты карту Киева хоть купи
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27.02.2021 13:53 Ответить
не він один. В приогжина таких вдосталь. Різної кваліфікації. Мене особливо турбує наявність кваліфікованих, штибу Ольга Луцив Сидорова - кремлядь, бот-провокаторша (щоправда, з іншої гілки)
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27.02.2021 14:42 Ответить
При комуняках паркану не було, і можна було заходити безперешкодно в ЦК КПУ на перший поверх - там був книжковий типу магазинчик. Вночі будівля охоронялась із зовні, але охорона для перехожих була непомітною - ховались за ялинками (вони досі ростуть).
При кравчуку вулиця Банкова була вільна.
Кучмарик поставив паркани при акції "Україна без кучми".
При Ющенку паркани зрізали.
Шапкокрад паркани відновив.
Пєтя паркан не зрізав, а кордон бєркутні висунув аж до перехрестя з Інститутською.
Вова паркан не зрізав, але зняв поліцайські кордини і відновив вільний рух по Банковій.
23.02.2021 вперше при Вові мусорня перекрила Банкову.
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01.03.2021 10:43 Ответить
Дякую пане Володимире. Значить зелений брехун не гірше за папередників
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02.03.2021 21:56 Ответить
Зрадників,кремлівських гнид ,на палю !!! Стерненко-ВОЛЮ !!!!)))
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27.02.2021 13:45 Ответить
Вони не знають куди тікати - в них паніка, треба давати гнид!!!!
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27.02.2021 13:47 Ответить
Може досить під кожною новиною спамити свої висери?!
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27.02.2021 13:54 Ответить
Як кажуть, в свинячий голос.
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27.02.2021 13:52 Ответить
Классная у нас страна... Не садят бандитов протестуют. Садят бандитов тоже протестуют. Есть в стране прослойка шлангов которые живут за счёт протестов. Попротестовал получил денежку, как сегодня!
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27.02.2021 13:52 Ответить
Дело шито белыми нитками! Ты сам хоть веришь что вымогали 300 грн?
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27.02.2021 13:58 Ответить
Посадили за вымогательство 300 грн. Ты сам веришь что Стерненко вымогал 300 грн?
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27.02.2021 14:06 Ответить
Від якого депутатського мандата?"Потерпілий" на момент "викрадення" був помічником народного депутата.
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27.02.2021 14:13 Ответить
https://*********.censor.net/images/7/9/c/2/79c2e51c63a8738ab9d59c29e37f8ccb/original.jpg ---почитай!
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27.02.2021 14:32 Ответить
Гугл по даному посиланню видає помилку.
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27.02.2021 14:44 Ответить
Ви би поїхали до Києва за 200 грн? Певне син бухгалтера.
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27.02.2021 13:58 Ответить
Прочитай обвинительный акт!
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27.02.2021 14:01 Ответить
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 3965
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27.02.2021 13:57 Ответить
Революції сьогодні не буде..

Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 7698
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27.02.2021 13:59 Ответить
Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 7350
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27.02.2021 13:59 Ответить
Человек прямо мои мысли озвучил) Только подумал,что Стерненко своими призывами "геть баригу" сам себе поднасрал. Сначала его осудили при режиме того, кто скинул "барыгу" а теперь его еще не пришли поддержать те, кто до сих пор за "барыгу". В итоге, людей на митинге - мало, это видно и акция вяленькая.
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27.02.2021 14:06 Ответить
...а Стерненко будет сидеть!
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27.02.2021 14:02 Ответить
Александр Ковалёв b4604942 забаньте эту крысу достал весь чат засрал уже
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27.02.2021 14:10 Ответить
На пляшку, кацап!
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27.02.2021 14:13 Ответить
Интересно мнение национального корпуса, что-то молчат.
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27.02.2021 13:59 Ответить
нацкорпус и свобода ручные патриоты тут им не дали команду все что нужно знать про них я точно занаю когда они будут это гейпрайд там 100% увидите
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27.02.2021 14:07 Ответить
Розмова двох президентів непередонді акції за Стерненко(переклад українською з російської):
- Олекіїч!!! Що мені робити???(панічно)
- Вова! Заспокойся! Все йде по плану! За Антоненка не вийшли? Не вийшли. І за Стерненка не вийдуть. Сади сміливо.
- Мені лячно, Олексіїч. "Вагнерівці", Єрмак, Лєрос, зашквар за зашкваром. А тут Сорос стиснув шію колінами - йому тільки Вітренко треба в кабміні. Ще ця Юлька...
- Не панікуй. У НЬОГО все під контролем. В тебе сотні мільонів в офшорах, а у людей сотні мільярдів. Я тобі залишив бездоганний механізм - кради і не горюй. Жартую. Але в кожному жарті є частка жарту. Ну ти ж цього хотів? Так? Інакше навіщо ти перся в президенти? Ладно, це не мої справи.
Так, Вова. Роби все по написаному і буде все ОК. Бо куди тобі вже діватисть? Сади Стерненка і будь на зв'язку. В Суботу я виведу своїх "баранів за моркву" і все буде, як по нотам, ти побачиш. Буде Тищи три, достатньо. А ти пий пиво і дивись П'ятий. Або твій "коханий" Прямий))
- А що каже ВІН?
- Це ти в мене питаєш? В тебе Єрмак для чого?
- Я Вам вірю більше, ніж йому. Ви, хочаб, пройдисвіт авторитетний. А Єрмак тільки вчиться.
- Всі там будемо. На Мальдівах. Жартую))
Не дрефь, Вова, прорвемось. Ти ж український патріот? І я - теж. Ми за Україну і Батьківщину продамо! Бачиш, ти вже смієшся! За Юлькою там пильнуй, вона, курва, навіть ЙЬОГО в дурні пошила. Тільки не сади, бо у неї підтримка на заході. Обіцяй, валяй дурня, але сади тільки тих, хто може об'єднвти українців. У НЬОГО вже все готово, щоб взяти Київ. Треба тільки невеличка кров. Не твоя. І не моя. Якогось умовного "чечетова". У Арсена всі "Августи" вже прогріти і чекають наказу. Підемо по англійські. Тільки я з тобою в один гелікоптер не сяду, вибач)
- Петро Олексійович!...
- Жартую, жартую)). Як там у тебе в Італії? Тепло?
- Не холодніше, ніж у Вас в Іспанії!
- Ти вмієш підколоти, поважаю. Але сьогодні ще зарано сміятись. Треба доробити почате. Інакше нам вдачі не побачити. Зараз наші у тебе під офісом волають "Зєлю геть!". Сам сказав їм це скандувати. Бабахи будуть різні, те-се... Ну ти розумієш.
Все, до зв'язку. Гроші не чекають))
- Ви - геній, Петро Олексійович. Я б так не зміг.
- Ти давай не розхолоджуйся. Попереду ще найважливіше. І не вздумай хитатись, в НЬОГО ти, як на долоні. Все. Часу вже нема. До зв'язку. Дивись П'ятий. Я побіг. Привіт Мендель))
- Петро Олексійович! Ну хоч Ви не підкалуйте!
- Ги, ги, ги...
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27.02.2021 14:38 Ответить
а біле пальто, де...чому мовчить??
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27.02.2021 15:09 Ответить
А там взагалі в цій історії є правда хоч десь? Правда є в економічному стані країни, який несеться у прірву. Теріторія України досьогодні - місце для мародерства. Ось, де наша головна проблема. Чи пан думає, що Юля має реагувати на кожну маніпуляцію шобли Медведчука-Пєці-Зєлі?
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27.02.2021 15:32 Ответить
А ведь правда написана , только еще несколько персонажей не хватает - Ахметова,Коломойского ,Фирташа и остальных олигархов , которые играют нами как куклами и подсовывают нам своих шестерок в качестве правителей!
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27.02.2021 18:01 Ответить
На Перекоп?
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27.02.2021 16:47 Ответить
патахаботы были?
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27.02.2021 17:19 Ответить
Суддю на мило!
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27.02.2021 19:48 Ответить
я думаю, следующая украинская революция будет за справедливую судебную систему и против коррупции зеленского
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28.02.2021 00:46 Ответить
И направлял колонну кукловод Порошенко...
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28.02.2021 09:16 Ответить
Стерненко сделал себя неуважаемым с точки зрения Нацкорпуса, Традициии Порядка, Свободы и Правого сектора, когда сказал о ЛГБТ то, что ему патриоты никогда не простят. Пускай лещенко, наем и шабунин за него рвут сердце и остальные органы. Пусть даст знать, когда решит вернуться к традиционным семейным ценностям. Может петухом и не будет сидеть.
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28.02.2021 20:29 Ответить
Волю Стерненко! Геть зебила!
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01.03.2021 00:09 Ответить
Интересно а как бы реагировали защитники Стерненко если поменять действующих лиц местами? Если бы Стерненко "сепаратисты" посадили бы в машину в него бы стреляли и пытали его. Суд оправдал бы "сепаратистов" как требуют оправдать Стерненко его защитники.
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01.03.2021 09:36 Ответить
 
 