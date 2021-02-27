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МВФ (3297) посол (1727) США (23191) Маркарова (244)

Готова содействовать сотрудничеству с МВФ, но это далеко не основная моя задача как посла, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Готова содействовать сотрудничеству с МВФ, но это далеко не основная моя задача как посла, - Маркарова

Новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова готова помогать украинской стороне в сотрудничестве с МВФ.

Однако работа с этим международным финансовым институтом не является основной задачей украинского посла в Вашингтоне. Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом Маркарова сказала в интервью Укринформу.

Она уточнила, что президент Украины и министр иностранных дел поставили перед ней задачу - максимально развивать стратегическое партнерство с США во всех направлениях, которые сегодня являются приоритетными.

Это, в частности, усиление сотрудничества с администрацией Джозефа Байдена и политический диалог на базе их широкой двухпартийной поддержки; активное участие во всех вопросах безопасности, касающихся восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма; укрепление безопасности нашей страны и региона.

Кроме того, отметила Маркарова, президент сейчас ставит перед дипломатами новые задачи на финансово-экономическом направлении - быть экономическими послами Украины и максимально содействовать поддержке отечественного экспорта и привлечению инвестиций американских компаний в Украине.

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"Все эти вопросы являются приоритетами, которыми я буду заниматься с первых дней на должности", - заверила она.

По словам Маркаровой, она с удивлением читала комментарии, что ее назначение связано с необходимостью наладить эффективную коммуникацию с МВФ с целью получения следующих траншей.

В этом контексте посол акцентировала, что в Минфине и Нацбанке есть команда переговорщиков, которые ежедневно над этим работают. В частности, она отметила, что представители Украины в МВФ Владислав Рашкован, во Всемирном банке - Роман Качур, в ЕБРР - Артем Шевалев уже не первый год высокопрофессионально и эффективно занимаются нашим сотрудничеством с международными финансовыми партнерами.

"Я, конечно, как посол готова и буду присоединяться ко всем вопросам, где могу быть полезной, и помогать украинской стороне в этой работе. В Вашингтоне находится большинство центральных органов финансовых организаций, а я имею огромный успешный опыт работы с ними и широкую базу персональных контактов на всех уровнях, включая руководство, однако работа с МВФ - далеко не основная и не первая задача посла в Вашингтоне", - отметила Маркарова.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Мутная пробивная хабалка Готова содействовать сотрудничеству с МВФ, но это далеко не основная моя задача как посла, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5937
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27.02.2021 13:55
+1
Готова , но /чтобы да так нет (евр.).
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27.02.2021 13:58
+1
де же вы таких находите?
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27.02.2021 14:14
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Та да, знаємо! Зєля головним завданням визначив організацію зустрічі його з Байденом. Тому МВФ почекає. Як і допомога Україні.
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27.02.2021 13:55 Ответить
Мутная пробивная хабалка Готова содействовать сотрудничеству с МВФ, но это далеко не основная моя задача как посла, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5937
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27.02.2021 13:55 Ответить
Тільки не чіпляй на голову бантика-капелюшка як твоя папірєдніца. Готова содействовать сотрудничеству с МВФ, но это далеко не основная моя задача как посла, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5606
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27.02.2021 13:56 Ответить
Это у тебя личное? Видимо, ты из числа дипломатов, блатников -неудачников, которых она чмырила. Пухлячок?
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27.02.2021 15:41 Ответить
Готова , но /чтобы да так нет (евр.).
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27.02.2021 13:58 Ответить
На кой ляд "экономические послы", какие инвестиции, если даже транша не дают. Нет транша - дефолт. Все просто.
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27.02.2021 14:06 Ответить
Вітаю, Сонечко! Починай вьісерати меми і відосікі. Список дозволеного візьми у ю@мнд.ль
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27.02.2021 14:07 Ответить
"Новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова готова помогать украинской стороне....."
тока меня шо то напрягает в словах новоназначенного украинского посла?
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27.02.2021 14:10 Ответить
если мадам послиха даже не по английски не совсем умеет выразить свою мысль,
то даже представлять не хочу шо же будет на ем.грустно, панове......
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27.02.2021 14:20 Ответить
де же вы таких находите?
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27.02.2021 14:14 Ответить
Давайте вже четлани рекорд - отримати 100 млрд. зовнішнього боргу для падцаків. Для прикладу Норвегія розглядає проект підземної двотунельної автомобліьної дороги в 1000 км і це коштує лише 40 млрд. доларів.
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27.02.2021 15:41 Ответить
Ще одна...як тільки попала в зєкАмАнду, то вирішила, що все українське суспільство - це тільки одні зелохи! Маркова, можливо ти і хороший фінансист, але дипломатія - це абсолютно інша професія, якою потрібно оволодівати не один день... І не потрібно нам розповідати, чому саме тебе, "свєточь дипломатіі", призначили послом в США ... Призначили, якщо говорити мовою зєлі, на роль "актриси з німого кіно"... Ну що ж , дєрзай... Але американці - це точно
"нєлохі" і грошей за "гру на роялє" не дадуть, тільки за реформи, яких в Україні не проводять...
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27.02.2021 17:33 Ответить
 
 