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Организаторы акции выдвинули ряд требований под ОП: У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Организаторы акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем", друзья Стерненко и его адвокаты зачитали перед собравшимися митингующими совместное заявление, в котором содержится ряд требований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Требования участников акции: во-первых, немедленно освободить Стерненко, второе - обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия, третье - избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе", - говорится в обращении.

"У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 7 марта объявляем акцию бессрочной", - заявили организаторы.

Активисты также требуют у президента Владимира Зеленского пересмотра поданных им в Верховную Раду законопроектов о реформировании судебной системы и внесения в них правок, о необходимости которых ранее заявляли международные партнеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Один из адвокатов Андрей Писаренко зачитал обращение Стерненко к собравшимся: "Попытка играть по их правилам судопроизводства – это попытка посадить нас за стол с наперсточниками. Если так, то мы эту игру изначально проиграем. Не нужно играть по правилам власти – нужно менять правила игры".

Адвокат убежден, что "власть изначально политизировала дело, когда назначила Венедектову (генпрокурором – Ред.). "Если помните, она изначально сказала, что подозрение Стерненко в любом случае будет вынесено. Это даже не политическое дело – это политическая война. Нас принуждают говорить о процессуальном деле Стерненко, чтобы не говорили о право-политической войне", - сказал он, выступая перед собравшимися.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+52
Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 1515
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27.02.2021 14:34
+32
вполне справедливые требования , не то что наша неадекватная власть
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27.02.2021 14:03
+21
В Одессе акция в поддержку Стерненко проходит возле СИЗО
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27.02.2021 14:05
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Страница 3 из 3
Ничё-ничё! Недели как раз и хватит. ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь подошлёт митингующим эскулапов Степашку и Ляшку с охренеными шприцами и ведром воды из Ганга. Эскулапы всех завакцинируют, у митингующих за неделю отрастут хвосты и они, превратившись в бандерлогов, убегут в индийские джунгли.
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27.02.2021 17:31 Ответить
Я шел на митинги не для того, чтобы освободили Стерненко под страхом толпы. Это не правильно и незаконно! Я требую перемен, после которых требую нормального судейства Стерненко и по делу Шеремета! В судействе, в силовых структурах, в самом принципе, что законы в нашей стране не работают, в принципе! Вся Система прогнила, а у руля стоят похоже враги Украины!
Я допускаю, что могу ошибаться. У Зеленского последний шанс, либо идти на реформы, вплоть до внешнего управления Запада - значит он не враг Украине. Либо тупо держаться за Венедиктову и Авакова - доказывая, что он враг Украины!
О вешнем управлении. Ну нет у нас тех, кто знает, как правильно строить государство для людей. Мы всю жизнь жили не по закону, а по понятиям! Запад нам уже не верит и денег не даст! Если мы осознаем это, засунем свою гордость куда подальше, тогда, бывшие функционеры Запада смогут восстановить работу госинститутов в Украине, а потом передать власть подготовленным кадрам без опыта работы в нынешних структурах. Нет у нас силы и партии, способной объединить всех патриотов и заслуживающей доверия.
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27.02.2021 17:33 Ответить
А чому не Антоненко ? І чому "безстрокова акція" перенесена на тиждень ?
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27.02.2021 17:36 Ответить
Сегодня вся Банкова була повною від людей, якщо так буде кожен день Стерненко звільнять.
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27.02.2021 18:03 Ответить
Кожен день можуть собі дозволити, хто не працює і ситий.
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27.02.2021 18:59 Ответить
Открою секрет, большинство на Майдан после работи приезжали. А если человек голодний, то беда, гололод не тетка.
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27.02.2021 20:08 Ответить
Відчуйте різницю.. більшість людей, політиків навпаки "топили"Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 7428 би Стерненка.
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27.02.2021 18:54 Ответить
СЕРГІЯ СТЕРНЕНКА В ПРЕЗИДЕНТИ!!! Він знає, вміє та має досвід поводження з ворогами України! «Пора! - мне шепчет голос тайный, Пора губить врагов Украйны!» - Рылеев КФ.
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27.02.2021 19:56 Ответить
Ой вей..
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28.02.2021 10:49 Ответить
Антоненко не забуваємо!
Відкритий розгляд справи по "Торнадо" !!
Й іньших Патріотів не забуваймо!
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27.02.2021 20:04 Ответить
пора квартальному ...андону мостити стежку до Ростова.
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27.02.2021 20:07 Ответить
А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ - НИ АДВОКАТЫ СТЕРНЕНКО, НИ ОН САМ, НИ ОРГАНИЗАТОРЫ МИТИНГА НИКОГДА НЕПОДАДУТ В ЕСПЧ НА ,,НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ" ПРИГОВОР. ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮТ ЧТО ИМЕННО В ЕСПЧ ВЕСЬ ИХ МИФ О ЯКОБЫ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ЭТОГО ПРИГОВОРА И РАЗВЕЕТСЯ В ПУХ И ПОРОХ.
😆😅🤣😂😄🙃😜😝🤪
ТАКОВЫ РЕАЛИИ. (ХОТЬ ПО РУССКИ, ТА НАВіТЬ УКРАЇНСЬКОЮ)
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27.02.2021 20:08 Ответить
Леня-птица говорун, отличается "умом" и "сообразительностью". ПС. Любит рисовать.
ТАКОВЫ РЕАЛИИ. (ХОТЬ ПО РУССКИ, ТА НАВіТЬ УКРАЇНСЬКОЮ) Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 9514
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28.02.2021 00:18 Ответить
А Льоня має рацію: чому насправді не подати Стерненку позов в ЕСПЛ? Якщо дісно невинний - змусять звільнити, ще й за моральну шкоду можна непогану суму відсудити.
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28.02.2021 03:20 Ответить
Спершу потрібно використати всі можливості апеляції в Україні. І лише після цього (а це може зайняти декілька років!) можна подати в ЄСПЛ. І там ще декілька років черга на розгляд. Так виходить що відсидить по повній. І по фіг що йому за це виплатять мізерну "подачку" і скажуть "вибачте" - життя пройде мимо... А в цей час ті мудаки що його засудили будуть смачно жерти, відпочивати на Карибах і встигнуть подати в відставку (прокурори) і стануть отримувати величезні пенсії (суддя - сталініст-ленінець, наприклад). А ще термін покарання за посадові злочини у нас лише три роки.. Через три роки срок давності наступить і всі учасники фальсифікації процесу будуть чисті перед Законом і притягнути їх вже буде неможливо... Ну як тут не згадати пана Лінча?
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28.02.2021 03:44 Ответить
Повторю питання: Що буде, коли КОЖЕН засуджений (а винними себе фактично жоден з них не вважає, навіть спійманий на гарячому (прохожий сам поскользнулся и упал на мой кинжал, поднялся и опять упал, и так восэм раз)) почне організовувати мітинги та вимагати звільнення?
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28.02.2021 03:56 Ответить
Ти дійсно дурень чи прикидаєшся?
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28.02.2021 03:58 Ответить
Це ти прикидаєшся. По-перше, Стерненко далеко не ангел, і всі його діяння тягнуть на срок, і не маленький. По-друге: чим інші засуджені гірші за нього? Менш патріотичні? Чому Стерненка повинні відпустити, а інших ні? Та й врешті-решт, що вже таке героїчне він зробив? Скільки років воював в АТО? Є відповіді по суті?
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28.02.2021 04:21 Ответить
Ознайомся спершу зі справою. І які ж це його "діяння" тянуть на срок в 7,5 років з конфіскацією? Це тобі так по тв зегенерати сказали чи Соловйов з Кісєльовим? Кожний хто не воював в АТО має сидіти за наклепом "бо не воював"?
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28.02.2021 05:38 Ответить
Во первых компенсацию по решению ЕСПЛ платит бюджет страны, то есть мы.

Я должен платить за высеры Венедиктовой и Зеленского ?

Во вторых, по самообороне Стерненко, там вообще всё чисто, поэтому посадили по похищению. Там есть состав преступления, НО !
Патриоты подменяли правосудие тогда когда, государство было в коллапсе, не работало СБУ, МВД и если бы не патриоты мы бы потеряли страну!
Но пока парламент не осудит бездеятельность правоохранителей во время агрессии РФ, то формально все добровольцы преступники
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28.02.2021 07:58 Ответить
абрам . а говорят что жиды умные . мабуть брешуть . таки да в еспч можно подать когда пройдеш все апелляции в УКРАИНЕ --- там в еспч хай почитают как в машине с расстояния 30 см выстрелить три раза в упор травматом и не сломать ни одного ребра или не убить . а еще спросят почему .. потерпевший.. не был в суде ... и где записи видеокамеры с той заправки где ..потерпевшего.. ..выкрали.. на глазах сотрудников . а еще можеш провести эксперимент --- хай тебе с 1 метра всадят три пули из травмата и выплатят за моральну шкоду
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28.02.2021 06:32 Ответить
Жиды таки умные. А не жиды думать совсем не хотят. Верят, что этот Стерненко реально кому-то нужен или кому-то мешает. Или ты действительно веришь, что к "покушению" на него были причастны менты и у этих ментов нет на крючке серьезного матерого уголовника, который бы убрал его моментально и по-тихому? Сподобились только на двух алкашей с ножами, которые и ножами этими владеть не умеют. Не смеши. Да и с этим похищением всё туманно. Уверен, что с этим Стерненко разыгрывается запланированный спектакль и всё совсем не так, как лохторату впаривают. Пока только непонятно, что это и зачем. Увидим.
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28.02.2021 23:26 Ответить
абрам тебе из америки может и виднее --- но там явно торчат рога и копыта портнова . бенядиктовой и боса одесской семьи труханова . которому стерненко мешал продавать жирные дилянки у черного моря --- вот и вся конспирология ----а жидов я поважаю --- особенно умных
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01.03.2021 07:01 Ответить
Стерненко им мешал? Чем? Пустым балабольством? Не смеши. Не тот у него уровень, чтоб мешать таким людям.
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01.03.2021 20:58 Ответить
абрам скажи . а гандзюк это тоже не тот уровень что стерненко --- молодую женщину облили кислотой и она умирала в страшных мучениях --- у нас ***** хуже итальяшек --- те убивают а потом в серной кислоте растворяют и тот выродок что облил кислотой получил меньший срок чем стерненко . так что это не простое балабольство когда идет дерибан земли на лимоны баксов а кто то пытается помешать и дело даже не в стерненко . а в том что при зеленых повылазили портновы . лукаши . кивы . медведчуки . шуфричи и прочая нечисть
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02.03.2021 06:38 Ответить
Гандзюк облили точно при Зеленском? А Кузьма и Шеремет тоже при нём погибли? А Окуева? В-общем, думай сам, какая нечисть страшнее, та, что сейчас повылазила, или та, что вылезла раньше.
ПС. Кстати, этим постом про Гандзюк ты, фактически, сам и подтвердил мои слова, что кого действительно хотят убрать - уберут обязательно. А Стерненко... Скорее всего, его выпустят после апелляции или заменят срок условным, на крайняк.
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02.03.2021 20:19 Ответить
Хотел дать тебе ответ, но пан НБ опередил. Согласен каждым его словом.
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28.02.2021 07:32 Ответить
Молодцы! Всё же украинцы не рабы!
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27.02.2021 20:58 Ответить
Знайомий з Дніпра повідомив що йому пропонували 250 гр. за участь в цій акції. Це виняток, чи расповсюджене явище?
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27.02.2021 22:00 Ответить
Если освободят, то это будет прецедент на безнаказанное совершение уголовных преступлений активистами, включая убийство. Под предлогом - "руссофил, сепаратист!"
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27.02.2021 23:03 Ответить
прям неделю дали. а что потом будет?
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27.02.2021 23:18 Ответить
А потом ещё неделя ))

Честно говоря я так и не понял, за дело его посадили или нет. Но вроде как речь там шла о похищении человека и пытках, а не о нашумевшей самообороне.
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28.02.2021 01:57 Ответить
Про Сергея Стерненко, спою вам одесскую песню.



Мы с ним знакомы с 2014 года.
Вместе отстаивали Одессу весной 14 года, потом немного конфликтовали, потом два года стояли спина к спине...
Потом наши пути разошлись, он покинул маргинальный ПС и стал строить свою политическую карьеру.
Сергей не Ангел, но он точно патриот Украины и человек принципов. Он может и должен и обязан совершать ошибки в силу молодости, но "кто не без греха, пусть первый бросит в него камень".
По поводу дня сегодняшнего. Просто отскриню свои посты...
Посадить за стартовый пистолет и 300 грн на семь лет с конфискацией, это настолько безумный, несправедливый и просто правовой беспредел, что реально хочется понять , что на самом деле происходит.
при следующих вводных.
1.За последний месяц заседания по делу шли в турбо режиме.Наш Приморский суд , это дело тянул бы ещё годами..., но тут включился режим турбо...
2.19 го числа должен был быть оглашён мягкий приговор , типа условки, но его за четыре дня переписали на максимально жесткий и тупой.
Что случилось ?
3. Безусловно и абсолютно понятно, что на судью было оказано политическое давление.
Есть ещё вариант финансового давления со стороны группы портнова, но это мало вероятно , но возможно.
4.Возникший кипишь от такого безумного приговора, был понятен и отсюда масса вопросов.
Это тест патриотических сил ?
Это попытка раскола патриотических сил ?
Это комбинирует ОП ? Заигрывая с ватным избирателем...
Это комбинирует Портнов и ОПЗЖ доказывая свою ценность и полезность спонсорам и ватным избирателям ?
Это глубинная спец.операция СБУ и зелёных, по созданию нового лидера правых радикалов ?
Ещё нюансик, по некоторым данным судья тяжело болен и ему похрен...
Вообщем версий много и к сожалению, именно в этом деле, они базируются на абсолютном правовом беспределе.
Судья, который вынес этот тупой приговор, говорят что болен и очень безнадежно , на последней стадии...
Поэтому ему все побоку...
Типа имидж такой...
Все или не все ?
Больше всего от решения по Стерненко, выиграли два человека.
Первый, это Сергей.
Апелляция его должна оправдать.
Он становится политическим заложником как Антоненко .
Узнаваемость его теперь на уровне 90 процентов по стране.
Очень знаковые и серьезные люди Украины, за него вписались, тем самым перетаскивают его на уровень выше или на свой.
Он становится субъектным на политическом и гражданском поле страны.
Следующие суды будут жестко скомпроментированы.
Второй , это Портнов.
Он сейчас мощно монетизирует эту посадку, присвоив себе все лавры.
Он своим спонсорам , кураторам и резиденту рисует новые сметы, облизываясь от удовольствия.
А где тут Зеленский ?
В жопе...
Дебилы из ОП.
Под ОП , в основном молодежь и студенты.
Вы правильной дорогой идёте , дорогой Януковича и Александра второго...
Дегенераты...
Портнов зря празднует пиррову победу...
Господи, спасибо, что отнимаешь разум ...
Одиннадцать детей - студентов уже задержали...
Тренд прекрасный.

Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 275

markgordienko1968
Марк Гордиенко
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28.02.2021 02:04 Ответить
Во-первых. Если человек не виноват - не может быть вообще никакого приговора. "....должен был быть оглашён мягкий приговор..." в данном случае очень похож на договорняк. И такой договорняк ничем не лучше договорняка генпрокуратуры с судьей, если такой договорняк имел место. В обоих случаях - это ДОГОВОРНЯК. Если человек не виновен - ОН ПРОСТО НЕВИНОВЕН!!! БЕЗ ВСЯКИХ ДОГОВОРНЯКОВ.
Во-вторых. Все это результат судебной реформы имени Пороха. Нормальная реформа, это когда генпрокуратура пытается давить на судью, а он в ответ либо посылает ее на 3 буквы, либо обращается в Высший совет правосудия с заявлением о давлении ( только такой совет должен быть абсолютно независимым ни от кого и таким, к которому есть доверие в обществе), либо совершает 2 описанных действия одновременно.
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28.02.2021 10:05 Ответить
Волю - Стерненку? Без сумніву. Мітинги? Однозначно. Але є одне але. Поки мітинг не прийде додому до судді і не запропонує йому піти добровільно в СІЗО і відсидіти там за цинічне нехтування законодавством - чиновники будуть робити вигляд, що Стерненко цвітна капуста.
Ось коли чергова генеральна прокурорка запропонує черговому судді когось закрити
непойнятно за шо, а він їй скаже:
- Ти бачила як ті монстри хапнули того суддю, затягли його силою до тюрми і тамзакрили? Бачила? Ти хочеш щоб вони мене так закрили? Йди ти на *** така мудра... Щеможе мене зі Стерненком в одну камеру посади, куриця, ***...Ось тільки тоді мітинги будуть мати свій видимий результат.
Без цього - суддя буде «бізнесменом»... А в Іспанії відреставрують ще декілька міст.. за твої гроші...
***
PS
Ну шо - не хоче влада вакцинуватися - нє? Це вони тоді всі «перехворіли» щоб зараз відмазку мати? Будуть казати - я готовий навіть на стадіоні, але я вже хворів то мені не можна... Чи стадіон - то стадіон..?)))


https://site.ua/mike.fire.wind/33956-krisonish/
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28.02.2021 02:17 Ответить
Дійсно, тут є одне але: коли за кожного засудженого злочинця будуть збиратись мітинги (а вони реально можуть зібратись в достатній чисельності, родичів, друзів засуджених та зацікавлених, в тому числі матеріально, знайдеться достатньо) та затягати силою суддів до тюрми, що з цього вийде? Висновок: перш ніж пропонувати подібну дурню, слід би подумати, якщо є чим.
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28.02.2021 03:33 Ответить
Не даремно американці шуткують "Хочеш справедливості? - йди в бордель. Хочеш щоб тебе "трахнули" іди в суд"...
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28.02.2021 03:50 Ответить
Ультиматум! Если выполнить, то активисты в будущем будут иметь право на совершение уголовных преступлений при обвинении кого либо в "пророссийскости, "сепаратизме" или критике тех кто их финансирует
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28.02.2021 04:29 Ответить
В Грузии Майдан,В Армении военный Майдан,Кавказский пожар разгорается...
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28.02.2021 06:23 Ответить
Припускаю, що справи т Антоненка та Стерненка для нинішньої влади стануть аналогами справ Павлюченків та Завацького для влади Януковича. Людей випустять тільки після зміни влади
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28.02.2021 08:54 Ответить
Все прелести судебной реформы, не буду говорить чьего имени - в действии! Митинг не там надо было устраивать, а в пос. Козин, под имением автора этой гнилой судебной реформы!!!
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28.02.2021 09:50 Ответить
Пане Антон Геращенко, в післямайданний період я вважав вас розумною людиною, патріотом України. Я помилявся. Разом з Аваковим і Зеленським ви, Геращенко вчинили злочин, звинувативши трьох людей: Кузьменко, Антоненко і Дугарь у вбивстві Шеремета. В цих людей не було жодного, ну ніякого мотива, абсолютно ніякої причини, щоб скоїти вбивство російського журналіста. Вам, пан Геращенко, а особливо Авакову кортіло підняти рейтінг Зеленського. Слідчі. прокурори - ваші холуї. Я знаю, ви будете скиглити: це не ми, не ми, це експерти! Облиште! Це саме ви! Ані ви, Герашенко, ані Аваков, ані Зеленський ніколи не відмиєтесь від чорної плями злочину.
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28.02.2021 10:31 Ответить
А чому серед вимог нема відставки А-ффак-оффа? Він уже... виправився?
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28.02.2021 11:15 Ответить
а через неделю что, в ладоши начнут хлопать?
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28.02.2021 11:49 Ответить
Может Стерненко объявит голодовку?Если через неделю не выпустят? Очень сомневаюсь.
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28.02.2021 12:30 Ответить
Жесть, конечно.
Обычный разбойник, бандит и проходимец получил заслуженный срок, но только потому что он член праворадикального движения - его нужно отпустить.
На площади - правосеки и "небезразличные" за 250 грн в день.
Я фигею с этой страны. Похищение человека, пытки и издевательства, крышевание наркоторговли в Одессе, по мнению праворадикалов, должны оставаться безнаказаннымы для членов этой организации.
Вообще очень удобно бандитам прятаться под маской патриотизма. Равно как и предателям. Не зря почти все праворадикальные организации по миру финансируются спецслужбами других стран.
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28.02.2021 11:56 Ответить
так вроде выключили каналы, транслирующие это мракобесие. ты еще не остыл?
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28.02.2021 12:26 Ответить
Когда Хряк посадил Надю Савченко,как раз к выборам,никто не пикнул и ультиматумов не выдвигал.Кстати,Стерненко не объявил голодовку? У обплёваной порохоботами Нади это проблем не вызывало никогда. Как поступит этот славный козарлюга?
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28.02.2021 12:29 Ответить
Пішов ти зі своєю кремлівською мертвечуковською консервою савченко у каналізацію - там вам і місце ватники Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 3672
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28.02.2021 13:40 Ответить
Кацап змийся в унітаз Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 8379
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28.02.2021 13:41 Ответить
А ти "нє фігєй" а "чемодан, вокзал, Россия" - буде тобі кацапське щастя і жодного "правосєка" навколо.
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01.03.2021 00:09 Ответить
в 15-му році Порох своїм указом наклав санкції на 400 осіб причетних до окупації Криму та на 90 юрлиц
,Бубочка додав до того списку 7 ватників і йон вже герой,
пам`ять треба тренувати бо наші 74% манкурти й так.... !!
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28.02.2021 12:43 Ответить
По этому приговору срок получили два человека. Что делать со вторым осуждённым - Демчуком ? Ему тоже свободу или свободу только Стерненко? Из требований организаторов я так понял что второе.
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28.02.2021 13:30 Ответить
Таки да. Второй что, заслуженно осуждён? Так похищение было или нет? Кто может внятно ответить?
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01.03.2021 00:16 Ответить
"У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 7 марта объявляем акцию бессрочной", - заявили организаторы. Источник: https://censor.net/ru/n3250492

ВИБРАЛИ НА СВОЮ ГОЛОВУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНОФОБА.
ВОНО Ж І ЛАЙНО СТАНЕ ІСТИ АБИ ПРИ ВЛАДІ ЗАЛИШИТИСЬ -
У НЬОГО САМОПОВАГИ МЕНШЕ НІЖ У ЯНУКОВОЩА У 20 РАЗІВ Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 1894
Не людина а хробак зелений.
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28.02.2021 13:39 Ответить
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