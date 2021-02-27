Организаторы акции выдвинули ряд требований под ОП: У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. ВИДЕО

Организаторы акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем", друзья Стерненко и его адвокаты зачитали перед собравшимися митингующими совместное заявление, в котором содержится ряд требований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Требования участников акции: во-первых, немедленно освободить Стерненко, второе - обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия, третье - избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе", - говорится в обращении.

"У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 7 марта объявляем акцию бессрочной", - заявили организаторы.

Активисты также требуют у президента Владимира Зеленского пересмотра поданных им в Верховную Раду законопроектов о реформировании судебной системы и внесения в них правок, о необходимости которых ранее заявляли международные партнеры.

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Один из адвокатов Андрей Писаренко зачитал обращение Стерненко к собравшимся: "Попытка играть по их правилам судопроизводства – это попытка посадить нас за стол с наперсточниками. Если так, то мы эту игру изначально проиграем. Не нужно играть по правилам власти – нужно менять правила игры".

Адвокат убежден, что "власть изначально политизировала дело, когда назначила Венедектову (генпрокурором – Ред.). "Если помните, она изначально сказала, что подозрение Стерненко в любом случае будет вынесено. Это даже не политическое дело – это политическая война. Нас принуждают говорить о процессуальном деле Стерненко, чтобы не говорили о право-политической войне", - сказал он, выступая перед собравшимися.