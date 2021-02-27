В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова
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Глубокая осведомленность нового президента США Джо Байдена и его администрации США в украинских реалиях дает нашему стратегическому партнеру четкое понимание вызовов, с которыми сталкивается Украина.
Как передает Цензор.НЕТ, оакое мнение вновь назначенный посол Украины в США Оксана Маркарова выразила в интервью Укринформу.
"Я считаю, безусловно, очень положительным аспектом то, что сейчас государство, которое является нашим стратегическим партнером, возглавляет президент, который очень хорошо знает Украину", - сказала она.
Комментируя реплику, что президенту США известны не только наши хорошие черты, но и недостатки, Маркарова провела параллель с настоящей дружбой или счастливой семейной жизнью, которые можно построить только принимая друг в друге и позитивное, и негативное.
"Мне кажется, что глубокая осведомленность и президента США, и многих членов его команды об Украине, - большой плюс. Это позволит нашему стратегическому партнеру не тратить время на изучение "украинского досье". К тому же, они четко видят не только наши позитивные и негативные стороны, если можно так говорить о стране, но и контекст и те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и понимают, где мы должны двигаться сами, а где нам необходима их помощь", - заметила посол.
Что касается перспектив эффективного диалога с командой нового президента США, учитывая ситуацию по борьбе с коррупцией в Украине, Маркарова отметила, что противодействие коррупции прежде всего является требованием наших граждан и добросовестного украинского бизнеса.
"Это то, без чего невозможно движение вперед. Возможно, это движение не совсем прямолинейное и не такое быстрое, как нам всем хотелось бы. Но мы демократическая страна, поэтому продвигаться в сложных реформах можно при условии обсуждения и согласия многих сторон, а также совместного эффективного противодействия противникам поступательных изменений", - убеждена Маркарова.
По ее мнению, антикоррупционная государственная структура в Украине, несмотря на все неверие в то, что ее можно построить, критику и возможные недостатки, работает и уже стала частью нашей жизни.
Кроме того, она выразила уверенность, что в Украине существует критическая масса людей - во власти, в общественном секторе, в бизнесе, которые хотят покончить с коррупцией.
"Все ли у нас получается? Безусловно, нет. Однако это только повод упорнее работать, а для наших американских партнеров - поддерживать эти положительные трансформации", - считает дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Україні потрібний незалежний правовий механізм.
Еще нужен пинок чтоб разглядел Коломойского.
выщипывала бы и дальше брови, больше пользы было бы...
"Источник в министерстве отмечает, что одна из ключевых фигур в команде нынешнего главы Нацбанка Кирилла Шевченко - экс-министр финансов Оксана Маркарова.
«Пока ее позиции неформальные, но не исключено, что статус будет уполномочен.
В частности, ее могут назначить представителем Украины в МВФ.
Маркарову активно лоббирует глава МВД Арсен Аваков, у которого с ней давно партнерские отношения», - говорит собеседник в министерстве."
https://thepage.ua/experts/biznes-akvarium-kto-pretenduet-na-ukrzaliznycyu-i-chto-budet-s-nbu
хлопцы склепают по человечески - руки и мозги на месте.
из серии бакланов, лейтенант младшой, - главный контрразведчик,
a буба - 4 раза головной командувач.
одна обойма невигласiв.
цирк продолжается - отделение второе...
последний раз, янык еще тогда срок мотал, было обратился в туда и тут же был
был обозван, по нашему так, и отослан к откуда приперся...
после 14го нужды не было.
сегодня вроде все опять по бычячему начинается?
а смысл?
не складывается у нас разговор - не успеваю я за тобой, тупой тормоз...
У-у-х! Порадуется Байден, если за сраку ущипнёт.
А шо, может "Замволт" презентует.
Маркарова - розумна дівчина, вона дуже коректно дала це зрозуміти (хто уміє читати). Але важлива новизна у сказаному, - що Америка допомагатиме до пори - до часу і в межах допустимого. Ніхто за нас українців не саджатиме злодюжних і продажних чиновників, міністрів, суддів, прокурорів і генералів, американські морпєхи не підуть визволяти Крим і Донбас, Держдепартамент не стане захищати наші мовні, історичні, територіальні інтереси перед румунами, кацапами, поляками, мадярами чи болгарами. Америка допомагатиме, побачивши сильного союзника, принаймні маючого волю і здатного постояти за себе.