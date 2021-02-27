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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова

Глубокая осведомленность нового президента США Джо Байдена и его администрации США в украинских реалиях дает нашему стратегическому партнеру четкое понимание вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, оакое мнение вновь назначенный посол Украины в США Оксана Маркарова выразила в интервью Укринформу.

"Я считаю, безусловно, очень положительным аспектом то, что сейчас государство, которое является нашим стратегическим партнером, возглавляет президент, который очень хорошо знает Украину", - сказала она.

Комментируя реплику, что президенту США известны не только наши хорошие черты, но и недостатки, Маркарова провела параллель с настоящей дружбой или счастливой семейной жизнью, которые можно построить только принимая друг в друге и позитивное, и негативное.

"Мне кажется, что глубокая осведомленность и президента США, и многих членов его команды об Украине, - большой плюс. Это позволит нашему стратегическому партнеру не тратить время на изучение "украинского досье". К тому же, они четко видят не только наши позитивные и негативные стороны, если можно так говорить о стране, но и контекст и те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и понимают, где мы должны двигаться сами, а где нам необходима их помощь", - заметила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готова содействовать сотрудничеству с МВФ, но это далеко не основная моя задача как посла, - Маркарова

Что касается перспектив эффективного диалога с командой нового президента США, учитывая ситуацию по борьбе с коррупцией в Украине, Маркарова отметила, что противодействие коррупции прежде всего является требованием наших граждан и добросовестного украинского бизнеса.

"Это то, без чего невозможно движение вперед. Возможно, это движение не совсем прямолинейное и не такое быстрое, как нам всем хотелось бы. Но мы демократическая страна, поэтому продвигаться в сложных реформах можно при условии обсуждения и согласия многих сторон, а также совместного эффективного противодействия противникам поступательных изменений", - убеждена Маркарова.

По ее мнению, антикоррупционная государственная структура в Украине, несмотря на все неверие в то, что ее можно построить, критику и возможные недостатки, работает и уже стала частью нашей жизни.

Кроме того, она выразила уверенность, что в Украине существует критическая масса людей - во власти, в общественном секторе, в бизнесе, которые хотят покончить с коррупцией.

"Все ли у нас получается? Безусловно, нет. Однако это только повод упорнее работать, а для наших американских партнеров - поддерживать эти положительные трансформации", - считает дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова будет развивать наше стратегическое партнерство, - посольство США в Украине

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+6
ета мадама посол Украины в США?
из серии бакланов, лейтенант младшой, - главный контрразведчик,
a буба - 4 раза головной командувач.
одна обойма невигласiв.

цирк продолжается - отделение второе...
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27.02.2021 14:46
+5
Полноценный участник коррупционных схем, теперь в роли посла, рассказывает как надо бороться с коррупцией! Двуличность элиты зашкаливает!
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27.02.2021 14:38
+5
Кто она вообще такая? То там мутные делишки вела,то сям. Теперь в дипломаты подалась. Из неё такой посол,как из собачьего хвоста-сито.
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27.02.2021 14:40
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Аваков нажаль - Чорт, Венедіктова показала себе - як рашиська тупа чума.
Україні потрібний незалежний правовий механізм.
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27.02.2021 14:28 Ответить
дали пинка - зеля увидел медведчука.
Еще нужен пинок чтоб разглядел Коломойского.
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27.02.2021 14:28 Ответить
Каков стаж на дипломатической службе? Назначение охеренное!
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27.02.2021 14:32 Ответить
США досить добре бачать та розуміють, що Україна - це олігархічне корумповане болото. І допомога США йде лише там, де не можуть щось вкрасти.
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27.02.2021 14:32 Ответить
Беда в том, что это понимают только в США. Здесь не хотят ничего понимать. Вот в чем проблема.
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27.02.2021 14:33 Ответить
Гниди все добре розуміють !!! Корупція ,це сенс іх життя !!!)))
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27.02.2021 14:38 Ответить
ПОСЛЕ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ !!!???
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27.02.2021 14:35 Ответить
Полноценный участник коррупционных схем, теперь в роли посла, рассказывает как надо бороться с коррупцией! Двуличность элиты зашкаливает!
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27.02.2021 14:38 Ответить
Тема Порошенко не раскрыта. Пиши истчо.
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27.02.2021 17:54 Ответить
главное, шо тетка готова "содействовать украинской стороне..."
выщипывала бы и дальше брови, больше пользы было бы...
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27.02.2021 14:38 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчаків" !!!)))
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27.02.2021 14:40 Ответить
А Український Народ чітко зрозумів , що нам можуть допомогти Сполучені Штати Америки , але без авакових , бєнядіктових і маркарових в тому числі .
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27.02.2021 14:40 Ответить
Кто она вообще такая? То там мутные делишки вела,то сям. Теперь в дипломаты подалась. Из неё такой посол,как из собачьего хвоста-сито.
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27.02.2021 14:40 Ответить
Архивное:
"Источник в министерстве отмечает, что одна из ключевых фигур в команде нынешнего главы Нацбанка Кирилла Шевченко - экс-министр финансов Оксана Маркарова.

«Пока ее позиции неформальные, но не исключено, что статус будет уполномочен.
В частности, ее могут назначить представителем Украины в МВФ.
Маркарову активно лоббирует глава МВД Арсен Аваков, у которого с ней давно партнерские отношения», - говорит собеседник в министерстве."

https://thepage.ua/experts/biznes-akvarium-kto-pretenduet-na-ukrzaliznycyu-i-chto-budet-s-nbu
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27.02.2021 14:53 Ответить
Погано, що нинішня українська влада цього не розуміє, тому й волає до Байдена "Пачіму Украіна не в НАТО?!".
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27.02.2021 14:44 Ответить
Все вони розуміють ,але не бажають це сприйняти !!))))
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27.02.2021 14:45 Ответить
В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6909
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27.02.2021 14:46 Ответить
**** - та хто ж его не знает?
хлопцы склепают по человечески - руки и мозги на месте.
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27.02.2021 17:07 Ответить
ета мадама посол Украины в США?
из серии бакланов, лейтенант младшой, - главный контрразведчик,
a буба - 4 раза головной командувач.
одна обойма невигласiв.

цирк продолжается - отделение второе...
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27.02.2021 14:46 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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27.02.2021 14:50 Ответить
саме так
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27.02.2021 14:53 Ответить
Единственное чего нужно для помощи полноценной США,это чтобы их Украина не подставила. - В лице прорасийских агентов-политиков и откровенных диверсантов путина в войсках и сбу.
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27.02.2021 14:51 Ответить
Заставить дать ответ на гневный вопрос Зеленский: господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?-первоочередная задача Маркаровой.
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27.02.2021 14:55 Ответить
Петрович - убил! В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3433
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27.02.2021 14:57 Ответить
Кроме того, она выразила уверенность, что в Украине существует критическая масса людей - во власти, в общественном секторе, в бизнесе, которые хотят покончить с коррупцией.- пока что эта критическая масса людей(особенно во власти) "успешно" выводит Украину в мировые корупционные лидеры В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5036
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27.02.2021 15:00 Ответить
я хоть теперь знаю, шо посольство Украины в штатах прекратило свое сyществование и к кому не нужно обращаться ни по какому поводу и никогда....
последний раз, янык еще тогда срок мотал, было обратился в туда и тут же был
был обозван, по нашему так, и отослан к откуда приперся...
после 14го нужды не было.
сегодня вроде все опять по бычячему начинается?
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27.02.2021 15:18 Ответить
Не скули. Возвращайся. Родина ждет героя.
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27.02.2021 15:44 Ответить
зачем - в 73% процентное шобло перекрашеных совковых идиотов?
а смысл?
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27.02.2021 15:55 Ответить
Будешь лидером 27%
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27.02.2021 17:18 Ответить
лишь бы не 73% - буба ты?
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27.02.2021 17:34 Ответить
Ну а там что делаешь? Дай угадаю. Разовая работа слесарем, сантехником или чем-то подобным. А жена клинингом?
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27.02.2021 17:57 Ответить
медленный - не ванга ты ни разу, но продолжай гадать - меня ето развлекает...
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27.02.2021 18:00 Ответить
Откосил от военкомата в момент когда надо воевать? Сиди там и не возвращайся, скулесос. Без тебя разберемся как нам жить.
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27.02.2021 18:22 Ответить
ответь мне послезавтра медленный...
не складывается у нас разговор - не успеваю я за тобой, тупой тормоз...
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27.02.2021 18:27 Ответить
У США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4790"
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27.02.2021 15:56 Ответить
У США чітко розуміють свої національні інтереси і Україна їм потрібна до тих пір доки ці інтереси не протитрічять їх інтерсам.
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27.02.2021 15:58 Ответить
а у нас мудрый нарид думает по другому,он думает что весь мир,США,Европа должны Украине,они должны ее взять в ЕС и НАТО и они должны обеспечить в Украине высокий уровень жизни,а сами украинцы будут продолжать сидеть на попе ровно,воровать,брать и давать взятки и не уплачивать налоги
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27.02.2021 16:15 Ответить
А от на%уя НАТО та ЄС стільки ватиУ США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5610
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27.02.2021 16:24 Ответить
Думають, що цей "вареничок" улестить своїм виглядом МВФ для надання позик? Щось я дуже сумніваюсь...У США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9294
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27.02.2021 16:23 Ответить
Необычайная у Гаранта кадровая политика:-из финансистки в дипломаты первого ранга,без малейшего на то опыта работы..Где там глава МИДа ? Или главное верноподданость Зе и ко?
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27.02.2021 16:45 Ответить
С одной стороны в США знают, что она училась в США. Это плюс. Но в США прекрасно знают, что она корупционер, и схемы на которых она наживалась. Это минус. Самое последнее, что она не дипломат, а просто преданный Зеле человек. Это тоже минус.
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27.02.2021 19:13 Ответить
"Сраката дівка - як ніжна квітка"©
У-у-х! Порадуется Байден, если за сраку ущипнёт.
А шо, может "Замволт" презентует.
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27.02.2021 19:31 Ответить
Резервы внутреннего заимствования исчерпают свой ресурс к концу первого полугодия 2021 года. Далее - либо заимствования внешние, либо дефолт по внутренним обязательствам. Потому Маркаровой (посол Украины в США) поставлена конкретная задача - получение кредита МВФ.
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27.02.2021 20:10 Ответить
Якщо хтось думає, що Зеленський і К "запалилися жагучою любов"ю до НАТО і США" і "лютою ненавистю до москалів" - то ілюзії. Клоуну дали зрозуміти (гадаю, що в "доступній" формі), що, якщо він до цього сидів сракою на двох прутнях, але переважно на московському, і хтиво похрюкував, то тепер сидітиме переважно на заокеанському. І теж хтиво похрюкуватиме, як скажуть.
Маркарова - розумна дівчина, вона дуже коректно дала це зрозуміти (хто уміє читати). Але важлива новизна у сказаному, - що Америка допомагатиме до пори - до часу і в межах допустимого. Ніхто за нас українців не саджатиме злодюжних і продажних чиновників, міністрів, суддів, прокурорів і генералів, американські морпєхи не підуть визволяти Крим і Донбас, Держдепартамент не стане захищати наші мовні, історичні, територіальні інтереси перед румунами, кацапами, поляками, мадярами чи болгарами. Америка допомагатиме, побачивши сильного союзника, принаймні маючого волю і здатного постояти за себе.
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28.02.2021 13:07 Ответить
 
 