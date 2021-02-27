В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова

Глубокая осведомленность нового президента США Джо Байдена и его администрации США в украинских реалиях дает нашему стратегическому партнеру четкое понимание вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, оакое мнение вновь назначенный посол Украины в США Оксана Маркарова выразила в интервью Укринформу.

"Я считаю, безусловно, очень положительным аспектом то, что сейчас государство, которое является нашим стратегическим партнером, возглавляет президент, который очень хорошо знает Украину", - сказала она.

Комментируя реплику, что президенту США известны не только наши хорошие черты, но и недостатки, Маркарова провела параллель с настоящей дружбой или счастливой семейной жизнью, которые можно построить только принимая друг в друге и позитивное, и негативное.

"Мне кажется, что глубокая осведомленность и президента США, и многих членов его команды об Украине, - большой плюс. Это позволит нашему стратегическому партнеру не тратить время на изучение "украинского досье". К тому же, они четко видят не только наши позитивные и негативные стороны, если можно так говорить о стране, но и контекст и те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и понимают, где мы должны двигаться сами, а где нам необходима их помощь", - заметила посол.

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Что касается перспектив эффективного диалога с командой нового президента США, учитывая ситуацию по борьбе с коррупцией в Украине, Маркарова отметила, что противодействие коррупции прежде всего является требованием наших граждан и добросовестного украинского бизнеса.

"Это то, без чего невозможно движение вперед. Возможно, это движение не совсем прямолинейное и не такое быстрое, как нам всем хотелось бы. Но мы демократическая страна, поэтому продвигаться в сложных реформах можно при условии обсуждения и согласия многих сторон, а также совместного эффективного противодействия противникам поступательных изменений", - убеждена Маркарова.

По ее мнению, антикоррупционная государственная структура в Украине, несмотря на все неверие в то, что ее можно построить, критику и возможные недостатки, работает и уже стала частью нашей жизни.

Кроме того, она выразила уверенность, что в Украине существует критическая масса людей - во власти, в общественном секторе, в бизнесе, которые хотят покончить с коррупцией.

"Все ли у нас получается? Безусловно, нет. Однако это только повод упорнее работать, а для наших американских партнеров - поддерживать эти положительные трансформации", - считает дипломат.

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