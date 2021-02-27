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ГСЧС о ЧП в больнице в Черновцах: произошла вспышка кислородной трубы, 1 человек погиб, 1 пострадал
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
27 февраля в 13.15 в Городской клинической больнице №1 в Черновцах произошла вспышка кислородной трубы. Вследствие этого возникло возгорание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
По информации спасателей, вспышка произошла в палате на 2 этаже пятиэтажного здания больницы.
"В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного происшествия погиб 1 и пострадал 1 человек. Эвакуированы 20 человек", - подчеркивается в сообщении.
К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.
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От ты, Боря, злой. Конеччно я верю! Не просто верю, но и на каждом углу идею посадок и кастраций внушаю всем, с кем общаюсь. А круг общения у меня ох как широк, хотя бы в силу профессии. Пока есть люди, которые верят в чудеса и хотят их исполнения, чудеса возможны. А ты, Боря, не Боря, а Фома Неверующий. Мы с тобой и есть тот народ, которого после Майдана крепко поссыкивают на Банковой и в прочих сакральных местах. Так что верь, Боря, не молчи и добивайся. А таких, как степанов, просто добивай. Слишком долго мы молчали и позволяли уродам пользоваться нашим долготерпением.
ОКРЕМЕ
ДОРУЧЕННЯ 18 січня 2010 року в м. Луганськ у приміщенні
міської лікарні у відділенні інтенсивної терапії стався вибух балону з киснем,
внаслідок якого відбувся обвал міжповерхових перегородок приміщення, при цьому
постраждала значна кількість людей. З
метою унеможливлення випадків порушення правил експлуатації посудин, що
працюють під тиском, із вибухонебезпечними газами
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: Далі перелік органів управління тощо1. Зобов'язати керівників підпорядкованих підприємств
та організацій:- переглянути накази щодо
призначення відповідальних осіб за справний стан і безпечну дію посудин, що
працюють під тиском, а також відповідальних
по нагляду за технічним станом та експлуатацією таких посудин і при
необхідності внести відповідні зміни;- забезпечити своєчасне проходження навчання та
перевірку знань керівниками та інженерно-технічними працівниками Правил будови
та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;- заборонити допуск до
обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском, із вибухонебезпечними газами, осіб, які не
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці щодо права на
обслуговування таких посудин;- провести позапланові інструктажі
з охорони праці з працівниками, які обслуговують або експлуатують посудини, що
працюють під тиском.
2.
Про вжиті заходи поінформувати ......
Нажаль, так було, так є, а прийняттям нової версії чинного закону "Про охорону праці" ці події за дитячі забавки здадуться.
Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.