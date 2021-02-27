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ГСЧС о ЧП в больнице в Черновцах: произошла вспышка кислородной трубы, 1 человек погиб, 1 пострадал

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГСЧС о ЧП в больнице в Черновцах: произошла вспышка кислородной трубы, 1 человек погиб, 1 пострадал

27 февраля в 13.15 в Городской клинической больнице №1 в Черновцах произошла вспышка кислородной трубы. Вследствие этого возникло возгорание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По информации спасателей,  вспышка произошла в палате на 2 этаже пятиэтажного здания больницы.

"В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного происшествия погиб 1 и пострадал 1 человек. Эвакуированы 20 человек", - подчеркивается в сообщении.

К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

Читайте также: Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Неужели до сих пор не очевидно что наш доблестный Минздрав полностью провалил антиковидную компанию, нихрена за год не подготовлено - ни тестирование, ни больничные места с кислородом, ни вакцинирование. Сплошной непрофессионализм в организации и управлении, надеялись что врачи и прерсонал в больницах как-то сами справятся, но чудес не бывает.
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27.02.2021 15:08
+4
То кацапи так пишуть ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 2164
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27.02.2021 15:24
+3
Вот с врачей на местах я бы много не спрашивал. Денег им выделили меньше малого. Но доктора наши зачастую проявляли реальный героизм в условиях тотального дефицита. За свои и без того ничтожные деньги закупали средства защиты и т.д. Главврачи привлекали родственников и знакомых, друзей и друзей друзей, чтобы обеспечить больным хоть какие-то условия для лечения. Врачи по двое-трое суток из отделений не выходили.
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27.02.2021 15:20
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Хлопок ещё напишите
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27.02.2021 14:59 Ответить
То кацапи так пишуть ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 2164
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27.02.2021 15:24 Ответить
"пшик газа, каторий пєрєшол в хлопок"
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27.02.2021 16:02 Ответить
ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 4775
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27.02.2021 18:00 Ответить
Неужели до сих пор не очевидно что наш доблестный Минздрав полностью провалил антиковидную компанию, нихрена за год не подготовлено - ни тестирование, ни больничные места с кислородом, ни вакцинирование. Сплошной непрофессионализм в организации и управлении, надеялись что врачи и прерсонал в больницах как-то сами справятся, но чудес не бывает.
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27.02.2021 15:08 Ответить
Вот с врачей на местах я бы много не спрашивал. Денег им выделили меньше малого. Но доктора наши зачастую проявляли реальный героизм в условиях тотального дефицита. За свои и без того ничтожные деньги закупали средства защиты и т.д. Главврачи привлекали родственников и знакомых, друзей и друзей друзей, чтобы обеспечить больным хоть какие-то условия для лечения. Врачи по двое-трое суток из отделений не выходили.
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27.02.2021 15:20 Ответить
Ну це ж не значить, що всі такі лікарі як ви пишете... А я знаю інші приклади. Коли лікарі окрім як лікувати дивлячись в монітор компьютера по другому не вміють. І щоб дали направлення на тест ПЦР треба кулаком по столу лікаря трахнути та вимагати. В мене знайомий ходив на денний стаціонар капельниці робити та уколи ставити. Ходив тиждень поки потім не стукнув кулаком по столу лікаря і не потребував направлення на ПЦР який потім вона все таки дала і тест показав, що у нього КОВІД
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27.02.2021 15:29 Ответить
Это да. Мы не так давно переболели всей семьей. Родители 80+ и один взрослый -- очень тяжело. Я реально увидел сколько сил, терпения, времени и средств нужно, чтобы вытащить тяжелого больного с того света. И практически нет одинакового течения болезни, у каждого свои варианты. Если в отделении хоть 25-30% таких -- врачам и сестрам нужно памятник ставить.

ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 4319
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27.02.2021 15:31 Ответить
я на ходу переболел ,второй раз недавно в легкой форме
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27.02.2021 15:37 Ответить
Мы тоже второй раз. Прошлой зимой болели совсем не так. Этот раз жестче.
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27.02.2021 15:41 Ответить
Еще поставим. Обязательно. Вот степанова посадим, виновных в разграблении ковидного фонда публично кастрируем и обязательно поклонимся в пояс каждой медсестричке, спасавшей всех, кого можно спасти и плакавшей от бессилия над умирающими...
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27.02.2021 15:53 Ответить
Иванец,тебе сколько лет?Не мало?И ты до сих пор веришь в сказки???Верь,верь,но только другим не втирай.Скольких министров здравоохранения уже за 30 лет посадили?И где хранят те яйца,которые грабили все фонды,а не только ковидные?Убрали,чтобы прививку Пфайзер хранить?.?.?.
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28.02.2021 07:50 Ответить
ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 1222 ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 1222 ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 6838

От ты, Боря, злой. Конеччно я верю! Не просто верю, но и на каждом углу идею посадок и кастраций внушаю всем, с кем общаюсь. А круг общения у меня ох как широк, хотя бы в силу профессии. Пока есть люди, которые верят в чудеса и хотят их исполнения, чудеса возможны. А ты, Боря, не Боря, а Фома Неверующий. Мы с тобой и есть тот народ, которого после Майдана крепко поссыкивают на Банковой и в прочих сакральных местах. Так что верь, Боря, не молчи и добивайся. А таких, как степанов, просто добивай. Слишком долго мы молчали и позволяли уродам пользоваться нашим долготерпением.
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28.02.2021 10:00 Ответить
Відоме азійське прислів"я гласить - Дуже небезпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а в деяких ... їхні ілюзії.
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28.02.2021 12:37 Ответить
Нічого не змінюється. Ось фрагмент Окремого доручення одного з міністерств щодо подій десятирічної давності на "юговостокє":
ОКРЕМЕ
ДОРУЧЕННЯ 18 січня 2010 року в м. Луганськ у приміщенні
міської лікарні у відділенні інтенсивної терапії стався вибух балону з киснем,
внаслідок якого відбувся обвал міжповерхових перегородок приміщення, при цьому
постраждала значна кількість людей. З
метою унеможливлення випадків порушення правил експлуатації посудин, що
працюють під тиском, із вибухонебезпечними газами

ЗОБОВ'ЯЗУЮ: Далі перелік органів управління тощо1. Зобов'язати керівників підпорядкованих підприємств
та організацій:- переглянути накази щодо
призначення відповідальних осіб за справний стан і безпечну дію посудин, що
працюють під тиском, а також відповідальних
по нагляду за технічним станом та експлуатацією таких посудин і при
необхідності внести відповідні зміни;- забезпечити своєчасне проходження навчання та
перевірку знань керівниками та інженерно-технічними працівниками Правил будови
та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;- заборонити допуск до
обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском, із вибухонебезпечними газами, осіб, які не
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці щодо права на
обслуговування таких посудин;- провести позапланові інструктажі
з охорони праці з працівниками, які обслуговують або експлуатують посудини, що
працюють під тиском.

2.
Про вжиті заходи поінформувати ......

Нажаль, так було, так є, а прийняттям нової версії чинного закону "Про охорону праці" ці події за дитячі забавки здадуться.
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27.02.2021 15:24 Ответить
не хрена ты навалил
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27.02.2021 15:25 Ответить
кто то бычек об трубу тушил
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27.02.2021 15:22 Ответить
зато у нас ИВЛ не взрываются как в Немытой
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27.02.2021 15:26 Ответить
Нашли просто один флакончик спирта. Отвергнута и версия с кипятильником ", - сказал мэр.
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27.02.2021 15:35 Ответить
Не звертавсяби до лікарні, точно був би живий. Зелямашина нищить людей у всіх галузях і без вистрілу. Як там асфальт біля Чернівців, ще не зійшов із снігом?
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27.02.2021 15:38 Ответить
кислородная труба она такая, вспыхивает ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 421
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27.02.2021 16:09 Ответить
Вам з-під прапору Німеччини видніше?
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27.02.2021 16:16 Ответить
Schwarz-Rot-Gold... завидуешь???
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27.02.2021 18:25 Ответить
Мне кажется, что причиной стало сочетание спирт+кислород.
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27.02.2021 16:50 Ответить
Могло стати олива+кисень. Тут може само загорітися. Спирт - навряд. Це, якщо ніхто не допоміг.
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27.02.2021 17:25 Ответить
Бывали случаи вроде на призводстве , когда рабочие брали баллоны с кислородом замасленными рабочими рукавицами и масло возгоралось, когда баллон открывали. А потом загоралась латунная часть баллона, а позже получался летящий снаряд от "града".
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27.02.2021 18:09 Ответить
Масло+кислород=взрыв.
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27.02.2021 19:33 Ответить
Блин... вот меньше всего я готов услышать, что это терракт или умышленный поджог.
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27.02.2021 17:35 Ответить
Судя по всему, что данное проишествие уже не единичное, персонал и больные, пока на корону, не знают правил поведения с кислородом. Кислород тяжелее воздуха и проветривать от него надо через вытяжку у пола. Желательно ежедневно проверять газоанализатором наличие кислорода внутри палат где он используется. В воздухе кислорода 21%, если больше или утечка или забыли отключить маску.

Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
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27.02.2021 19:51 Ответить
Кислород не горит (не окисляется), он сам окисляет все вещества, потому и назван оксигениум.
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28.02.2021 07:34 Ответить
Це виключно для ідіотів, які не тумкають у техніці: "Спалах кисневої труби". )))
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28.02.2021 09:34 Ответить
 
 