Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції"

По состоянию на 15.00 акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем" под Офисом генерального прокурора завершилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Рух опору капітуляції".

"9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать Высший совет правосудия, состоится следующая акция в поддержку политзаключенных!", - подчеркивается в сообщении.

В ходе протеста под Офисом генпрокурора организаторы акции отметили, если их требования не будут выполнены, акции будут иметь бессрочный характер.

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