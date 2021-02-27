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Новости Экономика
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"Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука не имеет права просить льготы на ток, поскольку она не подпадает под условия работы предприятий "зеленой" металлургии, потому что не занимается сокращением выбросов своего завода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина 24" заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

По его словам, согласно европейской практике применения термина "зеленая" металлургия, к ней относят лишь те предприятия, которые переходят от потребления ископаемых видов топлива, уменьшают свои выбросы в атмосферу, тем самым становясь "зелеными". И, в соответствии с законодательством, получают определенные льготы. Однако предприятиям, которые уже работают по таким технологиям, как сталеплавильный завод "Интерпайп", такая льгота не предоставляется.

"Если завод сразу построен с такими выбросами, которые не превышают определенный уровень, то нельзя же сказать, что его зеленым построили, и поэтому он эту льготу должен получить", - сказал Козакевич.

Кроме того, он считает, что предоставление предприятиям тока по разным тарифам является дискриминационным.

"В профильном законе о рынке электроэнергии сказано, что тарифы не должны быть дискриминационными, не должно быть кроссубсидування. То есть, один и тот же тариф разные предприятия не могут платить в разном объеме", - отметил Козакевич.

По его мнению, в случае если предприятия нуждаются в государственной помощи, чтобы пережить кризис, она должна предоставляться по другому принципу.

"Такую помощь надо немножко по-другому предоставлять. Государство должно оценить, насколько оно может предоставить такую ​​помощь, Кабинет Министров, Министерство финансов, Министерство экономического развития. А потом уже предоставлять непосредственно. А так просто сказать, что одни должны платить тариф, а одни не должны платить, - я считаю, что это крайне неудачная идея", - отметил Козакевич.

Напомним, ранее о схеме для "зеленой" металлургии сообщал народный депутат Алексей Кучеренко, отмечая, что за льготы на ток для завода "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука украинцы заплатят из своих карманов более 200 млн грн.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+9
Да, они с Беней и Ахметкой привели к власти свою куклу и делают абсолютно все, что хотят

"Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич - Цензор.НЕТ 1924
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27.02.2021 15:25
+5
Це поважний пан. Він мільярдер, нажив мільярди непосильною працею свого тестя. До того ж проводить якісь платформи і звісно благодійник та меценат. Невже цього мало, щоб нагріти українців на додаткові декілька мільярдів гривень?
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27.02.2021 15:25
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Це поважний пан. Він мільярдер, нажив мільярди непосильною працею свого тестя. До того ж проводить якісь платформи і звісно благодійник та меценат. Невже цього мало, щоб нагріти українців на додаткові декілька мільярдів гривень?
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27.02.2021 15:25 Ответить
мы гои а воны ублюдки им можна ..только немцы пояснили наглым Изям кто они на деле....
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27.02.2021 15:34 Ответить
якого хєра йому льготи надавати? Воно що-якесь особливе? "Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич - Цензор.НЕТ 9205
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27.02.2021 15:19 Ответить
Да, они с Беней и Ахметкой привели к власти свою куклу и делают абсолютно все, что хотят

"Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич - Цензор.НЕТ 1924
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27.02.2021 15:25 Ответить
Нет. Но они и не грабили так нахально и безнаказанно государство, не обращая внимания ни на кого.
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27.02.2021 15:47 Ответить
А кое это имеет оношение, к тому, что грабят страну сейчас? И благодаря зебилам избравшим артиста подписавшего контракт на исполнение роли ПРЕЗИДЕНТА! Они его по своим каналам хвалят не на хвалятся, а он им за это -грабь не хочу.
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27.02.2021 17:33 Ответить
А Беня с Ахметкой?

"Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич - Цензор.НЕТ 2528
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27.02.2021 15:23 Ответить
Что это за реклама гнилья "перший незалежний" проскакивает? Цензор прикалывается что ли?
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27.02.2021 15:29 Ответить
главное ,что хозяин блеющего о том,кто имет права ,а кто нет , имеет право просить в государства спустя несколько лет списывать по 25 лярдов грн
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27.02.2021 15:34 Ответить
А плебсу вішають локшину про вітряки та сояшники !!!))))
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27.02.2021 15:34 Ответить
дайте пинчуку волю и льготы, переизберите бубу, не стреляйте в ответ на кацапские обстрелы и будет полная зеленая хрень - шо в принципе уже и есть....
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27.02.2021 15:36 Ответить
Автору статьи : не ток , а электроэнергия . Вам и раньше делали замечания ...
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27.02.2021 15:40 Ответить
Понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно. / НЭК "Укрэнерго", по итогам 9 месяцев 2020 получило 28,6 млрд грн ущерба. Виноваты папередники -слишком много солнечных и ветровых электростанций понастроили -объясняют слуги правящей мафии.
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27.02.2021 16:09 Ответить
пинчук в сми весь такой эстет и филантроп , цивилизованный и просвещённый ...а на деле жлобяра копеечный
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27.02.2021 16:21 Ответить
Это что же получается?! Бене можно, Ринату Лимонидовичу можно, а добряку и меценату Пинчуку низзя? Да где же справедливость в этой стране?! "Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич - Цензор.НЕТ 185 "Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич - Цензор.НЕТ 185 "Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич - Цензор.НЕТ 185
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27.02.2021 16:27 Ответить
Тобто,бєнині феросплавні-це зелена металургія ?
А чи не пора StarLightMedia випустити трохи викривальних сюжетів про Зе і його команду ?
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27.02.2021 16:29 Ответить
"Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич - Цензор.НЕТ 4078 Петровзадівці у своєму репертуарі...Єдиний в країні за 30 років новий завод побудований по європейським вимогам - і то треба лайном заблювати...
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27.02.2021 17:06 Ответить
Вчера по ТРК Украины ахметовские шавки эХсперды про это гавкали.
Все сравнивали меткомбинат с какой-то забегаловкой, типа ДИСКРИМИНАЦИЯ, что для кафешки подняли тариф на передачу электроэнергии на 10%, за которую они платят АЖ 60 тыс в месяц, теперь им бедным придется один холодидьник отключить, тем самым сократить ассортимент блюд.
Такое себе сравнение....
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27.02.2021 17:08 Ответить
Олігархам пільги, бидлу73% підвищення тарифів і урізання субсидій!
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27.02.2021 17:40 Ответить
На току зерно...
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27.02.2021 17:45 Ответить
А сколько зелени Беня произвел для нашего преЗедента, что постоянно пользуется льготами на электроэнергию?
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27.02.2021 19:10 Ответить
У них кстати самая интересная цена на металлолом. Особенно если его пару тонн хотя бы.
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27.02.2021 21:41 Ответить
Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука не имеет права просить льготы на ток, Источник: https://censor.net/ru/n3250500

Модераторы ,у вас спецы конечно. Но что такое ток. Ток от слова течь. Ток чего ,воды ,электроэнергии,дерьма?
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28.02.2021 02:06 Ответить
 
 