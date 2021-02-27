Версия, что взорвался кислородный баллон, не подтвердилась, - мэр Черновцов о ЧП в городской больнице

В настоящее время ситуация в больнице №1 в Черновцах является контролированной.

Об этом заявил мэр Черновцов Роман Кличук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание acc.cv.ua.

"Работают все службы, все под контролем. Версия, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась. Скорее всего это было возгорание на кровати больного, что именно не известно. Нашли просто один флакончик спирта. Отвергнута и версия с кипятильником ", - сказал мэр.

По его словам, уже завтра отделение, где произошел взрыв, может заработать.

По данным заместителя главы Черновицкой областной государственной администрации Натальи Гусак, в результате ЧП один человек погиб, один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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"Их было четверо в палате (в момент взрыва). Один в тяжелом состоянии в реанимации, двое в нормальном состоянии, они пока помогают следствию. Предварительно - это не кислород. Там не было кислородного баллона. Аналогично - это и не электрическая система. Есть много вопросов, на которые будут отвечать компетентные органы", - отметила Гусак.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв.

В ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия.