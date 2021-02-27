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больница (1387) взрыв (6107) Черновцы (653)

Версия, что взорвался кислородный баллон, не подтвердилась, - мэр Черновцов о ЧП в городской больнице

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Версия, что взорвался кислородный баллон, не подтвердилась, - мэр Черновцов о ЧП в городской больнице

В настоящее время ситуация в больнице №1 в Черновцах является контролированной.

Об этом заявил мэр Черновцов Роман Кличук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание acc.cv.ua.

"Работают все службы, все под контролем. Версия, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась. Скорее всего это было возгорание на кровати больного, что именно не известно. Нашли просто один флакончик спирта. Отвергнута и версия с кипятильником ", - сказал мэр.

По его словам, уже завтра отделение, где произошел взрыв, может заработать.

По данным заместителя главы Черновицкой областной государственной администрации Натальи Гусак, в результате ЧП один человек погиб, один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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"Их было четверо в палате (в момент взрыва). Один в тяжелом состоянии в реанимации, двое в нормальном состоянии, они пока помогают следствию. Предварительно - это не кислород. Там не было кислородного баллона. Аналогично - это и не электрическая система. Есть много вопросов, на которые будут отвечать компетентные органы", - отметила Гусак.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв.

В ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Что лапшу вешают,бутылка из спиртом горит а не взрывается.Да и взрыв и пожар две большие разницы.Видимо заведующему ,,крышу,,делают это однозначно.Пострадали люди а виновником как всегда будет погибший.
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27.02.2021 15:37
+1
лампа аладдина?
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27.02.2021 15:32
+1
Палата № 6 ?
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27.02.2021 15:43
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лампа аладдина?
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27.02.2021 15:32 Ответить
Нашли просто один флакончик спирта. Отвергнута и версия с кипятильником ", - сказал мэр.
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27.02.2021 15:34 Ответить
если петарда или граната были бы характерные разлет следы веществ радиус.. и следы на раненом и погибшем специфические
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27.02.2021 15:36 Ответить
лапша аладдина
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27.02.2021 15:40 Ответить
дожили, даже спирт не горит(((
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27.02.2021 15:41 Ответить
так "флакон спирту" означає, що в ньому все є спирт. Не знайшли ж флакон ВІД спирту, що озанчає, що він пустий. чи знов умніки не можуть на ізясниться?
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27.02.2021 15:51 Ответить
а что алкаши тоже ковидом болеют ?
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27.02.2021 15:33 Ответить
Так. Абрикосівка може призвести до вкрай тяжких наслідків, Шоу.
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27.02.2021 15:48 Ответить
Что лапшу вешают,бутылка из спиртом горит а не взрывается.Да и взрыв и пожар две большие разницы.Видимо заведующему ,,крышу,,делают это однозначно.Пострадали люди а виновником как всегда будет погибший.
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27.02.2021 15:37 Ответить
Палата № 6 ?
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27.02.2021 15:43 Ответить
идиоты !!! покажите фото после взрыва с палаты и тут есть люди что по фото скажут что там взорвалось а не тяните за хвост эту ситуацию для прикрытия оппы главрача... Версия, что взорвался кислородный баллон, не подтвердилась, - мэр Черновцов о ЧП в городской больнице - Цензор.НЕТ 5993
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27.02.2021 15:46 Ответить
уже полно ,обгоревшие простыни и лапти
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27.02.2021 15:51 Ответить
похоже на "газ" , а оконные стекла целые !? если нет то точно кислород..
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27.02.2021 15:55 Ответить
Пожар вызвал не взрыв и не проблемы с электричеством
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27.02.2021 15:49 Ответить
а рос СМИ кругом пишут что взорвался кислородный баллон
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27.02.2021 15:51 Ответить
ты читаешь враждебные сми??? мозг себе промываешь???
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27.02.2021 15:55 Ответить
Я с Контрразведки
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27.02.2021 15:58 Ответить
Версія, що вибухнув кисневий балон, не підтвердилася, - мер Чернівців про надзвичайну подію у міській лікарні - Цензор.НЕТ 3740
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27.02.2021 19:12 Ответить
Версия, что взорвался кислородный баллон, не подтвердилась, - мэр Черновцов о ЧП в городской больнице - Цензор.НЕТ 6332
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27.02.2021 15:54 Ответить
Вылил спирт и загорелся: известна вероятная причина пожара в больнице Черновцов
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27.02.2021 15:55 Ответить
сгорел от водки
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27.02.2021 15:59 Ответить
Только что в телефонном разговоре с собкором ZN.UA Светланой Исаченко директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил, что причиной пожара был ни взрыв кислорода, ни замыкание в електросети. Эти версии на эту минуту отклонены окончательно. Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.
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27.02.2021 16:02 Ответить
Зеркало недели
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27.02.2021 16:03 Ответить
курили в палаті?
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27.02.2021 16:02 Ответить
ты че незрячий ?
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27.02.2021 16:04 Ответить
Это же надо ....именно в лабораторию, которая и создавала вирус ....умышленно занесли кислородный баллон......и *********! ...кем то? ....была обломана трубка кислородного крана(горловина). Какое интересное совпадение! Но кое кто выучил чужие приемчики....и теперь надурняк пользуется ими.... ..... да,....Пропердон???
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27.02.2021 16:27 Ответить
Ребята...пока не поздно!....осваивайте гравитационные линзы. Учите электродинамику. Будущее не за пукающими ракетками....спуститесь с небес! Будущее за гравитационными линзами. Читайте и перелистывайте на ночь манускрипт Войнича. Технологии врага надо знать наизусть!
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27.02.2021 16:35 Ответить
 
 