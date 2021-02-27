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Взрыва в больнице Черновцов не было. Произошла вспышка, вызвавшая возгорание, - Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Взрыва в больнице Черновцов не было. Произошла вспышка, вызвавшая возгорание, - Чернышов

В настоящий момент спасатели и правоохранители выясняют, что повлекло возгорание в Черновицкой городской клинической больнице №1.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, пишет Цензор.НЕТ.

"Разговаривал с Сергеем Осачуком, председателем Черновицкой ОГА. В Черновцах, в больнице произошла трагедия - один человек погиб, один - получил ожоги. Выясняют, что повлекло возгорание в Черновицкой городской клинической больнице №1. ГСЧС совместно с Нацполицией продолжают работать на месте. По их предварительной информации, взрыва не было - ни кислородные сети, ни электрические не повреждены. Была вспышка, которая вызвала возгорание. Спасибо местным властям за оперативное реагирование на ситуацию", - написал он.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

Читайте также: Обнародованы фотографии с черновицкой больничной палаты, где произошла трагедия. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Хлопок жЫ.
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27.02.2021 16:39
+2
в русском новоязе, - взрыв, - это "хлопок"
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27.02.2021 16:43
+2
Скорее сочетание пяного дяди вани с газовым ключем от солидола.
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27.02.2021 17:07
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Это такая же вспышка, как взрыв дома на Поздняках. Точь в точь такое же кольцо. Это такая же вспышка как на колесе бензовоза, которого выбросило на встречку. Точь в точь тоже кольцо.
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27.02.2021 16:38 Ответить
Хлопок жЫ.
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27.02.2021 16:39 Ответить
Ну да.ну да.Мер лично присутствовал при возгорании и ему лучше знать чем МЧесникам професионалам.
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27.02.2021 16:41 Ответить
в русском новоязе, - взрыв, - это "хлопок"
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27.02.2021 16:43 Ответить
стекла на окнах целы
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27.02.2021 16:46 Ответить
Основная версия причины пожара, которую в данный момент выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы.
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27.02.2021 16:45 Ответить
Похоже на неудачное сочетание спирта с кислородом.
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27.02.2021 16:53 Ответить
Моя сестра работала ещё при кислородных подушках.Они специально ложили ватку со спиртом на кислородную трубку,чтобы сбить пену в лёгких.Тогда спасали многих.Работала в сельской больнице
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27.02.2021 16:59 Ответить
Земной поклон сестре. Но сколько того кислорода в подушке? Одна надежда, что у нас есть спецы, которые разберутся в причинах. Надо же учиться на ошибках. Нема ума учиться на чужих, будем учиться на своих косяках. Люди же гибнут. Не на фронте - В БОЛЬНИЦЕ!
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27.02.2021 17:07 Ответить
Для работы с кислородом должны быть обученые люди,а косяк в Украине уже не первый так что учиться было на чем.Здес попахивает халатностью слесаря и безответственностью заведующего.
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27.02.2021 17:35 Ответить
А кто должен учить людей работать с опасными средами?
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27.02.2021 17:37 Ответить
Существуют же учебные центры или по крайней мере должен был произвести инструктаж инженер по ТБ с последующей проверкой знаний и оформить допуск до взривоопасных газов.
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27.02.2021 17:41 Ответить
Да, существуют. Наша компания своих людей обучает практически по всем специальностям. А вот в инженерах лечучреждений по ТБ я как-то совсем не уверен. С них, наверное, нужно начинать обучение. Слишком много стало кислородным проблем.
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27.02.2021 17:46 Ответить
Ну во первых само слово ИНЖЕНЕР указывает на то что он обязан знать об опасностях разных веществ и газов.А во вторых чистый кислодод в больницах всегда был еще и до пандемии и об его опасности и обращении с ним инженер по ТБ знать просто обязан.
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27.02.2021 17:52 Ответить
Ну, Володь, ну я тя умоляю! Взрослый же здравый человек! Все вменяемые инженеры работают в частном секторе производства за адекватные ЗП. Кто остается в медучреждениях? Пенсы, которые отстали от реальности навсегда и неудачники, которым тупо не осилить эту работу. Исключения настолько редки, что скорее подтверждают это правило.
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27.02.2021 17:57 Ответить
Как не странно звучит но именно эти пенсы еще что-то знают,а вот в молодежи сомневаюсь так как их теперь ,,учат,,за деньги а вот их знания никому не интересны.
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27.02.2021 18:01 Ответить
ну таки пары спирта и применяют как пеногаситель при отёках лёгких . только сколько же подушек нужно иметь . она где то минут на 5 работы а пары действовать начинают минут через 15 .
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27.02.2021 17:21 Ответить
Парами спирта можно дышать в простом ингаляторе паровом.Есть ингаляторы ультразвуковые.То вообще бомба.Больному ковидом нужны атомы кислорода ,а не молекулы,которые нужно расщеплять на атомы.
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27.02.2021 17:42 Ответить
ну таки я понял . что вы описывали времена задолго до ультразвуковых небулайзеров и тем более коронабесия .
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27.02.2021 18:27 Ответить
Сестра работала 1963-2005 год медсестрой,фельдшером ,акушерккой..Но работала в разных больницах,поликлиниках,роддомах и тд.Она у меня консультант по любым мед вопросам.Теперь всё новое-давно забытое старое.Америка в сотый раз открывает америку..Всё все равно основано на статистике и эмпирике.Трепанацию черепа делали в древнем Египте и Африке.На счёт коронабесия.В Южной Африке за год появилось очень много детей -сирот.Поумирали родители и старики от коронавируса южноафриканского.
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27.02.2021 20:37 Ответить
Скорее сочетание пяного дяди вани с газовым ключем от солидола.
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27.02.2021 17:07 Ответить
Закурил кто-то..Это же мужики.
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27.02.2021 16:55 Ответить
не обязательно . кислород при такой концентрации практически чистый загорается буквально от всего на выходе из трубки начиная от пыли заканчивая тараканом . поэтому к ним такое требование насчёт чистоты .
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27.02.2021 17:12 Ответить
Кислород не горючий газ, загораются (или взрываются) именно объекты в чистой кислородной атмосфере. Сам кислород горит только в смеси со фтором, т.к. фтор ещё более сильный окислитель.
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27.02.2021 18:32 Ответить
Ага-а.Когда в глотке 25-30 см.шланга как раз до курева и самоподжега...
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27.02.2021 17:37 Ответить
Було чути бавовна від вибуху чи ніт?
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27.02.2021 16:57 Ответить
На щастя, в наших пампасах козломордих не так багато. Отже, і бавовни, як правило, не трапляється. Бо трапляється вона там, де дохолєри зкріпних особин - москалів.
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27.02.2021 20:40 Ответить
Хоча насправді вона спостерігається при подоланні звукового бар'єру Вибуху в лікарні Чернівців не було. Стався спалах, який спричинив займання, - Чернишов - Цензор.НЕТ 4685
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28.02.2021 01:36 Ответить
негромкий хлопок, легкое задымление, отрицательный рост и могучее вставание с колен !!!
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27.02.2021 19:41 Ответить
спасиба бальнице, спасиба властям ...
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28.02.2021 02:34 Ответить
 
 