Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Причиной трагедии в Черновицкой больнице стал самоподжог одного из пациентов, который болел коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил Зеркалу Недели.
По его словам, причиной пожара был ни взрыв кислорода, ни замыкание в електросети. Эти версии на эту минуту отклонены окончательно. Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.
Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно прекинулся на другого тяжелобольного. Занялись матрасы, начали гореть приборы.
Второй пострадавший сейчас находится в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-4 степени.
Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.
В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.
В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.
Пожалуйста, подождите...
а если в мозг поступает обедненная кислородом кровь, то возникают галлюцинации, а совсем даже не взвешенные решения
а от действий, мотивированных глюками и глубочайшей депрессией, миллионы случаев и чаще всего это суицид.
а если в мозг тебе поступит тройная доза героина, твоё сознание будет таким же ясным ?
ога, а на небесной тверди сидит бородатое газообразное позвоночное
на что ты готов поспорить шо "грех"? а вдруг нет, ты же не знаешь. это как с визгом "гореть вечно", в то время как даже Сралин нигде не "горит". ненавижу лжецов - чем ты докажешь шо "грех" то? На секир башка бы поспорил, будь перед тобой скажем мудрец, который точно знает? А почему нет? все вы такие, молители.
и Да - совок я Ненавижу настолько свирепо как и попов и упоротых ползунов - лизателей досок, но кстати, у совков Какая никакая, но чет похоже на идею, и в принципе оно то .... осуществимо, правда врагу не пожелаешь, а шо в веренов? - там Написсано - верь в Это, а не то - "гореть вечно" (а шо насчет индейцев Разных? им то За что "гореть" то? мало их испанцы и прочие Дикари жгли "во слабу Боба"?)
скорее всего, о деньгах в этот момент он даже не думал
нет персонала для дежурств в палатах
Интернет в помощь
не особо верится как то, но как версия?
просто видел невнятных наших, до боли любимых дидов....
в больнице-самоподжег
ЭТО УЖЕ КАКАЯ ТО У ЗЭБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ -ФИРМЕННАЯ ОТМАЗКА
Робота з киснем накладає цілий ряд обмежень. Який може бути СПИРТ в палаті з кисневою терапією, тим більше у хворого?
Доречі, корисно знати:
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.
З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
Та й не тільки це, так у кисневій атмосфері космічного корабля Аполлон внаслідок пожежі у 1967 р. загинули американські астронавти. Після того перейшли на повітря.
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
Вот есть предел подлости и гнусности этих зеленых тварей ? "Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный"
В больнице даже нет специалиста по работе с этими аппаратами. Техобсуживание на какой то левой фирме. Взрывом оторвало навинчивающийся разъем узла распределения газобалонной установки. Так они все вынесли и фотосессию устраивают