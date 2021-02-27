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Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный

Причиной трагедии в Черновицкой больнице стал самоподжог одного из пациентов, который болел коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил Зеркалу Недели.

По его словам, причиной пожара был ни взрыв кислорода, ни замыкание в електросети. Эти версии на эту минуту отклонены окончательно. Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.

Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно прекинулся на другого тяжелобольного. Занялись матрасы, начали гореть приборы.

Второй пострадавший сейчас находится в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-4 степени.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

Читайте также: Обнародованы фотографии с черновицкой больничной палаты, где произошла трагедия. ФОТО

В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
сознательные решения формируются при нормальной работе мозга,

а если в мозг поступает обедненная кислородом кровь, то возникают галлюцинации, а совсем даже не взвешенные решения
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27.02.2021 17:17
+9
Не обязательно. Очень, кстати, может быть такое. Я и сам наблюдал и более странные глюки от недостатка кислорода в крови при сильном поражении легких.
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27.02.2021 17:13
+8
Таки да. Сам в легком шоке от некоторых своих действий.
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27.02.2021 17:18
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у деда денег не было ,вот и издевались над ним , вот он и не выдержал
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27.02.2021 17:10 Ответить
Не обязательно. Очень, кстати, может быть такое. Я и сам наблюдал и более странные глюки от недостатка кислорода в крови при сильном поражении легких.
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27.02.2021 17:13 Ответить
самоубийство это не глюка ,а сознательное решение
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27.02.2021 17:14 Ответить
сознательные решения формируются при нормальной работе мозга,

а если в мозг поступает обедненная кислородом кровь, то возникают галлюцинации, а совсем даже не взвешенные решения
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27.02.2021 17:17 Ответить
Таки да. Сам в легком шоке от некоторых своих действий.
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27.02.2021 17:18 Ответить
еще от глюков никто не умирал
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27.02.2021 17:19 Ответить
Поверь, если бы мы не дежурили круглосуточно и не держали за руки -- было бы +1 к статистике.
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27.02.2021 17:22 Ответить
ой! один такой артист , работающий на публику, даже президентом стал! тоже видел , пытающихся покончить с жизнью: нет зрителей, нет решения!
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27.02.2021 17:30 Ответить
и, тем не менее, результативных случаев полно
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27.02.2021 19:56 Ответить
от глюков нет,

а от действий, мотивированных глюками и глубочайшей депрессией, миллионы случаев и чаще всего это суицид.
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27.02.2021 17:23 Ответить
Я видел и более странное. И сам чудил слегка, в подробности вдаваться не буду. Ковид очень коварная штука и некоторых сильно поражает ЦНС. Хотя не исключено и самоубийство.
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27.02.2021 17:17 Ответить
НА СТЕНЕ НЕ ВИДНО ТРУБОЧЕК ДЛЯ КИСЛОРОДА
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27.02.2021 19:45 Ответить
Как-раз видно по плинтусу слева-направо. Но не уверен на все 100.
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27.02.2021 19:55 Ответить
Ну по плинтусу их не тянут . Их тянут по периметру помещений выше головы и сверху трубочка спускается к лицу
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27.02.2021 20:07 Ответить
Я не спорю. Но там почему-то между тумбочками идет от трубки отросток вверх. Что это такое - х.з.? Можно только гадать на кофейной гуще.
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27.02.2021 20:09 Ответить
Видать ты не болел ничем тяжелым, когда от боли просто крыша едет. Другие, правда, в окно выпрыгивают, а этот решил погреться напоследок...
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27.02.2021 17:13 Ответить
у Меня от солей тяжелых металлов постоянные боли ,но я знаю что самоубийство это тяжкий грех
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27.02.2021 17:16 Ответить
ну ты сравнил.

а если в мозг тебе поступит тройная доза героина, твоё сознание будет таким же ясным ?
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27.02.2021 17:19 Ответить
буду вести себя как Зеля
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27.02.2021 17:20 Ответить
Значит не такие уж и сильные боли. Потому что есть грань, после которой уже всё равно, на мораль, на религию. Хочется решить проблему боли, раз и навсегда, и часто люди делают неверный выбор, как это сделать.
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27.02.2021 17:21 Ответить
сиди, не шевелись, не ешь, не пей....жди смерти.... я так сидел три дня , когда боль толкала на грех!
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27.02.2021 17:31 Ответить
Ну, судя по тому, что ты ещё здесь на форуме, ты сделал правильный выбор. Не будешь же спорить, что бывают и другие варианты?
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27.02.2021 17:43 Ответить
я перенес 16 операций в жизни, кучу травм и один! ! ковид....голодаю раз в неделю как само собою разумеющее... иногда по три дня... И печалюсь глядя на Юру Смитта....
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27.02.2021 18:56 Ответить
Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный - Цензор.НЕТ 234
ога, а на небесной тверди сидит бородатое газообразное позвоночное Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный - Цензор.НЕТ 1967
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27.02.2021 17:32 Ответить
юра, ты просто обиженный ...
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27.02.2021 18:54 Ответить
не, просто угораю с лицемеров.

на что ты готов поспорить шо "грех"? а вдруг нет, ты же не знаешь. это как с визгом "гореть вечно", в то время как даже Сралин нигде не "горит". ненавижу лжецов - чем ты докажешь шо "грех" то? На секир башка бы поспорил, будь перед тобой скажем мудрец, который точно знает? А почему нет? все вы такие, молители. Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 2885
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27.02.2021 21:34 Ответить
Ті первій лицемер! Ты ссышь от страха смерти и пишешь здесь гадости на Бога , чтобы опровержениями тебя убеждали в Его существовании! Таким тупым способом ты ищешь веры в Него! Или ты просто совок....
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27.02.2021 22:31 Ответить
как меня Убедить, если я Говорю шо в писсанине написсаны годы ссуществования старикашек, начиная от "адама и евы", вычисляем = планетке Семь тыщ лет, Почти. так Как я мол Хочу "верить" в этот бред, когда Ученые спокойно раскапывают Кости динозавров по 300млн. Лет? нифига се вы Загнул Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 1553
и Да - совок я Ненавижу настолько свирепо как и попов и упоротых ползунов - лизателей досок, но кстати, у совков Какая никакая, но чет похоже на идею, и в принципе оно то .... осуществимо, правда врагу не пожелаешь, а шо в веренов? - там Написсано - верь в Это, а не то - "гореть вечно" Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 1553 (а шо насчет индейцев Разных? им то За что "гореть" то? мало их испанцы и прочие Дикари жгли "во слабу Боба"?)

Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 3254
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28.02.2021 17:41 Ответить
Такой винегрет в голове и на языке, что я как врач подозреваю у тебя психическое отклонение... Это написал не для оскорбления, а с целью, что сформулируешь точно мысль или вопрос и спросишь или ответишь....
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28.02.2021 18:09 Ответить
А чого ви їх не виводите?
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27.02.2021 18:02 Ответить
недостаток кислорода в крови влияет на мозговую деятельность ничуть не меньше, чем алкоголь или наркотики.

скорее всего, о деньгах в этот момент он даже не думал
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27.02.2021 17:14 Ответить
персонал его обслуживающий думал
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27.02.2021 17:17 Ответить
в больницах нет столько персонала, чтобы круглосуточно дежурить в каждой палате
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27.02.2021 17:20 Ответить
он был тяжелый
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27.02.2021 17:21 Ответить
В этих палатах на кислороде все тяжелые.
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27.02.2021 17:24 Ответить
вот именно не было там кислорода
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27.02.2021 17:30 Ответить
Писали чуть ранее что был. Сначала думали что загорелось у трубки, подводящей кислород. Но ломать копья не буду, по фото ничего не понять.
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27.02.2021 17:35 Ответить
Если родственников нет, то так и задыхался в одиночестве. А это страшнее всего, когда лежишь в палате, умираешь, а вокруг ходят люди и не обращают на тебя никакого внимания...
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27.02.2021 17:24 Ответить
да без разницы.

нет персонала для дежурств в палатах
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27.02.2021 17:25 Ответить
И стоял у кровати "деньги давай"? Извини, но не поверю. К безденежным отношение более прохладное, это правда, но никто тебя без медицинской помощи не оставит, даже если ты бомж.
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27.02.2021 17:22 Ответить
его оставили
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27.02.2021 17:23 Ответить
Что значит "оставили"?
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27.02.2021 17:24 Ответить
да ладно! вокруг санитарки и медсестры только . врач раз в день заглядывает в палату и не всегда....знаю, болел... Но врач и не обязан за руку вас держать весь день....
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27.02.2021 17:33 Ответить
Нет столько врачей и сестер, чтобы постоянно быть рядом с тяжелыми.
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27.02.2021 17:41 Ответить
Спонтанное самовозгорание.
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27.02.2021 17:11 Ответить
Медицина у нас такая зверская
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27.02.2021 17:12 Ответить
медицина во всем мире плавно перетекает в кровавый бизнес...Трансплантация и исходящие от этого действия наше ,ой, их, всё!
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27.02.2021 17:34 Ответить
Я когда первый раз болел КОВИДом у меня температура была до глюков ,потом Я выяснил почему - когда антитела борются с вирусом выделяются токсины и они вместе с кровью поступают в Мозг ,от сюда и глюки
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27.02.2021 17:27 Ответить
второй раз переболел в легкой форме
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27.02.2021 17:28 Ответить
до сих пор иногда тяжело дышать
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27.02.2021 17:40 Ответить
Я спасаюсь паровым ингалятором .Это чудо.
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27.02.2021 17:55 Ответить
очень редко задыхаюсь но заметно
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27.02.2021 17:59 Ответить
Я Вам порекомендую настойку восковой Моли - она приводит в порядок легкие.

Интернет в помощь
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27.02.2021 19:50 Ответить
Вали всё на мертвого! Никто не опровергнет!
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27.02.2021 17:27 Ответить
свидетели есть ,аж трое , один в тяжелом состоянии
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27.02.2021 17:28 Ответить
свидетели тоже жить хотят , особенно в тяжелом состоянии....
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27.02.2021 17:35 Ответить
Господа ,вы звери !
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27.02.2021 17:41 Ответить
да, мы все звери... единицы это осознают и пытаются зверями не быть....
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27.02.2021 18:53 Ответить
свежо питание, да серется с трудом...
не особо верится как то, но как версия?

просто видел невнятных наших, до боли любимых дидов....
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27.02.2021 17:42 Ответить
на фронте-самоподрыв
в больнице-самоподжег
ЭТО УЖЕ КАКАЯ ТО У ЗЭБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ -ФИРМЕННАЯ ОТМАЗКА
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27.02.2021 17:50 Ответить
У ЗЄліків теж хронічний самозашквар
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27.02.2021 19:05 Ответить
А когда в Киеве 2 ковидных пациента в один день в разных больницах в окно сиганули -это тоже зелёная отмазка?
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27.02.2021 17:57 Ответить
сиганули от зверской медицины
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27.02.2021 18:00 Ответить
Версія про самогубство на мій погляд для того, щоб уникнути відповідальності.
Робота з киснем накладає цілий ряд обмежень. Який може бути СПИРТ в палаті з кисневою терапією, тим більше у хворого?
Доречі, корисно знати:
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.
З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
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27.02.2021 18:05 Ответить
Нет на стенах ( фото) трубочек для подачи кислорода - ЗНАЧИТ ЕГО НЕ БЫЛО
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27.02.2021 19:51 Ответить
Судя по всему, что данное проишествие уже не единичное, персонал и больные, пока на корону, не знают правил поведения с кислородом. Кислород тяжелее воздуха и проветривать от него надо через вытяжку у пола. Желательно ежедневно проверять газоанализатором наличие кислорода внутри палат где он используется. В воздухе кислорода 21%, если больше или утечка или забыли отключить маску.

Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
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27.02.2021 20:07 Ответить
Знаєте, більшість не розуміє що таке кисень, і що у кисні може горіти метал, а про самозаймання нічого не знають. Мені довелося ще при совдепі бачити результати самозаймання кисневої барокамери з людиною, то була жінка у якомусь жирному гримі на обличчі ...
Та й не тільки це, так у кисневій атмосфері космічного корабля Аполлон внаслідок пожежі у 1967 р. загинули американські астронавти. Після того перейшли на повітря.
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27.02.2021 20:37 Ответить
Не пишите ерунды ! По каждому вашему предложению я мог бы расписать все и почему . Но устраивать вам ликбез не входит в мои планы. Есть такая поговорка : " слышал звон , да не знаю где он ". Зачем писать про то в чем вы не разбираетесь?
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28.02.2021 00:00 Ответить
Какой ахинеи тут не пишут ! С такими знаниями жизнь в дерьме на века обеспечена.
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28.02.2021 00:06 Ответить
Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 2971 "Міг би ..." Але не напишу Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 8208
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28.02.2021 00:30 Ответить
и какой это "ангел хранитель" обеспечил тяжёлого больного спиртом и спичками?
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27.02.2021 18:09 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·4 ч

Вот есть предел подлости и гнусности этих зеленых тварей ? "Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный"
В больнице даже нет специалиста по работе с этими аппаратами. Техобсуживание на какой то левой фирме. Взрывом оторвало навинчивающийся разъем узла распределения газобалонной установки. Так они все вынесли и фотосессию устраивают
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27.02.2021 22:24 Ответить
ЭТО ПАСКУДНАЯ КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА ВЛАСТЬЮ !!!
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28.02.2021 10:54 Ответить
 
 