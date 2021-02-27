О самоподжоге я не говорил. Предварительно, причиной мог быть неисправный кипятильник, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный о трагедии в Черновцах
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Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный опроверг распространенную в СМИ со ссылкой на якобы его заявление версию о самоподжоге пациента в городской больнице №1 Черновцов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил Укринформу.
"Я такого не говорил. Это не самоподжог", - утверждает Черный.
Он также сказал, что причиной пожара стал не взрыв и не электропроводка. По предварительной версии, к возгоранию мог привести неисправный кипятильник.
Ранее "Зеркало недели" со ссылкой на заявление Черного заявило, что основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента.
Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.
В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.
В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.
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Шо, зебараны, как вам ваша бубочка? Абсолютно солидарен с фотожабой ниже - он мне не президент. Он вообще никому не президент. Импичмент, уголовные дела и срок. Заодно спросите у Ленки, как она за крымскую хатынку коммуналку платит, в кацапских рублях или в твердой валюте?
Только что в телефонном разговоре с собкором ZN.UA Светланой Исаченко директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил, что причиной пожара был ни взрыв кислорода, ни замыкание в електросети. Эти версии на эту минуту отклонены окончательно. Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.
Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно прекинувся на другого тяжелобольного. Занялись матрасы, начали гореть приборы.
Второй пострадавший сейчас находится в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-4 степени.
І це в лікарні, та іще в палаті з кисновою терапію.
Ну, це ж заборонено при роботі з киснем, що кип"ятильник, що спирт.
При роботі з киснем не допускається застосування спирту, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.
в слiдуючей новинi хтось другий сбреше - брехня е брехня...
Всего в отделении во время пожара находилось 30 человек. В палате во время возгорания было 4 человека, двое из которых не пострадали совсем.
Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.