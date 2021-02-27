С начала суток 5 нарушений режима тишины, ранен воин. Террористы ведут провокационные обстрелы и обвиняют ВСУ, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают провоцировать Вооруженные Силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. По состоянию на 17.00 27 февраля, противник пять раз обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, в районах населенных пунктов Зайцево, Пивденне и Водяное, вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия. Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

"Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь и одновременно запрашивать тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркивают в штабе.

Также отмечается, что вблизи населенного пункта Луганское, в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно предоставлена медицинская помощь. Он доставлен в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

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