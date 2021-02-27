С начала суток 5 нарушений режима тишины, ранен воин. Террористы ведут провокационные обстрелы и обвиняют ВСУ, - штаб ООС
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают провоцировать Вооруженные Силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. По состоянию на 17.00 27 февраля, противник пять раз обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба, в районах населенных пунктов Зайцево, Пивденне и Водяное, вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия. Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.
"Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь и одновременно запрашивать тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркивают в штабе.
Также отмечается, что вблизи населенного пункта Луганское, в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно предоставлена медицинская помощь. Он доставлен в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
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Правда их данные не совпадают с данными наших. Наши занижают раз в десять
В пятницу пресс-служба «Укроборонпрома» анонсировала начало производства на заводе в Одессе многоцелевых вертолетов UH-1 Iroquois. Главный редактор Defence Blog Дилан Малясов написал, что это очередной прокол, поскольку Украина даже не подавала запроса на локализацию производства этих вертолетов в Агентство по вопросам оборонного сотрудничества (DSCA) США.
и вот. внизапна
Загострення почалося через безхребетність керівництва держави.
Провока́ция (лат. provocatio «вызов»):Подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к действиям, которые повлекут за собой тяжёлые, иногда губительные последствия.
Провокация - действия одного государства по отношению к другому для создания видимости законности начала военного конфликта или других агрессивных действий.
Обстрелы "дозированные", а тем более наличие раненных или убитых, вполне могут вызвать нервный срыв командира, который скомандует подчиненным -"мочите этих пидаров из всех стволов!", - вот тебе и видимость законности "ответки" за попытку "наступления" .