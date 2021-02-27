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С начала суток 5 нарушений режима тишины, ранен воин. Террористы ведут провокационные обстрелы и обвиняют ВСУ, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

С начала суток 5 нарушений режима тишины, ранен воин. Террористы ведут провокационные обстрелы и обвиняют ВСУ, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают провоцировать Вооруженные Силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. По состоянию на 17.00 27 февраля, противник пять раз обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, в районах населенных пунктов Зайцево, Пивденне и Водяное, вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия. Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

"Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь и одновременно запрашивать тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркивают в штабе.

Также отмечается, что вблизи населенного пункта Луганское, в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно предоставлена медицинская помощь. Он доставлен в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Ось таке воно зелене перемир"я !!
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27.02.2021 18:10
+10
Не терористи, а російські війська. Давно пора все називати своїми іменами!
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27.02.2021 18:25
+8
Режим тиші можна порушити лише раз. Після цього він пересихає бути режимом тиші. Вбити людину теж можна лише раз. Цього просто не можливо зробити двічі, тричі чи безліч разів. Один раз можна позбавити дівчину цнотливості. Всі наступні рази - це вже не позбавлення цнотливості - це називається інакше.
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27.02.2021 18:18
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Ось таке воно зелене перемир"я !!
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27.02.2021 18:10 Ответить
Потрібен наступ на Донецьк, щоб забезпечити безпеку Авдіївки та взяти під контроль Ясинувату! Потрібно також взяти Новоазовськ та відрізати терористів від моря. Потрібно звільнити Луганськ, це абсолютно по силам ЗСУ і це покаже мешканцям ОРДЛО що спротив терористів буде зламано!
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27.02.2021 18:20 Ответить
Ти вже на східцях військомату?
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27.02.2021 18:22 Ответить
Ближче,біля кімнати чергового !!))
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27.02.2021 18:29 Ответить
А заглянуть в очко путе? Не? Уже не катит? Шож ты так... С начала суток 5 нарушений режима тишины, ранен воин. Террористы ведут провокационные обстрелы и обвиняют ВСУ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3183
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27.02.2021 18:23 Ответить
Які ,з забороною відповіді,з ліквідацією снайперських груп,з забороною контрснайперських заходів та т.п. !!!)))
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27.02.2021 18:35 Ответить
А о чем молчит ОБСЕ?В последнее время им только посылают жалобы в письменном виде наверное далеко забрались.Да и от них уже который месяц ни гу-гу возможно ОБСЕ уже и расформировали.
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27.02.2021 18:16 Ответить
https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports

Правда их данные не совпадают с данными наших. Наши занижают раз в десять Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7803
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27.02.2021 18:28 Ответить
А Вы сами верите выше указаной вами сводке ОБСЕ?
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27.02.2021 18:32 Ответить
Ну как сказать. Если вы сравните цифры пресс-центра штаба ВСУ и OSCE, то очевидно занижение нарушений со стороны ВСУ. Да, я понимаю шо сепары блокируют миссию и абсолютных данных быть не может, но что касается обстрелов и нарушений по нашей стороне, тут я склонен доверять OSCE.
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27.02.2021 20:23 Ответить
Режим тиші можна порушити лише раз. Після цього він пересихає бути режимом тиші. Вбити людину теж можна лише раз. Цього просто не можливо зробити двічі, тричі чи безліч разів. Один раз можна позбавити дівчину цнотливості. Всі наступні рази - це вже не позбавлення цнотливості - це називається інакше.
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27.02.2021 18:18 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.02.2021 18:20 Ответить
как надоели эти дебилы....Терористы воюют,а клоуны соплежуи из 95го квартала козе *** дрочат,и говорят,что это защита родины и подготовка к просмотру глаз путлера. что еще сказать,надоело это все.все вокруг ****** и думают что они умнее всех.Одно у них получилось--полная аппатия народа. как и заказывал путин.теперь никто не хочет воевать за такую страну,с таким главкомом.Выбрали пропутинского ублюдка! теперь ******,а сколько ребят положили??? и найлучших.Руки опускаются глядя на эту мразь,и зубы скрипят от злости,неужжели это все зря???неужели это ******???
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27.02.2021 18:24 Ответить
Не терористи, а російські війська. Давно пора все називати своїми іменами!
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27.02.2021 18:25 Ответить
ясен-красен, что обстрелы-провокационные, а то некоторые могут подумать, что-благотворительные
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27.02.2021 18:39 Ответить
Регулярна армія не може визволити територію від терористів? І це на сьомому році Російсько-української війни нам пропаганда втирає мізки якимись терористами, сепаратистами і іншою мілкою шушерою. Скоро орки попруть в "асвабадительний паход", а влада боїться назвати речі своїми іменами, бо для неї важливий гешефт з окупантом. Всі ці влади і ті влади і б/у президенти і не б/у президенти все це по суті суцільне ОПЗЖ, яке любить годувалитсь з московської руки і дуже любить м'ясника Жукова.
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27.02.2021 18:41 Ответить
Помните на днях бравурные реляции на тему "В Одессе будут собирать "Хьюи"? нет?

В пятницу пресс-служба «Укроборонпрома» анонсировала начало производства на заводе в Одессе многоцелевых вертолетов UH-1 Iroquois. Главный редактор Defence Blog Дилан Малясов написал, что это очередной прокол, поскольку Украина даже не подавала запроса на локализацию производства этих вертолетов в Агентство по вопросам оборонного сотрудничества (DSCA) США.

Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5276

и вот. внизапна
Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7460
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27.02.2021 18:46 Ответить
Зебилам верить - себя неуважать. Я сразу сказал, как корветы собрали таки и вертолеты соберут. А знаешь кто виноват? Правильно Порошенко!
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27.02.2021 19:02 Ответить
Загострення на Донбасі пов'язані із санкціями проти Медведчука.
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27.02.2021 18:53 Ответить
Кому він нахрін потрібен?
Загострення почалося через безхребетність керівництва держави.
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27.02.2021 19:19 Ответить
Вчера тоже были провокации ??? зебилы-предатели прокацапленые из "штаба", - это война,а не провокации.
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27.02.2021 19:52 Ответить
Під час постійних обстрілів захисників, за зеленський цинічно брехливий вираз "рєжім тішіни" кловуна треба посадити на кілок.
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27.02.2021 19:54 Ответить
тільки не на кілок, а на палю
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27.02.2021 22:21 Ответить
и что, что обвиняют? и что это за провокационный огонь, когда каждый день потери ранеными и убитыми?
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27.02.2021 22:15 Ответить
и что это за провокационный огонь, когда каждый день потери ранеными и убитыми?

Провока́ция (лат. provocatio «вызов»):Подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к действиям, которые повлекут за собой тяжёлые, иногда губительные последствия.



Провокация - действия одного государства по отношению к другому для создания видимости законности начала военного конфликта или других агрессивных действий.



Обстрелы "дозированные", а тем более наличие раненных или убитых, вполне могут вызвать нервный срыв командира, который скомандует подчиненным -"мочите этих пидаров из всех стволов!", - вот тебе и видимость законности "ответки" за попытку "наступления" .
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28.02.2021 13:04 Ответить
Молодец. Вики пользоваться научился. Только если обстрелы идут каждый день, то это уже не провокация, а система. А наступлением ВСУ бабушек в Лугандонии уже лет пять пугают. Так что не надо мне, зебила выгораживать.
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28.02.2021 16:00 Ответить
 
 