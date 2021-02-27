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Новости За рубежом
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Немцов (687) Россия (91269) убийство (6291)

В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией

27 февраля, в годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в России состоялись мемориальные мероприятия.

Бывший вице-премьер правительства был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, во многих регионах России власти отказали участникам в проведении больших собраний, ссылаясь на противоэпидемические мероприятия.

В Москве на возложение цветов на Большом Москворецком мосту прибыли послы США Джон Салливан, Великобритании Дебора Броннерт и Латвии Марис Риекстиньш, временный поверенный Польши Яцек Щлядевский, другие дипломаты из Евросоюза.

Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, на месте убийства власть позволит в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции.

Акции памяти политика состоялись также в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля.

Читайте также: На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек. ФОТОрепортаж

Акции запланированы в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Власти запретили проведение любых мероприятий в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Смерть кацапам - без будь-яких гасел, лише смерть і все.
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27.02.2021 18:35
+5
Ну, по крайней мере, Немцов был единственным толковым лидером. Умным и хорошим организатором.
С ним выходило много людей на митинги. И митинги были не нудные, чувствовался задор.
Вот его и убрали. Теперь такого лидера нет и все закисло.
Жаль, молодой еще был мужик, много успел бы еще сделать.
Тварям убившим его, пусть аукнется и пойдет им в карму
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27.02.2021 18:43
+3
новости "цветущей" ДэНэеРии..
В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией - Цензор.НЕТ 5280
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27.02.2021 18:37
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Правила форума Совет форумчан
ряд городов кацаплянии идет на .... - скотам никто не верит.
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27.02.2021 18:35 Ответить
Немцов, Макаревич, Невзоров - от власне і всі притомні росіяни в 145 мільйонній мокшандії.
З першого дня різко виступили проти загарбання Пуйлом Криму та Донбасу. Хто з них залишився живим не зиінюють свою позицію.
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27.02.2021 19:14 Ответить
дякую шо не включили навального - та ще мразота....
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27.02.2021 19:17 Ответить
Будь ласка. Бутербродний Навальний -друге Пуйло. А от і в нацистській Німеччині був Аденауер якого поставили до влади американці , і який зумів перетіворити німців в нормальних людей.
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27.02.2021 19:30 Ответить
теж саме було и з японцями...
це доказуе тильки одне - спочатку пику начистити, а в же потим перевыховання,
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27.02.2021 19:34 Ответить
хорони пацанов, ваня, траками.

кацапы своих любят до изнеможения.....
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27.02.2021 19:27 Ответить
Смерть кацапам - без будь-яких гасел, лише смерть і все.
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27.02.2021 18:35 Ответить
Пуп не розвяжеться, коли будеш вбивати 145 мільйонів кацапів? По християнським канонам, їх же і ховати в могилах потрібно.
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27.02.2021 19:17 Ответить
новости "цветущей" ДэНэеРии..
В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией - Цензор.НЕТ 5280
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27.02.2021 18:37 Ответить
Может он в депутаты ВРУ на место Кивы готовится.
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27.02.2021 18:52 Ответить
Спросишь у кума путлера. Может он сделает ротацию кадров в жопаблоке.
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27.02.2021 18:59 Ответить
представитель Кивы в ДНР))..
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27.02.2021 18:59 Ответить
Ахаха це реально смішно. У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 1067
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27.02.2021 21:45 Ответить
Мистер Путлер, что с лодкой?спросил Ларри Кинг,фюрера..., она утонула...
Мистер Путлер,что с Политковской и Немцовым? я их застрелил...,зачем? они же Гитлер..
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27.02.2021 18:37 Ответить
сначала они всех позастреливают поотравяют, войну заморочят, а уже потом идут на акцию...
а може им на ету акцию присесть до того и плотно так на на ней застыть?
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27.02.2021 18:42 Ответить
Кто они?
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27.02.2021 18:44 Ответить
"ряд городов русских" - вы новость читали?
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27.02.2021 18:45 Ответить
не понял к чему был заброс, но ето было невнятно...
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27.02.2021 18:47 Ответить
Ну, по крайней мере, Немцов был единственным толковым лидером. Умным и хорошим организатором.
С ним выходило много людей на митинги. И митинги были не нудные, чувствовался задор.
Вот его и убрали. Теперь такого лидера нет и все закисло.
Жаль, молодой еще был мужик, много успел бы еще сделать.
Тварям убившим его, пусть аукнется и пойдет им в карму
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27.02.2021 18:43 Ответить
Прикрываться эпидситуацией теперь можно каждому в любой стране....
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27.02.2021 18:51 Ответить
Немцова застрелили не за фразу : Путлер он ёп...тый,что б вы знали..,причина была другой от сова совсем...Немцов сдал Украине все воинские части РАБссии участвовашие в войне против Украины..места постоянной дислокации,всех офицером и командиров Крыс Путлера...Это видео есть в Ютьюбе,где Борис Ефимовыч перечисляет всех поименно гопников...
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27.02.2021 18:52 Ответить
Холопам поминки разрешили.
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27.02.2021 18:57 Ответить
На коленях.
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27.02.2021 18:59 Ответить
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,и все равно стоят!" (с)
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27.02.2021 18:57 Ответить
Если бы ***** не убил НЕМЦОВА, х*р бы кто сейчас знал, кто такой Навальный! Как не подай, а БОРИС был независимым настоящим оппозиционером, и за ним было будущее россии, которое совсем не совпадало с видением *****. Искренне сожалею, что такого чудесного человека нет с нами. Уж он бы точно не назвал Крым бутербродом!
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27.02.2021 19:39 Ответить
а куди повезли затриманих: у обсервацію, чи до буцигарні?
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27.02.2021 19:44 Ответить
В самому центрі країни орків пристрелили політика з пістолета Макарова. Тож там без коктейлю з нафтопродуктів з полістиролом виходити на акції себе не поважати.
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27.02.2021 19:53 Ответить
Козлостан це не Україна.
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27.02.2021 19:54 Ответить
24.06.20 и ни какой эпидемии У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 8381
У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 804
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27.02.2021 19:58 Ответить
И даже бункерный дед и тот без намордника У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 3323
У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 435
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27.02.2021 20:00 Ответить
Едва ли не единственный порядочный человек, который был в России...
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27.02.2021 23:43 Ответить
Как жаль. Стань он президентом России, сейчас мир жил бы совсем по-другому. Лучше.
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27.02.2021 23:45 Ответить
Судьба бывает так иронична, дав этому ничтожному народу такой невероятный шанс в виде Немцова. Но русня как всегда просрала свой шанс. И еще сотни лет будут срать в дырку в земле рассуждая о своем величии и убогости запада...
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28.02.2021 00:09 Ответить
 
 