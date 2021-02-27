В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
27 февраля, в годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в России состоялись мемориальные мероприятия.
Бывший вице-премьер правительства был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, во многих регионах России власти отказали участникам в проведении больших собраний, ссылаясь на противоэпидемические мероприятия.
В Москве на возложение цветов на Большом Москворецком мосту прибыли послы США Джон Салливан, Великобритании Дебора Броннерт и Латвии Марис Риекстиньш, временный поверенный Польши Яцек Щлядевский, другие дипломаты из Евросоюза.
Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, на месте убийства власть позволит в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции.
Акции памяти политика состоялись также в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля.
Акции запланированы в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Власти запретили проведение любых мероприятий в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре.
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З першого дня різко виступили проти загарбання Пуйлом Криму та Донбасу. Хто з них залишився живим не зиінюють свою позицію.
це доказуе тильки одне - спочатку пику начистити, а в же потим перевыховання,
кацапы своих любят до изнеможения.....
Мистер Путлер,что с Политковской и Немцовым? я их застрелил...,зачем? они же Гитлер..
а може им на ету акцию присесть до того и плотно так на на ней застыть?
С ним выходило много людей на митинги. И митинги были не нудные, чувствовался задор.
Вот его и убрали. Теперь такого лидера нет и все закисло.
Жаль, молодой еще был мужик, много успел бы еще сделать.
Тварям убившим его, пусть аукнется и пойдет им в карму