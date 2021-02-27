Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца

На сегодняшний день общий объем Загорского и Счастливенского водохранилищ, питающих Ялту, составляет 6 млн 300 тысяч кубометров, и без соблюдения графика этого запаса хватит максимум на три месяца.

Об этом сообщил врио директора подконтрольного России "ГУП "Водоканал ЮБК" Алексей Григорьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"График был введен c 14 декабря прошлого года и на данный момент его никто не отменял. Однако мы не раз обращали внимание на то, что при возможности вода будет подаваться круглосуточно. Так было с 25 января по 24 февраля, благодаря альтернативным источникам, которые снабжали Ялту, и это позволяло не забирать ресурс из водохранилищ", - заявил Григорьев.

По его словам, в сутки ялтинцы потребляют порядка 65 тысяч кубометров воды. Возобновление подачи воды по графику в Ялте с 25 февраля вызвано уменьшением объема притоков в водохранилища и значительным снижением дебитов альтернативных источников.

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Григорьев также сообщил, что Ялта будет переведена на круглосуточную подачу воды при повышении температуры, когда вновь "заработают" альтернативные ресурсы.

"Но хочу предупредить, что экономить мы все равно будем. Чтобы успешно провести курортный сезон, нам необходим запас воды 18-21 миллионов кубометров. Но сейчас притоки крайне малы - от 30 до 70 тысяч кубометров в сутки, тогда как в предыдущие годы от залпового таяния снега мы могли получать порядка 6,5 млн кубометров воды в сутки только в Загорское водохранилище. Поэтому, на сегодняшний день, сказать, что у нас воды в достаточном объеме, мы не можем", – сказал руководитель ГУП "Водоканал ЮБК".

Он также сообщил, что сейчас при таянии снегов можно рассчитывать на 2-2,5 миллиона кубометров воды, что не гарантирует круглосуточную подачу воды.

Напомним, с лета 2020 года в большинстве населенных пунктов Крыма вода подается по графику или подвозится.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

В феврале 2021 года появилась информация, что оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель. Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в оккупированной Ялте оценили в 3,3 млрд рублей.