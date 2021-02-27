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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26017) Ялта (338) водоснабжение (697) вода (880)

Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца

На сегодняшний день общий объем Загорского и Счастливенского водохранилищ, питающих Ялту, составляет 6 млн 300 тысяч кубометров, и без соблюдения графика этого запаса хватит максимум на три месяца.

Об этом сообщил врио директора подконтрольного России "ГУП "Водоканал ЮБК" Алексей Григорьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"График был введен c 14 декабря прошлого года и на данный момент его никто не отменял. Однако мы не раз обращали внимание на то, что при возможности вода будет подаваться круглосуточно. Так было с 25 января по 24 февраля, благодаря альтернативным источникам, которые снабжали Ялту, и это позволяло не забирать ресурс из водохранилищ", - заявил Григорьев.

По его словам, в сутки ялтинцы потребляют порядка 65 тысяч кубометров воды. Возобновление подачи воды по графику в Ялте с 25 февраля вызвано уменьшением объема притоков в водохранилища и значительным снижением дебитов альтернативных источников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки

Григорьев также сообщил, что Ялта будет переведена на круглосуточную подачу воды при повышении температуры, когда вновь "заработают" альтернативные ресурсы.

"Но хочу предупредить, что экономить мы все равно будем. Чтобы успешно провести курортный сезон, нам необходим запас воды 18-21 миллионов кубометров. Но сейчас притоки крайне малы - от 30 до 70 тысяч кубометров в сутки, тогда как в предыдущие годы от залпового таяния снега мы могли получать порядка 6,5 млн кубометров воды в сутки только в Загорское водохранилище. Поэтому, на сегодняшний день, сказать, что у нас воды в достаточном объеме, мы не можем", – сказал руководитель ГУП "Водоканал ЮБК".

Он также сообщил, что сейчас при таянии снегов можно рассчитывать на 2-2,5 миллиона кубометров воды, что не гарантирует круглосуточную подачу воды.

Напомним, с лета 2020 года в большинстве населенных пунктов Крыма вода подается по графику или подвозится.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Также читайте: Оккупанты заявили, что выбрали земельный участок в Ялте для строительства опреснительной установки

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

В феврале 2021 года появилась информация, что оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель. Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в оккупированной Ялте оценили в 3,3 млрд рублей.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+40
Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца - Цензор.НЕТ 9287
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27.02.2021 19:28
+21
Це вже старе. Тут у них вже нанотехнології... Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці - Цензор.НЕТ 7999
Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці - Цензор.НЕТ 6767
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27.02.2021 20:17
+19
Унітаз змивати тим шо попісяв Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца - Цензор.НЕТ 7845
Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца - Цензор.НЕТ 2848
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27.02.2021 19:57
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Страница 2 из 2
Но при всем этом, при неватке и дифиците, не повышаются тарифы на эту воду как у нас, хотя у нас нет её нехватки. Наверное потому, что водоканалы не отдали олигархам, не так ли?
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27.02.2021 22:17 Ответить
В Крыму дифференцированные тарифы на водоснабжение будут введены в Алуште, Евпатории, Саках, Керчи и Феодосии с 1 апреля 2020 года, но только после обсуждения с общественностью. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.



В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду

- До 1 апреля все города, подтвердившие свое участие в эксперименте, должны обсудить это с общественностью на советах территорий, - сказал Аксенов. - Обратная связь с гражданами должна быть обязательно. Ожидаемый эффект от применения дифференцированных тарифов - снижение потребления воды от 15 процентов и выше
Предполагается, что новая тарифная сетка сохранит прежний базовый тариф на воду - 31 рубль 55 копеек - при потреблении от трех до пяти кубометров в месяц на одного человека. Причем, использовав пять кубов за месяц, три из них потребитель оплатит по сниженному тарифу 25,24 рубля. Этим же тарифом смогут воспользоваться те, кто потратил до трех кубометров в месяц на человека.
Если же приборы учета покажут потребление от пяти до семи кубометров на человека Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці - Цензор.НЕТ 6259 , платить придется уже 78,88 рубля за каждый "лишний" кубометр. А вот при расточительном использовании воды - более семи кубометров в месяц на человека - будет применяться тариф 173,53 рубля. Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці - Цензор.НЕТ 346
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27.02.2021 23:05 Ответить
И что? 5 кубов на человека более чем достаточно, даже экономить не надо. А платят за нее в три раза меньше чем мы.
Ну а те, у кого бассейны могут платить и подороже, не разорятся.
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27.02.2021 23:32 Ответить
Никто ж не спорит: попить-пописять будет в самый раз, а сколько того лета - зима придет, можно будет и снегом обтереться🤗
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28.02.2021 00:47 Ответить
хоть зима и выдалась снежная, лето для крымчан будет жарким песец
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27.02.2021 23:47 Ответить
"Крым - это украинская дача, захотевшая вдруг стать туалетом бензозаправки…".
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28.02.2021 07:02 Ответить
Кацапська диверсія в Криму готовилась задовго до захвату. Так, у Феодосії я звернув увагу на перейменування вулиць на "русская" і т.п. ще десь з10-го року, як не раніше. І ніхто на це не звертав уваги. Крим планомірно здавали.
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28.02.2021 08:27 Ответить
"...Доселе грезят берега мои
Смоленые ахейские ладьи,
И мертвых кличет голос Одиссея,
И киммерийская глухая мгла
На всех путях и долах залегла,
Провалами беспамятства чернея.
Наносы рек на сажень глубины
Насыщены камнями, черепками,
Могильниками, пеплом, костяками.
В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то пришлых рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто.
Сарматский меч и скифская стрела,
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глёт зеленовато-бусый
Соседствуют с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжников оцепенели
Узорная арабская плита
И угол византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата -
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата.Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды...".
(Максимилиан Волошин, "Дом поэта").
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28.02.2021 10:33 Ответить
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