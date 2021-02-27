Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца
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На сегодняшний день общий объем Загорского и Счастливенского водохранилищ, питающих Ялту, составляет 6 млн 300 тысяч кубометров, и без соблюдения графика этого запаса хватит максимум на три месяца.
Об этом сообщил врио директора подконтрольного России "ГУП "Водоканал ЮБК" Алексей Григорьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"График был введен c 14 декабря прошлого года и на данный момент его никто не отменял. Однако мы не раз обращали внимание на то, что при возможности вода будет подаваться круглосуточно. Так было с 25 января по 24 февраля, благодаря альтернативным источникам, которые снабжали Ялту, и это позволяло не забирать ресурс из водохранилищ", - заявил Григорьев.
По его словам, в сутки ялтинцы потребляют порядка 65 тысяч кубометров воды. Возобновление подачи воды по графику в Ялте с 25 февраля вызвано уменьшением объема притоков в водохранилища и значительным снижением дебитов альтернативных источников.
Григорьев также сообщил, что Ялта будет переведена на круглосуточную подачу воды при повышении температуры, когда вновь "заработают" альтернативные ресурсы.
"Но хочу предупредить, что экономить мы все равно будем. Чтобы успешно провести курортный сезон, нам необходим запас воды 18-21 миллионов кубометров. Но сейчас притоки крайне малы - от 30 до 70 тысяч кубометров в сутки, тогда как в предыдущие годы от залпового таяния снега мы могли получать порядка 6,5 млн кубометров воды в сутки только в Загорское водохранилище. Поэтому, на сегодняшний день, сказать, что у нас воды в достаточном объеме, мы не можем", – сказал руководитель ГУП "Водоканал ЮБК".
Он также сообщил, что сейчас при таянии снегов можно рассчитывать на 2-2,5 миллиона кубометров воды, что не гарантирует круглосуточную подачу воды.
Напомним, с лета 2020 года в большинстве населенных пунктов Крыма вода подается по графику или подвозится.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
В феврале 2021 года появилась информация, что оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель. Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в оккупированной Ялте оценили в 3,3 млрд рублей.
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В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду
- До 1 апреля все города, подтвердившие свое участие в эксперименте, должны обсудить это с общественностью на советах территорий, - сказал Аксенов. - Обратная связь с гражданами должна быть обязательно. Ожидаемый эффект от применения дифференцированных тарифов - снижение потребления воды от 15 процентов и выше
Предполагается, что новая тарифная сетка сохранит прежний базовый тариф на воду - 31 рубль 55 копеек - при потреблении от трех до пяти кубометров в месяц на одного человека. Причем, использовав пять кубов за месяц, три из них потребитель оплатит по сниженному тарифу 25,24 рубля. Этим же тарифом смогут воспользоваться те, кто потратил до трех кубометров в месяц на человека.
Если же приборы учета покажут потребление от пяти до семи кубометров на человека , платить придется уже 78,88 рубля за каждый "лишний" кубометр. А вот при расточительном использовании воды - более семи кубометров в месяц на человека - будет применяться тариф 173,53 рубля.
Ну а те, у кого бассейны могут платить и подороже, не разорятся.
Смоленые ахейские ладьи,
И мертвых кличет голос Одиссея,
И киммерийская глухая мгла
На всех путях и долах залегла,
Провалами беспамятства чернея.
Наносы рек на сажень глубины
Насыщены камнями, черепками,
Могильниками, пеплом, костяками.
В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то пришлых рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто.
Сарматский меч и скифская стрела,
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глёт зеленовато-бусый
Соседствуют с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжников оцепенели
Узорная арабская плита
И угол византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата -
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата.Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды...".
(Максимилиан Волошин, "Дом поэта").