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Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев

Территориальная оборона - важная составляющая обороноспособности государства. Украина длительное время формирует собственный опыт, а также изучает и применяет наработки других стран.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяINFORM.

На вопрос, насколько мощная территориальная оборона в Украине и соответствует ли она современным вызовам, он отметил следующее: "Территориальная оборона - важная составляющая в системе обороны государства. Находясь на ​​руководящих должностях в оперативном командовании "Восток" и командовании Сухопутных войск ВС Украины, я непосредственно занимался вопросами территориальной обороны государства в пределах своих полномочий.

Уже в то время нами изучался и применялся опыт других стран, в частности Швеции, Финляндии, Эстонии, Литвы, Польши, где подразделения территориальной обороны представляют собой настоящие боевые единицы, способные быстро реагировать на угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основной целью законопроекта о территориальной обороне является создание отдельного от ВСУ воинского формирования, - замсекретаря СНБО Кривонос

В командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины мы руководствуемся принципом совместных действий, по подготовке и проведению операций сил обороны. Убежден, что этот принцип также важен и для территориальной обороны Украины".

По словам Наева, практическая апробация теории подготовки и ведения территориальной обороны прошла в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020", во время проведения которого были практически сформированы подразделения теробороны, выполнявшие задачи в Херсонской области, граничащей с временно оккупированным Крымом.

"Сейчас по поручению Офиса Президента Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины с привлечением Генерального штаба ВС Украины, командования территориальной обороны Командования Сухопутных войск ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны, завершается проработка нового проекта Закона Украины "Об основах территориальной обороны Украины", который вобрал в свои положения современное видение становления территориальной обороны нашего государства.

В проекте закона значительное внимание уделено созданию органов военного и государственного управления территориальной обороной и четкому распределению задач между ними. К тому же предполагается создание общественных (добровольных. - Ред.) объединений граждан под общим военным руководством, а также четко определен вопрос подготовки граждан Украины к военной службе и всестороннего обеспечения сил и средств теробороны.

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Следует заметить, что все изложенные требования вышеупомянутого проекта подготовлены должностными лицами, ответственными за внедрение и развитие территориальной обороны Украины, с учетом нашего практического опыта и опыта иностранных государств.

Уверен, что законодательные урегулирования территориальной обороны и их дальнейшее развитие укрепят обороноспособность нашего государства и повысят способность Украины противостоять ведению гибридной войне со стороны Российской Федерации", - подчеркнул командующий ОС.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
На сьогоднішній день територіальна оборона нам потрібна як ніколи, з такими умовами ведення війни. Було розвинуте ТрО 2014, Крим був би зараз з нами!!!)
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27.02.2021 20:27
+7
Вы вообще понимаете кто сейчас служит в Армии Украины??? По контракту??? Заробитчане....Их туда заманивают как могут - в военкомах денег даже сразу дают на руки....Зарплата большая....И то их ищут днем с огнем ,а через небольшое время они сбегают с Армии - ищут новых....Текучка огромнейшая....Как вы думаете на местах кто будет в теробороне БЕСПЛАТНО????? Да НИКТО......Запишут туда тех кто имеет охотничее оружие ...Примут закон о том что "бойцам теробороны" упростят правила для хранения и владения оружием - еще некоторые запишутся - только чтоб получить по упрощенке ....Все будет НА БУМАГЕ....а в реалии в теробороне ПУСТО....а в случай войны - никого не соберешь....А если кто-то и придет - их сразу в Армию отправят....Это реалии - но мало кто это понимает(....
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27.02.2021 20:42
+5
На жаль ти погано обізнаний на рахунок тер.оборони, перші підрозділи пішли воювати в 2014 році.
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27.02.2021 20:19
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Лишня трата денег! Без оружия на руках пока соберут толпу .Противник будет завтракать у вас дома!
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27.02.2021 20:05 Ответить
по любому лучше ,чем не иметь теробороны и 5 тыс. боеспособной армии при рыгах...кстати тем не то что тероборона-вообще сильная армия мешала.
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27.02.2021 20:12 Ответить
100км до города 3 часа войны пока соберут 1час пока выдадут(фантастика 10 мин на 3 чел)5 часов итак рота будет строится для почетной сдачи в плен Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев - Цензор.НЕТ 7376
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27.02.2021 20:21 Ответить
так ты предпочитаешь дома в плен сдаваться,кацапа?без построения? Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев - Цензор.НЕТ 5262
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27.02.2021 20:30 Ответить
Я плачу налоги и не хочу чтобы деньги сливали в унитаз лучше построили укреп полосу обороны на эти деньги!
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27.02.2021 20:35 Ответить
ну,то есть,в тероборону ты не хочешь...а про плачу налоги уже ахметка рассуждал,когда его просили помочь в восстановлении украинской армии...так что у тебя плагиат Структури сектору безпеки і оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв - Цензор.НЕТ 9315
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27.02.2021 20:40 Ответить
Даун я в ней состою с самого начала и не вижу надобности в том состоянии как сейчас
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27.02.2021 20:42 Ответить
согласись,что она создавалась не для того,что бы тебе нравиться...а для обороны территории.а то что ты, типа видишь-это всего навсего твоя точка зрения.
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27.02.2021 21:33 Ответить
Нах-------- нужно формирование где половина загнана по повесткам ! А создавалась для добровольцев которым выдадут оружие назначат точки сбора!А по итогу собирают партизан которых нужно насильно и задействовать админ ресурс плюс половина инвалидов (с вопросом что делать с гранатой если кольцо выдернул)))) !Если не смыслеш не пиши ахинею!
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28.02.2021 02:21 Ответить
Тобто про розвідку ти геть не чув.
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27.02.2021 20:32 Ответить
Ты фильмы про войну слишком долго!
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27.02.2021 20:39 Ответить
Контррозвіднику такі фільми не сильно цікаві.
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27.02.2021 20:44 Ответить
Оо чего не чорный плащь!
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27.02.2021 20:48 Ответить
Бо дитина- це ти.
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27.02.2021 21:20 Ответить
к сожалению у нас в стране не все патриоты, большой процент ватников и сепаров. Если им всем раздать оружие, знаеш в кого они будут стрелять? вон донбасу дали оружие, в кого они стреляют 7 год? Если раздать оружие - появятся ОНР, ХНР и прочие...
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27.02.2021 20:39 Ответить
Особовий склад тероборони передбачає постійну наявнiсть в будинку (в місцях проживання адепта) вогнепальної штатної зброї, як цікаво в Україні це реалізується?
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27.02.2021 20:09 Ответить
Поки ніяк.
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27.02.2021 20:16 Ответить
никак не реализовывается и не будет никак реализовываться. ссутся, власть имущие.
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27.02.2021 21:36 Ответить
То до дупи така тероборона (без зброi)...
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27.02.2021 22:04 Ответить
Коли мій автомат переїде до мене додому?
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27.02.2021 20:12 Ответить
Когда купите его в магазине!
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27.02.2021 20:25 Ответить
В Крыму уже служили местные . Теперь создайте подразделения из венгров на Закарпатье .
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27.02.2021 20:13 Ответить
Пройшло СІМ років війни!!!
Ну хоч щось...
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27.02.2021 20:15 Ответить
На жаль ти погано обізнаний на рахунок тер.оборони, перші підрозділи пішли воювати в 2014 році.
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27.02.2021 20:19 Ответить
Бо ти сам не розумієш, а видаєш себе за експерта. Так , що там на рахунок "хоч щось ,...пройшло сім років війни"
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27.02.2021 20:25 Ответить
Цікаве спостереження.Ти головне більше не пукай, бо всі думки в тебе зникнуть. Структури сектору безпеки і оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв - Цензор.НЕТ 4460
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27.02.2021 20:37 Ответить
Половина обманом отправили на восток хотя им обещали что будут охранять родной город
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27.02.2021 20:23 Ответить
какаяразница Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев - Цензор.НЕТ 3193
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27.02.2021 20:29 Ответить
Действительно а потом парни через суд доказывали что их ранили не в кабаке Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев - Цензор.НЕТ 6154
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27.02.2021 20:32 Ответить
Слухай, не потрібно тут мені ля ля. Парні , даказивають.....
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27.02.2021 20:40 Ответить
Работника военкомата видно видно издалека так что удачи!
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27.02.2021 20:47 Ответить
До офтальмолога на запишись Структури сектору безпеки і оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв - Цензор.НЕТ 1771. Не відкладай.
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27.02.2021 20:50 Ответить
дайте Мне Парабеллум !
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27.02.2021 20:16 Ответить
Нету в Украине никакой "ТЕРОБОРОНЫ" и никогда не будет....Деньги просто зря тратят.......В районных военкоматах даже у воентома нету оружия......Тоесть по войне штат под 40 человек - и весь без оружия....Какая тероборона????.....Наев не глупый офицер - он все прекрасно понимает....Но кто-то тырит деньги на том чего нету и не будет....
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27.02.2021 20:26 Ответить
На сьогоднішній день територіальна оборона нам потрібна як ніколи, з такими умовами ведення війни. Було розвинуте ТрО 2014, Крим був би зараз з нами!!!)
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27.02.2021 20:27 Ответить
Вы вообще понимаете кто сейчас служит в Армии Украины??? По контракту??? Заробитчане....Их туда заманивают как могут - в военкомах денег даже сразу дают на руки....Зарплата большая....И то их ищут днем с огнем ,а через небольшое время они сбегают с Армии - ищут новых....Текучка огромнейшая....Как вы думаете на местах кто будет в теробороне БЕСПЛАТНО????? Да НИКТО......Запишут туда тех кто имеет охотничее оружие ...Примут закон о том что "бойцам теробороны" упростят правила для хранения и владения оружием - еще некоторые запишутся - только чтоб получить по упрощенке ....Все будет НА БУМАГЕ....а в реалии в теробороне ПУСТО....а в случай войны - никого не соберешь....А если кто-то и придет - их сразу в Армию отправят....Это реалии - но мало кто это понимает(....
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27.02.2021 20:42 Ответить
а мне интересно как вы вообще определяете людей что они заробитчане.Выходит что вся армия все военые получают зарплату все они заробитчане?так у нас и министр обороны и все комбриги и комбаты походу ЗАРОБИТЧАНЕ КОНЧЕНЫЕ. я не видел рапортов о перечислении жалования допустим в госпиталь Мечникова.
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28.02.2021 07:55 Ответить
Я как определяю? Опыт у меня большой жизненный....Первая мобилизация 2014 года - подьем украинцев - шли воевать добровольци....Многие погибли ,большенство уволились уже в 2015 ....В военкоматах до 3 ей волны проблем с мобилизацией небыло....Начали поступать 200 е ...в военкоматах уже с 4 й волны началась нехватка....Хватали кого могли и кто слабее оказывался и не понимал что ему делать в жизни и куда он попадет....Тут написали что уже в 2014 воевали войска теробороны....Ну да Украинцев кинули - пообещали что они будут охранять свои области - чтобы заманить в Армию, а потом эти батальйоны отправили на войну - без техники и почти без слаживания....Мой товарищь командовал таким батальоном - у него был ОДИН БТР....танов небыло....Что пошло дальше - дали команду контрактников набрать побольше - и начали заганять в Армию на контракт всеми правдами и неправдами....Кого могли поймать - брали почти ВСЕХ...Вы мне говорите что комбриги и комбаты - так это офицеры - да они ЗАРОБИТЧАНЕ - они деньги получают и они знают о своих привилегиях и о том за что они служат....Думаете за любовь к Украине??? Не будьте наивными - они служат потому что больше ничего не умеют...Гражданка их пугает больше чем война....Что сейчас в Армии - личный состав очень плохого качества( говорю как есть)...Если сейчас случится реальная война - Армия посыпится....Да пару месяцев может и повоюет - но не больше....Какая нафиг тероборона - даже восполнить потери в Армии военкоматы не смогут...Есть ПРОПАГАНДА - а есть РЕАЛИИ ЖИЗНИ....не путайте два эти понятия...
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28.02.2021 09:07 Ответить
Кац предлагает сдаться. Лапоть, а не облезешь?
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28.02.2021 09:31 Ответить
Тільки не розказуйте, що в 2014 році армія була краща. І не посипалась. Син прийшов з армії нещодавно, каже, ніякої там катастрофи немає, брешуть кацапські агенти в інтернеті.
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28.02.2021 15:12 Ответить
Правильний підхід! Підтримую повністю!
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27.02.2021 20:31 Ответить
Бред какой-то, панове, несете! Это как ватку меж пальцами тяжелого больного подложить, облить спиртиком и пр. да поджечь. А после умиленно наблюдать, что далее произойдет с мучеником.
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27.02.2021 20:36 Ответить
Тут згадувалася Польща.Так в ній армія не призовна взагалі і вона давно в НАТО.Та й взагалі, економіка на низькому рівні і ще й країна олігархічна.Не може бути ніяка тероборона.Ну просто не може.
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27.02.2021 20:42 Ответить
А Південна Корея не олігархічна? І, нічого, має і армію і тероборону.
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28.02.2021 15:13 Ответить
Показуху организовать смогут, в это можно поверить.
А вот что касается организации реальных и боеспособных формирований, тут сильно сомневаюсь.
Ведь для территориальной обороны, нужно найти мотивированных людей, нужно создать жизнеспособную структуру (которая не прекратит свое существование, если откажет сотовая связь и перестанут ходить автобусы), обеспечить всем необходимым, вооружить и самое главное - подготовить.
И подготовка эта должна быть реальной и регулярной, а не имитационной.
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27.02.2021 20:44 Ответить
Навіть показуху не зможуть. Не на то заточені.
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27.02.2021 23:28 Ответить
До речі.населення також скорочується.Заставити захищати не вийде.Потрібна сильна економіка.Мотивувати людей можна тільки рівнем життям,у більшості випадків.
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27.02.2021 20:47 Ответить
Я так і не зрозумів в чому полягає та тероборона? Дозвольте ліпше громадянам мати вільно зброю як це зроблено в США в штатах Кароліна, Монтана, Джорджія, Техас і не треба тоді тероборони яка чомусь нагадує приватну армію феодала. Яка може в біса бути тероборона, наприклад в Харкові, де їх рада тупих колаборантів приймає постанови про перейменування проспекту в ім'я м'ясника і злодія Жукова, який ненавидів українців і знищував цвіт нації посилаючи з цеглинами на доти і кулемети, щоб людський ресурс знищив ресурс *********** німців! А влада судить патріотів, і їй тій владі начхати на зрадників і колаборантів, цих московських штеп. Чому та рада не розпущена. Тож , у разі війни з РФ всю цю тероборону ці покійні Гепи, Допи, Труханові Маркові здадуть як здали флот ворогу без бою і в повному обсязі. Я нагадаю що тут знищено населення з 50 млн. до 35, тобто 15 млн померло або виїїхало з країни (що для демографії не важливо) і боятись надати зброю громадянам, а автоматичну резервістам можуть тільки вороги або повні ідіоти, коли мова йде про вмирання нації.
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27.02.2021 21:19 Ответить
Та як ви не можете догнати, не можна нашим людям ксім довіряти зброю, в США зброя була дозволена ще від тоді коли воно зародилось, у нас зовсім інший менталітет, нашим людям так просто зброю довіряти неможна, повбивають самі себе)))
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27.02.2021 22:20 Ответить
По перше - це або ви фарисействуєте, або ви є ботом ворогів і олігархії. Коли в країні знищено вже з 1991 року 15 млн, а до 1991 ще 10 млн. голодоморами, війнами і реквізитами харчів. По друге самі гучні масові вбивства є не в США ( де нагадаю - 300 млн стволів на руках), а саме в країнах де зброя заборонена ! Ось факти, наприклад Норвегія де зброя заборонена було вбито 70 дітей Брейвиком, це Південна Корея де поліцейський ходив від будинку до будинку і розстріляв з 20 чоловік, це Австралія, яка теж викупила всі стволи. Тобто, якщо у вас з головою не лади ви шановний не розписуйтесь за всіх за весь народ. Тільки вороги України за заборону зброї щоб бандити остаточно добили націю і захапали все від землі до власності. І реєстрація хабадом зброї означає хитру їх політику, зареєструвати зброю і ... потім її забрати до поліції. У нас йде війна і коли попре РФ, а вони попре, то беззбройний народ буде знову кинутий тупорилою владою і агентами Кремля без зброї і один на один з ворогом. І що , завдяки таким ідіотам знову буде мільйони біженців і втрата свого майна? Вбиває не зброя, а злидні, неадеквати і хитрі політики, які мріють захапати, і землю, і територію, і всі ресурси України. Ніякого відношення держава до реєстрації зброї не повинна мати відношення, саме держава і ті хто мав зброї зрадили і Крим і Донбас!
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28.02.2021 06:10 Ответить
Пустопорожнее бла бла бла. В реале, ничего нет и не будет. Не может быть никакой теробороны в олигархической и бедной стране.
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27.02.2021 21:43 Ответить
сьогоднішня тероборона, це звичайний дерибан держбюджетних коштів. Де і хто бачив хоч один підрозділ тероборони, де Ви бачили чи чули, щоб хоч одного нашого УКЛОНІСТА призвали хоч на три місяці в військо
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27.02.2021 21:49 Ответить
Я впевниний що такими темпами як розвивається ТрО сьогодні ми досягнемо успіху, тому що зроблено вже дуже багато!!!
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27.02.2021 22:16 Ответить
Во многих странах существуют специальные войска территориальной обороны, которые, как правило, развёртываются лишь в военное время, а в мирное время представляют собой ополчение, которое время от времени проводит сборы и тренировки:
ФРГ - Территориальная армия (до 2001 года),
Батальоны защиты Родины (до 2007 года),
Региональные силы охраны и поддержки (в настоящее время);
Латвия - Земессардзе;
Литва - Добровольческие силы национальной обороны (KASP) ;
Эстония - Союз обоорны Эстонии (Kaitseliit) ;
Дания - Силы защиты Родины ;
Норвегия - Силы защиты Родины ;
Швеция - Силы защиты Родины ;

Финляндия - Войска территориальной обороны Финляндии ;
Польша - Войска территориальной обороны ;
Таиланд - Студенты территориальной обороны ;
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27.02.2021 22:34 Ответить
В Фінляндії є ОПЗЖ, чи там сесія Хелькінської ради приймає рішення про перейменування вул. Маненгейма у вулицю Вячеслава Молотова (Скрябіна)?
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28.02.2021 06:27 Ответить
Панове, тероборона у наших умовах це гра в бірюльки. Виходить приблизно так: в армії бардак, в нацгвардії бардак, а давайте ми тероборону створимо таку собі. Там ми провалилися, давайте забацаємо щось нове. Думаю, що слід продовжувати тиск громадянського суспільства на політикум, армію, Генштаб, нацгвардію, ВМС, ВПК, щоб продовжилися та підсилилися реформи, зміцніло озброєння, покращилися кадри так, щоб замість енаралів прийшли бойові генерали ізраїльско-американського типу, і т.п. і т.п.
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27.02.2021 23:30 Ответить
а где взять таких генералов?
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28.02.2021 08:02 Ответить
Генерали беруться з полковників, а ті - з підполковників та й майори з досвідом бойових дій вже б'ють копитом ... Проблема тільки - а судді хто.
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28.02.2021 11:53 Ответить
Самая лучшая мотивация, это когда гражданин знает, что ему есть что и для чего защищать. В Израиле, Финляндии, США - знают. У нас - нет. Почему? Да потому, что государства у нас нет. Есть олигархический каганат и бедные ограбленное население, и именно осознание этого, отталкивает большинство.
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28.02.2021 10:18 Ответить
 
 