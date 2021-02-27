Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев

Территориальная оборона - важная составляющая обороноспособности государства. Украина длительное время формирует собственный опыт, а также изучает и применяет наработки других стран.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяINFORM.

На вопрос, насколько мощная территориальная оборона в Украине и соответствует ли она современным вызовам, он отметил следующее: "Территориальная оборона - важная составляющая в системе обороны государства. Находясь на ​​руководящих должностях в оперативном командовании "Восток" и командовании Сухопутных войск ВС Украины, я непосредственно занимался вопросами территориальной обороны государства в пределах своих полномочий.

Уже в то время нами изучался и применялся опыт других стран, в частности Швеции, Финляндии, Эстонии, Литвы, Польши, где подразделения территориальной обороны представляют собой настоящие боевые единицы, способные быстро реагировать на угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основной целью законопроекта о территориальной обороне является создание отдельного от ВСУ воинского формирования, - замсекретаря СНБО Кривонос

В командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины мы руководствуемся принципом совместных действий, по подготовке и проведению операций сил обороны. Убежден, что этот принцип также важен и для территориальной обороны Украины".

По словам Наева, практическая апробация теории подготовки и ведения территориальной обороны прошла в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020", во время проведения которого были практически сформированы подразделения теробороны, выполнявшие задачи в Херсонской области, граничащей с временно оккупированным Крымом.

"Сейчас по поручению Офиса Президента Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины с привлечением Генерального штаба ВС Украины, командования территориальной обороны Командования Сухопутных войск ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны, завершается проработка нового проекта Закона Украины "Об основах территориальной обороны Украины", который вобрал в свои положения современное видение становления территориальной обороны нашего государства.

В проекте закона значительное внимание уделено созданию органов военного и государственного управления территориальной обороной и четкому распределению задач между ними. К тому же предполагается создание общественных (добровольных. - Ред.) объединений граждан под общим военным руководством, а также четко определен вопрос подготовки граждан Украины к военной службе и всестороннего обеспечения сил и средств теробороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Реформа в армии: В ВСУ изменили строевой шаг. Теперь военнослужащие будут поднимать ногу 5 см ниже. ФОТО

Следует заметить, что все изложенные требования вышеупомянутого проекта подготовлены должностными лицами, ответственными за внедрение и развитие территориальной обороны Украины, с учетом нашего практического опыта и опыта иностранных государств.

Уверен, что законодательные урегулирования территориальной обороны и их дальнейшее развитие укрепят обороноспособность нашего государства и повысят способность Украины противостоять ведению гибридной войне со стороны Российской Федерации", - подчеркнул командующий ОС.