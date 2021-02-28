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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина изменила политику в отношении оккупированных территорий, упор делается на максимальное упрощение реинтеграции, - Ташева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина изменила политику в отношении оккупированных территорий, упор делается на максимальное упрощение реинтеграции, - Ташева

Максимальное упрощение пересечения линии соприкосновения и в предоставлении административных, социальных и медицинских услуг - главные планы украинских властей в процессе реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом во время телемарафона "День сопротивления оккупации АР Крым и г. Севастополя" рассказала заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Государственная политика в отношении оккупированных территорий за последнее время очень сильно изменилась. Мы изменили подход с постоянных дискриминационных положений в отношении жителей оккупированных территорий на исправление ошибок", - сказала Тамила Ташева.

По ее словам, украинская власть сейчас работает над изменениями в законодательстве в вопросе свободной экономической зоны "Крым", над улучшением предоставления административных, медицинских и образовательных услуг жителям оккупированных территорий.

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"Для команды президента ключевым тезисом является возвращение не только территории, но и людей. Связи с гражданами, проживающими на оккупированной территории, являются ключевым, что нужно делать. За семь лет оккупации эти связи во многом были утрачены", - отметила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

Ташева подчеркнула, что в вопросе реинтеграции вызовов очень много. В частности, из-за ограничений РФ в виде одноразового въезда-выезда из оккупированной территории. Украина облегчила условия поступление детей с оккупированных территорий в украинские вузы, при этом РФ блокирует такие инициативы.

"Поступили около 600 только детей в учебные заведения. Почему? Потому что были введены ограничения со стороны РФ. Дети не могли приехать и поступать, или, например, уже использовали одну такую возможность (на пересечение админлинии с Крымом. - Ред.)", - пояснила Ташева.

В 2020 году представительство президента Украины в АР Крым обработало почти 6 тыс. обращений украинцев. Люди обращались за помощью в получении различных сервисов.

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Украинское правительство пытается отменить большинство ограничений, действующих при пересечении КПВВ, и оказывать помощь жителям оккупированных территорий во время вакцинации от коронавируса, добавила Ташева.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+56
Украина изменила политику в отношении оккупированных территорий, упор делается на максимальное упрощение реинтеграции, - Ташева - Цензор.НЕТ 220
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27.02.2021 20:24
+48
Абсолютно бессмысленная стратегия. Зелень что,на восстание воспылавших любовью к Украине лугандонцев надеется? Это зря. Чем больше обхаживаешь ватную дрянь,тем большше ватная дрянь будет презирать. А вот кнут для них-самое то.
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27.02.2021 20:33
+39
Прості відповіді на складні питання дають ідіоти.
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27.02.2021 20:23
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я вопще не знаю, чем эта "стратегия" закончится для нас.. Украина идет в пропасть, в войну играют по тактике путлера - мы будем гнать впереди женщин, стариков детей - и пусть только не заплатят! 7 лет идут выплаты(репарации) сепарам..кто ответит за анти-державную дияльнисьть? по идее -потрох, ну и наволочь зеленская...
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28.02.2021 18:54 Ответить
За чий кошт банкет?
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01.03.2021 06:51 Ответить
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