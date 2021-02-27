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Новости Политика Украины
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санкции (10618) государственная измена (949) Вениславский (200)

"Слуга народа" Вениславский о введении санкций против чиновников времен Януковича: Усложнили жизнь предателям, ограничив доступ к ресурсам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Санкции против украинских чиновников времен Виктора Януковича, подозреваемых в государственной измене, могут усложнить жизнь предателям и лишить их доступа к деньгам.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде, народный депутат из "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя новые санкции Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, насколько сложно привлечь к ответственности за госизмену, Вениславский ответил: "При наличии состава преступления "государственная измена", при наличии лица, которое подозревается в совершении госизмены, по большому счету, сложностей с точки зрения уголовно-процессуального законодательства в привлечении к ответственности нет. Это абсолютно одинаково, как и другие преступления".

По поводу решения СНБО нардеп отметил, что речь идет о "тех гражданах Украины, которые перешли в 2014 году на сторону врага, и которых физически нет в Украине".

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"То есть речь идет о тех лицах, в отношении которых уголовное производство расследуется, но проблема состоит в том, что лица находятся на территории страны-агрессора, и поэтому эти дела так тянутся. А решение СНБО имеет целью как раз усложнить жизнь предателям с точки зрения возможности доступа к их ресурсам, состоянию и так далее", - пояснил Вениславский.

Напомним, 26 февраля СНБО одобрил санкции в отношении 10 бывших должностных лиц, подозреваемых в государственной измене. Среди фигурантов списка - экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-командующий ВМС Украины Денис Березовский и другие.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Теперь вопрос - шо делают в Украине Портнов Лукаш Богатырева? Кто их сюда пустил?
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27.02.2021 20:56
+13
Потому что в июне 2014го их в Украине давно не было ,дегенерат)почему твое зечмо платит до сих пор за хату в Крыму ?
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27.02.2021 21:08
+11
Імітація бурхливої боротьби триває !!! Запасаємось попкорном !!!))
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27.02.2021 21:06
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К каким деньгам? Они шо, до этого пользовались деньгами в Украине?
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27.02.2021 20:46 Ответить
Это что, они даже пенсию не смогут получить от Украины ? И субсидию? И доплаты за выслугу?
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27.02.2021 22:08 Ответить
вот бедняжечки, без украинской пенсии они там здохнут теперь за поребриком
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27.02.2021 22:29 Ответить
"Слуга народа" Вениславский о введении санкций против чиновников времен Януковича: Усложнили жизнь предателям, ограничив доступ к ресурсам - Цензор.НЕТ 7710
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27.02.2021 20:46 Ответить
генерал василь пісний, якого побив парасюк, помер від ковіду
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28.02.2021 09:22 Ответить
Тоді чому ж, якщо запросто можно притягнути до відповідальності за статтею"Державна зрада", цього вже сім років ніхто не робить?
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27.02.2021 20:48 Ответить
А потому чта пришли к власти великие поцреоты, такие как ты, урод, и счас всех быстро посадят. Начнут , пожалуй, с себя)))))) А ты иди и сади в тюрьму, а мы посмотрим, как у тебя и зели получится. Запаслись попкорном и рыдаем уже))))
Зеленский выселил из дома и лишил охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов, - Бутусов

Президент Зеленский, издав приказ о выселении, таким образом сам задокументировал попытку оказать давление на ключевого свидетеля. То есть Офис президента показал, что несет ответственность за предательство и пытается замести следы преступления.
Об этом в "Фейсбуке" пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
"26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина - владельца российской частной военной компании "Вагнер", которая фактически является террористической организацией, ведущей войну в Украине и других странах мира. США усиливают давление на режим Путина, и расследует деятельность "Вагнера".
А в Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который обладает информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является, на данный момент, машина, предоставленная посольством США.

По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских террористов "Вагнера", которую проводило Главное управление разведки Минобороны совместно со спецслужбами США и Турции в июле 2020-го года.
Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре, и полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля.
По данным Цензор.Нет, накануне выселения из Конча-Заспы, с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем "Беллигнкэт" Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были тотчас осуществлены.
Президент Зеленский, издав приказ о выселении, таким образом сам задокументировал попытку оказать давление на ключевого свидетеля. То есть Офис президента показал, что несет ответственность за предательство и пытается замести следы преступления.
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По данным источников Цензор.Нет, такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК "Вагнера" и, в частности, о провале спецоперации по захвату террористов. По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет.
Я общался с Грозевым, и по его словам, первая часть "Вагнергейта" выйдет в марте, а летом будет большой фильм. Выселение Бурбы и попытка скрыть следы предательства, мне кажется, станут тем очевидным фактам, который покажет каждому зрителю "Нетфликс" в США насколько адекватно президент Зеленский руководит вопросами национальной обороны.
И немного о морали. Бурба жил в том же поселке в Конча-Заспе, где уже 8 месяцев сам Зеленский "временно проживает" в госрезиденции в 2000 метров. Видимо, выселяя Бурбу, Зеленский думал, что Конча-Заспа - это такая привилегия, от которой отказаться невозможно. Какая унизительная мелочность... Вам может не нравиться Бурба, но ведь в интересах государства обеспечить ему охрану, он же секретоноситель по многим операциям, которые продолжаются в настоящее время, если не в курсе, так спросите, что там к нам недавно поступило... Парадокс. Безопасность экс-начальника военной разведки в Украине обеспечивают американцы, которые за это вообще не отвечают и просто проявляют добрую волю.

Напоминаю, что я давал показания в ДБР по делу об утечке информации о "Вагнергейте". Требую официального заявления следствия - так был провал спецоперации или нет? Я разглашал информацию о спецоперации или всех обманул? Вы же 6 месяцев изучаете дело, когда скажете обществу правду? Ну, давайте, пусть не лживые пиарщики из ОП, а руководство ДБР сделает официальное заключение - было или не было?
Предупреждаю президента о последствиях. После того как вы распорядились снять охрану с руководителей ГУР МО, которые работали по "вагнеровцам", вы их всех подставили под вероятные российские диверсии. Мне кажется, именно такого результата ожидает российский шпион и предатель Украины Руслан Демченко, которого президент назначил начальником комитета по разведке. Но если что-то с гуровцами произойдет, вся ответственность за их судьбы будет полностью на Зеленском. И демонстрация под Офисом будет, в таком случае, совсем не мирной. И вот тогда фильм про "Вагнергейт" с президентом Украины в главной роли посмотрит весь мир", - пишет Юрий Бутусов.
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27.02.2021 23:15 Ответить
Оййоооойоо, бідняги - зробить їм ще примусову імунізацію індійським Ковід-бояришником!!!
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27.02.2021 20:49 Ответить
28 лютого 2014 уряди Австрії[24], Швейцарії[25] та Ліхтенштейну оголосили про арешт його активів з метою запобігання ризику незаконного привласнення фінансових активів української держави.
5 березня Рада Європейського Союзу ухвалила блокування коштів відстороненого Верховною Радою з посади Президента України Віктора Януковича, його синів Олександра і Віктора, екс-прем'єра Миколи Азарова і його сина Олексія, братів Андрія і Сергія Клюєвих, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, бізнесмена Сергія Курченка - загалом 17 осіб з числа колишніх урядовців та наближених до екс-президента Януковича, які підозрюються в незаконному використанні бюджетних коштів. Екс-голова МВС Віталій Захарченко також ввійшов в цей список
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27.02.2021 20:50 Ответить
Вопрос: "Почему только через 6 лет?" Пархатого гетьмана-к ответу. Почему ещё 6 лет эти продажные шкуры зарабатывали на украинцах?
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27.02.2021 20:50 Ответить
Ти гонишь беса? Или ******* с детства?
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27.02.2021 20:53 Ответить
Видно в понедельник мама родила.
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27.02.2021 21:10 Ответить
Так ты доволен или не доволен введенными санкциями?
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27.02.2021 22:10 Ответить
Шо там ви УслАжнІлІ? Їх ресурси за 7 років давним-давно виведені з України, і т.з. санкції інакше ніж ПШИК, не назвеш. А якщо шось і лишилось, то на нього давно начепили офшорну кофтину, і воно вже потребує ДОКАЗІВ, що воно кримінального походження.
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27.02.2021 20:51 Ответить
А ЯК ЖЕ ТАК ВИЙШЛО ШО ПРИ ЧОКОЛЯДНИХ ПАТРІОТАХ ,,їх ресурси давно виведені з України" ???? ЧОМУ НЕ БУЛИ ЗААРЕШТОВАНІ ??????
ШО НЕ ТАК З ЧОКОЛЯДНИМИ ПАТРІОТАМИ ?????
🤪😝😜😅🤣😂😄🙃
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27.02.2021 20:56 Ответить
Потому что в июне 2014го их в Украине давно не было ,дегенерат)почему твое зечмо платит до сих пор за хату в Крыму ?
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27.02.2021 21:08 Ответить
Ты шо в Капс рогами врезался?😂🌷
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27.02.2021 21:24 Ответить
Дальше нас ожидают санкции против Ленина, Сталина, Чингисхана, Петра Первого и Екатерины Второй за уничтожение Запорожской Сечи посмертно...
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27.02.2021 20:54 Ответить
73%-овий лохтарат схаває будь-яку локшину !!!)))
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27.02.2021 21:17 Ответить
Європейський Союз опублікував список 18 колишніх українських чиновників, які підозрюються в незаконному використанні бюджетних коштів, і прийняв рішення про заморожування рахунків і активів цих осіб.
До списку потрапили усунений президент Віктор Янукович і двоє його синів, екс-голова МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка і його син Артем, екс-голова СБУ Олександр Якименко, екс-прем'єр Микола Азаров і його син Олексій, екс-голова АП Андрій Клюєв і його брат Сергій, екс-заступник голови АП Андрій Портнов, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-заступник МВС Віктор Ратушняк, бізнесмен Сергій Курченко, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, екс-голова мінохоронздоров'я Раїса Богатирьова та радник Віктора Януковича Ігор Калінін.
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27.02.2021 20:55 Ответить
Теперь вопрос - шо делают в Украине Портнов Лукаш Богатырева? Кто их сюда пустил?
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27.02.2021 20:56 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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27.02.2021 21:08 Ответить
Этот вопрос, конечно, интересный. Но похоже ответ лежит на поверхности.
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27.02.2021 21:14 Ответить
Конечно на поверхности - Богатырева кстати уже ЧЕТЫРЕ года как в Украине ......
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28.02.2021 02:55 Ответить
а ведь они грошики получают от кого? от Расеи. помню Лукаш 2 года назад жаловалась: денег не хватает, а сейчас раззевает свой черный рот, ходит на помойки Наш, Ньюс УАн, - и стало грошей хватать на содержание 3-х этажного особняка на Печерске за 3 млн. это тогда стоил 3 млн, а сейчас все 10., потому и не может продать...
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27.02.2021 22:10 Ответить
Ну и кто пустил Богатыреву ? ))))))))
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28.02.2021 02:52 Ответить
З того практично нічого не вийшло. Одні нічогоневмійки замінили інших нічогоневмійок. Хоча.. Саме при Януковичі Україну запросили до асоціації з ЄС. Тільки це зовсім не доказує, що люстровані рухались у напрямку цивілізації. Тому не треба звинувачувати Чоновіл, Гаврилюка та ін. за те, що вони нічого не зробили. Вони так само надіялись на свого лідера - Порошенко тоді був. Чорновіл журналістка - те, що вона справедлива й хороша журналістка - вона доказала. Але ж вона не економіст, щоб щось таке розробити, щоб державу з дна підняти.
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27.02.2021 20:55 Ответить
Дубинского к ним в компанию!
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27.02.2021 20:57 Ответить
А что там такого страшного? И в Эмираты ездят, и занимают жирные посты в богатейших российских компаниях, и посольство Украины в Минск навещают шля оттуда ермакам телеграммы закрытыми каналами связи. В общем не жизнь, а именины сердца. Еще и Дубинского туда? Пусть хоть дубинский помучается чуток.
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27.02.2021 21:10 Ответить
Что-то про него да и его уже не слыхать. Наверное "ушёл в себя".
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27.02.2021 21:19 Ответить
Юрист Харківської правової мафії, бувший член партіі Наташки Королевської - "Україна - ВПЕРЕД!" Топив недавно за указ від Воки про розгін КС ...
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27.02.2021 20:59 Ответить
Веніславський Федір - біографія :останні 5 років проживає в Україні...
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27.02.2021 21:01 Ответить
Чушь какая-то. Государственная измена - преступление. Преступников должен сулить суд, и результатом - никакие не санкции, а - приговор с наказанием. Ничего иного в правовом государстве быть не может.
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27.02.2021 21:01 Ответить
Імітація бурхливої боротьби триває !!! Запасаємось попкорном !!!))
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27.02.2021 21:06 Ответить
Що воно верзе? Зрадників треба, якщо не знищувати, то саджати й на довго
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27.02.2021 21:09 Ответить
то в правовій державі, а державі кукольного президента треба тільки ДОШКУЛЯТИ ВОРОГАМ
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27.02.2021 21:12 Ответить
Все має бути за сценарієм та волею ляльководів, кремлівського балагана !!))
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27.02.2021 21:19 Ответить
Надеюсь это только начало.... такого колаборантно-предательского быдла еще много просит санкций...
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27.02.2021 21:11 Ответить
сами виноваты... обнаглели а 2 года назад сидели тихо как мыши под веником
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27.02.2021 22:06 Ответить
А як щодо закону бумерангу, пане Веніславський?
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27.02.2021 21:19 Ответить
Почніть з розпуску Харківської ради колаборантів і Труханова з його громадянством РФ. Наведіть лад, вас же для того і вибрали
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27.02.2021 21:22 Ответить
Так лишити української пенції слабо?
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27.02.2021 21:28 Ответить
Враги революции не дремлют.
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27.02.2021 21:39 Ответить
Перднули в лужу усложнители мамкины
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27.02.2021 22:04 Ответить
О, да) Чиновнику Януковича Портнову уже "усложнили" жизнь - виплатили СЕМЬ миллионов компенсаций за расстройство... Клоуны сраные.
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27.02.2021 22:11 Ответить
Этого мало.
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27.02.2021 22:14 Ответить
Цей псевдоюрист не бажає уточнити,доступ до яких ресурсів "Слуга народу" Веніславський про запровадження санкцій проти чиновників часів Януковича: Ускладнили життя зрадникам, обмеживши доступ до ресурсів - Цензор.НЕТ 7766 "Слуга народу" Веніславський про запровадження санкцій проти чиновників часів Януковича: Ускладнили життя зрадникам, обмеживши доступ до ресурсів - Цензор.НЕТ 7766 ускладнили ?
До таких,як у Медведчука ?
"Слуга народу" Веніславський про запровадження санкцій проти чиновників часів Януковича: Ускладнили життя зрадникам, обмеживши доступ до ресурсів - Цензор.НЕТ 3890

"Слуга народу" Веніславський про запровадження санкцій проти чиновників часів Януковича: Ускладнили життя зрадникам, обмеживши доступ до ресурсів - Цензор.НЕТ 8501

"Слуга народу" Веніславський про запровадження санкцій проти чиновників часів Януковича: Ускладнили життя зрадникам, обмеживши доступ до ресурсів - Цензор.НЕТ 8727
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27.02.2021 22:18 Ответить
Бубачка знов пропіарився. Де кримінальні справи на них?
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27.02.2021 22:24 Ответить
Там санкции снимают и счета размораживают беглых прихлебателей яныка. Усложнили жизь в украине? Они с наворованным в монако жить будут.
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27.02.2021 22:35 Ответить
"Слуга народа" Вениславский о введении санкций против чиновников времен Януковича: Усложнили жизнь предателям, ограничив доступ к ресурсам

Теперь эти ресурсы справедливо перешли в руки "Слуг народа!"
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27.02.2021 22:49 Ответить
не понял... к каким ресурсам осложнили?
забрали медальки-побрякушки, которые и так никому из них и нам не нужны? звания забрали? и все? в задницу засунуть их звания... Они им до сраки! А ресурсы их и их выбл.дков ГДЕ? Где бабло их и х родственников ВСЕХ в Украине? Аудит в этом имуществе проведен? Счета их и их родственников, счета связанных с ними лиц, фирмы, счета фирм, квартиры, дачи, земля, авто... ГДЕ ***? В ПИ.ДЕ... Эти санкции, как мертвому золотой гроб...
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27.02.2021 23:21 Ответить
ТАТАРОВ!!!
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28.02.2021 01:41 Ответить
А любимый министр Януковича- ну , тот , которого Азаров выгнал за воровство тоже будет под санкциями ? )) Или соевый не попадает под люстрацию ? ....
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28.02.2021 02:59 Ответить
На сьомий рік Російсько-української війни мають намір роздуплитись. Як мило.
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28.02.2021 07:08 Ответить
Брехло.Ускладнили життя Портнову? Раніше думала що основною рисою Слуг є беспросвітна тупість, тепер бачу що цинізм.
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28.02.2021 14:59 Ответить
 
 