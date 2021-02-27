Литва продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе летальным оружием, - глава МИД Ландсбергис
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Литва планирует продолжать оказывать военную помощь Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Он прокомментировал вопрос о планах Литвы в отношении Украины в части оказания военной помощи, которая уже предоставлялась, в том числе летального оружия.
"Не вижу необходимости как-то менять нашу политику на этом направлении", - сказал Ландсбергис.
Он также сообщил, что Литва поддерживает идею создания Крымской платформы, и отметил наличие эффективных мер давления на государство-оккупанта.
"Я считаю, что ничто не вечно. Сами российские политики могут думать, что это (оккупация Крыма. - Ред.) - полностью решенное дело, но есть инструменты, вполне законные, например экономические. Некоторые из них уже используют, некоторые еще будут использовать, - они оказывают давление на государство-оккупанта. И при определенных условиях эти политики могут изменить свое мнение", - отметил глава МИД Литвы.
По мнению Ландсбергиса, Крымская платформа "очень полезна", не только для поиска конкретных решений, но и для того, чтобы напоминать о проблеме.
"Мир изменчив - появляются новые проблемы, людям свойственно отвлекаться, потому это полезная инициатива, чтобы напоминать западным партнерам о том, что Крым оккупирован, поэтому Литва будет принимать участие в этой платформе", - заключил дипломат.
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7,62 как грязи вывезли из Восточной Европы, когда выводили контингент при СССР.
12,7 нужен двух типов как для утесов так и для ДШК, там отличия небольшие есть.
14,5 очень нужен. Основная масса БТР и бардаков так на нем и осталась.
РПГ - совдеповские - опасны срок годности уже позаканчивался.
Минометные нужны - 80 мм самый расходный боезапас сейчас.
Есть патрон 7,62x54 - это стандарт СССР. Под него у нас пулеметы калашникова и винтовки СВД.
Есть патрон 7,62x51 натовский. Под него и пулемет FN MAG, который вы прислали.
Еще есть промежуточный патрон 7,62x39 - под автоматы калашникова и СКС.
Все эти патроны разные и не взаимозаменяемы...
Последнее фото это немецкий G3, как его называют шведы это их дело))) Но у него патрон 5,56x45. Тут вы ошиблись.
Теперь касаемо Барретов. Это крупнокалиберная снайперская винтовка и их количество ограничено, т.е. немного. И патроны очень очень дорогие. Скорее всего на позицию их доставляет сам снайперский расчет, за каждый патрон чуть ли не расписывается у генерала по обеспечению. В любом случае снайперские патроны даже к СВД отличаются от стандартных. Так что мухи отдельно и котлеты отдельно)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC-Y-qgIvvAhXrlYsKHZxvB4kQFjAAegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_equipment_of_the_Lithuanian_Land_Force&usg=AOvVaw3xIgLZrJr_CoojKP61EJD-
Спасибо!
и пропустит кацапню на к нам - к бабке не ходи.
и воевать будут против Украины - тут тоже сомнений нет...
В 1953 году был схвачен НКВД.
Лично Берия предлагал Жямайтису пост заместителя председателя Совета Министров Литовской ССР по национальным вопросам в обмен на раскаяние, однако Жямайтис отказался.
Сразу после этого он был расстрелян в Москве.
12 марта 2009 года, Сеймом Литовской Республики признан главой боровшегося против оккупации Литовского государства, фактически исполнявшим обязанности Президента Республики Литвы.
Все равно бы расстреляли после раскаяния. Только непонятно когда предлагал если в 1953 г Берия сам был расстрелян
Лучшая военная помощь Литвы, это военные инструкторы, передающие нам стандарты НАТО