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Литва (2123) Габриэлюс Ландсбергис (95)

Литва продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе летальным оружием, - глава МИД Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Литва продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе летальным оружием, - глава МИД Ландсбергис

Литва планирует продолжать оказывать военную помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал вопрос о планах Литвы в отношении Украины в части оказания военной помощи, которая уже предоставлялась, в том числе летального оружия.

"Не вижу необходимости как-то менять нашу политику на этом направлении", - сказал Ландсбергис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины, - МИД Литвы

Он также сообщил, что Литва поддерживает идею создания Крымской платформы, и отметил наличие эффективных мер давления на государство-оккупанта.

"Я считаю, что ничто не вечно. Сами российские политики могут думать, что это (оккупация Крыма. - Ред.) - полностью решенное дело, но есть инструменты, вполне законные, например экономические. Некоторые из них уже используют, некоторые еще будут использовать, - они оказывают давление на государство-оккупанта. И при определенных условиях эти политики могут изменить свое мнение", - отметил глава МИД Литвы.

По мнению Ландсбергиса, Крымская платформа "очень полезна", не только для поиска конкретных решений, но и для того, чтобы напоминать о проблеме.

"Мир изменчив - появляются новые проблемы, людям свойственно отвлекаться, потому это полезная инициатива, чтобы напоминать западным партнерам о том, что Крым оккупирован, поэтому Литва будет принимать участие в этой платформе", - заключил дипломат.

Также читайте: Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Щира подяка лісовикам !!! Слава Лієтуве !!!))))
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27.02.2021 21:45
+18
за Литву и сомнений нет - не беларусы ни разу.
Спасибо!
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27.02.2021 21:48
+15
А зелена пліснява віддячує імпортом електро з БАЕС ,кремлівськи гниди !!!)))
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27.02.2021 21:47
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Литва продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе летальным оружием, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 7929
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27.02.2021 21:44 Ответить
Щира подяка лісовикам !!! Слава Лієтуве !!!))))
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27.02.2021 21:45 Ответить
Скорее всего опять что то из старых арсеналов подкинут. Литовцы являются наиболее верными друзьями...
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27.02.2021 21:48 Ответить
ЗСУ бракує всього-набоїв ,снарядів,вистрелів !!!))))
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27.02.2021 21:53 Ответить
Угу. Например к КПВТ.
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27.02.2021 22:03 Ответить
122 та 152 калібр, так кулеметні -7,62,12,7,14,5 ,вистрели до РПГ !!!)))
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27.02.2021 22:08 Ответить
122 и что другое вроде производят у нас.
7,62 как грязи вывезли из Восточной Европы, когда выводили контингент при СССР.
12,7 нужен двух типов как для утесов так и для ДШК, там отличия небольшие есть.
14,5 очень нужен. Основная масса БТР и бардаков так на нем и осталась.
РПГ - совдеповские - опасны срок годности уже позаканчивался.
Минометные нужны - 80 мм самый расходный боезапас сейчас.
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27.02.2021 22:33 Ответить
Це я так,згадав трохи,ще до АГС та до Шилок 23 калібр !! Боєкомплект зайвим не буває !! А за 152 мова була ,що бракує !!!)))
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27.02.2021 22:53 Ответить
Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 5027Takije vam nuzni?Patroni tak zdes jest zavod
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27.02.2021 23:30 Ответить
ILi takyje vot v etom godu polucimЛитва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 8976
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27.02.2021 23:34 Ответить
Так на первой фотке FN MAG вроде бы и там натовский патрон 7,62. Зачем нам разнобой боеприпасов???
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27.02.2021 23:39 Ответить
Da FN MAG.U nas bolsinstve 7.62 patron
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27.02.2021 23:46 Ответить
Vot eti vybroseni v rezerv 50 tysuac gde to AK-4,no toze 7.62 patronЛитва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 7513
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27.02.2021 23:50 Ответить
Eti G-36 jest tut 5.56 patron.Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 4470
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27.02.2021 23:57 Ответить
MG3 toze v sklad usli.Mogut podaritЛитва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 7366
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28.02.2021 00:00 Ответить
У вас ошибочное понимание патрона 7,62.
Есть патрон 7,62x54 - это стандарт СССР. Под него у нас пулеметы калашникова и винтовки СВД.
Есть патрон 7,62x51 натовский. Под него и пулемет FN MAG, который вы прислали.
Еще есть промежуточный патрон 7,62x39 - под автоматы калашникова и СКС.
Все эти патроны разные и не взаимозаменяемы...
Последнее фото это немецкий G3, как его называют шведы это их дело))) Но у него патрон 5,56x45. Тут вы ошиблись.
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28.02.2021 00:01 Ответить
Tak Litve delajet patroni po NATO standartam.Vet imejem zavod
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28.02.2021 00:07 Ответить
Так я и спросил - зачем нам два разных патрона? Это разнобой в боеприпасах. Привозят вам патроны на позицию, а они к вашему пулемету не подходят. Из чего стрелять - из рогатки?)
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28.02.2021 00:09 Ответить
Tak mozet i patroni dast k nim.Kak Bareti vy polucili?
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28.02.2021 00:13 Ответить
Тяжело с вами... Вы себе представляете усложнение в складском учете и логистике при наличии оружия под разные патроны??? Что бы этого не было и вводят единообразие.
Теперь касаемо Барретов. Это крупнокалиберная снайперская винтовка и их количество ограничено, т.е. немного. И патроны очень очень дорогие. Скорее всего на позицию их доставляет сам снайперский расчет, за каждый патрон чуть ли не расписывается у генерала по обеспечению. В любом случае снайперские патроны даже к СВД отличаются от стандартных. Так что мухи отдельно и котлеты отдельно)
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28.02.2021 00:23 Ответить
Znacit togda neznaju sto dast u nas netu sovetskogo voruzenyje,ostalos tolko nATO standarti daze v skladax
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28.02.2021 00:33 Ответить
Вы просто не владеете информацией. Грибаускайте, дай бог ей здоровья(хороший у вас президент был), уже передавала нам боеприпасы, которые остались еще с советских времен. Думается и еще есть. А на складах у вас америкосовские винтовки M 14) и остатки советского оружия. Кстати, предлагаемый вами пулемет FN MAG уже тоже не производят.
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28.02.2021 00:49 Ответить
Tak znaju sto imeli sovetskogo uze otdali i patroni takze vam daze otdali i ocen mnogo.Znaju M14 i M16 jest i M14 nasego proizvodstva jest.U nas vsio jest iz novix avtomatov,*********** vintovok no eti dumaju nedast.Mozet sto to drugoje bronemasini otdast etix tak mnogo jest toze novymi meniajem
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28.02.2021 01:00 Ответить
Вы себе слабо представляете наши потребности. У нас автоматов и пулеметов навалом. И качеством они как бы не хуже ваших уж поверьте. И бронемашин линия фронта так много не требует. Нужны современные самолеты, радиолокаторы, и пр. У вас этого у самих не хватает. Но за любую помощь вам все равно СПАСИБО. А менять пулемет калашникова на FN MAG смысла нет...
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28.02.2021 01:09 Ответить
Samoliotov u nas net,tolko NATO sto letajet zdes i dezurit.Droni da budem pokupat mozet i sami zajmiomsia.PVO toze tolko teper polucili NASAMS ,no nuznii i Patriot imet.Mnogo i samim nuzno vet do 2014 pocti nicego neimeli
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28.02.2021 01:21 Ответить
У вас есть главное - членство в НАТО. Хотя про собственные вооруженные силы забывать не следует. Небольшая, но крепкая профессиональная армия очень влияет на имидж страны в целом ну и на собственную самооценку.
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28.02.2021 01:28 Ответить
Спасибо!
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27.02.2021 21:47 Ответить
А зелена пліснява віддячує імпортом електро з БАЕС ,кремлівськи гниди !!!)))
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27.02.2021 21:47 Ответить
за Литву и сомнений нет - не беларусы ни разу.
Спасибо!
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27.02.2021 21:48 Ответить
Беларусь для нас потеряна, не удивлюсь если их зааншлюсят кацапы и их мясо будет на нас в атаку бежать однажды.
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27.02.2021 22:21 Ответить
Беларусь уже да - потеряна.
и пропустит кацапню на к нам - к бабке не ходи.
и воевать будут против Украины - тут тоже сомнений нет...
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27.02.2021 22:25 Ответить
А Украина просила Беларусь помочь оружием ? Дайте ссылочку, очень интересно.
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27.02.2021 22:52 Ответить
Ну да ,а Сталин просил оружие у муссолини что бы воевать с Гитлером?
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28.02.2021 06:46 Ответить
Praviljno i ne vazhno chto tam ta zeljona tvarina dishit, utilizatori moskaljat ukraincam vsegda prigoditsia.
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27.02.2021 21:52 Ответить
Дякуємо вам, брати
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27.02.2021 21:54 Ответить
Вот бы Литву вместо нашего Кабмина))
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27.02.2021 22:00 Ответить
73% надо было думать головой, а не задницей... Хотя у зебилов в головах мозгов нет и не было
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27.02.2021 22:09 Ответить
І гадаю,що найближчим часом, в цієї біомаси, мізки не з"являться !!!)))
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27.02.2021 22:13 Ответить
Испарись, шнырь голимsй, запоребриковым додикам слова не давали
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27.02.2021 22:30 Ответить
Йонас Жямайтис-Витаутас - литовский бригадный генерал, главнокомандующий вооружёнными подразделениями литовских партизан, противостоящих русской оккупации Литвы в 1949 - 53 годах.

В 1953 году был схвачен НКВД.
Лично Берия предлагал Жямайтису пост заместителя председателя Совета Министров Литовской ССР по национальным вопросам в обмен на раскаяние, однако Жямайтис отказался.

Сразу после этого он был расстрелян в Москве.
12 марта 2009 года, Сеймом Литовской Республики признан главой боровшегося против оккупации Литовского государства, фактически исполнявшим обязанности Президента Республики Литвы.

Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6704
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27.02.2021 22:13 Ответить
Da on litve priznan prezidentim tex vremion Litvi do 1953 goda.Mnogo nasix byli rastreleni te vremena,vot tolko nedavno otkopali 19 ,tak odnomu i 16 let nebylo,ecio 3 i 18 nebylo.
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27.02.2021 22:28 Ответить
дякуем литовские братья!
Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 4536
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27.02.2021 23:17 Ответить
Лично Берия предлагал Жямайтису пост заместителя председателя Совета Министров Литовской ССР по национальным вопросам в обмен на раскаяние, однако Жямайтис отказался.

Все равно бы расстреляли после раскаяния. Только непонятно когда предлагал если в 1953 г Берия сам был расстрелян
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27.02.2021 22:57 Ответить
до лета 1953 года, Берия ещё был грозным и при делах
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27.02.2021 23:09 Ответить
Tak govoriat sto predlogal licno Berija.Po drugomu dlia cego nado bylo ego vesti v maskvu?Vet drugix na meste rastrelivali.Daze 1965 godu rastrelivali.BOlsinstvo ix otkazalis i nepriznovali takoje kak sssr .To jest oni vojevali za svojiu rodinu,a drugyje jest fasisty
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27.02.2021 23:17 Ответить
чувствуем, понимаем, знаем хто нам брат.
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27.02.2021 22:18 Ответить
Дякуємо братській Литві!
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27.02.2021 22:19 Ответить
самая лучшая военная помощь - это мацкальский скальп..
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27.02.2021 22:23 Ответить
Откуда у Литвы летальное оружие!?
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27.02.2021 22:53 Ответить
Kupili u nas deneg jest,daze biudzet vojeni dva raza bolse cem u Belorus
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27.02.2021 23:21 Ответить
Это реэкспорт. Думаю те, кто продавал, не будут в восторге. Реэкспорт возможен лишь при согласовании с основным поставщиком. Так что все это лишь красивые слова, не более
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28.02.2021 08:36 Ответить
Nemci tak tocno mogli pomoc texnikoj,no kazetsia nicem do six por nepomogli
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27.02.2021 23:20 Ответить
Tak ti ruski i pisis kirilicoj,a ja litovec i pisu po litovski.
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27.02.2021 23:37 Ответить
Pisi kak xoces,jesli latyniu neponimajes tak tocno ti tupoj ruski Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 7332
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27.02.2021 23:54 Ответить
Прислали бы вместе с оружием отряд бойцов на передок...так, для ротации.
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27.02.2021 23:57 Ответить
Понятно, что сама Литва собирает по всей Европе оружие для своей обороны и мало чем может нам помочь в техническом плане
Лучшая военная помощь Литвы, это военные инструкторы, передающие нам стандарты НАТО
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28.02.2021 06:20 Ответить
Щира подяка!
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28.02.2021 10:32 Ответить
 
 