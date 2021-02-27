Литва продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе летальным оружием, - глава МИД Ландсбергис

Литва планирует продолжать оказывать военную помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал вопрос о планах Литвы в отношении Украины в части оказания военной помощи, которая уже предоставлялась, в том числе летального оружия.

"Не вижу необходимости как-то менять нашу политику на этом направлении", - сказал Ландсбергис.

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Он также сообщил, что Литва поддерживает идею создания Крымской платформы, и отметил наличие эффективных мер давления на государство-оккупанта.

"Я считаю, что ничто не вечно. Сами российские политики могут думать, что это (оккупация Крыма. - Ред.) - полностью решенное дело, но есть инструменты, вполне законные, например экономические. Некоторые из них уже используют, некоторые еще будут использовать, - они оказывают давление на государство-оккупанта. И при определенных условиях эти политики могут изменить свое мнение", - отметил глава МИД Литвы.

По мнению Ландсбергиса, Крымская платформа "очень полезна", не только для поиска конкретных решений, но и для того, чтобы напоминать о проблеме.

"Мир изменчив - появляются новые проблемы, людям свойственно отвлекаться, потому это полезная инициатива, чтобы напоминать западным партнерам о том, что Крым оккупирован, поэтому Литва будет принимать участие в этой платформе", - заключил дипломат.

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