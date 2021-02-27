Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК
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Оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены производится регулярно.
Такое заявление сделал марионетка Кремля Сергей Аксенов в эфире пропагандистского канала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия.
"Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", - сказал Аксенов.
Напомним, в ходе предвыборной президентской кампании в 2019 году пресс-служба штаба Владимира Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. Квартира официально задекларирована Зеленским. Она находится в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".
В мае 2019 года появилась информация о продаже этого имущества.
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Крым - Украина. Недвиж - частная собственность украинских граждан.
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