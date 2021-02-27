РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13257 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
109 609 252
квартира (458) Крым (26017) Аксенов (360) Елена Зеленская (206)

Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК

Оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены производится регулярно.

Такое заявление сделал марионетка Кремля Сергей Аксенов в эфире пропагандистского канала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия.

"Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", - сказал Аксенов.

Напомним, в ходе предвыборной президентской кампании в 2019 году пресс-служба штаба Владимира Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. Квартира официально задекларирована Зеленским. Она находится в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не сможет пользоваться квартирой в Крыму, пока не признает его "российским", - оккупационные власти полуострова

В мае 2019 года появилась информация о продаже этого имущества.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+78
Перша ледя фінансує окупантів.
показать весь комментарий
27.02.2021 22:28
+76
Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК - Цензор.НЕТ 3834
показать весь комментарий
27.02.2021 22:28
+68
То враги хотят опорочить честное имя ишака...
показать весь комментарий
27.02.2021 22:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Вважати Аксьонова джерелом інформації та її обговорювати- себе не поважати.
показать весь комментарий
28.02.2021 05:53 Ответить
А чем он хуже дермака с метвечуком ,зесрань?)
показать весь комментарий
28.02.2021 08:35 Ответить
Вивчи правопис, недолуге.
показать весь комментарий
28.02.2021 10:10 Ответить
А от чего же тогда за это к Тупицкому у прокуратуры претензии?
показать весь комментарий
28.02.2021 07:33 Ответить
Так вы же зебилы сами на Порошенко бочку катите до сих пор про завод в Крыму и Липецкую фабрику но к ФСБшнику Ермаку и гринпоцу у вас претензий нет.
показать весь комментарий
28.02.2021 09:57 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 9910Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 2845
показать весь комментарий
28.02.2021 06:45 Ответить
Чего шумим, братцы? Подумаешь какая-то там квартира. Это ж не липецкая фабрика. Женщина ж состоятельная, за виллу в Италии платит, да и мужу в прошлом году оплатила поездку в Оман, не говоря за квартиры в Киеве.
показать весь комментарий
28.02.2021 06:52 Ответить
Нет, блин, она что, должна ждать пока вы к ней коллекторов за деньгами отправите? Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 6905
показать весь комментарий
28.02.2021 07:31 Ответить
нічого не поробиш. Сліпий траст
показать весь комментарий
28.02.2021 07:32 Ответить
Так Крым - это же Украина! В чем проблема вообще?
показать весь комментарий
28.02.2021 07:45 Ответить
Проблема маленька Крим під окупантом, чи туго доходить?
показать весь комментарий
28.02.2021 08:15 Ответить
Приезжай в Донецк, посмотри сколько брошенной недвижимости. Может поймешь в чем проблема.
показать весь комментарий
28.02.2021 08:27 Ответить
А комуналку він платить кому?
показать весь комментарий
28.02.2021 08:44 Ответить
Ленка не оплачивает. Может Зинка?
показать весь комментарий
28.02.2021 08:13 Ответить
Маленький крымский " липецкий заводик" Зели.. Ничего блин не меняется и после семи лет войны. Президент, главнокомандующий страны подвергшейся агрессии продолжает бизнес с врагом, платит коммуналку на оккупированных территориях и т.д. Хотя ведь это не только о "сильных мира сего".. у нас туда ездят на отдых, по делам, и т.д. все "смертные" Так что это у нас общий , так сказать " подход" ко всему этому.. С той стороны " гибридная война" с нашей стороны тоже самое, не меньшая гибридность. А ведь все просто, от всего что там нужно было отказаться ( по факту) в 2014г. сразу с начала оккупации., а все их имущество и вложения на территории контролируемой Украиной арестовать и национализировать, компенсировав пострадавшим от агрессии и понесшим убытки за счет этих средств.
показать весь комментарий
28.02.2021 08:42 Ответить
Дуже хороша новина для 73% зебілов.
показать весь комментарий
28.02.2021 08:48 Ответить
якщо у Зеленських не буде в Криму квартири, у Вови не буде сенсу боротися за півострів.
показать весь комментарий
28.02.2021 10:30 Ответить
Что квартира, у Голобородько бизнес на паРаше, вот это главное.Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 9408
показать весь комментарий
28.02.2021 09:29 Ответить
Тупицькому не можна тримати нерухомість в Криму, а Зеленському можна?
показать весь комментарий
28.02.2021 09:30 Ответить
Та сдался тебе этот тупицкий - боров...
показать весь комментарий
28.02.2021 22:21 Ответить
ПОРА РОССИИ СВИФТ ОТКЛЮЧАТЬ !)
показать весь комментарий
28.02.2021 10:48 Ответить
Чого до людей пристаєте - це привід повернути Крим якнайшвидше. Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 9484
показать весь комментарий
28.02.2021 10:54 Ответить
Смешно наблюдать, как ЗЕстадо ищет оправдания ЗЕбарыгам))))
показать весь комментарий
28.02.2021 11:49 Ответить
ВАСЮ СУШИТ )))
показать весь комментарий
28.02.2021 12:00 Ответить
Чему удивляться? Все порядочные люди исправно платят за недвижимость. Ну и что,что в Крыму? Януковичу,например,нравился Ростов, а Зеленским - Крым. Почти что дома...
показать весь комментарий
28.02.2021 12:21 Ответить
скажите прямо - 1-я баба Украины - спонсирует оккупированный Крым.
показать весь комментарий
28.02.2021 13:07 Ответить
А, в чем проблема, все кукарекают, что КРЫМ-ЭТО УКРАИНА, почему она не имеет права оплачивать там коммуналку, что она нарушает?
показать весь комментарий
28.02.2021 13:15 Ответить
Справа у політиканстві і демагогії її чоловіка, насправді. Під час виборів у них вже була ця нерухомість - відповідно, він не мав права патякати про кондитерку Порошенка.
показать весь комментарий
28.02.2021 13:24 Ответить
Так кондитерка в россії.
показать весь комментарий
28.02.2021 14:02 Ответить
А Зе фільм знімав у РФ у 2017 р. І 2014 теж ...
показать весь комментарий
28.02.2021 14:34 Ответить
А "пєрвая лєді" платить не кацапськими рублями кацапській державі, так?))))
показать весь комментарий
28.02.2021 14:59 Ответить
Как мне нравятся комментарии и сравнения с невинно "убиенном сывочолым".Баран Аксенов,говно и предатель,что то там прогавнякал.И началось...Не заплатишь коммуналку,просто заберут и поселят .какого нибудь вояку с Мухосранска.Этого хотите?Да я б заплатил 10 коммуналок,лишь бы там не было каких либо отставных майоров и полковников с флота кацапов.
показать весь комментарий
28.02.2021 15:00 Ответить
Крим - ОКУПОВАНА Україна, "ікспєрд" ти наш)))
показать весь комментарий
28.02.2021 15:01 Ответить
Временно, оккупированные . Что ты конкретно сделал бы со своей недвижимостью или бизнесом в Крыму, после оккупации , просто хочу знать.
показать весь комментарий
01.03.2021 18:36 Ответить
Треба санкції ввести😁. Чи як?
показать весь комментарий
28.02.2021 14:32 Ответить
ВИФСЬОВРЬОТЄ!!! Це у бариги фабрика в Ліпецьку! І, вопше, прі чьом здєсь Зєлєнскій???
показать весь комментарий
28.02.2021 14:58 Ответить
Зеленский считает Украинцев за дураков. Понятно что ближайшие много лет Украина не сможет восстановить контроль над Крымом и Зеленский в своих роскошных аппартаментах в Крыму сможет там жить только как беженец -возвращенец агент Кремля-как это Януковощ делает.То что Зеленский не продает недвижимость в Крыму это говорит что он 100% агент Кремля. Ведь не может он быть таким дурачком как хочет казаться
показать весь комментарий
28.02.2021 16:17 Ответить
на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", - сказал Аксенов.А вот это хоть немного но радует.наверно уже разговоры ходят куда будет убегать глава гринкодлы.
показать весь комментарий
28.02.2021 19:48 Ответить
Зетварь сбежит в крым а не ростов
показать весь комментарий
28.02.2021 19:58 Ответить
Молодец Зеленская, всё верно делает.
Крым - Украина. Недвиж - частная собственность украинских граждан.
А кто против - пусть перекроет у себя на кухне газ "словацкий" поставляемый с востока "газпромом".
показать весь комментарий
28.02.2021 20:03 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 2047
показать весь комментарий
28.02.2021 20:33 Ответить
какое ты интеллектуальное.
показать весь комментарий
28.02.2021 20:44 Ответить
Страница 3 из 3
 
 