Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК

Оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены производится регулярно.

Такое заявление сделал марионетка Кремля Сергей Аксенов в эфире пропагандистского канала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия.

"Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", - сказал Аксенов.

Напомним, в ходе предвыборной президентской кампании в 2019 году пресс-служба штаба Владимира Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. Квартира официально задекларирована Зеленским. Она находится в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".

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В мае 2019 года появилась информация о продаже этого имущества.