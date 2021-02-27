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Борщ попал в топ-20 самых вкусных супов мира по версии СNN

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Борщ попал в топ-20 самых вкусных супов мира по версии СNN

Украинское национальное блюдо - борщ - оказалось в списке 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе. Борщ, который часто приправлен обильной порцией сметаны, является чем угодно, но не простым свекольным супом", - описывается в материале СNN.

Как отмечает издание, борщ иногда относят к российской кухне, но это утверждение вызывает "горячие споры". Сейчас украинские повара ведут кампанию за включение украинского борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство "Мишлен" извинилось за "гастрономическую неосторожность", в пресс-релизе борщ перестал быть национальным российским блюдом, - посольство Украины

Кроме борща в этом списке представлены еще 19 супов из разных уголков мира, среди них испанский гаспачо, суп гамбо из Америки, хариро из Марокко и другие.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+71
Как-то не сочетается у меня борщ и суп. Есть борщ, а есть суп. Борщ вообще отдельная категория, и он в этой категории в гордом одиночествя, на самой вершине. Как-то так.
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27.02.2021 23:47
+60
Щи находятся там, где им и положено - в помойке.
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27.02.2021 23:48
+48
Это точно!
Борщ не суп, а за слова "борщ это русский суп" нужно убивать за умственную неполноценность 😂
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27.02.2021 23:50
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Страница 4 из 4
Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 4186
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28.02.2021 06:44 Ответить
Кислые щи. Весч! Но мясо хорошее нужно и не разу не свинина.
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28.02.2021 08:07 Ответить
Ипать ты несчастный... Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 6871
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28.02.2021 11:17 Ответить
бу-га-га-га-а-а-а...
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28.02.2021 20:22 Ответить
капусняк то вєщь, а щі лише для полоскати згодяться.
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28.02.2021 17:47 Ответить
щами даже свиньи не захотят полоскать рот - все одно, шо переливать из пустого в порожнее.
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28.02.2021 20:20 Ответить
Тож не про свиней мова.
Ви як маненький )
Ну, пане Олександре ! Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 6976
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28.02.2021 20:31 Ответить
Я Вас умоляю: как говорили дойчен золдатен , группен офiцiрен, мол, русише швайн... От которых СЧи далеко не убежали... ЗЫ... та ось так ось та свинота перебiрливою стала... То яыГ не той, бо тупiють, то подавай нищебродам наше сало с борщом...
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28.02.2021 21:00 Ответить
Пробовал украинский борщ в одном польском ресторане - какие-то помои. В той же пузатой хате, он вкуснее.
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28.02.2021 08:15 Ответить
Первое место в рейтинге занял суп банга из Нигерии. Его готовят из плодов масляничной пальмы, говядины, свежей рыбы и сушеных морепродуктов со специями. На втором месте оказался вьетнамский суп фо бо с рисовой лапшой и говядиной.
Также в рейтинг попали американский гамбо, испанский гаспачо, грузинский харчо, таиландский том ям и японский рамэн.
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28.02.2021 08:35 Ответить
в смисле в 20-ку? Та він полюбе кращий!
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28.02.2021 09:26 Ответить
бограч теж непогано заходить
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28.02.2021 09:32 Ответить
Підтверджую!
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28.02.2021 10:24 Ответить
Борщ - это не суп!) это борщ.
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28.02.2021 09:54 Ответить
Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 3392"
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28.02.2021 10:45 Ответить
Смачніше борщу взагалі, не може бути супу.
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28.02.2021 11:44 Ответить
Є таке містечко в Україні - Кобищі . От мешканець один мені й розказав : Якось цариця (певно , Катерина ) , проїзджаючи ті краї , на питатання "что Вы изволили бы откушать?" , стомлена государиня томно одповіла : эх , вот кабы щи ....п.с. місцеві гордяться цим фактом , тільки що пам"ятничок не поставили .
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28.02.2021 13:08 Ответить
Місцеві навіть не пам'ятають того ,ніби-то,факту.
Так що, не вигадуй.
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28.02.2021 14:05 Ответить
пане Пистолет, какими судьбами на родине Дракулы и загарбаних территорий(Трансильвания)?
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28.02.2021 20:27 Ответить
Брешуть -в першу трійку Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 7847
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28.02.2021 13:38 Ответить
Как отмечает издание, борщ иногда относят к российской кухне, но это утверждение вызывает "горячие споры". Сейчас украинские повара ведут кампанию за включение украинского борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Источник: https://censor.net/ru/n3250529

Український борщ рулить, буряк це не свєкла Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 5896 Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 1129
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28.02.2021 13:55 Ответить
свекла - це ботва у буряка. Свеклу еще называют гычкою.
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28.02.2021 20:24 Ответить
перший раз чую, знаю що у московитів так буряк красний зветься..
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28.02.2021 22:48 Ответить
А щи по версии CNN приманка для тараканов.
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28.02.2021 17:28 Ответить
Борщ , - любимое мной первое блюдо . Даже без мясного бульона я готовлю его так , шо гості дивуються смаку . Саме главне , червоний бурячок , зажарка на олії - цибулька з морквиною , заправлена томатом ( натуральним ) , столова ложка мукички для наваристості ( треба швидко перемішувати на сковорідці ) , - капусту мілконарізану додати і мілкими кубиками картоплю вже в кастрюлю . За міст бульону використовую трохи укропу і лаврового листочку . - Дуже смачно , смакуйте !
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28.02.2021 19:40 Ответить
по-моему, поджаристо-наваристая мукиа дает изжогу. рекомендуею перед тем как бросать картошку, 2-3 картошины разрезать на полосы толщиной не более 3-4 мм.затем эти полосы порезать поперек получатся квадратные стежки . Затем эти стежки порезать на квадратики, к примеру 4х4х4мм. Карптошку в таком виде какое-то время варить до разваристости, затем бросать основную партию нормальной картошки. Меленькие кубики картошки разварятся в "муку" - будет наваристость без изжоги , мама не горюй.
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28.02.2021 20:15 Ответить
Интересно, на каком месте ягелеядное кулинар-блюдо - СЧи?
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28.02.2021 20:06 Ответить
Счи в развитых странах не считают пригодной едой к употреблению.
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28.02.2021 20:46 Ответить
кста, гречку тоже. К примеру, в Китае гречку дают на корм только животным.
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28.02.2021 21:02 Ответить
А в Украине щи даже свиньям не дают
не растут заразы.
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28.02.2021 21:12 Ответить
До слова,сьогодні дружина зварила борщу.До борщику домашнє сальце заправлене та три стопки вакцини,смакота неймовірна.Всім того бажаю.
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28.02.2021 21:38 Ответить
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