Для молодежи с оккупированных территорий появятся подготовительные курсы для поступления в вузы, - замглавы Минреинтеграции Драганчук

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начинает большую программу, призванную изменить подход к реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук в рамках телемарафона ко Дню сопротивления оккупации Крымского полуострова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В этом году Минреинтеграции начинает большую программу, которая меняет подход к реинтеграции молодежи с ВОТ. Кроме программ по лидерству обязательно будут подготовительные курсы к "вышам", где дети смогут пройти определенную подготовку, получить при этом стипендиальное обеспечение", - цитирует Драганчук пресс-служба Минреинтеграции.

По ее словам, программа будет реализовываться совместно с Министерством образования, "но непосредственно основными распорядителями средств является Минреинтеграции".

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"И мы говорим не только об академическом образовании, и академическом внедрении подходов. Мы хотим, чтобы дети могли более глубоко изучить историю Украины, украинский язык, что будет, безусловно базовым необходимым для дальнейшего обучения в Украине. Мы ставим перед собой цель прежде всего культурной реинтеграции, социальной, в том числе. Поэтому, возвращаясь к одному из наших больших вызовов и планов министерства, я очень надеюсь, что в конце этого года благодаря нашим программам, мы сможем вернуть и больше интегрировать молодежь с временно оккупированных территорий в украинское общество", - добавила Инна Драганчук.