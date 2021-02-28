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законопроект (3043) коллаборационизм (682) Кравчук Евгения (362)

Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, -

Законопроект об ответственности за коллаборационизм, который на этой неделе зарегистрировали в Верховной Раде, подписали 37 народных депутатов. Перспектива голосования за документ пока очень отдаленная.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказала нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По ее словам, в группу, которая разрабатывала законопроект о коллаборационизме, вошли депутаты прошлого созыва, которые подавали в свое время подобный законопроект, и там были предусмотрены более суровые наказания в части лишения свободы - до 25 лет и более.

Кравчук отметила, что этот законопроект готовился вместе с общественными организациями, в том числе ветеранскими. Кроме того, есть и параллельный законопроект, который подали фракции "Европейская Солидарность" и "Голос", а также определенные наработки сделали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Я думаю, что нам однозначно нужно будет как-то объединить усилия, мы прекрасно понимаем, что это будет очень сложный законопроект. Это будет не тот законопроект, который через месяц попадет в зал. Прошлый созыв не смог его принять", - подчеркнула нардеп.

Она пояснила, что понятие "коллаборант" не будет распространяться на всех людей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.

"Например, учитель физики не будет попадать под действие закона, а директора школы, который организовывает "часы политненависти" к Украине и к украинской армии, конечно, это может касаться. Но здесь я бы делала акцент не на сроках заключения, потому что это достаточно строгое наказание, и это будет определяться в суде, но очень важны изменения в Избирательный кодекс, которые не позволят людям, осужденным за коллаборационизм, принимать участие в выборах", - сказала Кравчук.

Политик отметила, что это как раз ответ на те предостережения, которые касаются невозможности попадания во власть боевиков, пропагандистов и подобных, когда будут проводиться выборы на тех территориях, которые сейчас временно оккупированы.

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"Закон не имеет обратной силы, поэтому нам придется все дела семилетней давности - об организации "референдумов" и прочие - вести по статьям "государственная измена" и "свержение конституционного строя". А вообще этот закон нужно было принимать еще тогда", - добавила Кравчук.

По ее мнению, принятие закона о коллаборационизме "не будет отдалять Украину от мира".

"От мира нас отдаляет позиция России, которая этого мира не хочет и не отпускает ни Крым, ни Донбасс. И если говорить о соответствии с международным законодательством, - то Россия не считалась с международным правом, когда аннексировала незаконно Крым, когда оккупировала Донбасс, когда ведет там седьмой год войну", - резюмировала Евгения Кравчук.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законопроекте о переходном периоде на Донбассе слова "коллаборант" не будет, потому что в международном праве и международных судебных институтах это понятие не признается как юридическая категория.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
а финансирование из минобороны рашки - это коллаборационизм?))
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
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28.02.2021 00:40
+11
потрібно знати: д'єрмак з бубочкою приймати закон про колабораціонізм НЕ ХОЧУТЬ!
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28.02.2021 00:47
+10
Ну да, дядю Васю укравшего курицу у соседа посадить легко на 5 лет, а вот мусоров, СБУшников и судей укравших часть страны и отдавших на растерзания российским фашистам таки тяжело. У#бки!
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28.02.2021 00:43
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Мля...
А шо,за кажддым разом приходится изобретать лисапед по новому?
Блин,когда в Турции таки победила светская власть,они не стали изобретать велосипед, взяли кажись итальянскую конституцию,подшаманили под себя и пустили в дело.
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28.02.2021 00:36 Ответить
бо слуги наріду то і є колаборанти, і вони не будуть проти себе приймати закони.
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28.02.2021 00:40 Ответить
а финансирование из минобороны рашки - это коллаборационизм?))
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
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28.02.2021 00:40 Ответить
Согласен, закон сложный, пока пройдет ВР - то коллаборационисты уже быстрее попадут ВСЕ в морг чем в суд.... Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8146.. Аминь..
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28.02.2021 00:42 Ответить
Ну да, дядю Васю укравшего курицу у соседа посадить легко на 5 лет, а вот мусоров, СБУшников и судей укравших часть страны и отдавших на растерзания российским фашистам таки тяжело. У#бки!
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28.02.2021 00:43 Ответить
потрібно знати: д'єрмак з бубочкою приймати закон про колабораціонізм НЕ ХОЧУТЬ!
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28.02.2021 00:47 Ответить
то ли у вас шо куда попадет через месяц, то ли не - турборежимьте уже там по вашему,
по паликмахерски - все равно смех один.....
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28.02.2021 00:52 Ответить
и ето еще хорошо если тока смех, а то ведь и статьи есть.
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28.02.2021 00:54 Ответить
такой красивый девушек с накрашеными педальками и 8 лет за предательство?
от и правда не хотелось бы, а с другой стороны - why not?
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28.02.2021 00:59 Ответить
Ничего сложного в нём нет. Зебильё сажает патриотов и снимает госохрану с Человека, который помог раскрыть предательство Зели и Ермака. Значит, Зеля или предатель, или коллаборант. А какая разница?
Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1890
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28.02.2021 01:02 Ответить
он и предатель и коллаборант - одно другого не исключает.
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28.02.2021 01:04 Ответить
За цим законом, якщо його прийняти і застосовувати як слід, а не вибірково, треба буде саджати і Зелю, і Петра, і майже всю раду і весь уряд, що нинішні, що минулі. Тому трохи й бояться, бо хто-зна хто прийде до влади після слідуючих виборів... Коли впевняться, що їм нічого не загрожує та отримають гарантії, тоді й приймуть.
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28.02.2021 04:04 Ответить
закон - на "коли впевняться, що їм нічого не загрожує" - не закон.
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28.02.2021 04:07 Ответить
Так у нас зараз всі закони так приймаються, "законотворці" ж не дурні, щоб самим себе в тюрму відправить.
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28.02.2021 04:24 Ответить
нічого, папа Карло (Ігор Валерійович)з тебе або щось вистругає або вкине замість дров в камін.
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28.02.2021 04:22 Ответить
Я такое говно свиное за 3 секунды в труп превращу. Как учили... Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм дуже складний, через місяць не потрапить до залу ВР на розгляд, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2995
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28.02.2021 09:48 Ответить
Евгения Кравчук (слуга народа) - "Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный"

Ну почалося....
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28.02.2021 01:18 Ответить
Та вже закінчилося, турборежим "здувся". Тепер по завєтам Леніна - шаг впєрьод і два назад.
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28.02.2021 07:07 Ответить
Турборежим был, когда землю захотели олигархам продавать.
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28.02.2021 07:54 Ответить
А страшно ведь то, что вырулят из ЗЕболотистой партии самые скользкие и псевдопатриотичногибридненьке - иииии пойдут по тэрэнам украинского политического бл...ства от корзинки с Пинчуковскими яйцами до корзинки с Ахметоскими и так по кругу несчастной современной истории Украины.
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28.02.2021 01:51 Ответить
а ви що хотили, шановна Наталие? - казла выбрали с козлом и жить....
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28.02.2021 04:11 Ответить
вони, слуги народу не знають, що попереду, якщо америка- то дострокові вибори, якщо рейх - потрібно ставати в чергу за бульбофюрером. як свідчить історія - колаборантами визнавались особи, які слугували адольфу. в норвегії квіслінгівці брали участь в заопленні влади і утворенні протекторату і участь в управлінні.головних вішали, інших садили на довго. Франція, Словакія теж саме, в Югославії-різали один одного. Але загальне для всіх участь в управлінні державою, чи знищення держава. Поки що дует (бубочка і єрмак) веде стадо 73 на бойню до рейху, правда по дорозі озираючись за океан. як говорив Данилович-багатовекторність, спочатку прийняти закон про заборону подвійного громадянства у місцевих органах та державних органах, і цей закон матиме звортну силу, почистіть партії і вперед.
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28.02.2021 04:36 Ответить
От этого упадет или поднимется? Все последние действия можно обьяснить рейтингом ниже плинтуса. Если каналы закрывают, зачем тогда садить стерненко. По факту коммуналка подорожала гривен на 500 за январь. Может кто говорит что плохо, тоже из этих. Коли.... кравчук обьясни статью 24 Конституции. Все граждане Украины имеют одинаковые права. Тем кто не хитрому завез машины, вы даете растаможится. Кто хочет законно ввести в три раза дороже. В Чем правда?
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28.02.2021 05:50 Ответить
ОПЗЖ и другим спецам необходимо дать на доработку. И з Сурковым посоветоваться...
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28.02.2021 06:58 Ответить
Та іагенти ФСБ "Козир", "Казбек", "Жолудь" ще не провели "роз*яснювальну" роботу, а втім схоже що вже провели.
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28.02.2021 07:12 Ответить
С юристами выверить: с Тупицким, Вовком, еще с тем, который Підрахуй, с Портновым, с Медведчуком - тоже юрист, еще с... сами знаете с тем. И того бывшего прокурора, который "Мурку" пел Януковичу, и Пшонку не забудьте - юриста всей времен и народов. И Потебеньку, если еще живой... Возможно, даже специальный форум собрать, платформу собрать как же с этим, - как его, - коллаборационизм
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28.02.2021 10:02 Ответить
Все сложно, оказывается, с медведчуком. И не так однозначно
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28.02.2021 07:33 Ответить
тебе хорошо подойдет бутылка из под шампанского для сидения на ней Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм дуже складний, через місяць не потрапить до залу ВР на розгляд, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4960
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28.02.2021 09:39 Ответить
Все твои высеры полетят в спам-унижайся дальше блевотина😂🌷
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28.02.2021 09:48 Ответить
Но на этот раз всё будет происходить очень быстро. Время сгущается.
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28.02.2021 07:48 Ответить
ЄС давно вже все чітко розробила. Слуги олігархів навмисно тягнуть час.
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28.02.2021 08:02 Ответить
Ответственность за измену Родине, сотрудничество с агрессором и оккупантом, и тем более нахождение в его вооруженных и силовых формированиям и оккупационной администрации, полит структурах коллаборантов, агитационных, пропагандистских структурах и т.д Должны иметь не просто серьезную оценку и весомое наказание.. Минимальное наказание ( для простых обывателей, ходивших на фейковые выборы, референдумы и что то подобное это условный срок и ущемление в правах на определенный период... Остальные уже должны иметь реальные срока вплоть до высшей меры наказания. В этом законе и нужно расписать кому что " положено" по грехам их. ( но если Украина не может сделать что то с теми , по сути коллаборантами что находятся на контролируемой территории , то что там говорить о Крыме и ОРДЛО. Закон конечно нужен, и нужен довольно суровый.. но его наличие должно подтверждаться действиями.. на данный момент хотя бы на контролируемой территории. Пока этого не будет, этот закон ( как и большинство у нас) останется только на бумаге.
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28.02.2021 08:25 Ответить
зеленым колаборантам не нужно бороться с колаборантами в Украине, так как они сами являются московской агентурой.
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28.02.2021 08:26 Ответить
Закон про легалізацію подвійного громадянства з ворогом простіший.
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28.02.2021 08:46 Ответить
Кріт з ОПУ зробить помітки на полях, звірить пункти з методичкою Кремля, от тоді ці Слуги оліхархії і розглянуть законопроект, на 7 рік війни.
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28.02.2021 09:20 Ответить
Спочатку треба прийняти закон проти внутрішніх колоборантів, опзж, шарія.... Бо інакше ніякого визволення територій ордло взагалі не буде.
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28.02.2021 10:07 Ответить
законы ,необходимые для Украины и ее народа,как первоочередные ,для прекращения прорашистского влияния в стране у "не украинских слуг " очень сложные,но покупка електричества у белорусского диктатора и рашиста очень простенько .По делам служения узнаете ,кому они служат и чьи они слуги
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28.02.2021 10:17 Ответить
Ця "лапша" для ГАРАНТА і зграї 100відсоткових!!!
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28.02.2021 10:51 Ответить
"Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук"- конечно, 7 лет вам не хватило для этого! А,может,сама власть не того,а? В России любой закон принимают за один день,если надо! А кто или что украинской власти мешает принять так давно назревший закон от ответственности за отрицание российской агрессии и пособничество врагу? У вас враг уже в стенах Верховной рады, тот же Деркач, Дубинский,вся ОПЗЖ и много других!
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28.02.2021 13:09 Ответить
collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами. Предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа ◆ Оказавшись при власти… коллаборанты в той или иной степени становились соучастниками преступлений.

Стаття 111. Державна зрада
Кримінальний кодекс України (ККУ)
1. державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином україни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту...

Что тут можно еще разрабатывать и изобретать? Ну дополните определением колаборант 111 статью, хотя смысла не вижу. Когда закончится этот тупой идиотский саботаж своих обязанностей государственной исполнительной и судебной властью. Это их прямые обязанности - принимать решения согласно действующего законодательства. И нечего там изобретать велосипед в законе все есть. Они умышленно тянут время придумывая отговорки, просто глумятся над нами и нашим законодательством.
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28.02.2021 16:33 Ответить
Колаборанти створюють закон проти колаборантів.
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28.02.2021 21:37 Ответить
 
 