Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законопроект об ответственности за коллаборационизм, который на этой неделе зарегистрировали в Верховной Раде, подписали 37 народных депутатов. Перспектива голосования за документ пока очень отдаленная.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказала нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
По ее словам, в группу, которая разрабатывала законопроект о коллаборационизме, вошли депутаты прошлого созыва, которые подавали в свое время подобный законопроект, и там были предусмотрены более суровые наказания в части лишения свободы - до 25 лет и более.
Кравчук отметила, что этот законопроект готовился вместе с общественными организациями, в том числе ветеранскими. Кроме того, есть и параллельный законопроект, который подали фракции "Европейская Солидарность" и "Голос", а также определенные наработки сделали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Я думаю, что нам однозначно нужно будет как-то объединить усилия, мы прекрасно понимаем, что это будет очень сложный законопроект. Это будет не тот законопроект, который через месяц попадет в зал. Прошлый созыв не смог его принять", - подчеркнула нардеп.
Она пояснила, что понятие "коллаборант" не будет распространяться на всех людей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.
"Например, учитель физики не будет попадать под действие закона, а директора школы, который организовывает "часы политненависти" к Украине и к украинской армии, конечно, это может касаться. Но здесь я бы делала акцент не на сроках заключения, потому что это достаточно строгое наказание, и это будет определяться в суде, но очень важны изменения в Избирательный кодекс, которые не позволят людям, осужденным за коллаборационизм, принимать участие в выборах", - сказала Кравчук.
Политик отметила, что это как раз ответ на те предостережения, которые касаются невозможности попадания во власть боевиков, пропагандистов и подобных, когда будут проводиться выборы на тех территориях, которые сейчас временно оккупированы.
"Закон не имеет обратной силы, поэтому нам придется все дела семилетней давности - об организации "референдумов" и прочие - вести по статьям "государственная измена" и "свержение конституционного строя". А вообще этот закон нужно было принимать еще тогда", - добавила Кравчук.
По ее мнению, принятие закона о коллаборационизме "не будет отдалять Украину от мира".
"От мира нас отдаляет позиция России, которая этого мира не хочет и не отпускает ни Крым, ни Донбасс. И если говорить о соответствии с международным законодательством, - то Россия не считалась с международным правом, когда аннексировала незаконно Крым, когда оккупировала Донбасс, когда ведет там седьмой год войну", - резюмировала Евгения Кравчук.
Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законопроекте о переходном периоде на Донбассе слова "коллаборант" не будет, потому что в международном праве и международных судебных институтах это понятие не признается как юридическая категория.
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А шо,за кажддым разом приходится изобретать лисапед по новому?
Блин,когда в Турции таки победила светская власть,они не стали изобретать велосипед, взяли кажись итальянскую конституцию,подшаманили под себя и пустили в дело.
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
по паликмахерски - все равно смех один.....
от и правда не хотелось бы, а с другой стороны - why not?
Ну почалося....
Стаття 111. Державна зрада
Кримінальний кодекс України (ККУ)
1. державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином україни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту...
Что тут можно еще разрабатывать и изобретать? Ну дополните определением колаборант 111 статью, хотя смысла не вижу. Когда закончится этот тупой идиотский саботаж своих обязанностей государственной исполнительной и судебной властью. Это их прямые обязанности - принимать решения согласно действующего законодательства. И нечего там изобретать велосипед в законе все есть. Они умышленно тянут время придумывая отговорки, просто глумятся над нами и нашим законодательством.