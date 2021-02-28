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Россияне в 2014 году "работали" в Крыму под прикрытием Московского патриархата, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россияне в 2014 году

В январе 2014 года Россия привезла в Крым христианские святыни "Дары волхвов", хранящиеся в Греции. Сопровождала миссию группа россиян, которая провела переговоры с тогда еще спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым и малоизвестным в 2014-м пророссийским политиком Сергеем Аксеновым.

Об этом говорится в материале проекта "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

24 января того же года "Дары волхвов" привезли в Киев. Акция была организована под патронатом Русской Православной Церкви. Оплачивал вояж "Дары волхвов" русский православный олигарх Константин Малофеев.

Руководил охраной Игорь Гиркин, полковник ГРУ, использовавший псевдоним Стрелков. Позже он заявит, что, мол, был уже в отставке и работал на Константина Малофеева. Крым в маршруте святыни вообще не значился. Но план меняется буквально за день, и в конце января "Дары волхвов" везут самолетом Малофеева в Крым.

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Летом 2014 года МВД Украины откроет на Константина Малофеева уголовное производство по подозрению в создании военизированных или вооруженных формирований.

Кроме Гиркина, организовывавшего охрану и финансирующего визит реликвии Малофеева, в составе делегации были Олег Лебедев, депутат Госдумы России, политик от "Единой России", "афганец", живший в молодости в Партените, и Дмитрий Саблин, тогда экс-депутат Госдумы России, сенатор Совета Федерации, заместитель главы российской организации "Боевое братство", позже ставший соучредителем движения "Антимайдан" в России.

Рустам Темиргалиев зимой 2014 года был вице-премьером правительства Крыма. Он рассказал потом российскому изданию "Ведомости", что в разговоре со спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым модератором был Дмитрий Саблин. Он и Константин Малофеев говорили сначала о том, что нужно поднимать флаг независимого или как минимум автономного Крыма.

Принимал "Дары волхвов" в Крыму тогдашний глава Севастопольского округа УПЦ МП Сергей Халюта. Сергей Гайдук, в марте 2014 года назначенный командующим ВМС ВС в Крыму, считает Сергея Халюту работником ФСБ. "Это подтвердилось, потому что он там собирал матрасы и размещал на территории святыни военнослужащих России. Я говорю: "Я дал команду вас на территорию воинской части не пускать. Командирам к исполнению", - рассказал Гайдук.

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Владелец этой реликвии, настоятель афонского монастыря святого Павла игумен Парфений, также был задействован в акции. Уже через 4 года, когда в Украине стартовал автокефальный процесс, представители УПЦ МП использовали авторитет Парфения для того, чтобы вбрасывать негативные дискредитирующие месседжи и нарративы по украинской автокефалии.

По словам основателя "Центра религиозной безопасности" Татьяны Деркач, российские военные действительно располагались в храмах, где хранили свое оружие. А когда происходил захват украинских военных частей, то россияне брали с собой священников, которые уговаривали военных ВСУ "не воевать против братьев".

Журналисты обратились за комментариями к УПЦ МП, в РПЦ и в Минобороны России, но ответов пока не получили.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+43
а то вроде нихто не знал, шо "мацковский патриархат" - ето сатанинское гнездо фсб?
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28.02.2021 01:31
+35
Россияне "работали" в Крыму все годы независимости. Именно поэтому Украину предали более 70% военных, более 90% СБУ-шников и почти 100% мусоров. СБУшники в 2013 году устраивали учения совместно с ФСБ РФ, по противодействию "исламскому терроризму" крымских татар...
А "дары волхвов" таскали и по материковой Украине, и Гиркин ходил на Майдан на "экскурсию".
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28.02.2021 01:31
+26
Минимум лет 7 как РПЦ в Украине должна была быть объявлена террористической сектой и запрещена! Но нет же, продолжаем заигрывать с фашистами!
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28.02.2021 01:37
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Чому так наївно "працювали"... Вони і зараз під прикриттям московського сатанату працюють.
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28.02.2021 11:57 Ответить
И зачем этот проклятый Порох вылез со своим томосом?
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28.02.2021 12:00 Ответить
Всего-то признать РПЦ террористической организацией. Что,РНБО, слабО??
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28.02.2021 12:16 Ответить
а чего не говорят, что в Киеве они и сейчас( и Гиркин говорил, что в Крым он ехал с Печерской лавры) а в Почаевской печатают периодику дэнээровскую) и по всей Украине ведется работа и вербовка, и кто это не видит
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28.02.2021 12:36 Ответить
Странные вы,украинцы! Вроде всем ясно, что из себя представляет УПЦ МП и,тем не менее, ничего не делаете,чтобы что-то изменить! Особенно сейчас,при Зе! Ох,не будет у вас порядка и нормальной жизни,пока вы сами не изменитесь!
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28.02.2021 12:41 Ответить
При Зе! Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3219
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28.02.2021 14:07 Ответить
при Зе!!!!! Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2162
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28.02.2021 14:06 Ответить
Та невже на 30 рік Незалежності стало це зрозумілим ???А що в ССср масово служила інша церква, ніж створена Сталіним в 1943 році РПЦ=МП, ,де більшість "священників" були КГБ-істами? Вони ніколи не переставали служити саме цій російській організації опричників кегебістів ! Українська церква відродилась офіційно тільки з наданням Томосу і відновила Свої права на Свою Українську Канонічну Територію, яка до цього часу була окупована російською церквою мокшанського "патріархату" !
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28.02.2021 15:09 Ответить
та, эрэфийцы с 1991 года работают под эфтой крышей. обе лавры (киевская и почаевская) под ними.
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28.02.2021 15:57 Ответить
Коли від МП - притягнуть до відповідальності за розпалення ворожнечі і підтримку ворога?
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28.02.2021 17:58 Ответить
Треба небагато - КОЛИ ЙДЕШ ПОВЗ ЦЕРКВИ УПЦ( МП) .....НЕ ЗАХОДЬ ТУДИ, КОЛИ ЗАЙШОВ НЕ ЗАЛИШАЙ ГРОШІ - ЗНИКНУТЬ І ДУЖЕ ШВИДКО !
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28.02.2021 18:34 Ответить
Сколько работников СБУ и полиции перешли на сторону врага?
Вот под чьей "крышей" работали враги.
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28.02.2021 19:33 Ответить
«Россияне в 2014 году "работали" в Крыму под прикрытием Московского патриархата»...
Какое, в жопу, поповское прикрытие? Нахрена? Среди меня ещё в 2005(!) году распространилась информация, что россияне абсолютно без всяких прикрытий открыто вербовали крымчан получать российские паспорта и никто им в этом не препятствовал. Скорее всего, не под прикрытием, а реальные попы УПЦ МП со своей стороны получили аналогичное поручение и тупо его исполняли. Ото и всё "прикрытие".
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28.02.2021 19:48 Ответить
Давно пора запретить и наказать этот ФИЛИАЛ ФСБ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2021 20:33 Ответить
краснознамённая сталинская ордена ленина секта РПЦ имени дзержинского Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2847
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01.03.2021 08:51 Ответить
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