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В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления

Исполняющий обязанности члена правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский говорит, что поезда дальнего следования обеспечат ланч-боксами, а также добавят детское меню.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для "Интерсити" и на поезда дальнего следования. Летом, верим, что это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню", - говорит Перцовский.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 марта внедряет обновленное расписание движения поездов, там пассажиры увидят новые маршруты, новые направления, восстановление определенных популярных летних поездов. Также будут определенные новинки по сокращению срока в движении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
хм.. а нормальные условия в туалЕтах не появятся !?... не!?..жаль.... В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 2395
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28.02.2021 01:55
+7
А какая разница? Вобще судя по тому что бутылка воды из под крана в УЗ стоит 10 грн я стесняюсь спросить сколько будет стоить этот бич-пакет? Наверное по цене обеда в "Велюре"! В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 7904
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28.02.2021 02:37
+3
В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 138
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28.02.2021 06:27
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Правила форума Совет форумчан
хм.. а нормальные условия в туалЕтах не появятся !?... не!?..жаль.... В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 2395
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28.02.2021 01:55 Ответить
А какая разница? Вобще судя по тому что бутылка воды из под крана в УЗ стоит 10 грн я стесняюсь спросить сколько будет стоить этот бич-пакет? Наверное по цене обеда в "Велюре"! В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 7904
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28.02.2021 02:37 Ответить
Та ладно, этож испытание, пройдешь, то можежь поставить телефон на зарядку у кондуктора, в лотерею не играл?
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28.02.2021 02:40 Ответить
Никогда не появятся....До развития фотофункций в мобильнике я зашёл в туалет ICE и TGV чтоб сфотографировать в хорошем качестве «сортир» Так вот прошло много лет УЗ даже не приблизились к тому уровню....И....Топят углём....
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28.02.2021 14:20 Ответить
А дальнего следования -это куда?- в Москву ? Ну если дальнего .
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28.02.2021 02:41 Ответить
К примеру Львов-Новоалексеевка) Это намного дальше чем от Киева до Москвы) Да и на Москву, кроме скотовозов, другие вагоны и не должны ходить)
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28.02.2021 06:00 Ответить
В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 138
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28.02.2021 06:27 Ответить
Тоже вариант)))
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28.02.2021 09:13 Ответить
Понимаешь милок , оно может и дальше , но только безпонтово; ибо по данным "укрзализницы" внутрение пассажирские перевозки - убыточные , а тут им ещё еду подавай . Так что зри в корень !
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28.02.2021 15:47 Ответить
Резюме: Вова і його прихвостні повністю обісрались. А оце намагання підсолодити злиденне існування українців викликає лишень роздратування і бажання порвати, як Тузик грілку.
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28.02.2021 06:23 Ответить
Ланч бокс "с подогревом"
В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 8911
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28.02.2021 07:29 Ответить
Без курки-гриль, варених яєць і картоплі в мундирах багато хто відмовиться.
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28.02.2021 07:40 Ответить
Шо за кацапская терминология - «В поездах дальнего следования»?
В Украине поезда едут максимум 10 часов .

А если обсуждать Хьюндаи - так это вообще комфортный автобус с тв и Интернетом

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28.02.2021 07:52 Ответить
Про майже 20-годинні рейси нічого не чула?
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28.02.2021 08:03 Ответить
Полный бред про максимум 10 часов
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28.02.2021 08:24 Ответить
Почему бред ?

Бред - это когда вонючие сараи ( пассажирские поезда) сутки плетутся по дорогам Украины
В Европе такого бреда нет - все быстро и чисто
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28.02.2021 08:34 Ответить
Изучите расписание поездов, сразу поймёте. Например: поезд 116 Киев-Бердянск, время в пути 16 часов 27 минут
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28.02.2021 08:41 Ответить
Да мне начхать на совковые Ваши предпочтения - можете и в лаптях с посохом идти
До Бердянска на авто максимум 10 часов
Да и Ньюндай за 10 часов доедет 😀😀😜
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28.02.2021 09:21 Ответить
Ну может вы на авто и потратите 300 грн на бензин, как цена билета на поезд? Или в 20 раз больше за такси заплатите?)
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28.02.2021 09:28 Ответить
Это Вы с вашими взглядами довели Украину до состояния НИЩЕЙ СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА 😀😀😀
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28.02.2021 09:38 Ответить
Ну, ну))) Расскажите как при совке Украина богато жила))) Вы сами напросились... Отвечу вам словами Горького Лука)
"Австралийский ватник поучает нас, хохлов убогих, как правильно делать жизнь. Из одаренной Богом страны, которую он лично, и поколения его предков, общими усилиями старательно превратили в кучу говна, он убежал в другую страну, которую поколения чужих предков превратили из кучи говна в страну. И мерцает оттуда.
Он шо, Сиднейскую оперу строил? Большой Коралловый Риф нитроэмалью покрасил? Пустыню тамошнюю мелиорировал? Нет, он выполз из трюма сухогруза, затерявшись в толпе филиппинских невест, на правах корабельной крысы, потянул носом воздух и сказал: «ну, *******, так здесь же можно жить». Потом свил гнездо, натащил туда соломы, замерцал и снова стал кацапом."
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28.02.2021 09:55 Ответить
https://gorky-look.livejournal.com/42655.html
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28.02.2021 09:56 Ответить
Я между прочим на украинских номерах и зарплату Вам плачу 😀😀😀
Потому имею полное право учить более современным взглядам
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28.02.2021 09:58 Ответить
Мне зарплату?) Серьезно?)))
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28.02.2021 11:09 Ответить
Серьезно
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28.02.2021 12:59 Ответить
Викрилась на незнанні питання - сиди і мовчи вже. Не у всі мають можливість і не завжди - бажання їхати кудись в сидячках чи машиною.
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28.02.2021 10:07 Ответить
Да и полторы тысячи км пути просиди в Хюндае) Да и машиной, если нужно одному?) Да ну его нафиг напрягаться, когда лег и тебя довезли) Да и по времени, учитывая наши дороги, машиной может оказаться дольше) В среднем все равно те же 60-70 км в час)
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28.02.2021 11:15 Ответить
Львов- Новоалексеевка) Полторы тысячи км, 24 часа в пути)
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28.02.2021 09:10 Ответить
Да вы походу точно не местная?))) Хоть бы на карту глянули, прежде чем глупые вопросы задавать)
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28.02.2021 09:31 Ответить
Я знаю с какой скоростью ездят поезда в Европе - там нет этих пассажирских , ползущих со споростью черепахи
И в Украине пора менять взгляды на дни вещи
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28.02.2021 09:34 Ответить
Так узнали кто в Новоалексеевку со Львова ездит и зачем?) Вы хоть немного представляете сколько ДЕСЯТИЛЕТИЙ это в Европе строилось и сколько МИЛЛИАРДОВ туда вложено?)
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28.02.2021 09:45 Ответить
Я считаю , что руководство Укразализници - сплошное коррупционное кубло, которое доит бюджет Украины . Там вроде какрй то грузинский авторитет в смотрящих
И пора наводить порядок в этой системе : а не про европейские миллиарды писать
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28.02.2021 09:55 Ответить
Как красиво вы на Европу сьехали))) А все началось с того, что вы начали УТВЕРЖДАТЬ, что в Украине нет поездов дальнего следования))) Вам доказали обратное))) А вы вместо того, чтобы извинится, стали выкручиваться и обвинять других и чистить свои коменты)))
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28.02.2021 10:01 Ответить
В Украине НЕТ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ , а есть бардак на Укрзализници
И хватит показывать свою глупость- поезд Киев - Москва ехал ночь, а Ковель - Геническ - 24 часа????
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28.02.2021 10:48 Ответить
Ковель - Геническ

14 ч 29 мин. (1181,9 км) Маршрут: Е373/М07( авто)
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28.02.2021 10:53 Ответить
Ковель Новоаоексеевка -Расстояние маршрута:1 102 км.
Время в поезде 25 часов !!!!!!!!!

Это пипец !!!

На авто 700 км проходишь за 7 часов - 100 км в час
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28.02.2021 11:02 Ответить
Чего?))) Вы точно водитель?))) 700 км за 7 часов?))) Вы 200 км в час по трасе выжимаете?))) И без единой остановки?) По украинским дорогам? я уже молчу, вы много дорог на этом маршруте знаете, где РАЗРЕШЕНО ехать 100 км в час?))
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28.02.2021 11:33 Ответить
Кстати... Так извинения будут за "И хватит показывать свою глупость- поезд Киев - Москва ехал ночь, а Ковель - Геническ - 24 часа????" ?
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28.02.2021 11:35 Ответить
ПОЕЗД ПАРИЖ НИЦЦА 900 км

11:52 - 18:38 МЕНЕЕ 7 ЧАСОВ В ПУТИ
Так шо извиняйтесь сами передо мной У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 8187 У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 3231У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 3231
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28.02.2021 11:55 Ответить
Каким боком Ницца с Парижем к ВЗАИМОСВЯЗИ Киев-Москва и Ковель-Геническ?)))
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28.02.2021 12:17 Ответить
Ну не прикидывайтесь 😀😀😀
Поезд СКОРЫЙ КИЕВ - мацква шёл 13, 28 - 900 км
А поезд Париж - Ницца идёт около 7 часов 900 км
Что тут не понятного ?
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28.02.2021 12:55 Ответить
Я прикидываюсь?) Или вы? Это вы утверждали, что раз в Москву поезд доходил ЗА НОЧЬ, то с Ковеля в Геническ он не может идти 24 часа))) А когда я вам указал, что расстояние и время между этими маршрутами относительно соизмеримо, вы сразу перескочили на Париж с Ниццей)))
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28.02.2021 13:45 Ответить
Вы опять тупите?))) Вам сложно открыть РАСПИСАНИЕ и посмотреть?))) От Киева до Москвы 800 км, и по прямой... А от Ковеля и до Новоалексеевки почти в два раза дальше, и с разными выкрутасами) Вот сайт Укрзалізниці, можете проверить))) https://www.uz.gov.ua/passengers/timetable/
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28.02.2021 11:06 Ответить
И шо ?

В два раза выше - это не 25 часов
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28.02.2021 11:52 Ответить
Вы опять ТУПИТЕ??? Поезд из Киева в Москву идет от 13 до 15 часов, в зависимости от маршрута))) В два раза больше это СКОЛЬКО?)) Пипец... Иметь в руках интернет и так гнать, не проверив информацию)))
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28.02.2021 12:05 Ответить
Зимой наверное в Масквабад ездили?))) 14 часов в пути, как раз ночь))) Так сколько будет в два раза больше чем 14?))) 28?))) Это больше 25? Или меньше?))
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28.02.2021 12:20 Ответить
Я в сторону раши не езжу - ее для меня с 91 года не существует 😀😀😀
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28.02.2021 12:56 Ответить
Да, да) Но знаете за сколько туда поезд доезжает))) Я знаю, что при совке, от Новоалексеевки до Курска(720 км) поезд шел ровно 12 часов... И это прямой маршрут, прямее некуда))) У нас когда запускали "Интерсити" на Геническ с Харькова, заменили полностью всю ж/д линию и под Хюндай ее полностью меняли... Вернее не так... Когда запускали Хюндай на Крым, то все меняли, в том числе от Харькова до Новоалексеевки... А когда запускали "интерсити", то меняли уже участок от Новоалексеевки до Геническа... А там где до сих пор нет контактных сетей, то там вообще все с нуля надо начинать делать... А вы хотите, чтобы там по щучьему велению, сразу Хюндаи бегали)))
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28.02.2021 14:03 Ответить
Ти тіки зрозумів?
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28.02.2021 10:08 Ответить
А Ковель Новоалексеевка еще на пол часа дольше в пути) Еще 10 лет назад, я со Львова в Новоалексеевку, ехал 28 часов)
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28.02.2021 09:22 Ответить
Может Вам нравится над собой издеваться? 😀😀😀 Или когда над Вами издеваются?

Блин, чем Вы хвастаетесь ?
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28.02.2021 09:24 Ответить
Я так понимаю, вы везде самолетом добираетесь?) Или у вас личный вертолет?)
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28.02.2021 09:33 Ответить
Мне определённо симпатичны Ньюндаи - интернет, телевизор, развозка кофе и т д
Очень комфортны
Я на авто обычно
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28.02.2021 09:36 Ответить
А если Хюндаи не ходят туда куда вам нужно, едите туда куда ходит Хюндай?) И за полторы тысячи км едите одна за рулем авто по украинским дорогам?)
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28.02.2021 09:49 Ответить
Нееть - с охраной 😀😀😀
Хватит оправдывать воровство бюджета через Укрзализницю !!!!
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28.02.2021 09:59 Ответить
Кто что оправдывает??? Назовите другой вариант, как людям из Львова добраться в Геническ на МОРЕ??? Ближайшие аэропорты за 200 км... Вы сами хоть немного понимаете какой БРЕД несете? Причем это же не первый раз))) Опять на месяц исчезнете?)))
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28.02.2021 10:05 Ответить
Ну, то чисте знущання. Про Геничеськ не знаю, а взагалі на Азові не припам'ятаю жодного львівянина, їм ближче до Чорного.
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28.02.2021 10:16 Ответить
Да полно) Причем разница в расписании между Ковельским и Львовским всего с полчаса, идут друг за другом) И летом всего битком набитые)
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28.02.2021 10:34 Ответить
"всегда битком...)
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28.02.2021 10:37 Ответить
Цікаво. Хоча - там дешевше і море тепліше, мені вже Азов став подобатись, якби не медузи і блохи останніми роками.
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28.02.2021 10:42 Ответить
Я все детство помню этих медуз) Но они тогда были конец июля, и весь август) А последние лет 20 их практически не было... А после постройки моста стали появляться, в позапрошлом году завал с ними был, в прошлом более менее терпимо... Как будет дальше посмотрим, но с ними, при желании, тоже можно бороться)
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28.02.2021 10:53 Ответить
Тут дело же не в "ближе-далеко") Азов он намного мельче и с детьми намного проще, особенно на Арабатке) Контролируй, что бы за первый, второй перекат не вышли, и пусть хоть целый день там бультыхаются, никуда их не унесет))
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28.02.2021 10:42 Ответить
Мне эти лагунки тоже нравятся, особенно в шторм.
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28.02.2021 10:44 Ответить
И на Бирючем неплохо, вот только добираться туда😳
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28.02.2021 11:35 Ответить
Было... До прошлого года... Покуда бубочка не побывал там... Перекрыли весь доступ туда... Я правда туда и не пытался попасть, но те кто занимаются экскурсиями, говорили, что за весь сезон так и не смогли туда попасть, никто разрешения не дал... Раньше там и Кучма и Овощ, с ****** встречались и то доступ перекрывали лишь на время встречи... А это сыкливое...
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28.02.2021 11:44 Ответить
В прошлом говорили - из-за карантина. У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 813
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28.02.2021 11:50 Ответить
Точно) Именно такая отмазка была)))
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28.02.2021 13:08 Ответить
Я имел в виду не заповедник, а базы отдыха, что перед ним.
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28.02.2021 12:41 Ответить
Так они же не на Бирючем, а на Федотовой косе))) Хотя и указывают, что на Бирючем))) А добираться туда действительно сложно) Административно это Генический район, а сухопутно только через Кириловку)
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28.02.2021 13:31 Ответить
Поезд дальнего следствия, который идет свыше 700 км. Харьков-Ужгород, 1288 км. около 20 часов.
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28.02.2021 12:12 Ответить
В 2021 году в поездах появятся ланч боксы! Чудеса да и только! Это за такие идеи у них зарплаты под млн гривен?
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28.02.2021 08:20 Ответить
У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 6946
привыкли , что украинцы терпят бардак .
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28.02.2021 09:37 Ответить
практически все поезда без кондиционеров, представляю,лето в вагоне 50градусов и ихняя еда
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28.02.2021 08:21 Ответить
.

лишние миллионы у вас в карманах появятся
сто разов уже было
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28.02.2021 08:25 Ответить
Это опять засохшее российское гавно.Там поезда идут несколько дней и принудительная кормежка.Это они могут.А вот то,что современный вагон должен весить на 30-40 тонн меньше -это им даже неизвестно! Манагеры.
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28.02.2021 08:40 Ответить
Лучше пусть там чистый сральник появится!!!
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28.02.2021 12:45 Ответить
Водичка, чаек, кофеек-золотое дно , для фирм прокладок. На ланч боксах, дети вообще могут не работать всю жизнь))).
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28.02.2021 13:08 Ответить
а куда вообще пропали вагоны-рестораны? или в Украине их не было никогда?
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28.02.2021 16:15 Ответить
Обяцяв пан - кожух дам, та й слово його тепле. Сколько мы уже слышим эти обещания? Это ж от своего стола, вернее корыта, отрывать надо и пускать туда, куда деньги вроде и предназначены.
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28.02.2021 17:16 Ответить
 
 