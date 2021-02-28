В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Исполняющий обязанности члена правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский говорит, что поезда дальнего следования обеспечат ланч-боксами, а также добавят детское меню.
Об этом он заявил в эфире Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для "Интерсити" и на поезда дальнего следования. Летом, верим, что это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню", - говорит Перцовский.
Напомним, "Укрзализныця" с 28 марта внедряет обновленное расписание движения поездов, там пассажиры увидят новые маршруты, новые направления, восстановление определенных популярных летних поездов. Также будут определенные новинки по сокращению срока в движении.
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В Украине поезда едут максимум 10 часов .
А если обсуждать Хьюндаи - так это вообще комфортный автобус с тв и Интернетом
Бред - это когда вонючие сараи ( пассажирские поезда) сутки плетутся по дорогам Украины
В Европе такого бреда нет - все быстро и чисто
До Бердянска на авто максимум 10 часов
Да и Ньюндай за 10 часов доедет 😀😀😜
"Австралийский ватник поучает нас, хохлов убогих, как правильно делать жизнь. Из одаренной Богом страны, которую он лично, и поколения его предков, общими усилиями старательно превратили в кучу говна, он убежал в другую страну, которую поколения чужих предков превратили из кучи говна в страну. И мерцает оттуда.
Он шо, Сиднейскую оперу строил? Большой Коралловый Риф нитроэмалью покрасил? Пустыню тамошнюю мелиорировал? Нет, он выполз из трюма сухогруза, затерявшись в толпе филиппинских невест, на правах корабельной крысы, потянул носом воздух и сказал: «ну, *******, так здесь же можно жить». Потом свил гнездо, натащил туда соломы, замерцал и снова стал кацапом."
Потому имею полное право учить более современным взглядам
И в Украине пора менять взгляды на дни вещи
И пора наводить порядок в этой системе : а не про европейские миллиарды писать
И хватит показывать свою глупость- поезд Киев - Москва ехал ночь, а Ковель - Геническ - 24 часа????
14 ч 29 мин. (1181,9 км) Маршрут: Е373/М07( авто)
Время в поезде 25 часов !!!!!!!!!
Это пипец !!!
На авто 700 км проходишь за 7 часов - 100 км в час
11:52 - 18:38 МЕНЕЕ 7 ЧАСОВ В ПУТИ
Так шо извиняйтесь сами передо мной
Поезд СКОРЫЙ КИЕВ - мацква шёл 13, 28 - 900 км
А поезд Париж - Ницца идёт около 7 часов 900 км
Что тут не понятного ?
В два раза выше - это не 25 часов
Блин, чем Вы хвастаетесь ?
Очень комфортны
Я на авто обычно
Хватит оправдывать воровство бюджета через Укрзализницю !!!!
привыкли , что украинцы терпят бардак .
лишние миллионы у вас в карманах появятся
сто разов уже было