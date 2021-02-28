За минувшие сутки 9 нарушений режима тишины, ранен воин. В пригороде Марьинки зафиксированы выстрелы российских снайперов, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. Так, вчера, 27 февраля, противник совершил девять нарушений и использовал запрещенные минскими договоренностями виды вооружения, одновременно осуществляя запрос в СММ ОБСЕ на установление режима "Тишина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что в районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов. На этом же направлении, в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненый оперативно получил медицинскую помощь и был доставлен в лечебное учреждение.

По данным штаба, вблизи Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Пивденного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станковых противотанковых гранатометов, а около Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинские воины зафиксировали несколько выстрелов снайпера.

Огневая активность врага наблюдалась и вблизи населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

"Стоит отметить, что во всех случаях офицеры УС СЦКК оперативно предоставляли запросы на установление режима прекращения огня. Также, со стороны российско-оккупационных войск продолжается систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. Так на блокпосту вблизи населенного пункта Оленевка оккупанты разрешили движение патрулю Миссии ОБСЕ только после длительной задержки", - подчеркивают в штабе.

В сообщении также отмечается, что традиционно провокации со стороны пророссийских наемников сопровождались информационными фейками в социальных сетях. Целью действий противника было провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в обстрелах гражданской инфраструктуры.

"Также, на полигоне близ населенного пункта Терновое, патруль Миссии ОБСЕ зафиксировал 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету размещения ВВТ за линиям отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения. А также, в том же районе, были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода", - констатируют в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано. Наши воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.