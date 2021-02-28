За сутки в Украине от COVID-19 умерли 89 человек, зафиксировали 5833 новых случая, госпитализированы свыше 3 тыс. пациентов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По информации Степанова, также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 3218 человек;
▪️летальних случаев - 89;
▪️выздоровело - 1702 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24491, методом ИФА - 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18194).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 347 849 человек;
🔺выздоровели - 1 170 023 человек;
🔺летальних случаев - 25 982;
🔺проведено ПЦР-тестов - 6 906 179.
Кроме этого глава МОЗ отмечает, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.
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