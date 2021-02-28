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За сутки в Украине от COVID-19 умерли 89 человек, зафиксировали 5833 новых случая, госпитализированы свыше 3 тыс. пациентов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине от COVID-19 умерли 89 человек, зафиксировали 5833 новых случая, госпитализированы свыше 3 тыс. пациентов

5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Степанова, также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 3218 человек;

▪️летальних случаев - 89;

▪️выздоровело - 1702 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24491, методом ИФА - 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18194).

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За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 347 849 человек;

🔺выздоровели - 1 170 023 человек;

🔺летальних случаев - 25 982;

🔺проведено ПЦР-тестов - 6 906 179.

Кроме этого глава МОЗ отмечает, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

Автор: Ірина Дашківська
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Недоумок покатався на лижах і спровокував новий спалах заражень.
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28.02.2021 08:26 Ответить
самое интересное что Киев считают отдельно а Киевскую обл. отдельно За добу в Україні від COVID-19 померли 89 осіб, зафіксували 5833 нові випадки, госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів - Цензор.НЕТ 431
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28.02.2021 09:42 Ответить
уже никто практически и не реагирует на эту коронадурку...
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28.02.2021 09:47 Ответить
Я с положительным тестом дома,.....брат под капельницами в больнице За добу в Україні від COVID-19 померли 89 осіб, зафіксували 5833 нові випадки, госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів - Цензор.НЕТ 9491
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28.02.2021 16:57 Ответить
Сколько стало болеть деток, и с каждым днем все больше.Такого количества не было даже в пиковое время, а от Минздрава никакой реакции..
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28.02.2021 10:03 Ответить
 
 