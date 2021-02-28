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Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук

Обострение ситуации на Донбассе связано с введением Украиной санкций в отношении кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Украина перешла от слов к делу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW.

Кравчук отказался называть ситуацию на Донбассе "эскалацией конфликта", однако признал, что обострение все же происходит. Политик связал это с санкциями против Медведчука.

"Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала активно действовать, что Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы и их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. То есть они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу. Плюс, как Европа оценила действия России, ситуация с "Северным потоком-2", выступления Байдена и его команды. Они поняли, что ситуация не в их пользу и начали показывать, что они также имеют силу и могут что-то сделать", - заявил Кравчук.

По мнению Кравчука, считать обострение на Донбассе прямой местью РФ за санкции в отношении Медведчука нельзя.

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"Я не думаю. Это - не месть. Потому что они никогда не прекращали реализацию идеи, что Украина должна быть "под Россией", никогда. Этот тезис никто не отменял. Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7435
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28.02.2021 08:46
+14
Чем Портнов и его шобла лучше Медведчука?
Мочите друг друга за бабло ***** выделенное на развал Украины?
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28.02.2021 08:44
+14
Санкции? Труба работает, по каналам еще суд будет. Спонсоры терроризма, а это еще доказать надо, гуляют по Киеву. И это называется перейти к делу Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4749? Ну, извините!
Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 112
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28.02.2021 08:52
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Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5599
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28.02.2021 08:42 Ответить
Серьезно?...Ок,так какого зечмо одновременно делает санкции и заставляет наших не давать ответку?это смахивает на план уничтожения украинской армии...
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28.02.2021 08:44 Ответить
Чем Портнов и его шобла лучше Медведчука?
Мочите друг друга за бабло ***** выделенное на развал Украины?
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28.02.2021 08:44 Ответить
у зели мочалки отродясь не было.. самохвал и дешевый пустобрех
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28.02.2021 08:54 Ответить
Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7435
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28.02.2021 08:46 Ответить
ТЕРОРИСТАМ НІЧОГО БУРБАКУ ЩО ПОСМІВ БОРОТИСЬ З ТЕРОРИЗМОМ ВСЕ.
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28.02.2021 10:07 Ответить
Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2315"ми тиждень чекали.." -
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28.02.2021 11:40 Ответить
Немцы наверно его интервью поместили в рубрике "работа головного мозга при старческом маразме "
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28.02.2021 08:47 Ответить
Як би ці канали не покотили бочку на Бубачку, то ніяких санкцій не було б. Бач що задумали, обвалити рейтинг найвеличнішого. Це ж святе.
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28.02.2021 08:50 Ответить
Як би ці канали не покотили бочку на Бубачку.

Как это? Подконтрольные каналы куму пуйла катят бочку на агента пуйла? Какой хитрый человек © Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7061
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28.02.2021 09:00 Ответить
Це називається боротьба за фінансові потоки. Кацапстан виділяє некислі гроші своїм агентам. Не знав? Чи з того ж корита жереш?
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28.02.2021 09:59 Ответить
Эту фигню втирай на своей ботоферме, где ты "жереш" Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8349
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28.02.2021 19:51 Ответить
Кацапсинка, не напружуйся, нічого розумного ти з себе все одно не вичавиш. А взагалі - посміхайся, шеф ******** ідіотів.
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28.02.2021 20:14 Ответить
Санкции? Труба работает, по каналам еще суд будет. Спонсоры терроризма, а это еще доказать надо, гуляют по Киеву. И это называется перейти к делу Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4749? Ну, извините!
Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 112
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28.02.2021 08:52 Ответить
Труба и должна работать, только уже национализированная, ботик
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28.02.2021 10:37 Ответить
а действительною при чем тут Порошенко? Ума хватает только на то, у америоксов ник с бомбера слямзить?
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28.02.2021 09:07 Ответить
Маячня. Дешевий піар зеленого лайна
«Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти"

Нагадаю, що в2014 р. ця гидота кино знымала у мацквы
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28.02.2021 09:34 Ответить
Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2349
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01.03.2021 09:31 Ответить
А при загостренні за Пороха ви всією шоблою розповідали, що це "пєтє вигідна війна", а у Ху#ла "мір в глазах"... От бді...старі, ви разом з кучмою зробили все можливе, щоб країна залишилась під владою московщини, навіть її війська залишили на нашій території...
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28.02.2021 09:01 Ответить
"санкции" верховного клоуна вызывают истерический смех и не более. Где уголовное дело на мертведчука и его жену за финансирование терроризма? Почему не национализирована труба? Почему в трендах ютуба процветают говноновости зика и 112? Почему не закрыт г+г, которым владеет мертведчук в том числе?! Поэтому эти "санкции" - чисто поржать с лохов, которые на этот разводняк ведутся.
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28.02.2021 09:06 Ответить
судя по последним изречениям Лёня серьёзно болен и хочет уйти в страну вечной охоты человеком,в памяти народной,а не поганым комунякой.
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28.02.2021 09:07 Ответить
В активному намаганні реінтегрувати вату з ордло та криму теж мертвечук винен?
Чи це відвгравання ВАЗеленським фуйлового сценарію мякої капітуляції, як і наказ "не стрелять" на фронті?
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28.02.2021 09:08 Ответить
настоящие санкции когда Мертвечуку выдвинут подозрение за финнасирование терроризма и возьмут под стражу без возможности залога так как это серьезное преступление и обвинение который официально сам снбо утвердил, закроют канал наш и страна юа который стал филиалом рф у нас и на его ссылаются все кремлевские сми как пропагандонские и разжигаюющии ненавсисть когда сбу возьмется за Портнова за предательство угрозы активистам прокурору Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3694
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28.02.2021 09:09 Ответить
Слова, заяви, заклики, ...А чи не в очевидь, на що перетворили Україну за 30 років Незалежності і куди її скеровують розумники під проводом того ж п.Кравчкуа та ішних 5 Президентів, 19 прем*єрів, понад 380 нардепів...Майже по Шевченку (с)"...
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли..."
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28.02.2021 09:09 Ответить
Это только про Донбасс или про остальную Украину тоже?
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01.03.2021 08:57 Ответить
Це ніби в 1945 році в Москві закрили канал Адольфа Гітлера, де він показував би його бачення Сталінградської і Курської битви. Закрили на 7 рік війни. Виникає питаня кому владарі служать Кремлю чи Україні?
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28.02.2021 09:17 Ответить
100% . Так всегда, бандиты начинаю бешено убивать украинцев как только украинские власти прижмут ихнему соучастнику здесь хвост. Так и с Медедчуковцами, как только прикрыли ихнюю лавочку так сразу русские снайперы - якуты стали убивать украинцев. А бандиты-обдроченцы стали закидывать наших минами.
Тут надо вылавливать снайперов и уничтожать.
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28.02.2021 09:21 Ответить
К делу перешла не Украина а Байден. Ему и респект !
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28.02.2021 09:39 Ответить
https://images.app.goo.gl/mWPpty2vahn6dNGu7
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28.02.2021 09:55 Ответить
Так Кравчук же час топив за Медведчука в СДПУо, а тепер що ? Льоні вже грошей не платять ?
https://images.app.goo.gl/a3pGuAhEz4YUVGVDA
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28.02.2021 09:58 Ответить
https://images.app.goo.gl/a3pGuAhEz4YUVGVDA
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28.02.2021 09:59 Ответить
По мнению Кравчука, считать обострение на Донбассе прямой местью РФ за санкции в отношении Медведчука нельзя. - какие мысли рождаем коммунистический маразм.
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28.02.2021 10:21 Ответить
Вот это ДЕЛА. Взялись по настоящему, только риторику не меняйте.
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28.02.2021 10:40 Ответить
МЕРТВЕЧУК ТАК І ОБІЦЯВ. НЕ ХОЧЕТЕ ПРЯНИКОМ, БУДЕ ВАМ КНУТОМ!
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28.02.2021 11:05 Ответить
я тоже сразу так подумал.
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28.02.2021 17:53 Ответить
То разве саенкции? Шмаркля занимается очковтирательством. А Кравчук ему аплодирует. Вот Стерненко не за что на 7 лет посадили с конфискацией имущества. А Ведмедьчука посадить на 7 лет с конфискацией "кишки тонка " ?
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28.02.2021 20:38 Ответить
Как только Медведчука посадят, а ОПЗЖ запретят, ОРДЛО станет на колени и попросится "Возьмите нас обратно!"
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01.03.2021 08:49 Ответить
Ясно, что перемирие сорвано и каждый день снова гибнут люди. Только вот результата не видно.
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01.03.2021 08:54 Ответить
Леонид Макарыч на старости лет стал порохоботом! Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9047
Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4961
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01.03.2021 09:19 Ответить
Ці виродки вже геть вважають цей народ за ніщо. Які санкції? Ми що США, де на законодавчому рівні прописані механізми їх накладання, виконання та контролю. І то ми бачимо, що вони діють на народ, тих держав на які вони накладені, а не на тих тиранів, які керують цим народом. Зрозуміло, що одне з іншим повязано. Але народ під гнітом тирана і санкцій ще більше дичавіє та злоблюється. Та це я відійшов в сторону. а тепер знову про нас. Які санкції? Де в нас в правових документах є хочаб визначення слова - санкції? Є кримінальний кодекс і там є чітко вказані статті за злочини. Тому не потрібно нам очі замилювати і локшину на вуха вішати. Якщо зрадник, вор, фінансист терористів значить вирок, вязниця і конфіскація всього майна. Все. Все просто і зрозуміло. І так має бути. Тільки так.
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01.03.2021 10:07 Ответить
 
 