Минский процесс за 7 лет не дал реальных результатов. Война не закончится, пока мировое сообщество не заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма, - Кравчук

Минский переговорный процесс должен быть дополнен более активными и жесткими действиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW.

"К сожалению минский процесс за 6-7 лет не дал реальных результатов. Война продолжается и мы сейчас ведем работу с ее последствиями: обмен пленными, работа КПВВ, различные гуманитарные проблемы, но причина остается. Причина - это война. Мы не смогли добиться серьезных шагов к миру и я говорю это серьезно. Как бы Украина не стремилась к этому, как бы не выкладывалась, но пока мировое сообщество при активном участии Украины не заставит Россию уйти из Донбасса и Крыма, война не закончится", - отметил Кравчук.

При этом он опроверг тезис относительно того, что Украина якобы пытается выйти из минского переговорного процесса.

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"Нет, мы так вопрос не ставим. Мы ставим вопрос о том, что минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими, более активными, более системными действиями. Например, мы хотим вести переговоры, если та сторона также хочет этого. Если они стреляют, то мы отвечаем тем же. Мы не можем наблюдать за тем, как нас убиваю и называть это провокацией. Это реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.