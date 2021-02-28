РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13786 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
4 101 106
Кравчук (1226) Донбасс (26945) минские соглашения (3221)

Минский процесс за 7 лет не дал реальных результатов. Война не закончится, пока мировое сообщество не заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Минский процесс за 7 лет не дал реальных результатов. Война не закончится, пока мировое сообщество не заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма, - Кравчук

Минский переговорный процесс должен быть дополнен более активными и жесткими действиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW.

 "К сожалению минский процесс за 6-7 лет не дал реальных результатов. Война продолжается и мы сейчас ведем работу с ее последствиями: обмен пленными, работа КПВВ, различные гуманитарные проблемы, но причина остается. Причина - это война. Мы не смогли добиться серьезных шагов к миру и я говорю это серьезно. Как бы Украина не стремилась к этому, как бы не выкладывалась, но пока мировое сообщество при активном участии Украины не заставит Россию уйти из Донбасса и Крыма, война не закончится", - отметил Кравчук.

При этом он опроверг тезис относительно того, что Украина якобы пытается выйти из минского переговорного процесса. 

Читайте также: Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нужно обсуждать одновременно, - Кравчук

"Нет, мы так вопрос не ставим. Мы ставим вопрос о том, что минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими, более активными, более системными действиями. Например, мы хотим вести переговоры, если та сторона также хочет этого. Если они стреляют, то мы отвечаем тем же. Мы не можем наблюдать за тем, как нас убиваю и называть это провокацией. Это реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
А як же ж : "вайна ідьот, патамушта ета вигадна Порошенко" і "достаточно просто пєрєстать стрєлять"? Минский процесс за 7 лет не дал реальных результатов. Война не закончится, пока мировое сообщество не заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8701
показать весь комментарий
28.02.2021 09:03
+15
А почему мировое сообщество должны заставлять уходить врага,а мы в сторонке нестреляя будем наблюдать? Или вам мало обеспокоенности?
показать весь комментарий
28.02.2021 09:03
+11
Минский процесс за 7 лет не дал реальных результатов. Война не закончится, пока мировое сообщество не заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2153
показать весь комментарий
28.02.2021 09:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Часом це не той Кравчук,що приволок ********* Фокіна у ткг,який хотів миру з кацапами,за ціною здачі України?
показать весь комментарий
28.02.2021 14:16 Ответить
Не знаю, не знаю, торчок серед предурків був дуже популярний саме через тезу "нужно просто пєрєстать стєлять". До чого тут світова спільнота про думку якої думав злодєй Порох. А ця бекаюча та мекаюча істота з комплексом неповноцінності хіба може в чомусь переконати світову спільноту крім своєї нікчемності та того факту що в Україні 73 відсотка розумово неповноцінних людей?
показать весь комментарий
28.02.2021 15:47 Ответить
Ну видите как хорошо и удачно все складывается. Мировое сообщество заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма. Короче, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. После этого запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Все гениально просто!
показать весь комментарий
28.02.2021 16:17 Ответить
НЕЧЕСЕ Кравчука прорвало! Решил грехи искупить на старости ! Хотя был бы ядерный статус парашка бы не полезла!
показать весь комментарий
28.02.2021 20:31 Ответить
А мировому сообществу НАСРАТЬ на Минский процесс, войну, РФ, Украину, Донбасс и Крым. Мировое сообщество волнует исключительно свой электорат, которому всего лишь неприятно, когда сильный обижает слабого. Поэтому мировое сообщество имитирует вмешательство в Российско-Украинские проблемы, но не с целью достижения реальных результатов, а создания у своего электората иллюзии помощи слабой стороне. И то, не далее, чем утихнет общественный резонанс.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:09 Ответить
а що каже цей борець з радянським режимом, про те, як с Купру турки вже уходять 30-40 років?
показать весь комментарий
01.03.2021 09:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 