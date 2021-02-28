Ночью умер второй пострадавший в результате пожара в больнице в Черновцах, - ГСЧС
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Минувшей ночью в реанимации умер мужчина, получивший тяжелые ожоги в результате пожара в Городской клинической больнице №1 в Черновцах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, таким образом, количество жертв из-за трагедии в Черновцах увеличилось до 2 человек.
"27 февраля в 13.15 в г.Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием… Вследствие данного события погибло 2 человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.
В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.
В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.
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Жостко надо следить за пожарной безопасностью. Никаких спичек и кипятильников.
Хочу напомнить что это уже не первый случай. Дореформироваии, падлы, медицину!
Та, і навряд чи персонал, якого швиденько залучили до кисневої терапії має необхідні знання з техніки безпеки користування киснем
Медикам не надо было заморачиваться, подошёл, подключил маску и открыл краник, а за безопасностью, чтобы не было утечки и не прыгало давление кислорода, следил специальный персонал.