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Ночью умер второй пострадавший в результате пожара в больнице в Черновцах, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ночью умер второй пострадавший в результате пожара в больнице в Черновцах, - ГСЧС

Минувшей ночью в реанимации умер мужчина, получивший тяжелые ожоги в результате пожара в Городской клинической больнице №1 в Черновцах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, таким образом, количество жертв из-за трагедии в Черновцах увеличилось до 2 человек.

"27 февраля в 13.15 в г.Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием… Вследствие данного события погибло 2 человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Осторожней с кислородом нужно. При 10 литрах в минуту которые проходят через маску из которых употребляется больным чуть более чем ничего. Остальное поступает в комнату. Гдето полкуба в час. Итого в отсутствии вентиляции (а где вы её зимой видели) сами понимаете что выходит.

Жостко надо следить за пожарной безопасностью. Никаких спичек и кипятильников.
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28.02.2021 09:39
+1
нужно было лечь в больницу, чтобы сгореть
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28.02.2021 09:55
+1
У листопаді минулого року лежав у шпиталі з ковідом з важким перебігом хвороби. У палаті біля кожного ліжка був регульований з 0 до 15 л/хв вихід для подачі кисню у маску. Так от спочатку мені ледь вистачало об'єму 15 л/хв. Кисень напряму не поступає, а попередньо зволожується.
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28.02.2021 10:22
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а запишут что его забрал ковид..
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28.02.2021 09:28 Ответить
Осторожней с кислородом нужно. При 10 литрах в минуту которые проходят через маску из которых употребляется больным чуть более чем ничего. Остальное поступает в комнату. Гдето полкуба в час. Итого в отсутствии вентиляции (а где вы её зимой видели) сами понимаете что выходит.

Жостко надо следить за пожарной безопасностью. Никаких спичек и кипятильников.
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28.02.2021 09:39 Ответить
Щось забагато. Це повітря 10 літрів в хвилину (15 вдихів по 0, 7 літра в стані спокою, десь так). Так що, думаю, кисню подають набагато менше-1чи 2 літри. Чистим киснем дихати не можна при атмосферному тиску.
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28.02.2021 10:11 Ответить
У листопаді минулого року лежав у шпиталі з ковідом з важким перебігом хвороби. У палаті біля кожного ліжка був регульований з 0 до 15 л/хв вихід для подачі кисню у маску. Так от спочатку мені ледь вистачало об'єму 15 л/хв. Кисень напряму не поступає, а попередньо зволожується.
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28.02.2021 10:22 Ответить
Не тільки сірників та кип"ятильників. А також масел, жиру, СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та ін.
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28.02.2021 11:56 Ответить
нужно было лечь в больницу, чтобы сгореть
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28.02.2021 09:55 Ответить
Доля.
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28.02.2021 10:51 Ответить
Мда уж... А в советских больницах такого не было. Был специальный штат, во главе с инженером, который следил, в том числе и за кислородным оборудованием и коммуникациями, тех. обслуживание, и всё такое, теперь же дід Василь баллон приволок, к трубе проволочкой прикрутил, кран открыл и пошел дальше двор мести.
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28.02.2021 10:49 Ответить
звізда, тьі читала чи тобі повилазило: мужик сам себя подпалил. тут до одного места твоя философия.
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28.02.2021 10:52 Ответить
Ты хоть представляешь себе что такое реанимация и какие там пациенты? Это полутрупы, кома или прекома, голые под простынями... Ну да, конечно, чтобы свои задницы прикрыть, держиморды расскажут что этот задыхающийся полутруп, пронес с собой в реанимации имацию, неизвестно в какой щели своего тела, зажигалку, "лёжа на каталке, с кислородной маской на всё лицо, чтобы сжечь себя?!!!
Хочу напомнить что это уже не первый случай. Дореформироваии, падлы, медицину!
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28.02.2021 11:44 Ответить
Та і при совдепі були негаразди із киснем. Та, напевно, справа іще у тому, що тепер кисневих точок в лікарнях набагато більше стало, от і пожеж стало більше.
Та, і навряд чи персонал, якого швиденько залучили до кисневої терапії має необхідні знання з техніки безпеки користування киснем
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28.02.2021 12:04 Ответить
В советское время почти все палаты были с кислородным подводом, трубы шли из подвала, где стояли баллоны.
Медикам не надо было заморачиваться, подошёл, подключил маску и открыл краник, а за безопасностью, чтобы не было утечки и не прыгало давление кислорода, следил специальный персонал.
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28.02.2021 12:23 Ответить
"Их было четверо в палате (в момент взрыва). Один в тяжелом состоянии в реанимации, двое в нормальном состоянии, они пока помогают следствию. Предварительно - это не кислород. Там не было кислородного баллона. Аналогично - это и не электрическая система. Есть много вопросов, на которые будут отвечать компетентные органы", - отметила Гусак.Источник: https://censor.net/ru/n3250502
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28.02.2021 12:28 Ответить
По их предварительной информации, взрыва не было - ни кислородные сети, ни электрические не повреждены. Была вспышка, которая вызвала возгорание. Спасибо местным властям за оперативное реагирование на ситуацию",Источник: https://censor.net/ru/n3250508
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28.02.2021 12:29 Ответить
у реанімаційному стані не ознчає, що не може робити якісь рухи, як раз нажати на запальнику можна. А як показує практика, люди саме у реанімаційному стані при ковід схильні до суїциду. Чи було тут саме це, можемо ніколи не взнати, бо можуть списати саме на суїцідальність стану. вони то вміють.
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28.02.2021 12:35 Ответить
Как всегда всё на погибшего свалить хотят. Мертвые же ничего не расскажут.
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28.02.2021 11:46 Ответить
 
 