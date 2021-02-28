В Одессе горел пищеблок следственного изолятора, в котором содержится Стерненко, - ГСЧС

Вчера вечером спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже и крыше здания пищеблока Одесского следственного изолятора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, сообщение о возгорании пищеблока на территории Одесского следственного изолятора по ул.Люстдорфская дорога поступило в 20:07 27 февраля.

В 20:25 пожар был локализирован и в 20:40 - ликвидирован на общей площади 35 м кв. В ГСЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших нет. Пищеблок находится в отдельно стоящем здании.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава.

Отметим, что в данном следственном изоляторе в настоящий момент удерживают активиста Сергея Стерненко.

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