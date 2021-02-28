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Новости Происшествия
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пожар (5566) СИЗО (1352) ГСЧС (4484) Стерненко (384)

В Одессе горел пищеблок следственного изолятора, в котором содержится Стерненко, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе горел пищеблок следственного изолятора, в котором содержится Стерненко, - ГСЧС

Вчера вечером спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже и крыше здания пищеблока Одесского следственного изолятора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, сообщение о возгорании пищеблока на территории Одесского следственного изолятора по ул.Люстдорфская дорога поступило в 20:07 27 февраля.

В 20:25 пожар был локализирован и в 20:40 - ликвидирован на общей площади 35 м кв. В ГСЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших нет. Пищеблок находится в отдельно стоящем здании.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава.

Отметим, что в данном следственном изоляторе в настоящий момент удерживают активиста Сергея Стерненко.

Читайте также: Активисты пришли под СИЗО Одессы, где содержится Стерненко. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
- пожарник Иван стоял и бездействовал,
-банк горел, кредит гасился.....
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28.02.2021 09:34
+4
в Одессе надо точно спички запретить - палыхает как нигде..
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28.02.2021 09:32
+2
Даже природа понимает, что эту зе-систему надо сжечь !
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28.02.2021 09:48
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в Одессе надо точно спички запретить - палыхает как нигде..
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28.02.2021 09:32 Ответить
- пожарник Иван стоял и бездействовал,
-банк горел, кредит гасился.....
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28.02.2021 09:34 Ответить
потом гатили ивана))
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28.02.2021 09:53 Ответить
тячевские повстанцы подтянулись?
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28.02.2021 09:38 Ответить
Даже природа понимает, что эту зе-систему надо сжечь !
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28.02.2021 09:48 Ответить
Сейчас Венедиктова прессуху созовет и расскажет, что это поджег и совершили его активисты и волонтеры. А толстый Антоша, поведает, что задержано 10 поджигателей и пять уже созналось
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28.02.2021 09:52 Ответить
похоже зеленский обозлился ...
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28.02.2021 09:55 Ответить
Постоянство пожаров в Одессе навевает определенные мысли. Конечно, Труханов здесь не причем. Этот одесский Кернес, сам является лишь проигранным боем Украины в долгой войне с Россией. в нем и загадка этих пожаров. Жаль невинных людей, которых жгут ватники в бессильной злобе победить украинцев, сломать их дух. Дым этих пожаров в Одессе, как и вонь гниющей ваты где-нибудь в Черниговской области, раздражает украинцев. На это и рассчитаны эти акции россиян и их верных холуев.
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28.02.2021 10:04 Ответить
Где же он теперь харчеваться будет?
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28.02.2021 10:41 Ответить
а теперь добавят Стернеко еще за пищеблок
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28.02.2021 10:45 Ответить
т.е .сегодня они без завтрака...и обеда ?
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28.02.2021 11:21 Ответить
Наверное картохи жареной со стейком заказал, и пищеблок не выдержал нагрузки.
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28.02.2021 12:32 Ответить
Отметим, что в данном следственном изоляторе в настоящий момент удерживают активиста Сергея Стерненко.Источник: https://censor.net/ru/n3250546
Отметим, что в данном следственном изоляторе в настоящий момент содержат в общих камерах ещё несколько сот человек, но Стерненко ничего не угрожает, поскольку он находится в отдельной камере повышенного комфорта в блоке для женщин и несовершеннолетних.
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28.02.2021 14:09 Ответить
Нічєґо нє уґражаєт? А хто там начальник тої клітки? Чи не сепар? Таґда Стерненкові може уґражать будь-хто з нагдядачів, а саме той, якого той сепар попросить допомогти ... Ось, хлопче, тобі склянка з таблеточками. Як та Стерня увечері засне, кинь йому в кухля одну червону і зараз другу - синю. Таблетки, потрапивши у воду, зроблять Пшш-Пшш, Aле ти на те не зважай,тим пшиканням ти Стерню не розбудиш. Для більшої певності дивись на його обличча. Якщо і вусом не веде, то все цяця-ляля. Постав кухлика на столика при ліжку, де та Стерня спатиме. Вранці Стерняк воду зі свого кухлика доп'є, за пів-години затріпає сандалями і ділу кінець Тоді зайди до мене в офіс і отримай чесно зароблену 1000.-Kč банкноту. Але! Про це знатимемо лиш ми два, нікому чужому анічичирк! Пойняв, соколику? Та пойняв, скаже соколик, це ж не 1-й закон термодинаміки, діло зрозуміле навіть мені. Хоча голова в мене ніколи не була доброю на думання чи запам'ятовування. Отож до діла - скаже офіцер Російської розвідки, - ось на столику при ньому - його кухлик - а ось поруч - твоє ліжко. Кинь в кухлика дві піґулки, залий водою, постав кухля на столика при його ліжку, лягай і вдавай, що спиш, За хвиьку прийде предмет нашої мороки, Думаю, буде після зміни сухим як трут, І схоче напитись водички ... Це і буде НАША мить! Нап'ється і ЗАСНЕ твердим сном СПРАВЕДЛИВИХ!!!!! Отоді виповземо зі свїх печер ми два і візьмемося до свого діла! То буде adventure року!
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01.03.2021 02:17 Ответить
Если в этом СИЗО громко залает собака,то это охранники,по указанию Зе и Венедиктовой,натравили бобика на Стеренко,чтобы во всем признался..."Свободу Девис,Савченко,Сенцову и Стерненко..."
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01.03.2021 07:22 Ответить
 
 