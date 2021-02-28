РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 525 10
Байден (2384) Джемилев (850) Крымская платформа (305)

Есть веские основания ожидать, что Байден примет участие в "Крымской платформе", - Джемилев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Есть веские основания ожидать, что Байден примет участие в

Украинская власть работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы", запланированной на 23 августа в Киеве.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в ходе мероприятия в "Крымском доси", посвященного Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите "Крымской платформы", проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве", – отметил он.

Лидер крымскотатарского народа напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

"Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие (присоединиться. - Ред.). Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", - сказал Джемилев.

Читайте также: Крымская платформа станет первым важным шагом на пути возвращения полуострова домой, - Ермак

Он также отметил, что считает создание "Крымской платформы" существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.

"Вопрос оккупированного Донбасса в какой-то степени на базе Минских соглашений обсуждается. Но тему деоккупации Крыма Путин вообще обсуждать не хочет. И нагло заявляет, что это земля России, и то, что там происходит, на оккупированной территории - это, мол, внутренние дела России. Но с этим, разумеется, ни Украина, ни мировое сообщество, ни в коей мере не может согласиться, и будут делаться необходимые меры по деоккупации", - добавил Джемилев.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
USA&&Ukraine можем повторить недавние события сами знаете где?
показать весь комментарий
28.02.2021 09:56 Ответить
московские пердаки на форсаже
показать весь комментарий
28.02.2021 09:57 Ответить
по всім фронтам
Є вагомі підстави очікувати, що Байден візьме участь у "Кримській платформі", - Джемілєв - Цензор.НЕТ 7046"
показать весь комментарий
28.02.2021 10:54 Ответить
Он про этот бред от нелоха в курсе?
показать весь комментарий
28.02.2021 10:05 Ответить
Байден? Приедет? Не раньше, чем в Украине будет другой президент
показать весь комментарий
28.02.2021 10:17 Ответить
Ну, если Янелох упадет в ноги Порошенко... Тогда, возможно, Байден поищет на карте, где ж та Украина сейчас и сколько ее осталось. Только тут такое дело: из всех ненормальных зелебобиков зеленский самый ненормальный. Он вообще будит фсех бамбить.
показать весь комментарий
28.02.2021 10:18 Ответить
Нащо це йому? Не та фігура щоб на всякіє собранія жільцов нашего дома ходити...
показать весь комментарий
28.02.2021 10:38 Ответить
БАЙДЕН ПРИЙДЕ - ПОРЯДОК НАВЕДЕ !)
показать весь комментарий
28.02.2021 10:39 Ответить
Дай Бог ! Пора дать тирану-убийце Питлеру пинка под зад!
показать весь комментарий
28.02.2021 20:29 Ответить
 
 