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Байден (2384) Кравчук (1226) Донбасс (26945) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596)

Политика США по Украине меняется. Никогда не слышал от Трампа того, что уже сказал Байден о Крыме и Донбассе, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Политика США по Украине меняется. Никогда не слышал от Трампа того, что уже сказал Байден о Крыме и Донбассе, - Кравчук

Изменение риторики со стороны ЕС и США в пользу Украины по конфликту на Донбассе является результатом переговоров в Минском и Нормандском форматах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW.

"2 года назад я смотрел на Европу и чувствовал, что Путин благодаря своей мощной пропаганде так одурманил головы европейцам, что они поверили, что это внутреннее дело Украины. Но сейчас терминология стала другой, европейский подход изменился", - отметил Кравчук.

Он также выразил уверенность в том, что политика США по отношению к Украине существенно изменится после прихода к власти президента Джо Байдена.

"Она уже меняется. Я никогда не слышал от Трампа того, что уже сказал за месяц Байден и о Крыме и о Донбассе, и о помощи Украине. И летальное оружие, и помощь всеми средствами и возможностями, чтобы Украина могла защищать свою землю, а РФ покинула украинскую землю. Как было при Трампе, и как стало при Байдене - это совсем другая риторика", - отметил Кравчук.

Читайте также: Минский процесс за 7 лет не дал реальных результатов. Война не закончится, пока мировое сообщество не заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма, - Кравчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+35
старого як підмінили,шо сі стало?
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28.02.2021 10:24
+23
згоден,яле якось підозріло коли так швидко перевзуваються в повітрі
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28.02.2021 10:27
+15
Вообще-то Джавелины Украине передал Конгресс США, а не четырежды банкрот с дохлой белкой на бестолковке... Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4872
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28.02.2021 10:48
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це ж треба було впіймати такий вдалий кадр! Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5514
Колись представники цього виду мали можливість підійнятися значно вище по еволюційній драбині. Але жратва своїх сородичів та інші погані звички привели до такого стану.
Добрий приклад багатьом "человєкам", в кого твої нащадки обернуться, коли будеш себе вести неправильно.
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28.02.2021 11:37 Ответить
Европа поняла, что в Украине и далее преступная коррупция, поэтому власти некогда заниматься безопасностью своих граждан, их грабят в это время
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28.02.2021 10:39 Ответить
И у вас на раиси так?
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28.02.2021 19:12 Ответить
__флюгер ,старый флюгер.....(песня такая) Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6276 Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2440
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28.02.2021 10:41 Ответить
А выяснили, что на эту тему думает подружка ермака - внучка фокина? Так понимаю, она ж определяет политику в отношении Донбасса
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28.02.2021 10:44 Ответить
Кстати, а где эта соска кривоногая сейчас скрывается? Интересно было бы ее послушать!
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28.02.2021 10:56 Ответить
Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5765.
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28.02.2021 11:34 Ответить
Вообще-то Трамп передал Украине Джавелины, а Обама только обещал.
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28.02.2021 10:44 Ответить
Вообще-то Джавелины Украине передал Конгресс США, а не четырежды банкрот с дохлой белкой на бестолковке... Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4872
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28.02.2021 10:48 Ответить
Oкончательное решение всегда принимает Верховный Главнокомандующий.
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28.02.2021 10:55 Ответить
Решение принял Конгресс, а паяц с дохлой белкой на голове был обязан (!!!) его выполнить. Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8175
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28.02.2021 11:01 Ответить
Вы ничего не знаете о механизме принятия решений в высших органах власти США.
Президент имел право наложить вето. И преодолеть вето можно только 2/3 голосов.
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28.02.2021 12:17 Ответить
Знаток принятия решений в высших органах власти США, может быть расскажете мне душещипательную историю, о наложенном тем паяцем вето на прошлый бюджет Пентагона (священную корову американской демократии), на которое, кстати говоря, положил свой большой и красный х..й "вето" тот же таки Конгресс США, а ??? Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6317
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28.02.2021 14:26 Ответить
Сформулируйте свой вопрос без обезьяннего кривляния в зоопарке.
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28.02.2021 14:29 Ответить
Скажите просто, что сказать нечего, я пойму... Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5051
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28.02.2021 15:00 Ответить
Видишь ли, я вашу пропагандистскую шпану подзаборную давно и хорошо изучил, как тараканов на кухне. Когда вы лжёте, вы простой вопрос закутываете в клубок кривляний, оскорблений, плевков и показывания своей голой дупы с балкона.
Это как раз то что сделал ты.
Ступай своей дорогой, пропагандон штопаный.
Партийное задание ты провалил.
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28.02.2021 15:03 Ответить
Если не трудно, укажите, пожалуйста, то место в моих высказываниях, где я вас оскорбил, обозвал, обругал или назвал "пропагандисткой шпаной подзаборной", "тараканом на кухне", "пропагандоном штопаным", где я обращался к вам на "ты", где я говорил, что вы "лжёте, кривляетесь, плюётесь и показываете свою голую дупу с балкона".
Всё это сделал я ??? Вы, случайно, ничего не перепутали ??? Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3854
Повторяю: если нечего сказать, сообщите мне, я пойму... Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5151
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28.02.2021 15:14 Ответить
Ты всё понял.
Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2341
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28.02.2021 15:17 Ответить
Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3225

Шо абассался, да, коцаб ??? Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1989
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28.02.2021 15:19 Ответить
Лаптеногое, шло бы ты отсюда
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28.02.2021 19:13 Ответить
Ти також повний нуль у цьому
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01.03.2021 00:52 Ответить
Пистолетик - если ты не под айпи сидишь то реально знаешь что принимается пакетом бюджет обороны.... в котором были пункты не устраивающие Трампа исключительно с экономических соображений - он максимально хотел свернуть присутствие войск и выделять меньше денег на поддержку всяких обезьянник режимов..... Теперь про джавелены- их просто так нельзя списать ибо утилизация это тоже деньги налогоплательщиков .... поэтому их не передали - а продали - Тоесть по какой-то там программе Зачета выделенных виртуальных денег в долг-отдали устаревающие вооружение.... Куда более полезнее и дешевле производство модернизированных «фаготов»
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01.03.2021 02:16 Ответить
Пєдалик, ти про що взагалі?
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01.03.2021 06:00 Ответить
Не передал а продал.
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28.02.2021 11:08 Ответить
Мозги бы твоему ***** продал
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28.02.2021 19:14 Ответить
Трамп рф передал все без исключения секреты, к которым доступ имел, вот это больше похоже на правду. А Джавелины были заложены в военную помощь США Украине. Не подписать этого Трамп не мог, все и так воняло импичментом.
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28.02.2021 11:26 Ответить
"Трамп рф передал все без исключения секреты, " - бездоказательная чепуха.
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28.02.2021 12:16 Ответить
Чепуха? Возможно. Но сейчас ВСЕ правоохранительные и силовые органы США заняты сбором доказательств по этой чепухе. Так что коней не гоните, уважаемый. Чтобы вам не было стыдно за ваши убеждения вцелом и этот пост в частности.
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28.02.2021 12:19 Ответить
Да-да, пятый год роют, ничего нарыть не могут.
Трамп НЕ продлил с РФ договор об ограничении СНВ-3. Продлил Байден, немедленно после прихода к власти. Так кто из них "российский агент" ?
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28.02.2021 13:09 Ответить
Ой, аквариум, ты как дитя малое! Трамп своим неподписанием просто развязал ***** руки. Типа "делай что хочешь, теперь тебя ничего не связывает." Теперь за чудеса с ракетами ***** хоть санкций таких-сяких прилететь может.
Не мельтеши. Нарыли и еще нароют. Только вот судить президента за измену Родине - очень плохой вариант. Президент-уголовник, это ну ваще не хорошо. На примере Украины знаем. Скорее всего, дадут ему спокойно дожить где-то на ранчо/вилле/клубе в обмен на полное молчание и послушание. Сохранить лицо хочется всем. И демократам, и республиканцам.
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28.02.2021 13:21 Ответить
"Трамп своим неподписанием просто развязал ***** руки." - как обычно, детские конспирологические эмоции. "Развязал руки" - это как ? Типа, раньше руки были связаны ?
Какие конкретно виды вооружений РФ теперь прекратит разрабатывать, после продления договора ? Назовите их поимённо.

---
Трамп - самый влиятельный политический деятель после пенсионера в Белом Доме. Ближайшие два года Америку будет очень сильно трясти, т.к. Байден - это Обама-2, только без денег, которые были тогда. Эти два года положение будет ухудшаться, и на выборах в сенат республиканцы вернут себе большинство. А пока Трамп - как тот мудрый китаец: сидит на берегу реки, и наблюдает как мимо него проплывут политические трупы его врагов.
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28.02.2021 13:45 Ответить
Ваша наивность меня поражает.
Вы действительно думаете что какими-то там "санкциями" можно заставить российских бояр прекратить разработку тех же "Посейдонов", которые в случае большого шухера должны взорваться на дне Марианской впадины и расколоть земную кору ?
Или вы забыли что сказал "Путин" (или артист который его играет"): "зачем нам нужна Земля на которой не будет России ?"
---
Прекращайте пузыри пускать. Это не детские ясли.
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28.02.2021 14:03 Ответить
Пусть мои пузыри не сильно вас тревожат. Я, безусловно, выражаю максимально оптимистическую точку зрения по вопросу, но по сути являюсь жестким реалистом. Я Козерог и я пережил 90-е. И детей родил в это и поднять сумел, выучил. Поэтому обвинять меня в наивности не совсем корректно. Політика США щодо України змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5370
Что касается санкций, то о них я упомянул в смысле "хоть что-то, хоть шерсти клок."
Я прекрасно отдаю себе отчет, что за зверь живет у нас за восточной границей. Наверное, намного лучше большинства. Но за беспокойство спасибо!
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01.03.2021 09:15 Ответить
Когда Байдена выбрали, и Кравчук стал петь по другому
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28.02.2021 10:47 Ответить
И не только Кравчук... Поменяйте дирижёра и опера зазвучит по другому.
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28.02.2021 10:51 Ответить
Говорить МАЛО ,пришло время ДЕЛО ДЕЛАТЬ !
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28.02.2021 10:49 Ответить
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
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28.02.2021 10:49 Ответить
пора ікону писать )))
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28.02.2021 10:59 Ответить
Байден-это не Пуйло
Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5536
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28.02.2021 13:16 Ответить
вытащили расейскую гайку и вставили деду американсикий болт, как подменили пенсионера вот что творит сила возможной утраты непосильно нажитой валюты.....
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28.02.2021 10:51 Ответить
Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8194
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28.02.2021 12:44 Ответить
Я сегодня подал представление президенту Украины, чтобы Витольда Павловича Фокина назначили первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (с) кравчук
Фокин назначен на этот пост указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал, и этот вопрос не обсуждался непосредственно со мной (с) кравчук

Это дерьмо так часто врет, что обращать внимание на его заявление вообще не имеет смысла. И да, если бы в 1991 Украина выбрала бы Чорновола, а не это дерьмо - мы сегодня бы жили совсем бы в другой стране.
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28.02.2021 10:53 Ответить
Да, жили бы в другой стране. И аннексия Крыма состоялась бы уже очень давно. И Донбасс уже восстановили бы после войны. Все было бы по-другому. Прежним осталось бы только ипанутое желание кацапов сидеть у нас на шее.
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28.02.2021 11:29 Ответить
Правильно пишешь- но в 91 очень мало было шансов выбрать Черновола - а случился фактически контролируемый комитетчиками управляемый развал системы.... Красиво переобулся бывший идеолог КПУ.... но проблема в том что большенство как и сейчас 73 выбрали именно по « менталитету» уровня сватов..... Уже обсуждали то что Украина черновола возможна была в Эстонском или Латвийском сценарии.... Я хорошо помню те времена .... 📻 и ВВС.... это был как глоток свежего воздуха.... Именно тогда предсказали 2 типа сценария развития событий - проевропейский ( Эстония Латвия Литва) и пролатиноамериканский где коррумпированное государство срастается с мафией - что фактически и произошло в Украине..... Ничего нового это ещё классика Макиа
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01.03.2021 02:24 Ответить
При Чорноволі це 100 відсотків, щоб було по другому, було б жорсткіше спочатку, зате в 2021 році українці жили б в дійсно вільній і заможній державі. Не встиг би розгулятися цей рекет в 90-их роках, про комуняків всі забули, хто воно, і що воно. Навряд чи з'явилися оліхархи.
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01.03.2021 05:59 Ответить
Открою страшную тайну,Трамп - мажорный сынок американского барыги,его жизнь - девки,алкоголь,наркота и тусовки.Он учился в частной военной школе,куда папаша сплавил чадо подальше от греха,потом взял к себе в помошники барыги.По уровню развития Трамп - прапорщик стройбата,и как все сильновумные об Украине он в своей жизни не знал,и знать не желал,так же как и о Мали,Занзибаре или Непале.
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28.02.2021 10:57 Ответить
Але половина американців його поважають настільки, що штурмували Конгрес... Не тявкайте тут зелешавки.
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01.03.2021 05:04 Ответить
Ще б конюшні почистити від зрадників, агентів і полєзних ідіотів...
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28.02.2021 10:58 Ответить
вони чистять, але в обмін на патріотів: Яценко, екстопменеджер приватБанку - Стерненко, Або закриваємо справу Порошенка-Байдена про викраденн 100 млн - садимо Стерненка. Там ще багато активісістів, на яких можна розмінятись (фейсбук РУх Опору Капітуляції).
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28.02.2021 11:03 Ответить
В захваченном Россией Крыму запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ истощились, а Балановское водохранилище приближается к высыханию.
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28.02.2021 11:00 Ответить
по сути енисей полон воды
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28.02.2021 11:44 Ответить
Совковый жополиз.Что ты сделал в 2014г. для защиты Украины? Защитник ты наш.Порох суетился на междунароодной арене,а зе в российский саунах сценарий репетировал чем на рояле играть,а ты в своей норки хавался,ждал куда ветер подует.
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28.02.2021 11:06 Ответить
Это всё Бубочка Янелох организовал.
Он величайший лидер современности!
Он лучший переговорщик всех времён и народов!
Он сплотил Европу и США против агрессора - рф.
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28.02.2021 11:12 Ответить
Круть... еще пара таких постов и я бубочку зауважаю.
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28.02.2021 11:31 Ответить
Бубочка в глаза путену посмотрел и путен ужаснулся
И сразу согласился сойтись "где-то посередине Волги"
И однозначно перестать стрелять
Как же можно не послушать величайшего лидера современности!
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28.02.2021 12:05 Ответить
... на додачу вагінального піаніста!
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01.03.2021 05:10 Ответить
Потому что рыжий трампон, коррупционер, лгун,аферист,любитель *****, без чести и достоинсива. Трамп за деньги и меланию продаст!
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28.02.2021 11:19 Ответить
в начале было ....
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28.02.2021 11:45 Ответить
Твоє місце в пеклі вже давно. Щось підзвтримався товаріщь.
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28.02.2021 11:25 Ответить
Тому що Трамп був людиною діла,а Байден - людиною слів

____________________________
Слушай, а чего ты тут с нами небо коптишь? Валяй на CNN, BBC или еще куда. Ты же блестящий иксперд-оналитег!
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28.02.2021 11:33 Ответить
Мы от тебя хотели слышать то что сейчас слышим от Байдена! Дармоед чертов! Вали уже на пенсию - твое совкое, комуняцкое мнение никому не нужно! Ты вошел уже в историю, твоей фамилией даже имя тачки назвали! Мало тебе? Нафталин хренов!
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28.02.2021 11:48 Ответить
І де всі ці гаврики з Канади та США, які на Цензорі Трампа в сраку цілували, та казали який він друг України? Важко визнати, що тупа руда мавпа вас розвела як кошенят?
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28.02.2021 11:56 Ответить
Масоны бабки подкинулы..?
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28.02.2021 12:07 Ответить
Тупое мордовское чмо
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28.02.2021 21:39 Ответить
Пора и вам уже менять свою политику по отношению к Украине, господа Зеленский, Кравчук и иже с вами...
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28.02.2021 12:13 Ответить
Тут надо чтобы риторика успела воплотиться в практику раньше чем постучится Альцгеймер.
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28.02.2021 12:17 Ответить
Первые признаки уже видны!
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28.02.2021 12:33 Ответить
Политика США по Украине меняется. Никогда не слышал от Трампа того, что уже сказал Байден о Крыме и Донбассе, - Кравчук

И ты, Лёня, говори!
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28.02.2021 12:32 Ответить
Так! Говорити ж не ціпом махати...
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01.03.2021 05:20 Ответить
Почему нам не поможет заграница
«Международная амнистия» лишила Алексея Навального статуса «узника совести». Мне вспомнилась другая организация

«Международный комитет Красного Креста», базирующийся в Швейцарии, - по сведениям правозащитников, в годы войны в Афганистане она выдавала Советскому Союзу дезертиров, переправленных в Европу.
Почему коллективный Запад едва ли поддержит Алексея Навального в его почти одинокой борьбе?
Навальный и его сотрудники поставили два эксперимента, и результаты обоих невозможно истолковать в пользу российского общества.
Расследование отравления Алексея Навального выявило, что российские власти могут прямо участвовать в устранении оппозиции по всему свету, включая саму Россию. Раньше (дело об убийстве Александра Литвиненко) об этом можно было догадываться, теперь появилась твердая уверенность. Но есть и другая вещь, о которой лучше было бы не знать: большинство населения Российской Федерации не считает такое поведение своих властей заслуживающим особого внимания, тем более - протеста.
Второй эксперимент, поставленный Навальным и ФБК (организация признана Минюстом «иноагентом»), - это «фильм о дворце». Его посмотрело, похоже, до половины граждан России. Многих фильм взволновал. Это волнение, правда, не стало массовым. Но все же неизмеримо больше людей сочло наглую коррупцию куда более серьезным делом, чем управление эскадронами смерти.
Оба эксперимента вскрыли апатичность общества, знакомую по другим отрезкам советской истории - от раскулачивания и репрессий 1930-х до этнических чисток в ходе Второй мировой войны и массовой же отправки в советские лагеря собственных военнопленных.
Взглянем на происходящее глазами коллективного Запада. Почему этот Запад должен впрягаться за людей, которых в целом устраивает текущий российский режим?
Почему коллективный Запад должен подвергать, например, выборочным санкциям кучку российских богачей?
Частью своих богатств они честно делятся со своими западными доброхотами, а частью - с российскими чекистами.
Ведь даже мелкий чиновник, даже маленький бюджетник, как ни крути, всем своим благосостоянием обязан начальству.
Опыт индивидуальной поддержки лидеров советского гражданского общества у коллективного Запада уже был во второй половине 1980-х - начале 1990-х годов.
США и Европа быстро перешли тогда от поддержки Горбачева к поддержке Ельцина.
Приветствуя сравнительно мирный роспуск СССР, коллективный Запад ошибочно решил, что прослойка тех, кто активно поддержал Ельцина, со временем врастет в толщу инертного российского общества, а «невидимая рука рынка» выведет Россию на столбовую дорогу Демократического Севера. Не получилось.
Власть в РФ вернулась к наследникам старых советских спецслужб, и новая Россия встречно коррумпировала западных лидеров.
И теперь эти новые-старые силы пересматривают итоги холодной войны и роспуска СССР.
Относительная неудача этих сил вызвана, возможно, лишь их избыточной вороватостью.
Внешнему наблюдателю трудно поверить, что один и тот же человек может вкладывать миллиарды в такие взаимоисключающие проекты, как, например, захват причерноморской Украины и строительство в собственном Причерноморье карикатурных дворцов.
Только явная политика подрыва так называемых партнеров по всему, как выразился в речи перед руководством ФСБ президент России, «внешнему периметру и контуру» - через кибератаки, вмешательство в выборы, создание и финансирование подрывных политических партий в самом сердце Евросоюза, - только эта политика и показала коллективному Западу, что в противостоянии с Россией у него нет союзников внутри самой России, зато в собственных рядах полно агентов Кремля.
Вот почему тем, кто считает себя российским гражданским обществом, и не стоит ждать поддержки со стороны Запада. Если гражданское общество не эмансипируется от режима, партнерами коллективного Запада в России так и останутся нынешние «политики». -
автор Гасан Гусейнов

https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/27/89408-v-zaschitu-litsemeriya-zapada
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28.02.2021 12:41 Ответить
Узбогойтеся уже,господя. Навальний - це путін у молодості...............
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28.02.2021 13:24 Ответить
Не дочитали... Штирлиц/Юстас... Суть в том, что никто нам не поможет, если сперва мы не поможем себе. И особенно в противостояниии влиянию Кремля... "Взглянем на происходящее глазами коллективного Запада. Почему этот Запад должен впрягаться за людей, которых в целом устраивает текущий российский режим?" ..."явная политика подрыва так называемых партнеров по всему, как выразился в речи перед руководством ФСБ президент России, «внешнему периметру и контуру» - через кибератаки, вмешательство в выборы, создание и финансирование подрывных политических партий в самом сердце Евросоюза, - только эта политика и показала коллективному Западу, что в противостоянии с Россией у него нет союзников внутри самой России, зато в собственных рядах полно агентов Кремля".
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28.02.2021 17:02 Ответить
Якби Лука не пожалів тіхановську, та повірив її обіцянкам покинути політику і дозволив виїхати за кордон -- то вона б не підбурювала тепер західних керманичів проти своєї країни, не створювала на Заході свою партію, і не закликала до знищення економіки Білорусі і інших радикальних дій. І чого досягла, окрім зближення Луки з Пуйлом?
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01.03.2021 05:35 Ответить
Обама тоже много чего говорил. А что сделал? Політика США щодо Україиі змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9809
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28.02.2021 12:46 Ответить
В подъезде у тебя насрал
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28.02.2021 21:41 Ответить
риторика кравчука змінилася. ніколи не чув за президенства трампа такої риторики кравчука
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28.02.2021 13:04 Ответить
Якщо б ви, Леоніде Макаровичу, у свій час,відстОяли інтереси України, як держави,то сьогодні б усім було по-барабану,хто,що і як , про нас говорить.
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28.02.2021 13:23 Ответить
"Изменение риторики со стороны ЕС и США в пользу Украины по конфликту на Донбассе является результатом переговоров в Минском и Нормандском форматах".

Це ж треба таке. Бубочка так переговорив заглянув в дупу путіну в нормандському форматі, що аж сам Байден змінив риторику. Риторика змінилась не завдяки, а всупереч твоїм і клоуна заявам у тих форматах. Риторика ЄС і США змінилась завдяки тому, що президентом США став друг України Джо Байден.

Щоб зустрітись в нормандському форматі Клоун виконав забаганки путіна: врятував путіна від санкцій міжнародного морського арбітражу за захоплення українських кораблів і моряків, визнав військових моряків, які виконували свій прямий обов'язок злочинцями, віддав ключового свідка у справі MH17 Цемаха, віддав беркутівців, які розстрілювали Майдан, підписав формулу Штайнмайєра, відвів війська і заборонив стріляти у відповідь на обстріли...

Кравчук у мінському форматі патякав і про воду в Крим, і про відновлення Донбасу за рахунок бюджету України і все що збрело в його маразматичну голову, а тепер, виявляється, що він ще й змінив риторику ЄС і США. Так перезутись на ходу - це треба ще вміти, але йому не звикати.
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28.02.2021 13:23 Ответить
Дед, ты меня убедил.
Примеры измененив в политике видны без микроскопа:
'Украина изменила политику в отношении оккупированных территорий, упор делается на максимальное упрощение реинтеграции, - Ташева" - пишет в сеседней статье censor, и поясняет:
"Украина облегчила условия поступление детей с оккупированных территорий в украинские вузы," (Источник: https://censor.net/ru/n3250521)

То есть отродье сепарские за бюджет в Украине учатся, а украинские дети обучение сове оплачивать должны, уступая места бюджетные детям сепарским.
При 'барыге"(С), действительно, ТАКОГО "зеленого света" сепарне не было.
Молодец, дед, так держать, идешь на Нобелевку по миру.
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28.02.2021 13:27 Ответить
Как ваши овцы поживают ?
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28.02.2021 15:54 Ответить
Говорун про ще одного говоруна.
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28.02.2021 13:32 Ответить
Вот это самая большая ржака "...является результатом переговоров в Минском и Нормандском форматах." Тобто леонид макарович - кузнец наших побед Тот самый, кто 2 месяца назад говорил, что "россию тоже можно понять, когда она Крым сп**ла"
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28.02.2021 13:46 Ответить
А чому Кравчук різко змінив риторику ?
В нас немає державних мужів ? Кловани тільки і вміють під інших прогинатись.
Немов використані гумові вироби. Тьху..
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28.02.2021 15:00 Ответить
Наблюдаю как весь мир перестраиваться под животворящего Байдана
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28.02.2021 15:25 Ответить
Какое "изменение в пользу Украины" , дедушка! Иди на пенсию , старче .Уди рыбу ,собирай грибы и не суйся не в своё
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28.02.2021 15:51 Ответить
Сиди на бутылке и не вякай, чмо зауральское
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28.02.2021 21:43 Ответить
Ты что вор !
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28.02.2021 22:00 Ответить
Можно много говорить но ничего не делать
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28.02.2021 16:55 Ответить
В даному випадку не риторика потрібна, а кінцевий результат.
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28.02.2021 17:46 Ответить
Про зебилов:
https://m.youtube.com/watch?v=OQAJVwAhbbU
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28.02.2021 19:27 Ответить
Минский и Норманский форматы здесь нипричем,лукавит Кравчук.Просто при Трампе ЕС незнал что ожидать от него и выбрал режим ожидания а теперь когда знает однозначную политику по отношении к Украине Байдена снова ЕС зашевелилось.
Смотрел новости на телеканале ,,Звезда,, так там кацапы просто хотят обосраться.Все против них злые,хотят уничтожить а они только за мир.
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28.02.2021 19:38 Ответить
Ти ще скажи,що це заслуга зеленої влади на чолі з Єрмаком! Просто Байден не є агентом ФСБ. А будь зараз при владі Порох-Донбас би вернули і по Криму були б суттєві здвиги!
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28.02.2021 19:59 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Байден на тему "Крым - это Украина" может хоть поэмы сочинять - толку от этого мало. Толк будет от практических дел. А у Байдена, кроме трудоустройства отпрыска в "Бурисму", с практическими делами по Украине пока как бы не очень.
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28.02.2021 20:27 Ответить
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