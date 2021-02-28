Политика США по Украине меняется. Никогда не слышал от Трампа того, что уже сказал Байден о Крыме и Донбассе, - Кравчук

Изменение риторики со стороны ЕС и США в пользу Украины по конфликту на Донбассе является результатом переговоров в Минском и Нормандском форматах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW.

"2 года назад я смотрел на Европу и чувствовал, что Путин благодаря своей мощной пропаганде так одурманил головы европейцам, что они поверили, что это внутреннее дело Украины. Но сейчас терминология стала другой, европейский подход изменился", - отметил Кравчук.

Он также выразил уверенность в том, что политика США по отношению к Украине существенно изменится после прихода к власти президента Джо Байдена.

"Она уже меняется. Я никогда не слышал от Трампа того, что уже сказал за месяц Байден и о Крыме и о Донбассе, и о помощи Украине. И летальное оружие, и помощь всеми средствами и возможностями, чтобы Украина могла защищать свою землю, а РФ покинула украинскую землю. Как было при Трампе, и как стало при Байдене - это совсем другая риторика", - отметил Кравчук.

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