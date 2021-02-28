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Новости Политика Украины
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Совет Европы (667) Донбасс (26945) Шарль Мишель (212) Шмыгаль Денис (2322)

Глава Евросовета Мишель в рамках турне по странам Восточного партнерства встретится с Зеленским и посетит Донбасс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Евросовета Мишель в рамках турне по странам Восточного партнерства встретится с Зеленским и посетит Донбасс

Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье, 28 февраля, отправляется в турне, в рамках которого он посетит Украину, Грузию и Молдову.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", в рамках визита в Украину запланированы встреча с президентом Владимиром Зеленским и поездка на Донбасс, сообщили в Евросовете.

28 февраля Мишель посетит Кишинев и встретится с президентом Молдовы Майей Санду, на следующий день запланирован визит в Тбилиси и переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В Украине президент Евросовета планирует провести два дня. Во вторник, 2 марта, Мишель отправится в Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским, встретится с командованием Объединенных сил и наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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3 марта Шарль Мишель проведет в Киеве, где запланированы встреча с представителями антикоррупционных институций и посещение центра вакцинации. Заключительной частью визита в столицу станут переговоры и совместная пресс-конференция с Зеленским.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+2
Які ж вони упороті та зациклені на звеличуванні его членограя!
Але, виходячі з цього коментаря пані Мендель, Санду та Зурабішвілі більш впливові, ніж наш потерпілий
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28.02.2021 11:29
+2
Хорошо бы подобрать с нашей стороны для этой встречи кого-то поприличней. Но если бубочка таки поедет с этим типом на фронт, я вас умоляю, не одевайте его в военную форму! Он в ней так убого, прям ничтожно выглядит...
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28.02.2021 11:37
+2
складывается такое впечатление...что это специально...чтоб разжалобить ))))
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28.02.2021 12:01
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Во шмыгаль переобулся))
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28.02.2021 11:10 Ответить
Толку от этих встреч ровно НОЛЬ ,все европейские структуры это клуб ИМПОТЕНТОВ ! Глава Евросовета Мишель в рамках турне по странам Восточного партнерства встретится с Зеленским и посетит Донбасс - Цензор.НЕТ 8064
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28.02.2021 11:11 Ответить
Верно.В Золотое 4 -поезжайте,подтвердите,что ЗЕ-не лох.
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28.02.2021 11:17 Ответить
Я не уверен, что на Донбасс поедет именно Мишель.
Вместо него может поехать Шмыгаль.
И никто не догадается. Глава Евросовета Мишель в рамках турне по странам Восточного партнерства встретится с Зеленским и посетит Донбасс - Цензор.НЕТ 9318

Глава Евросовета Мишель в рамках турне по странам Восточного партнерства встретится с Зеленским и посетит Донбасс - Цензор.НЕТ 6777
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28.02.2021 11:17 Ответить
Мишель встретится с Зеленским / Мишель будет осчастливлен. Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель
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28.02.2021 11:19 Ответить
Які ж вони упороті та зациклені на звеличуванні его членограя!
Але, виходячі з цього коментаря пані Мендель, Санду та Зурабішвілі більш впливові, ніж наш потерпілий
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28.02.2021 11:29 Ответить
культик мульти-личности )))
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28.02.2021 12:00 Ответить
Нехай посетить , Мішель в целях турне,
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28.02.2021 11:31 Ответить
Хорошо бы подобрать с нашей стороны для этой встречи кого-то поприличней. Но если бубочка таки поедет с этим типом на фронт, я вас умоляю, не одевайте его в военную форму! Он в ней так убого, прям ничтожно выглядит...
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28.02.2021 11:37 Ответить
складывается такое впечатление...что это специально...чтоб разжалобить ))))
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28.02.2021 12:01 Ответить
Так ведь получается только либо разозлить, дибо вызвать рвоту! Глава Євроради Мішель у межах турне країнами Східного партнерства зустрінеться із Зеленським та відвідає Донбас - Цензор.НЕТ 6003
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28.02.2021 12:03 Ответить
у меня - второе...еле желудок зубами ловлю !
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28.02.2021 12:05 Ответить
Ой... Ну, ты это, Вась... мяту заваривай или что там помогает. Не вечно же тошнотворные гонокамандывающие будут у нас будут народ смущать. Кстати, где для него форму взяли? Я был уверен, что солдат в Детском мире не одевают. И броник опять же детский. Интересно, а есть где-то детские бомбардировщики, чтобы оно могло бамбить?
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28.02.2021 12:26 Ответить
ну..на рашке там с пеленок под милитари детей одевают ))) мож кантрабасом студава? )))
(про мяту не знаю...я приловчился - звук не включаю...а с внешнего вида ...прикалуюсь)
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28.02.2021 12:31 Ответить
колыван делает успехи в политике, будет хвастаться, как кацапам сливал данные по вагнеровцам
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28.02.2021 11:49 Ответить
Щитаю это очень важное событие...Так держать!
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28.02.2021 12:25 Ответить
 
 