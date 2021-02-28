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Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден призвал премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Издание сообщает со ссылкой на неназванное официальное лицо, что обсуждение этого вопроса между лидерами обеих стран состоялось ранее на этой неделе.

"США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая", - пишет газета.

В статье отмечается, что в эпоху холодной войны NORAD, созданное США и Канадой, справлялось со своими задачами. Радары были размещены, в основном, на Аляске и на севере Канады. Они должны были предупредить командование в случае нападения с северного направления.

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"Однако система, когда-то считавшаяся уникальной, уже устарела", - подчеркивает издание. Оно поясняет, что имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны на работу с новейшими российскими и китайскими ракетами.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Красава .старий вовк
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28.02.2021 11:23
+17
Вот это по нашему.По американски ))
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28.02.2021 11:25
+10
Наивное,глупое насекомое...освой территорию за мкадом сначала !
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28.02.2021 11:39
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Красава .старий вовк
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28.02.2021 11:23 Ответить
Вот это по нашему.По американски ))
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28.02.2021 11:25 Ответить
Шо шо ?
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28.02.2021 11:32 Ответить
Наивное,глупое насекомое...освой территорию за мкадом сначала !
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28.02.2021 11:39 Ответить
а шо там за МКАДом, людожор небось, а ну расскажь... Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 1559
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28.02.2021 11:46 Ответить
Ну да, ну да)))
Шпицберген то и тот отдали. А насчет рос. ледоколов (по советским технологиям 80годов или советские) РФ действительно в лидерах, но обусловлено это тем, что она имеет огромную протяжённую границу с Ледовитым океаном. Т.е. по другому никак с учётом этого факта. А другие страны нанимают в экспорт рос.ледоколы только потому, что это тупо экономически рентабельно. Строить и развивать эту сферу нет смысла, легче взять в аренду судно для своих нечастых вылазок. А если будет необходимо, то построят намного лучше и комфортней и Россия ещё будет закупать эти ледоколы у них, для своих нужд. Как и во всех остальных сферах, где есть конкуренция в лице развитых стран.
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28.02.2021 11:48 Ответить
оо!.. хорошая подача!..
значит и у нас скоро Запорожская "Искра" вдруг придумает продвинутый противоракетный радар, и такой чтоб до Урала все просматривать в деталях.. это гуд!
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28.02.2021 11:29 Ответить
Да. Поставить радар под Киевом. Будет намного ближе и точнее контролировать макак макшанских. И разверните там же ПРО. Нужно защитить Америку от возможного удара макшаней.
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28.02.2021 11:55 Ответить
Там вже є. Не знав? Розвернути тільки потрібно.
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28.02.2021 14:44 Ответить
шо его придумывать
чертежи нужно достать из под полы
георадары - это не новость
и модернизация тоже по силам
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28.02.2021 12:08 Ответить
У нас такой стоял под Николаевым, уж до Байконура точно всё видели - так от большого ума завалили ФАР на металл и в Калиновке и в Луче.
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28.02.2021 14:15 Ответить
так и я о том же...
физику еще не поменяли на планете
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28.02.2021 15:08 Ответить
Пффф! А Байден у канадійської діаспори спитав? Вона ж буде проти. Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9806
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28.02.2021 11:35 Ответить
Дамочка, у вас тонкий английский юмор ! ))
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28.02.2021 11:36 Ответить
Мерсі за компліман. Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 8344

Але вона дійсно буде проти. Канадійські трампісти ненавидять Новообраного президента Байдена, їм прокацапський Трамп миліше.
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28.02.2021 11:46 Ответить
мадам, яка саме діаспора непроти кацапів і совка?
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28.02.2021 16:29 Ответить
Це військова таємниця. Байден закликав Канаду модернізувати радари в Арктиці для протистояння Росії та Китаю, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 484
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28.02.2021 16:32 Ответить
А байден пам'ятає, де Арктика?
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28.02.2021 18:29 Ответить
Байден закликав Канаду модернізувати радари в Арктиці для протистояння Росії та Китаю, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 4916
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28.02.2021 18:48 Ответить
Примечательно то,что в гонке вооружений США становится еще могущественней за счет развития технологий ,а раша дряхнет пытаясь противостоять.Рейган похоронил союз- Байден уничтожит руины этого парашного мордора.
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28.02.2021 11:36 Ответить
Уже унічтожил: продовжив договір з рахою про стратегічні озброєння. А Трамп його продовжувати не збирався, бо вважав, що він Гамериці невігідний. Тому не треба пересмикувати й приписувати дементивному старцю неіснуючих заслуг. А іще цей дементивний старець видав кілька указів на фактичне знищення американської економіки та скорочення видобутку нафити, в результаті чого її ціна пілша вгору. пуйло радісно потирає лапчонкі.
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28.02.2021 18:34 Ответить
Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9748
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28.02.2021 11:37 Ответить
Ми-35
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28.02.2021 11:40 Ответить
Амэврыка, после спячки черножопой абизяны мира и прокацапского рыжего таракана, начинает просыпаться. Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2297
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28.02.2021 11:44 Ответить
Обама-"Новая надежда"
Трамп-"Империя наносит ответный удар"
Байден-"Возвращение джедая"
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28.02.2021 11:46 Ответить
дядюшка Джо знає, що таке порядок... і яким він має бути...
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28.02.2021 11:49 Ответить
Байден к полумерам не приык Байден закликав Канаду модернізувати радари в Арктиці для протистояння Росії та Китаю, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 8539 ....без прелюдии, зато по самые гланды.
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28.02.2021 12:02 Ответить
В Україні опанували виробництво ракет "повітря-повітря" Р-27 без російських комплектуючих

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" здатна виробляти авіаційні ракети "повітря-повітря" Р-27 без використання російських комплектуючих.
Таку заяву в програмі Security Talks зробив президент підприємства Володимир Зімін, передає Національний Промисловий Портал.
"Ні для кого не секрет, що до 2014 року виріб виготовлявся в дуже тісній кооперації з заводами Російської Федерації. Зараз ця програма повністю виконана. Ми з певністю можемо сказати, що цей виріб є на 100% українським", - уточнив В. Зімін.
Керівник компанії визнав, що Р-27 є "найбільш важливим" та "найбільш ходовим" продуктом ДАХК "Артем", тобто генерує найбільшу кількість доходів підприємства.
Сьогодні завод має "дуже серйозний обсяг контрактів" з Індією. Під час виставки AeroIndia-2021 відбулися зустрічі представників "Укроборонпрому" та "Спецтехноекспорта" з командуванням ВПС Індії. Володимир Зімін розповів:
"Індуси дуже чекають на ці вироби. Тому що вони турбуються про боєздатність своїх повітряних сил. Ми виконали всі необхідні попередні технічні умови для того, щоб цей контракт вступив в силу в грудні 2020. На даний момент залишилося одне формальне питання - випуск банківської гарантії про виконання контракту. Він знаходиться на найфінальнішій стадії узгодження в Мінфіні", - зазначив Зімін.
З Болгарією "Артем" працює у напрямку ремонту Р-27, які є в арсеналі цієї країни.
Також Зімін розповів про співпрацю з країнами, які зараз оновлюють свою бойову авіацію. Класичним партнером на тему Р-27 директор назвав Алжир. Новими ринками, що зростають - Бангладеш та Індонезію, з якими зараз ведуться активні переговори щодо постачання виробів
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28.02.2021 12:28 Ответить
Байден - справжній американець, дуже розумна, шляхетна, приємна людина аристократичного походження. Чому він має таку приємну для українців енергетику? Тому що ми мимоволі відчуваємо в ньому свого. Але це і не дивно. Ось що про нього пише видання "ІСТОРИЧНА ПРАВДА": Серед предків Джо Байдена були київські і галицькі Рюриковичі? Принаймні, це випливає з інформації відомого французького генеалогічного сайту. Про це йдеться в статті "Байден - Рюрикович?" історика, журналіста Олега Стецишина у виданні "ІСТОРИЧНА ПРАВДА".
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28.02.2021 17:35 Ответить
Ви серйозно хворі, колю, вам пора лікуватися. Як і байдену від деменції, хоча вона невиліковна.
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28.02.2021 18:36 Ответить
73% ? 🤡👹😁
1) П'ять ознак
2) Історична довідка про походження 73%
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28.02.2021 20:38 Ответить
А тим часом: на днях о 7 ранку ФБР у Флориді заарештувало консервативного журналіста Дугласа Мекі (Dug Mackey) і йому світить тепер 10 років за гратами. Його злочин? Він висміював впливових демократів перед президентськими виборами 2016 року. Ось як виглядає обвинувачення: "Мекі...разом з іншими особами поширював дезінформацію напередодні президентських виборів 2016 року за допомогою соціальних мереж. Дезінформація, поширювана цими особами, часто набувала форми мемів". У Вашингтоні й досі тримають 5 тис нацгвардійців.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
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28.02.2021 18:42 Ответить
Tucker Carlson - ************.
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28.02.2021 18:47 Ответить
Швондирь, йдеться про факт, а не про те, хто його озвучив. А ти, окрім хуцпи, висрати нічого не можеш - як завжди. In fact, I'm doing you a big favour to be talking to you. Бо жоппі голосу не давали.
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28.02.2021 21:10 Ответить
Ну раз тебе голоса не давали, какого ты тут свою жопу разеваешь, мразота ************?
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28.02.2021 21:34 Ответить
Ух! Дядька красавец!
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28.02.2021 20:26 Ответить
вы перешеек в 5 Км контролировать не можете Байден закликав Канаду модернізувати радари в Арктиці для протистояння Росії та Китаю, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5261 (Берингов пролив).
по которому Китайцы в Арктику попадают, он единственный и не глубокий.
зачем вам Северный ледовитый океан ?

у вас даже Ледокольного флота то нет и кораблей ледового класса, способных там работать.
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28.02.2021 22:49 Ответить
 
 