Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal
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Президент США Джо Байден призвал премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Издание сообщает со ссылкой на неназванное официальное лицо, что обсуждение этого вопроса между лидерами обеих стран состоялось ранее на этой неделе.
"США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая", - пишет газета.
В статье отмечается, что в эпоху холодной войны NORAD, созданное США и Канадой, справлялось со своими задачами. Радары были размещены, в основном, на Аляске и на севере Канады. Они должны были предупредить командование в случае нападения с северного направления.
"Однако система, когда-то считавшаяся уникальной, уже устарела", - подчеркивает издание. Оно поясняет, что имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны на работу с новейшими российскими и китайскими ракетами.
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Шпицберген то и тот отдали. А насчет рос. ледоколов (по советским технологиям 80годов или советские) РФ действительно в лидерах, но обусловлено это тем, что она имеет огромную протяжённую границу с Ледовитым океаном. Т.е. по другому никак с учётом этого факта. А другие страны нанимают в экспорт рос.ледоколы только потому, что это тупо экономически рентабельно. Строить и развивать эту сферу нет смысла, легче взять в аренду судно для своих нечастых вылазок. А если будет необходимо, то построят намного лучше и комфортней и Россия ещё будет закупать эти ледоколы у них, для своих нужд. Как и во всех остальных сферах, где есть конкуренция в лице развитых стран.
значит и у нас скоро Запорожская "Искра" вдруг придумает продвинутый противоракетный радар, и такой чтоб до Урала все просматривать в деталях.. это гуд!
чертежи нужно достать из под полы
георадары - это не новость
и модернизация тоже по силам
физику еще не поменяли на планете
Але вона дійсно буде проти. Канадійські трампісти ненавидять Новообраного президента Байдена, їм прокацапський Трамп миліше.
Трамп-"Империя наносит ответный удар"
Байден-"Возвращение джедая"
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" здатна виробляти авіаційні ракети "повітря-повітря" Р-27 без використання російських комплектуючих.
Таку заяву в програмі Security Talks зробив президент підприємства Володимир Зімін, передає Національний Промисловий Портал.
"Ні для кого не секрет, що до 2014 року виріб виготовлявся в дуже тісній кооперації з заводами Російської Федерації. Зараз ця програма повністю виконана. Ми з певністю можемо сказати, що цей виріб є на 100% українським", - уточнив В. Зімін.
Керівник компанії визнав, що Р-27 є "найбільш важливим" та "найбільш ходовим" продуктом ДАХК "Артем", тобто генерує найбільшу кількість доходів підприємства.
Сьогодні завод має "дуже серйозний обсяг контрактів" з Індією. Під час виставки AeroIndia-2021 відбулися зустрічі представників "Укроборонпрому" та "Спецтехноекспорта" з командуванням ВПС Індії. Володимир Зімін розповів:
"Індуси дуже чекають на ці вироби. Тому що вони турбуються про боєздатність своїх повітряних сил. Ми виконали всі необхідні попередні технічні умови для того, щоб цей контракт вступив в силу в грудні 2020. На даний момент залишилося одне формальне питання - випуск банківської гарантії про виконання контракту. Він знаходиться на найфінальнішій стадії узгодження в Мінфіні", - зазначив Зімін.
З Болгарією "Артем" працює у напрямку ремонту Р-27, які є в арсеналі цієї країни.
Також Зімін розповів про співпрацю з країнами, які зараз оновлюють свою бойову авіацію. Класичним партнером на тему Р-27 директор назвав Алжир. Новими ринками, що зростають - Бангладеш та Індонезію, з якими зараз ведуться активні переговори щодо постачання виробів
1) П'ять ознак
2) Історична довідка про походження 73%
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
по которому Китайцы в Арктику попадают, он единственный и не глубокий.
зачем вам Северный ледовитый океан ?
у вас даже Ледокольного флота то нет и кораблей ледового класса, способных там работать.