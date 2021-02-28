Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден призвал премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Издание сообщает со ссылкой на неназванное официальное лицо, что обсуждение этого вопроса между лидерами обеих стран состоялось ранее на этой неделе.

"США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая", - пишет газета.

В статье отмечается, что в эпоху холодной войны NORAD, созданное США и Канадой, справлялось со своими задачами. Радары были размещены, в основном, на Аляске и на севере Канады. Они должны были предупредить командование в случае нападения с северного направления.

Читайте также: Политика США по Украине меняется. Никогда не слышал от Трампа того, что уже сказал Байден о Крыме и Донбассе, - Кравчук

"Однако система, когда-то считавшаяся уникальной, уже устарела", - подчеркивает издание. Оно поясняет, что имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны на работу с новейшими российскими и китайскими ракетами.