Если РФ начнет масштабную агрессию, мы будем защищаться силой. У нас нет выбора, - Кравчук
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Чтобы окончательно избавиться от российского влияния на внутренние дела Украины, наша страна должна получить членство в ЕС и НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW.
"Идея, что Украина должна быть под Россией, была введена еще при Ельцине. Если вспомнить основной документ, принятый Ельцином, там одним из первых пунктов написано, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов РФ. Это еще при Ельцыне было, этот тезис не отменялся. Сказать, что это произошло вчера, нельзя. Это шло волнами", - отмечает Кравчук, говоря о стремлениях РФ влиять на внутренние дела Украины.
"Нам, чтобы окончательно оторваться от России, нам нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, или получить статус особого партнера США... Аппетиты РФ не ограничатся Украиной", - уверен Кравчук.
Он также заверил, что Украина является сторонником мирного пути разрешения конфликта на Донбассе.
"На открытую агрессию будут открытые действия. Если они пойдут на открытую агрессию, нам что делать? Нам что, действовать по принципу бьют в левую щеку, подставляй правую? Я за дипломатические действия. Украина не начнет агрессию, мы за политико-дипломатический процесс. Но если Россия начнет масштабную агрессию, мы будем защищаться силой! У нас нет выбора", - отметил Кравчук.
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Заморожений конфлікт. Тренування для орків. Знищення українських військових. Деморалізація української армії та суспільства. Немає підстав для нових санкцій проти мордору.
Кому це вигідно? Як на мене, то кацапам і їх колаборантам.
А сбежат - Рифмастер, Юля Кузьменко, Яна Дугарь, Стерненко...
Оруелл... ля...
Ну, еще пообещать , в случае агрессии РФ "мобилизовать всех, включая женщин"(с, Зе) ......
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"