Мы фактически финансируем тирана, а он на эти средства строит танки, - МИД Литвы о "Северном потоке-2"
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался относительно российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Евросоюз фактически "финансирует тирана".
Об этом шла речь в интервью Ландсбергиса для "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам литовского министра, в проекте "Северный поток-2" сегодня нет никакого смысла, поскольку Европа к 2030 году планирует прекратить использование ископаемого топлива, а этот газопровод только увеличит его количество в регионе.
"Этот проект также не приносит никакой пользы единству Европы. Германия приложила много усилий для того, чтобы Европа была реально объединенной... И мне было бы грустно наблюдать, что немецкое наследие объединенной Европы исчезает из-за одного проекта", - пояснил он.
Ландсбергис отметил, что он предлагал отложить строительство "Северного потока-2" до новых выборов в России. По его мнению, если Россия сможет провести по-настоящему демократические выборы, то пусть продолжает реализацию газопровода.
"Если в России состоятся демократические выборы, то ладно - стройте дальше. Но в нынешних условиях этим проектом мы фактически финансируем тирана. А это всегда плохая идея, потому что на эти средства он в конце концов строит танки. Поэтому моя идея была - отложить строительство до выборов. Перефразируя Джона Леннона, дадим Путину шанс", - добавил министр.
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Украина, благодаря вибору 73% мудрого нарида, сама финансирует войну против себя покупая у росии електрику когда своей достаточно.
Дело не в покупке электроэнергии. Дело в том, что в угоду Ахметову и его бизнес-партнеров Новинского и Порошенко, а так же Коломойскому с его "Центрэнерго", были остановлены блоки украинских АЭС!!! А закупка электроэнергии у РФ и Беларуси - лишь вынужденная мера, чтобы наша энергосистема не рухнула.
дякую вам, литовці, за вашу незмінну та послідовну підтримку!
А вот полякам он как серпом по яйцах. Только бизнес и ничего личного
Министр правильно сказал - "Один проект может развалить тот союз, который так старательно выстраивала Германия".
Швеция, Норвегия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Украина, Молдова, Румыния, Грузия, Азербайджан, Польша. В последствии Беларусь.
Как вам ТАКАЯ карта?
ПС. Ты находишься на УКРАИНСКОМ сайте. В нашей стране принято писать кириллицей. Отнесись к этому с уважением, пиши здесь нормальными буквами, если действительно считаешь себя цивилизованным европейцем.
Шо, укгаинец Абгаша, дожился? Ни семьи, ни родины, ни флага? Позорище... тьфу
то ж какай, какай, моя ясочко!
Vot vam otvet pro terminal na ciot rosiji?Perevedu s litovskogo s naciala raboti terminala .78% zyzenogo gaza byla poluceno s Norvegiji,12% s ameriki ,drugoje tam po procentu 2 s drugix stran v tom cysle i s raski.proslom godu s ameriki 34%.BOlse terminalov tut net.Pocemu vriote?
5 танкеров только за 15 дней.
Не покупайте у тирана газ и нефть.