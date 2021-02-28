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Литва (2123) Россия (91279) Северный поток (1428)

Мы фактически финансируем тирана, а он на эти средства строит танки, - МИД Литвы о "Северном потоке-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы фактически финансируем тирана, а он на эти средства строит танки, - МИД Литвы о

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался относительно российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Евросоюз фактически "финансирует тирана".

Об этом шла речь в интервью Ландсбергиса для "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам литовского министра, в проекте "Северный поток-2" сегодня нет никакого смысла, поскольку Европа к 2030 году планирует прекратить использование ископаемого топлива, а этот газопровод только увеличит его количество в регионе.

"Этот проект также не приносит никакой пользы единству Европы. Германия приложила много усилий для того, чтобы Европа была реально объединенной... И мне было бы грустно наблюдать, что немецкое наследие объединенной Европы исчезает из-за одного проекта", - пояснил он.

Ландсбергис отметил, что он предлагал отложить строительство "Северного потока-2" до новых выборов в России. По его мнению, если Россия сможет провести по-настоящему демократические выборы, то пусть продолжает реализацию газопровода.

"Если в России состоятся демократические выборы, то ладно - стройте дальше. Но в нынешних условиях этим проектом мы фактически финансируем тирана. А это всегда плохая идея, потому что на эти средства он в конце концов строит танки. Поэтому моя идея была - отложить строительство до выборов. Перефразируя Джона Леннона, дадим Путину шанс", - добавил министр.

Читайте также: Ответом на завершение "Северного потока" может стать полная интеграция Украины в европейский энергорынок, - вице-премьер Стефанишина

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+33
Литва - однодумець та справжній друг України
дякую вам, литовці, за вашу незмінну та послідовну підтримку!
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28.02.2021 12:26
+17
Та шо там та Европа...

Украина, благодаря вибору 73% мудрого нарида, сама финансирует войну против себя покупая у росии електрику когда своей достаточно.
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28.02.2021 12:27
+11
ЕС финансирует неофашизм в форме рашизма и уже выкормила нового Гитлера в лице Путина.
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28.02.2021 12:37
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28.02.2021 13:01 Ответить
рашка страна 404, у них даже флага нет
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28.02.2021 13:27 Ответить
Да, финансируете. А еще и в Сирии, Ливии, Венесуэле, Украине. И ничего - всех все устраивает.
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28.02.2021 12:22 Ответить
Та шо там та Европа...

Украина, благодаря вибору 73% мудрого нарида, сама финансирует войну против себя покупая у росии електрику когда своей достаточно.
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28.02.2021 12:27 Ответить
А до 73% покупали у РФ и газ и уголь и топливные сборки для АЭС...

Дело не в покупке электроэнергии. Дело в том, что в угоду Ахметову и его бизнес-партнеров Новинского и Порошенко, а так же Коломойскому с его "Центрэнерго", были остановлены блоки украинских АЭС!!! А закупка электроэнергии у РФ и Беларуси - лишь вынужденная мера, чтобы наша энергосистема не рухнула.
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28.02.2021 14:29 Ответить
"Хозяину" Дамбаса , можно усе , хоча сам в Дамбасе не живе . А от вугілля для електро-станцій обов'язково , необхідно купувати , бо бізнес завалиться ...
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28.02.2021 17:46 Ответить
Литва - однодумець та справжній друг України
дякую вам, литовці, за вашу незмінну та послідовну підтримку!
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28.02.2021 12:26 Ответить
Жаль, что их там всего с гулькин хвост. И их весовая категория в мировой политике равна полному нулю
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28.02.2021 12:30 Ответить
_Поэтому только крепкий союз таких носов будет весомой силой! А по одному прутики легко переломить.
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28.02.2021 12:32 Ответить
Три прибалтийских носа по населению меньше киевской области
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28.02.2021 12:35 Ответить
Плюс Украина, Польша, Румыния - совсем иначе карта смотрится, да?
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28.02.2021 12:38 Ответить
Румыния каким боком к СП-2?
А вот полякам он как серпом по яйцах. Только бизнес и ничего личного
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28.02.2021 12:39 Ответить
Сейчас Румыния получает газ через Украину - самый короткий логистический путь. Через СП-2 или Турцию = удорожание газа. Так что, как раз их бизнес пострадает, а бизнес фрицев выигрывает.
Министр правильно сказал - "Один проект может развалить тот союз, который так старательно выстраивала Германия".
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28.02.2021 14:36 Ответить
NonCFist Польша в январе 2021 года НАРАСТИЛА покупку газпромовского газа, на 89%. Совсем иначе карта смотрится, да? Говорить это одно, а делать - другое.
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28.02.2021 13:11 Ответить
Мне больше нравится несколько иная конфигурация. "Междуморский экономический союз". Союз стран, вдоль западных границ РФ.
Швеция, Норвегия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Украина, Молдова, Румыния, Грузия, Азербайджан, Польша. В последствии Беларусь.

Как вам ТАКАЯ карта?
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28.02.2021 14:33 Ответить
Хороший серп виходить ...
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28.02.2021 17:55 Ответить
Так ещё лучше.
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28.02.2021 21:57 Ответить
Nevazno skolko naselenyje eto ES strana,a tam naselenyje 500 mln.S nasim mnenyjem cytajetsia i ES
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28.02.2021 12:44 Ответить
Считается, считается. Германия вон сразу от СП-2 отказалась, услышав такое авторитетное мнение...
ПС. Ты находишься на УКРАИНСКОМ сайте. В нашей стране принято писать кириллицей. Отнесись к этому с уважением, пиши здесь нормальными буквами, если действительно считаешь себя цивилизованным европейцем.
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28.02.2021 22:54 Ответить
Литовцы в большой степени украинцы по крови. Мои литовские родственники рассказывали, что когда-то давно, в 16-19 веках у зажиточных литовцев считалось очень круто высватать себе жену-украинку. Они и красивее, и хозяечки, и чистюли. Детей рожали много и здоровых. Так что мы с ними кровные в какой-то части. Русских в Литве откровенно ненавидят. А украинцы всегда у литовцев вызывают добрую улыбку. Даже если украинец говорит на русском. На все вопросы кацапа ответ один: ня супратау - не понимаю. А украинцу тут же, при кацапе, все ладненько на русском расскажет. Лично таким случаям свидетель.
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28.02.2021 12:44 Ответить
Упоротых дебилов везде хватает, даже в Литве, посему не удивительно. НО! Как я понял, у всех, обратившихся к ним, местные жители сразу требуют показать паспорт. Украинец - расскажут, русский - пошлют. Или там с нашивками, обозначающими национальность, все ходят? Иначе немного непонятно, как литовцы сразу отличают русского от украинца. Проясни. Кстати, о белорусах ты не упомянул. К ним как относятся и как отличают? Тоже паспорт требуют?
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28.02.2021 23:04 Ответить
Что, рожа мокшанская, закусило чуткА? Терпи, уе...ан рязанский. К тебе так весь мир относится. Потому что вы - говно. Потому и полные штаны восторга у вас, зверей, если кто-то вдруг к вам отнесся как к людям. Но это ошибка, так нельзя делать. Вы не люди, вы бешеные псы и подлежите отстрелу. Особенно в Крыму, на Донбассе, в Сирии, в Ливии, в ЦАР, Грузии, Молдове и т.д. и т.п. А вас, выродков пригожинских, вообще в выгребных ямах топить надо.
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01.03.2021 08:24 Ответить
Ти кому це написав, дурпецало? На відміну від тебе, я українець і живу в Україні. А ти, якщо видумуєш свої брехливі історійки, то будь готовий відповідати на незручні запитання по суті, як це прийнято в нормальних людей, а не влаштовувать тут істерику і сходить на гівно, наче несповна розуму.
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01.03.2021 20:44 Ответить
Я написав це придуркові , який під прапором США до всцику верещить, який він, бляха, патріот України. Схоже, аж занадто пишається своєю країною та своїм народом, культурою та історією. До речі, не дурПецало, а дурБецало. Проте в обох випадках ти не дотягуєш навіть до цього. Я довго прожив у Литві, добре знаю звичаї литовців. Тебе ж попереджаю: ще хоч раз роззявиш на мене свою їбососку, перемішаю з гімном. Ти звичайна малоцінна потолоч, що сидить тут та намагається самоствердитись у недоступний для себе спосіб. Наразі у потолочі взагалі замість прапора взагалі знак питання.
Шо, укгаинец Абгаша, дожился? Ни семьи, ни родины, ни флага? Позорище... тьфу
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02.03.2021 08:43 Ответить
Мішалка хоч виросла, істеричка? Про що ти знаєш, довбню? Що в литовців є звичай перевіряти в кожного, хто до них звернувся, паспорти? Сам придумав, мішатель? І припини істерику, краще щезни, якщо по суті сказати нічого. І пиши своєю рідною москальською, не ганьби Україну.
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02.03.2021 19:59 Ответить
Не тобі, ********, вказувати будь кому будь про що. Литовці просто питають: РУССКИЙ? Якщо ти чогось не знаєшь, це не означає, що цього немає. Ти звичайний лошара, мимо якого пройшло все цікаве та корисне. Злобне гівно, готове кинутися на будь кого просто з безвиході та через власні комплекси. Крім російської та української я знаю ще чотири мови. Я бачив майже всю Європу та ще цілу купу країн. Тепер якесь їбанько буде мені вказувати, якою мовою користуватися? Спілкуватися з тобою так само огидно, як руками в гівно влізти. А для України я стопудово зробив незрівнянно більше за тебе, невдаху. Сором України - такі як ти чмошні нездари. Тьху на тебе.
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03.03.2021 08:31 Ответить
Ти зробило для України? Не сміши, чмо. Никало по світах та мило європейські сраки та унітази. Чотири мови воно знає... Авжеж, коли кожне слово хазяїн підкріплює добрим підсрачником, навіть такий даун, як ти, його запам"ятає. І ще раз: не називай себе українцем, не ганьби мою країну, вундеркінд сраний.
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03.03.2021 11:17 Ответить
Та шо ж так рано тебя весеннее обострение накрыло-то? Ты держись, Абгаша. А я на тебя не буду обижаться, я на больных людей обижаться не умею. Ты только выздоравливай.
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03.03.2021 13:24 Ответить
Яке ще обострєніє? Я пишу спокійно, а ти істериш та на гівно сходиш. За кожним моїм дописом обсираєшся від "лютої ненависті". Так що "виздоравлівать" не мені треба...
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03.03.2021 22:03 Ответить
ааа... ну, будь здоров! Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4130 Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4130 Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4130
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04.03.2021 08:15 Ответить
А чё ты украинский флаг прицепил, неудачник? Поцепил американский, потом ваще без флага сидел, теперь вот украинский прицепил. Интересничаем, загадочности своей ничтожной персоне добавляем? ))) Хотя по имени тебе израильский был бы к лицу. Стесняешься правды, дядя? Не стесняйся. Мы, украинцы, никого не щемим по национальному принципу. И никому не указываем, на каком языке говорить. И уж тем более не запрещаем, в отличие от тебя, преступника, говорить на украинском. Ты в курсе, что это статья, лошара?! Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6904
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03.03.2021 08:46 Ответить
"Мы фактически финансируем тирана, а он на эти средства строит танки, - МИД Литвы о "Северном потоке-2" - Истинно так есть! Вещи важно называть своими именами, а то от искажения бед не оберёшься.
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28.02.2021 12:30 Ответить
Да, уж поддержка. Просто терминал СПГ в Клайпеде простаивает, как и других искренних союзников- в Свиноустье.
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28.02.2021 12:31 Ответить
Плюс белоруссы подосрали со своим дешевым электричеством из АЭС
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28.02.2021 12:36 Ответить
Da popadajet nelegalno elektra k nam no mi eto uberiom,vse eti postavcyki polucit ban pozyzneno v tom cysle i interrao
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28.02.2021 12:42 Ответить
Да да , нелегально Попадает потому что дешево. Бизнесмены хорошо умеют считать деньги.
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28.02.2021 12:44 Ответить
Tut zdes monopolist elektru zakupajet,gosudarstvenaja kompanija.Jesli vi neponiali kto rulit teper u nas togda ploxo.Vot etot ministr i jest glavni Lansbergis,poskolku on i jest partiji kotoraja vygrala vybori glavni.Kak on skazet tak i budet
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28.02.2021 12:46 Ответить
Gosudarstvenix kompaniji direktora kazdoje ego slovo budet slusat,bez nenakix no,a to na zavtra mozet i uvolit
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28.02.2021 12:48 Ответить
Идиот... Общая энергосистема. Все время идкут перетоки. Покупают там. где дешевле. И никому на данный момент неизвестно, чье электричество используется. Кругом счетчики и идет взаимозачет
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28.02.2021 12:50 Ответить
Ti pocytaj sto nas ministr govorit,a potom nazyvaj idiotami.Vot on vlast a ti i tvojio mnenije sovsem neinteresna .Desevle nam nenado elektri, u nas prioritet svoja zelionaja energija i iz sveciji gde lezit kabel sto idiot elektra s nix.Tut obci projekt vlozeni obcyje gosudarstvenyje dengi svedov i nasi,tut prioritet.Sinchronizacija prioritet
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28.02.2021 13:09 Ответить
TI ponimajes sto takoje zakon.Mozet Ukraine eto 0 sto tam Zelenski govorit,a zdes napisano sto nelzia zakupat elektru s Belorus,tak i zdelajet.Otrubit vse provoda no tak zdelajet
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28.02.2021 13:23 Ответить
свинорусам треба срати на супротивників їх фашистського режиму
то ж какай, какай, моя ясочко!
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28.02.2021 12:36 Ответить
Kto prostavihaet terminal?Da u nego zakazi na celi god v period.Malo to sto proslom godu gaz sebe zakupali tak ecio i sosediam prodali kak Finliandiji ,Estoniji v tom cysle.Im desevle cem na priamuju s raski zakupat.Terminal eto xoroso polne okupajetsia i nesiot pribyl nemaluju dlia strani
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28.02.2021 12:37 Ответить
ЕС финансирует неофашизм в форме рашизма и уже выкормила нового Гитлера в лице Путина.
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28.02.2021 12:37 Ответить
Алчные и близорукие дегенераты собрали горящие угли на свою же голову.
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28.02.2021 12:39 Ответить
Финансирует самим фактом покупки газа. А через Украину или через море какое-то - то уже другой вопрос, вопрос заработка разных стран на транзите. Не хотите финансировать - не покупайте газ, а не спорьте за маршруты его доставки.
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28.02.2021 12:42 Ответить
В точку! Люто плюсую!
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28.02.2021 23:06 Ответить
А чем танки купленные с транзита через Украину будут отличатся от денег с СП-2?
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28.02.2021 12:54 Ответить
Это у Зеленского спросить надо. При Порохе транзита небыло, он закрыл кран
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28.02.2021 13:05 Ответить
Чего, при Поросе не было транзита газа? Да при нем 80 млрд в год шло а сейчас только 40.
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28.02.2021 13:34 Ответить
Зеврун
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28.02.2021 15:24 Ответить
И еще, сейчас основным поставщиком СПГ в Прибалтику является Россия.
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28.02.2021 12:57 Ответить
Skaičiuojant nuo SGD terminalo veiklos pradžios, iš viso jau perkrauta apie 86 TWh SGD. Dugiausiai per šį laikotarpį SGD atgabenta iš Norvegijos (78 proc.), apie 12 proc. - iš JAV, likusios - iš Rusijos, Nigerijos, Trinidado ir Tobago. Vien pernai terminale atliktos 72 krovos operacijos, kroviniai iš JAV bendroje krovinių struktūroje sudarė apie 34 proc.

Vot vam otvet pro terminal na ciot rosiji?Perevedu s litovskogo s naciala raboti terminala .78% zyzenogo gaza byla poluceno s Norvegiji,12% s ameriki ,drugoje tam po procentu 2 s drugix stran v tom cysle i s raski.proslom godu s ameriki 34%.BOlse terminalov tut net.Pocemu vriote? Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8151
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28.02.2021 13:42 Ответить
ВИЛЬНЮС, 15 фев - В Литву прибыл пятый за февраль танкер с грузом российского сжиженного природного газа, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marinetraffic.com

5 танкеров только за 15 дней.
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28.02.2021 13:51 Ответить
Da no kakoj tanker tam takyje na 20 raz mense 1 amerikanskogo tankera gaza.Ja dal danyje oficialnyje s terminala sto oni dajut,drugix danix netu i nemozet bit.Vsio drugoje jest loz
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28.02.2021 13:55 Ответить
Да какая разница, если вы сами покупаете российский газ то ваши обвинения в финансировании Германией российкой военной машины за счет газа просто нелепы. Начните с себя а потом уже требуйте этого от других.
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28.02.2021 14:04 Ответить
Raznica jest,pust i nemci zakupajet nemnozko gaza iz rosiji,i s drugix stranax kak mi.Eto vsio verno skazal nenado poderzyvat rezim.Nado govorit kak jest
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28.02.2021 14:17 Ответить
Nado kvoti vesti dlia raski po gazu,eto bylo pravilno
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28.02.2021 14:18 Ответить
Vy objomi razlycajete gde 8000 i gde 160000?
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28.02.2021 14:04 Ответить
Газ в Европе нужен, но зачем Евросоюз платит России за газ 120$, а не 20$? К чему это благородство? Почему бы не превратить Россию в сырьевой придаток Европы?
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28.02.2021 13:01 Ответить
Зеленский и его Зебилы покупая газ и электроэнергию у России финансируют войну на Донбассе
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28.02.2021 13:03 Ответить
Вся Европа финансирует. В США с рф тоже товарооборот немаленький. И?
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28.02.2021 23:09 Ответить
Европа и США не воюют с РФ - это проблема Украины, и решать её надо Зебилам сейчас а не Европе и США. Порошено закрыл транзит газа в ЕС, а зебилы открыли и наживаются на войне.
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01.03.2021 12:22 Ответить
Порошенко закрыл транзит газа в ЕС? Бредишь?
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01.03.2021 20:48 Ответить
Литовцы знают о чем говорят. От того они и первыми прыснули по быренькому из совка. Украинцы не меньше их потерпели. Но комуняки им мозги засрали.
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28.02.2021 13:13 Ответить
Не были они никогда ни в каком "совке". Формально только числились.
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01.03.2021 20:50 Ответить
К сожалению, для тупорылого населения земли, маленькая литва не авторитет, у нее нет атомного оружия, для таких авторитет комуно-фашист путлер, и таким образом сами усиливают бандитский, кремлевский режим.
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28.02.2021 13:44 Ответить
А вибори там нічого не змінять, навіть, якщо Путіна не виберуть.
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28.02.2021 14:47 Ответить
Так, так вірно що ЄВРОПА ФІНАНСУЄ виробництво ерефією танків які завтра будуть в Варшаві, Берліні, Парижі, Мадридці ...
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28.02.2021 17:15 Ответить
Так, "словацкий" газ тоже не в Словакии добывают, его газпром поставляет.
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28.02.2021 18:03 Ответить
А без Северного потока не финансируете? Труба это просто средство доставки, никакой разницы, украинская она или немецкая. Причем через Украину сейчас идет только треть газа для Европы.
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28.02.2021 18:55 Ответить
Не хотите финансировать вооружение РФ?
Не покупайте у тирана газ и нефть.
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28.02.2021 19:19 Ответить
Литовцы наши братья!
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28.02.2021 20:22 Ответить
 
 