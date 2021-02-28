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Госдеп США: Нет никаких переговоров о сделке с Германией по "Северному потоку-2"

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Госдеп США: Нет никаких переговоров о сделке с Германией по

В Государственном департаменте Соединенных Шаттов Америки не подтверждают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщили участники брифинга Госдепа и Конгресса по поводу российского газопровода.

Отметим, 26 февраля СМИ сообщали об обмене мнениями двух стран по поводу дальнейшего строительства.

В ходе брифинга заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США настаивают на санкциях против "Северного потока-2": Он никогда не должен быть завершен

Представители американского внешнеполитического ведомства отметили, что формулировку "обмен мнениями" не следует толковать как переговоры, администрация США лишь высказала Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.

В начале февраля немецкие власти отрицали существование "каких-либо грязных сделок" с США, касающихся "Северного потока-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответом на завершение "Северного потока" может стать полная интеграция Украины в европейский энергорынок, - вице-премьер Стефанишина

Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
Когда рухнет последняя надежда на достройку СП-2, тогда путин уволит Шрёдера.
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28.02.2021 12:25
+4
не знаю зачем тебя спамят, я сторонник того что бы дурь каждого была видна. Но ты хоть в курсе что даже полная достройка СП-2 не делает его газопроводом?
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28.02.2021 13:01
+3
Трубу могут конечно и дотянуть, но если США пригрозят санкциями фирмам, которые собираются потреблять этот газ, газпрому останется только , извините за мой французский, только перднуть в эту трубу.
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28.02.2021 12:46
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Когда рухнет последняя надежда на достройку СП-2, тогда путин уволит Шрёдера.
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28.02.2021 12:25 Ответить
Держдеп США: Немає жодних переговорів про угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6555Ты хоть в курсе. что достройка СП-2 продолжается в датских водах?
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28.02.2021 12:43 Ответить
Ну и что?
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28.02.2021 12:43 Ответить
Про посл. надежду. Препятствий для достройки нет ни одного. Ну наложили США санкции на Фортуну. Так Фортуна - рос. судно - плевать им на санкции. После достройки переименуют и перепродадут в крайнем случае
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28.02.2021 12:46 Ответить
не знаю зачем тебя спамят, я сторонник того что бы дурь каждого была видна. Но ты хоть в курсе что даже полная достройка СП-2 не делает его газопроводом?
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28.02.2021 13:01 Ответить
Боши ваще оборзели! сказано сидеть значица сидеть! им насрать на людей главное бобло
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28.02.2021 12:29 Ответить
Ну так историю не учим....
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28.02.2021 14:11 Ответить
Швондєр, йдеться не про бошів, а про "друга" України байдена, який хоче дозволити пуйлу добутувати потік-2. Мабуть, як і у випадку з китаєм, хоче через свого синка, якого влаштують у потік-2, огрести купу бабла.
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28.02.2021 18:45 Ответить
Я сказал Гарбатый!
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28.02.2021 21:38 Ответить
предлагаю америкосам отправить туда парочку диверсантов и сделать в этом коллекторе пару десятков дырок и съехать на какое-то лохнесское чудовище.. касапы дурачки по своей сути и не такое схавают..
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28.02.2021 12:37 Ответить
Агов, глобалісти! Чому ж ви мовчите про той неприємний факт, що "друг" України професійний корупціонер чжоу бай-ден втіхаря домовляється з москалями, га? Він же ж, за вашою версією, мав дати пуйлу у вухо і розпочати війну за реконкісту Криму? А тут такий нежданчик. Що язики у сраки позасовували? *************! Якщо нема методички - імпровізуйте. За вдалу імпровізацію шекелів підкинуть. Держдеп США: Немає жодних переговорів про угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 560
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28.02.2021 18:49 Ответить
так а что собственно хотел??
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28.02.2021 19:11 Ответить
"А Васька кушает да ест" - Фортуна медленно, но уверенно каждые сутки кладет по километру трубы в море
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28.02.2021 12:42 Ответить
Трубу могут конечно и дотянуть, но если США пригрозят санкциями фирмам, которые собираются потреблять этот газ, газпрому останется только , извините за мой французский, только перднуть в эту трубу.
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28.02.2021 12:46 Ответить
Хоть помал шо написал? Не фирмам. а государствам
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28.02.2021 12:51 Ответить
Меркель говорила, что это коммерческий проект, и никакой политики. А газ потребляет государство или фирмы, а?
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28.02.2021 12:58 Ответить
Закупает государство и продает своим фирмам
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28.02.2021 13:04 Ответить
Вот этим фирмам и будет "подарок"
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28.02.2021 13:11 Ответить
Даже на рашке "Газпром" - не государственная организация, а акционерное общество, а в Германии так и подавно нет государственных организаций, торгующих газом.
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28.02.2021 13:12 Ответить
Развитое гос-во (не авторитарное) - это лишь регулировщик, законодательно создающее Правила игры. Если говорят - "Германия купила газ..." - это не значит что государство. Даже госрезерв, армия, полиция, медики и т.п., непосредственно не закупает у экспортёра.
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28.02.2021 13:15 Ответить
Справа в тому що путєну ніщо не завадить влаштувати декілька диверсій на українській трубі, зупинити експорт і звинуватити у невиконанні своїх забов'язань, з транспортування газу, Україну. Так само відморозиться, що це «внутрішні розборки українців», як морозиться стосовно війни у луГандонії і Європа погодиться приймати газ через цей потік.
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28.02.2021 14:15 Ответить
Які санкції? Йдеться про "добро" на завершення будівництва. Не клейте дурня.
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28.02.2021 18:55 Ответить
Крайне наивно думать что они признались бы в том, что ведут такие переговоры договорняки.
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28.02.2021 12:56 Ответить
А толку от таких договорняков, если санкции наложены конгрессом и госдеп даже при всем желании не сможет их отменить.
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28.02.2021 13:15 Ответить
Немцы есть разные, есть как шредер, которого можно купить и продать, похоже сейчас подобный фашист штайнмайер, с которым Байден может грамотно "побеседовать", хотя фашисту идеологически ближе комуно-фашист путлер.
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28.02.2021 13:16 Ответить
Вони кістьми ляжуть за СП-2 так, що вже ніколи не встануть.
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28.02.2021 13:54 Ответить
Они просто будут жить.
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28.02.2021 14:01 Ответить
Почему-то вспомнился 1980-81 годы. Олимпиада и все такое. Все такое это начало строительства трубопровода Уренгой - Помары - Ужгород. Ну да, частью которого является нынешняя ГТС Украины. Стройку начали ФРГ (канцлер Шмидт), и СССР (Брежнев). В США, тогда "шишку держал" Рейган (только пришел, как сейчас Байден). Рейган начал угрожать Шмидту, санкции, изоляция. Ответ Шмидта был очень резким: "это вопрос жизни и смерти", и Рейган "сдал назад". Да, та ГТС, исправно приносила доход Украине с 1991 года, но все хорошее, когда - нибудь кончается. Кто -то верит, что немцы, французы, австрийцы... этого не понимают? Они костьми лягут за СП-2. ВСЕ СТРОГО ИМХО.
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28.02.2021 14:03 Ответить
Німеччина так впряглась у ПП-2, що не може вже вийти бо паРаша затягає по судах і фріци ждуть щоб Байден прикрив цю лавочку, тоді вони не будуть платити відшкодування рашистам.

"Ставлення до цього проекту Німеччини пов'язане з тим, що вони вже не можуть в односторонньому порядку просто забрати дозволи, які вже надані Північному потоку 2, оскільки це буде пов'язане з довготривалими розборками в судовому порядку. Всі в Європі чекають на реакцію Байдена для того, щоб він поклав край цьому проекту і стане зрозуміло, що Німеччина нічого з цим не може вже зробити". - Лана Зеркаль https://www.youtube.com/watch?v=wt1iP7eG02k
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28.02.2021 14:11 Ответить
Myko Нафига ты СПАМ жмешь? я что-то рекламировал? Написанное мной, просто констатация факта.
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28.02.2021 15:00 Ответить
Будеш констатувати у себе в Казахстані про Назарбаєва. Нехай щастить!
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28.02.2021 20:12 Ответить
Фейк про ведення переговорів розповсюдив якийсь німецький журналіст. "Це теорія одного журналіста і одного експерта, яка була опублікована в німецькій газеті. Жодного офіційного стейтменту чи заяви від адміністрації Байдена на цю тему не було. Окрім того, що вони вважають, що це поганий проект". - Олена Зеркаль про транзит газу, "Північний потік-2"
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28.02.2021 13:50 Ответить
да все равно поток достроится . как и крым НАШ никогда не будет. не для кого ето не сикрет.
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28.02.2021 14:36 Ответить
Просто звірі ці американці, вони пані Меркель хочуть без пенсії залишити.
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28.02.2021 17:25 Ответить
Они Германию, да и ЕС без газа хотят оставить. Ты видел, что в Техасе творится?
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28.02.2021 20:22 Ответить
 
 