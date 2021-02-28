Госдеп США: Нет никаких переговоров о сделке с Германией по "Северному потоку-2"

В Государственном департаменте Соединенных Шаттов Америки не подтверждают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщили участники брифинга Госдепа и Конгресса по поводу российского газопровода.

Отметим, 26 февраля СМИ сообщали об обмене мнениями двух стран по поводу дальнейшего строительства.

В ходе брифинга заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведется.

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Представители американского внешнеполитического ведомства отметили, что формулировку "обмен мнениями" не следует толковать как переговоры, администрация США лишь высказала Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.

В начале февраля немецкие власти отрицали существование "каких-либо грязных сделок" с США, касающихся "Северного потока-2".

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Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".