Госдеп США: Нет никаких переговоров о сделке с Германией по "Северному потоку-2"
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В Государственном департаменте Соединенных Шаттов Америки не подтверждают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщили участники брифинга Госдепа и Конгресса по поводу российского газопровода.
Отметим, 26 февраля СМИ сообщали об обмене мнениями двух стран по поводу дальнейшего строительства.
В ходе брифинга заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведется.
Представители американского внешнеполитического ведомства отметили, что формулировку "обмен мнениями" не следует толковать как переговоры, администрация США лишь высказала Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.
В начале февраля немецкие власти отрицали существование "каких-либо грязных сделок" с США, касающихся "Северного потока-2".
Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.
Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".
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"Ставлення до цього проекту Німеччини пов'язане з тим, що вони вже не можуть в односторонньому порядку просто забрати дозволи, які вже надані Північному потоку 2, оскільки це буде пов'язане з довготривалими розборками в судовому порядку. Всі в Європі чекають на реакцію Байдена для того, щоб він поклав край цьому проекту і стане зрозуміло, що Німеччина нічого з цим не може вже зробити". - Лана Зеркаль https://www.youtube.com/watch?v=wt1iP7eG02k