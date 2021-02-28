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Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил уверенность в том, что его отказ от участия в эфире росТВ вместе с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным был бы ошибкой, потому что первый президент Украины не должен пугаться подобных персонажей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Кравчук заявил в интервью DW.

"Я придерживаюсь позиции, что главное - не то, с кем ты говоришь, а то, что ты говоришь. Когда я говорил на первом российском канале, они включили Пушилина. Вот, представьте себе, я испугался и убежал с канала. Что бы обо мне подумали? Первый президент испугался Пушилина? Я с ним не общался. Я ему задал один единственный вопрос. Действительно ли он хочет построения на Донбассе русского национального государства или нет? Если он хочет, то о чем мы говорим на минской конференции? Он сказал перед всем миром. Я добился, что он дал официальный ответ", - сказал Кравчук.

Он также отметил, что на видеоконференциях в рамках минского процесса, кроме Украины, ОБСЕ и России, также присутствовали представители того же Пушилина - В. Дейнего и Н. Никанорова.

"Я общаюсь с ними? Да. Не я их туда вводил, а ко мне ввели. Таким образом получается удивительная вещь, с представителями можно, а по ТВ нельзя ", - отметил Кравчук.

Читайте также: Кравчук о разговоре с террористом Пушилиным на росТВ: Если бы убежал из эфира, то сказали бы, что у меня нет позиции и я боюсь. ВИДЕО

Он также заявил, что эти люди ничего не решают, а просто выполняют указания президента России.

В ответ на вопрос, что он сказал бы Путину в случае появления такой возможности, первый президент Украины акцентировал, что сначала Россия должна уйти с Донбасса.

"Я бы сказал сначала, что для того, чтобы я с ним общался, он должен принять решение уйти из Украины. А так, общаться не о чем. Он реальный враг Украины. А не Пушилин ... Это люди, которые не решают. Это люди, которые выполняют или через которых выполняется. А решает Кремль и решает один человек в России. Имя этого человека - Владимир Владимирович Путин", - заявил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук пообщался с террористом Пушилиным в эфире российских пропагандистов. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
У капитана Очевидность сегодня бенефис? Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3833
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28.02.2021 12:54
+19
Много кравчука, очень много.
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28.02.2021 12:54
+17
Забавно что єта "очевидность" теперь повторяет то что говорил Петя два года назад.
Но тогда у них очевидность была другая...
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28.02.2021 12:59
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"Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук" - Да что вы гаварите?! Спасибо, Кэп!
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28.02.2021 12:52 Ответить
А ти вважаєш по іншому?
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28.02.2021 12:59 Ответить
Читай коммент ещё - пока не поймёшь.
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28.02.2021 13:00 Ответить
То спробуй сам зрозуміти, що ти там копитом натовк!
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28.02.2021 13:05 Ответить
Так і кравчук вважає по іншому

Вы раскололи и ввергли страну в войну. Кравчук Парубию
Суббота, 07/12/2019
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28.02.2021 13:03 Ответить
Потвора.
Він і Яника до сих пір відмазує, розказує байки про "сміливого" Яника, який збирався іти на Майдан спілкуватись з людьми. Але його попередили, що там дуже небезпечно ( там страшні, радикальні біндерівці ) і Яник передумав.

Кравчук: Янукович сказал мне: "Мы на Майдан с вами сейчас пойдем"

https://www.youtube.com/watch?v=9RpvV8Zqaf8
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28.02.2021 13:10 Ответить
А не крава ані факІн не несуть ніякої відповідальності (неосудність, недієздатність) внаслідок незворотних змін в мозковій діяльності через вік.
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28.02.2021 13:25 Ответить
Ото х*йло тільки приводу й чекало, наприклад, щоб янека грохнули на Майдані. Оце вже був би беззаперечний привід для усього світу, що в Україні саме збройний переворот.
Тому Кравчук вірно янеку казав, усвідомлюючи чи ні наслідки.
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28.02.2021 13:26 Ответить
За словами Кравчука це не він відмовив Яника, а Яник сказав "поступили сигнали, що нам не треба туди іти". Дивіться відео. Кравчукча тільки й робить, що вихваляє Яника.

Навіть не знаю хто притомний може повірити, що "шафа", яка втрачала свідомість від кинутого яйця, могла збиратись на Майдан.
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28.02.2021 13:33 Ответить
Ті ж самі кацапськи снайпери й грохнули б. Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1313
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28.02.2021 13:29 Ответить
Так вважав сам Яник і його охорона?
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28.02.2021 13:36 Ответить
На одного иуду меньше стало -бы
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28.02.2021 16:14 Ответить
Милиция / полиция начала гражданскую войну и по-сути сейчас это основной враг каждого гражданина, Путин воспользовался случаем. Пока олигархи грабят народ
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28.02.2021 13:07 Ответить
.. с пляшки гонишь беса...???- злазь, бо вже мозгу нима ни граму....
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01.03.2021 01:18 Ответить
...сИрЬожа, ти шшшо-о..? ... мабуть й-Обу дався? Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2016
Яка "поліція-міліція"?! ... яка "гражданскаявАйна"??!!! ... який-такий "АснАвнойвраг"???!!!!
Якщо не знаєш про існування такої науки, як "Теорія держави і права", то принаймі знайди підруник з історії держави і права, та хоть вібірково прочитай хоч що-небуть ... про існування імперій .., про їх утворення і НЕМИНУЧУ (!!!) ... погібель ...
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Ти, або мосовітський провокатор Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8919 і кремлівський пропагандонРеальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6789 , або пересічний, класичний український дурень. Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 990

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01.03.2021 10:12 Ответить
реальный враг Украины весь козлостан вместе с пуйлом и тем имперским сбродом. который назвать даже народом невозможно.
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28.02.2021 14:03 Ответить
https://youtu.be/u-AJA5ffFQI

"З-під вражої охрани"
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28.02.2021 14:05 Ответить
Шо сі з дідом сталосі? Шо ці кляті бандерівці зі старим комунякою зробили?..
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28.02.2021 14:17 Ответить
та ж сам він і сказав, що сталося: "Байден прийшов". Читай оригінал - тут, за ссиллю!
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28.02.2021 15:23 Ответить
Представляю этого старого маразматика в Нюрнберге.
Преступник Гитлер....
А эти бедные, запутавшиеся люди просто выполняли его приказы....
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28.02.2021 15:37 Ответить
Капитан очевидность. Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7990
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28.02.2021 17:38 Ответить
Много кравчука, очень много.
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28.02.2021 12:54 Ответить
дед дорвался до СМИ... может умничать до нехочу...
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28.02.2021 12:59 Ответить
Чувствует свою вину, пыжится
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28.02.2021 13:09 Ответить
У капитана Очевидность сегодня бенефис? Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3833
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28.02.2021 12:54 Ответить
Забавно что єта "очевидность" теперь повторяет то что говорил Петя два года назад.
Но тогда у них очевидность была другая...
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28.02.2021 12:59 Ответить
Все идет к тому, что все нынешние "очильныкы" будут выискивать все, что говорил Порох и тупо повторять на публику. Другого пути просто нет. 73% "избирателей" этого понимать не хотят, но им придется с этим мириться. Очень хочу на этом форуме посмотреть (допустим, летом) на детские восторги зелебобиков, когда они будут поссыкивать на радостях в штаны, наблюдая как бубочка след в след будет повторять за Порохом.
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28.02.2021 13:06 Ответить
Проблема лишь в том что повторяют они только на словах, а делают противоположное.
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28.02.2021 13:11 Ответить
Ну а мы на что? Если бы не наши голоса, в Крыму бы давно кацапская десантура днепровскую воду пила. Да мало ли всякого говна мгло бы произойти?!
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28.02.2021 13:13 Ответить
Кучме спасибо за преследования граждан, убийство Гонгадзе, заказы полиции убийств очевидно и других граждан и за уничтоженную оборону. А причем тут Путин? Реально страну просрали
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28.02.2021 13:11 Ответить
Так кто просирал-то? Назначенцы кремлевские. Наш про..б, однозначно, что терпели этот трэш. Но развал и уничтожение страны и армии - чисто кремлевская программа.
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28.02.2021 13:15 Ответить
пожурят и отпустят
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28.02.2021 12:58 Ответить
за забором в овраге прикопают.
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28.02.2021 13:12 Ответить
На палю вибл@дка!
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28.02.2021 13:01 Ответить
" Он реальный враг Украины. А не Пушилин ...Источник: https://censor.net/ru/n3250562 **********, сАбака...
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28.02.2021 12:58 Ответить
"Остапа несло" (с)
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28.02.2021 13:02 Ответить
Нахера першому Президенту України взагалі спілкуватися з шісткою кремля?
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28.02.2021 13:02 Ответить
какой в х.. президент был...????- никакое переляканое наххх чучелО....(((
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01.03.2021 01:20 Ответить
.."маемо те, що маемо..."- = гнида ссцыкливая, означилася токо кравчучкой- зашла в историю...(((
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01.03.2021 01:22 Ответить
Реальный враг - полиция, которая выполняет преступные заказы власти
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28.02.2021 13:04 Ответить
и чем тя так менты пугают..???- зек недосидевший что ли..???- так живи по-людски, они тя них не тронут..)))
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01.03.2021 01:23 Ответить
Гебнявий фарбований лис знову бреше. Пушилін, який виконує накази пуйла, також ворог.
Реальний.
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28.02.2021 13:06 Ответить
Естесно. Кто же как ни он, ребят наших столько погубил. Марионетки так же должны отвечать.
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28.02.2021 13:09 Ответить
Кравчучка, а ты когда с Зелей поглубже в очко }{уйла заглядывал "в поисках там мира" не знал, что он враг? Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5330
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28.02.2021 13:06 Ответить
сильно много разъяснений. Сказать можно проще. - Если хозяин натравливает на тебя собаку,то собаку просто убивают. А потом судят недотепу хозяина.
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28.02.2021 13:07 Ответить
Сейчас всплакну.
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28.02.2021 13:08 Ответить
Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 220Держи себя в руки!
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28.02.2021 13:10 Ответить
ссучену кравчучку перекупили.
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28.02.2021 13:08 Ответить
Моя собака это знает, а ты, Кравчук, только догадался? И пуйло и петушилин - враги наши.
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28.02.2021 13:08 Ответить
Хорошая у тя собака.
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28.02.2021 13:12 Ответить
у Зеленского враг Порошенко а не Путин
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28.02.2021 13:11 Ответить
у зєлєнського враг-український нарід.
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28.02.2021 13:15 Ответить
Реальний ворог - не путін, а вся расея.
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28.02.2021 13:11 Ответить
реальный враг это вся русня
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28.02.2021 14:13 Ответить
вникни в тему, тупарь- почитай "новую газету" - народ и власть не есть одно и тоже....
как впрочем и у нас...(((
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01.03.2021 01:27 Ответить
100%
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28.02.2021 13:11 Ответить
Капитан очевидность! Ты это своему шефу расскажи, а то он сивоху засылал замириваться с "народом донбаса" и видел мир в глазах путина.
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28.02.2021 13:13 Ответить
реальний ворог України - кацапія... сама суть цього утворення бути ворогом України
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28.02.2021 13:14 Ответить
ШОСЬ ЗАБАГАТО СЬОГОДНІ-ВЧОРА КРАВЧУКА. ГОРШОЧЕК, НЕ ВАРИ БІЛЬШЕ!
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28.02.2021 13:16 Ответить
Реальний ворог України Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1101
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28.02.2021 13:22 Ответить
Для Украины не дружественным и за частую вражеской всегда будет рашка независимо от её лидеров.Пердун всё время воняет комуняцко-совковостью и хитрож.....
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28.02.2021 13:23 Ответить
"Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук"

Верно, дед, мы тебя хорошо понимаем: на Нюренбергском процессе подсудимые тоже уверяли, что "они только выполняли приказы" (и потому даже специальный термин придуман для такой защиты, "нюренбергская защита" называется).
Правда, подсудимых в Нюренберге таки повесили по совокупности их деяний, о чем и передай Пушилину ибо "по делам узнаете их", как пишет Библия.
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28.02.2021 13:23 Ответить
Щось Кравчук погнав на політику віслюка і партії , хоче у відставку ..??)))))
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28.02.2021 13:25 Ответить
Я думаю, що реальна небезпека для України не х%йло, а а імперські амбіції суспільства паРаші.
Це не нацизм, не расизм, не ксенофобія з мого боку, це історичний факт.
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28.02.2021 13:28 Ответить
Реальный враг не Путин, а вся Россия.
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28.02.2021 13:29 Ответить
Українські гниди, в стократ небезпечніше, за московських вошей !!!))
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28.02.2021 13:42 Ответить
Сто мільйонів дрібної ненависті та заздрощів формують потужний ураган.
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28.02.2021 18:00 Ответить
Тормоз комунізму з відставанням у 7 років щось зрозумів.
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28.02.2021 13:31 Ответить
Не поняв, так шо пушилін друг чи шо? А враг тільки ****? Сам ***** на бамбасі все робить, стріляє, танки в шахтах викопує та т.і.? Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5289
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28.02.2021 13:41 Ответить
Реінтеграція Пушиліна...
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28.02.2021 13:59 Ответить
Я бы сказал сначала, что для того, чтобы я с ним общался, он должен принять решение уйти из Украины. А так, общаться не о чем. Он реальный враг Украины. А не Пушилин ... Источник: https://censor.net/ru/n3250562

РЕАЛЬНИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ ЦЕ КРАВЧУК ЯКИЙ РОЗБРОЇВ УКРАЇНУ ЗА

ГАРНИЙ РАХУНОК У БАНКУ ШВЕЙЦАРІЇ, ДРУГИЙ ВОРОГ - ЦЕ РОСІЙСЬКИЙ
НАРОД ЯКИЙ ХОЧЕ І НАДАЛІ БУДУВАТИ ІМПЕРІЮ ЧІНГІЗ ХАНА І ВІД ЦЬОГО
ВІДМОВЛЯТИСЯ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4045
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28.02.2021 13:45 Ответить
Откровення від LM. Глава 1991, вірш 2021.
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28.02.2021 13:48 Ответить
Реальний ворог України-бандитсько-ФСБшна шобла що прийшла до влади на хвилі Зеленського і Кварталу! Реальний ворог-Зеленський і "Єрмаки" що його оточують-іх і потрібно "давить"! Це вони витягли з небуття і Медведчука,і Фокіна,і Кравчука ,і Портнова з Арестовичем!
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28.02.2021 13:56 Ответить
Кравчук сильно упрощает ситуацию, пуйло, без сомнений, враг Украины, но пуйло не один, там, в козлостане, из 140 лимонов козломордых, наших врагов как минимум 100 лимонов и не нужно заблуждаться.
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28.02.2021 14:06 Ответить
Амнезія відпустила? )) Льоня, давай пали ше!
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28.02.2021 14:07 Ответить
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди», - Симон Петлюра.
Здається, що коли Петлюра говорив ці слова, то перед собою бачив Кравчука.
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28.02.2021 14:17 Ответить
Реальний ворог України - російська фєдєрастія, а не путєн.
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28.02.2021 14:22 Ответить
Альо,Макарич,а слабо назвати путєна ******? Ну от вийди коли небудь,і скажи на весь світ- путєн-*****!
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28.02.2021 14:29 Ответить
капитан очевидность
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28.02.2021 15:11 Ответить
... а ще зелені 3.14дараси які верещали що це Порох не хоче закінчувати війну....
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28.02.2021 15:39 Ответить
"Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін..."

От дебіл. Реальний ворог України всі москалі, а не окреме *****.
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28.02.2021 16:58 Ответить
Він говорить те, що і так давно відомо, заяложені істини цього фарбованого лиса..
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28.02.2021 17:18 Ответить
Не погоджуюсь. Фуйло організатор війни. Але інші його посіпаки такі ж вороги.
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28.02.2021 17:59 Ответить
Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук

============
ДЕБИЛ! Реальный враг Украины это русские!
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28.02.2021 19:02 Ответить
Перший реальний ворог України це комуняцький недотраханий виродок
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28.02.2021 21:31 Ответить
І *****, і чепушилін - вороги України, різного калібру, щоправда.
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09.08.2021 16:56 Ответить
 
 