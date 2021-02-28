Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук
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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил уверенность в том, что его отказ от участия в эфире росТВ вместе с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным был бы ошибкой, потому что первый президент Украины не должен пугаться подобных персонажей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Кравчук заявил в интервью DW.
"Я придерживаюсь позиции, что главное - не то, с кем ты говоришь, а то, что ты говоришь. Когда я говорил на первом российском канале, они включили Пушилина. Вот, представьте себе, я испугался и убежал с канала. Что бы обо мне подумали? Первый президент испугался Пушилина? Я с ним не общался. Я ему задал один единственный вопрос. Действительно ли он хочет построения на Донбассе русского национального государства или нет? Если он хочет, то о чем мы говорим на минской конференции? Он сказал перед всем миром. Я добился, что он дал официальный ответ", - сказал Кравчук.
Он также отметил, что на видеоконференциях в рамках минского процесса, кроме Украины, ОБСЕ и России, также присутствовали представители того же Пушилина - В. Дейнего и Н. Никанорова.
"Я общаюсь с ними? Да. Не я их туда вводил, а ко мне ввели. Таким образом получается удивительная вещь, с представителями можно, а по ТВ нельзя ", - отметил Кравчук.
Он также заявил, что эти люди ничего не решают, а просто выполняют указания президента России.
В ответ на вопрос, что он сказал бы Путину в случае появления такой возможности, первый президент Украины акцентировал, что сначала Россия должна уйти с Донбасса.
"Я бы сказал сначала, что для того, чтобы я с ним общался, он должен принять решение уйти из Украины. А так, общаться не о чем. Он реальный враг Украины. А не Пушилин ... Это люди, которые не решают. Это люди, которые выполняют или через которых выполняется. А решает Кремль и решает один человек в России. Имя этого человека - Владимир Владимирович Путин", - заявил Кравчук.
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Вы раскололи и ввергли страну в войну. Кравчук Парубию
Суббота, 07/12/2019
Він і Яника до сих пір відмазує, розказує байки про "сміливого" Яника, який збирався іти на Майдан спілкуватись з людьми. Але його попередили, що там дуже небезпечно ( там страшні, радикальні біндерівці ) і Яник передумав.
Кравчук: Янукович сказал мне: "Мы на Майдан с вами сейчас пойдем"
https://www.youtube.com/watch?v=9RpvV8Zqaf8
Тому Кравчук вірно янеку казав, усвідомлюючи чи ні наслідки.
Навіть не знаю хто притомний може повірити, що "шафа", яка втрачала свідомість від кинутого яйця, могла збиратись на Майдан.
Яка "поліція-міліція"?! ... яка "гражданскаявАйна"??!!! ... який-такий "АснАвнойвраг"???!!!!
Якщо не знаєш про існування такої науки, як "Теорія держави і права", то принаймі знайди підруник з історії держави і права, та хоть вібірково прочитай хоч що-небуть ... про існування імперій .., про їх утворення і НЕМИНУЧУ (!!!) ... погібель ...
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Ти, або мосовітський провокатор і кремлівський пропагандон , або пересічний, класичний український дурень.
"З-під вражої охрани"
Преступник Гитлер....
А эти бедные, запутавшиеся люди просто выполняли его приказы....
Но тогда у них очевидность была другая...
Реальний.
как впрочем и у нас...(((
Верно, дед, мы тебя хорошо понимаем: на Нюренбергском процессе подсудимые тоже уверяли, что "они только выполняли приказы" (и потому даже специальный термин придуман для такой защиты, "нюренбергская защита" называется).
Правда, подсудимых в Нюренберге таки повесили по совокупности их деяний, о чем и передай Пушилину ибо "по делам узнаете их", как пишет Библия.
Це не нацизм, не расизм, не ксенофобія з мого боку, це історичний факт.
РЕАЛЬНИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ ЦЕ КРАВЧУК ЯКИЙ РОЗБРОЇВ УКРАЇНУ ЗА
ГАРНИЙ РАХУНОК У БАНКУ ШВЕЙЦАРІЇ, ДРУГИЙ ВОРОГ - ЦЕ РОСІЙСЬКИЙ
НАРОД ЯКИЙ ХОЧЕ І НАДАЛІ БУДУВАТИ ІМПЕРІЮ ЧІНГІЗ ХАНА І ВІД ЦЬОГО
ВІДМОВЛЯТИСЯ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ
Здається, що коли Петлюра говорив ці слова, то перед собою бачив Кравчука.
От дебіл. Реальний ворог України всі москалі, а не окреме *****.
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ДЕБИЛ! Реальный враг Украины это русские!