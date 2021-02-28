"Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук"

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил уверенность в том, что его отказ от участия в эфире росТВ вместе с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным был бы ошибкой, потому что первый президент Украины не должен пугаться подобных персонажей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Кравчук заявил в интервью DW.

"Я придерживаюсь позиции, что главное - не то, с кем ты говоришь, а то, что ты говоришь. Когда я говорил на первом российском канале, они включили Пушилина. Вот, представьте себе, я испугался и убежал с канала. Что бы обо мне подумали? Первый президент испугался Пушилина? Я с ним не общался. Я ему задал один единственный вопрос. Действительно ли он хочет построения на Донбассе русского национального государства или нет? Если он хочет, то о чем мы говорим на минской конференции? Он сказал перед всем миром. Я добился, что он дал официальный ответ", - сказал Кравчук.

Он также отметил, что на видеоконференциях в рамках минского процесса, кроме Украины, ОБСЕ и России, также присутствовали представители того же Пушилина - В. Дейнего и Н. Никанорова.

"Я общаюсь с ними? Да. Не я их туда вводил, а ко мне ввели. Таким образом получается удивительная вещь, с представителями можно, а по ТВ нельзя ", - отметил Кравчук.

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Он также заявил, что эти люди ничего не решают, а просто выполняют указания президента России.

В ответ на вопрос, что он сказал бы Путину в случае появления такой возможности, первый президент Украины акцентировал, что сначала Россия должна уйти с Донбасса.

"Я бы сказал сначала, что для того, чтобы я с ним общался, он должен принять решение уйти из Украины. А так, общаться не о чем. Он реальный враг Украины. А не Пушилин ... Это люди, которые не решают. Это люди, которые выполняют или через которых выполняется. А решает Кремль и решает один человек в России. Имя этого человека - Владимир Владимирович Путин", - заявил Кравчук.

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