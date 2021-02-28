В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Оккупационные власти Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. Так, два водохранилища полностью истощены, еще одно - на грани высыхания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии".
Так называемое "Министерство ЖКХ Крыма" заявило, что по состоянию на 26 февраля, пересохли Симферопольское и Загорское водохранилища. Несмотря на обильные снегопады, за последний месяц воды в них так и не прибавилось. При этом к "мертвому объему" приближается также и Балановское водохранилище.
На начало февраля оккупационные власти сообщали, что самыми близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.
Отмечается, что на прошлой неделе Ялта и Алушта из-за дефицита воды перешли на график подачи воды.
Пожалуйста, подождите...
Исход. Глава 17.
2. И пререкался народ с Моше и говорил: Дайте нам воды попить! И говорил им Моше: Что вы со мной пререкаетесь? Что испытываете Господа?
3. И мучила жажда народ, и роптал народ против Моше, и говорил: Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умертвить жаждой нас, и детей наших, и наш скот?
4. И воззвал Моше к Господу, говоря: Что мне делать с этим народом? Еще немного - и они побьют меня камнями!
5. И сказал Господь Моше: Пройди перед народом. Возьми с собой (кого‑нибудь) из старейшин Израиля, и посох, которым ударил ты (когда-то) по нильским водам, возьми с собой и иди.
6. Вот я стою перед тобой там на утесе в Хореве, (а ты) ударь по утесу - и польется из него вода, и напьется народ. И сделал так Моше в присутствии старейшин Израиля.
Кредиты и помощь США, батенька, появились в 50х годах ПОСЛЕ того, как евреи за 30 лет борьбы (после
эмиграциибегства от кайзера и гитлера) в полупустыне выгрызли себе место под солцем в Палестине.
_______________
Зєлю геть. Дострокові.
они знають : крыс много - воды мало,
да и просто пора засыхать
І тіперь у міня впєріді - дажді, дажді, дажді".
Співати щодня.
(пісня І. Корнелюка)