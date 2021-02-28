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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к

Оккупационные власти Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. Так, два водохранилища полностью истощены, еще одно - на грани высыхания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии".

Так называемое "Министерство ЖКХ Крыма" заявило, что по состоянию на 26 февраля, пересохли Симферопольское и Загорское водохранилища. Несмотря на обильные снегопады, за последний месяц воды в них так и не прибавилось. При этом к "мертвому объему" приближается также и Балановское водохранилище.

На начало февраля оккупационные власти сообщали, что самыми близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

Отмечается, что на прошлой неделе Ялта и Алушта из-за дефицита воды перешли на график подачи воды.

Читайте также: Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца

Автор: Ірина Дашківська
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+46
Работы по благоустройству Крымских пляжей завершены - первые отдыхающие в этом сезоне...В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 6371
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28.02.2021 13:36
+35
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 382
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28.02.2021 13:35
+31
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 3203
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28.02.2021 13:39
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Води нема - амба! В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 4287
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28.02.2021 13:22 Ответить
Сьомий рік нас кормлять радісними новинами, що вот вот крисчани почнуть пити мочу замість води. А вони сцуки ніяк не преходять на альтернативне водоспоживання.
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28.02.2021 13:28 Ответить
ты уже перешёл...
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28.02.2021 13:45 Ответить
Так а що вони пьють якщо води нема?
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28.02.2021 14:58 Ответить
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 9065
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28.02.2021 13:44 Ответить
ok
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28.02.2021 14:08 Ответить
Наближається до "мертвого обсягу"..Що, Аксьонов помер без води?
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28.02.2021 13:45 Ответить
Зате камінців вистачає, прийшов час збирати.
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28.02.2021 17:51 Ответить
Много воды уходит на вонючие заводы олигархов.
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28.02.2021 13:23 Ответить
ок
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27.03.2021 20:16 Ответить
От же ненажери ! ))
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28.02.2021 13:23 Ответить
Водохлёбы!
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28.02.2021 13:39 Ответить
Зато камни с неба В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 7685
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28.02.2021 13:23 Ответить
Как бы там не было но водного апокалипсиса в Крыму не допустят. Если ситуация достигнет критической точки то Украина откроет крымский канал.
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28.02.2021 13:30 Ответить
Щас, а не проще населению выехать на не пустынные территории с водой?
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28.02.2021 13:33 Ответить
не проще.
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28.02.2021 13:36 Ответить
но придется...
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28.02.2021 19:56 Ответить
не выехать а возвратиться на свою рабсию
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28.02.2021 13:38 Ответить
В Магадане и в Байкале - там воды - залейся. Нет, им в наш Крым охота.
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28.02.2021 13:54 Ответить
Откроет. Но не канал, а канализацию. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 9014
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28.02.2021 13:40 Ответить
и не говори, но прежде нас с тобой спросят
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28.02.2021 14:06 Ответить
Не вопрос. Я всегда готов поделиться хорошей идеей. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8560
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28.02.2021 14:22 Ответить
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8724 В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 3781 В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8724
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28.02.2021 15:29 Ответить
Це уже неможливо. Канал каци розібрали.
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28.02.2021 14:37 Ответить
Нет, не откроет. Зачем нам поить цаповых военных?понаехавшее быдло?
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28.02.2021 14:42 Ответить
Тогда зебилу с шмигалем кирдик.
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28.02.2021 15:31 Ответить
"Оккупационные власти Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. Так, два водохранилища полностью истощены, еще одно - на грани высыхания." - оккупанты, не переживайте, Зеленский летом вам подаст воду.
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28.02.2021 13:33 Ответить
Там уже без Зеленского обойдутся. Канал уже убит, в курсе? Нет канала, и говорить о не нечего.
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28.02.2021 13:57 Ответить
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 382
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28.02.2021 13:35 Ответить
Работы по благоустройству Крымских пляжей завершены - первые отдыхающие в этом сезоне...В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 6371
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28.02.2021 13:36 Ответить
это валагодские или рязанские отдыхающие???
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28.02.2021 13:53 Ответить
Треба ж дбати про тварин, у них грошей немає.
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28.02.2021 14:07 Ответить
Отдыхающие? (удивление) А-а-а-а, метаморфы наверное. Как интересно. Восхищена.
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28.02.2021 16:06 Ответить
Води йок, но ви там дєржітєсь і харошего вам настроєнія. Зате ж без біндер.
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 4544
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28.02.2021 13:36 Ответить
эта какой-та федерасский дурдом
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28.02.2021 13:52 Ответить
Московиты и КРЫСчане читайте Тору. Может и у вас получится. Камней то снеба хватает. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 4460
Исход. Глава 17.

2. И пререкался народ с Моше и говорил: Дайте нам воды попить! И говорил им Моше: Что вы со мной пререкаетесь? Что испытываете Господа?
3. И мучила жажда народ, и роптал народ против Моше, и говорил: Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умертвить жаждой нас, и детей наших, и наш скот?
4. И воззвал Моше к Господу, говоря: Что мне делать с этим народом? Еще немного - и они побьют меня камнями!
5. И сказал Господь Моше: Пройди перед народом. Возьми с собой (кого‑нибудь) из старейшин Израиля, и посох, которым ударил ты (когда-то) по нильским водам, возьми с собой и иди.
6. Вот я стою перед тобой там на утесе в Хореве, (а ты) ударь по утесу - и польется из него вода, и напьется народ. И сделал так Моше в присутствии старейшин Израиля.
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28.02.2021 13:39 Ответить
Еврейский народ повел за собой Моисей, а толпу крысчан - х..ло, это две больших разницы. Результат виден - где Израиль и где Крым.
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28.02.2021 14:01 Ответить
Цікаво, де б був той Ізраїль, якби США в нього свого часу мільярди (ще ТІ) не вбухувало?
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28.02.2021 14:40 Ответить
Возможно, уже были бы ассимилированы в очередной раз арабами. А возможно - уже бы мыли ноги в каспийском море и нефтегаз всему миру впаривали не арабы, а евреи. И на то, и на другое у них за последние 70 лет были шансы и возможности.

Кредиты и помощь США, батенька, появились в 50х годах ПОСЛЕ того, как евреи за 30 лет борьбы (после эмиграциибегства от кайзера и гитлера) в полупустыне выгрызли себе место под солцем в Палестине.
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28.02.2021 16:27 Ответить
Мойша 40 лет водил евреев по пустыне пока не забудут египетскую колбасупо 2.20 и не перестанут друг друга поздравлять с 23м февраля. Крымнашам и 100 лет мало будет.
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28.02.2021 14:19 Ответить
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 3203
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28.02.2021 13:39 Ответить
Цікаво, цей морячок ще хоч живий? Не здохло воно ще? В родной говєні, як і планувалося...
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28.02.2021 13:42 Ответить
Червячки его уже по второму кругу едят. Но при этом, его суть не сильно изменилась. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 2410
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28.02.2021 13:44 Ответить
а тобі краще щоб здох чи ще мучався? В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 6687
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28.02.2021 13:52 Ответить
Бажаю йому дожити(нехай хворому та паралізованому) до моменту повернення Криму в склад України))
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28.02.2021 14:02 Ответить
мм, не знаю, чи вийде. Основний посил був-то "Умєрєть в России".
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28.02.2021 14:08 Ответить
Ну нехай щось робить для цього! Якісь пігулки приймає. А то потім воно захоче і пенсію українську отримувати...
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28.02.2021 14:20 Ответить
Дзуськи, нехай вже помирають ніби в Росії, такого "добра" і тут ще вистачає\.
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28.02.2021 17:55 Ответить
Здохнув наче.
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28.02.2021 14:41 Ответить
На этом видео процентов 80 уже жмуры,судя по возрасту выступающей массовки.
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28.02.2021 19:20 Ответить
наши соболезнования.. и это только начало праздника..
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28.02.2021 13:47 Ответить
природа возьмет свое... не было там этих "водосборников" и не должно быть... опрометчиво их Украина рыла и заполняла водой.
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28.02.2021 13:52 Ответить
Нижние пласты были насыщены водой из Днепра. Сейчас ее нет. Вся вода уходит в землю.
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28.02.2021 13:57 Ответить
А только конец зимы...В этом году в Крыму будет очень интересно. Запасаемся попкорном.
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28.02.2021 13:56 Ответить
А сколько стоит привезти бензовоз воды из Краснодара в Ялту?
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28.02.2021 13:58 Ответить
Всего-то + полгодика увеличения пенсионного возраста рабсеян. Они ж хотели Крым? Пускай платят!
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28.02.2021 14:04 Ответить
Самое смешное начнётся летом.... Воды нет и не будет... Кремль опять нагонит в Крым отдыхающих.... И тут неизбежна эпидемия холеры....От антисанитарии, от грязных рук, грязной пищи, от протухшей воды.... Веселуха!!!!
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28.02.2021 13:59 Ответить
и не говори - они все умрут
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28.02.2021 14:04 Ответить
Ну зачем так жестоко. Пускай поболеют.
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28.02.2021 14:23 Ответить
Нет во- во они все обосрутся
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28.02.2021 14:58 Ответить
Тут на Цензорі просили гарних новин - ось вам. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 7176
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28.02.2021 14:05 Ответить
"Нехай п*ють мочу." Г.Г. Москаль.
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28.02.2021 14:20 Ответить
рузькие берёзки вам в помощь, гуманитарка с кацапии берёзовым соком с мякотью и без.)
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28.02.2021 14:20 Ответить
Кацапы, бросайте пить! И есть.
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28.02.2021 14:31 Ответить
Сенченко один зробив у протистоянні з Рашою більше, ніж уся українська армія. Це його зусиллями був перекритий канал. Ось, хто має бути нашим президентом.
_______________
Зєлю геть. Дострокові.
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28.02.2021 14:53 Ответить
Прекрасное известие!!! Так держать!!! Желаю крьісчанам догнать и перегнать Сахару!!! В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8644
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28.02.2021 15:06 Ответить
Ватники сами виноваты, а понаехам после своих Мухосрансков и Кислодрыстовок и разоренный Крым предел желаний...
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28.02.2021 15:10 Ответить
Де Кремлівська орда бере ресурси? Вірно. Вона краде їх нагло у сусідів. Тому скоро попруть танки на Україну по воду для орди. А тупорила влада спить. За 2020 рік не виконано жодної оборонної програми. Це перемога дурощів над здоровим глуздом. Може хтось сів за шкідництво і некомпетентність? Я щось такого не чув.
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28.02.2021 15:12 Ответить
сейчас самое время собирать крымчанам снег с Ай-Петри,нужно думать о лете
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28.02.2021 15:15 Ответить
Просто якщо у Зеленських не буде в Криму квартири, у Вови не буде сенсу боротися за півострів.
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28.02.2021 15:37 Ответить
Снегопады были обильные,а воды нет все равно.Во как.
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28.02.2021 15:40 Ответить
водохранилища они на рейхферендумы не ходють, они - вумные и
они знають : крыс много - воды мало,
да и просто пора засыхать
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28.02.2021 16:34 Ответить
"Падажді-дажді-дажді, я аставіл любов пазаді.
І тіперь у міня впєріді - дажді, дажді, дажді".

Співати щодня.
(пісня І. Корнелюка)
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28.02.2021 17:00 Ответить
Я ось одного не розумію,є такий блогер Корсаков(якщо не помиляюсь) з Криму,так той в своїх роликах розповідає, що води в Криму стільки,що немає куди вже дівати її В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 7511!!
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28.02.2021 17:29 Ответить
Він схоже не помиляється, там майже зі всіх сторін море і Бахчисарайський фонтан.
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28.02.2021 17:59 Ответить
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8145
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28.02.2021 17:54 Ответить
Крым должен стать солончаковой пустыней!!!
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28.02.2021 18:04 Ответить
кацапи через побудований міст хай тягнуть трубопровід з паРаши...і через ноьго подають воду...
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28.02.2021 18:31 Ответить
ты шо так ваенну тайну В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 1634 здать...
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01.03.2021 01:33 Ответить
Шо крысчане как вам чёрствый хлеб *****, не американские печеньки.
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28.02.2021 23:56 Ответить
Пускай кацапы едут на Россию и лижут там эту статую. Пока ее слепили из снега, но у российских скульпторов есть и более подходящие для этого материалы.
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 4453
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01.03.2021 07:40 Ответить
Як колись казав мій двоюродний брат ; " а нам пшієдно". Це ж крисчани цього побажали, не ми. Зато немає биндир. А вони там багато, хай не дурять, аж 2 моря - Чорне і Синє(Азовське). Якщо мало, то хай не "скіглять, а біруть ліпрати і кіпають", як колись казав великий експерт з укрїнської мови Мікіля Бімба.
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01.03.2021 08:52 Ответить
 
 