РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4225 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияФоторепортаж
105 231 594
Днепр_город (3764) раскрытие (10) стрельба (3161) Петровский Александр (30)

Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Днепре в ночь на 28 февраля в кафе "Тиниця" произошла перестрелка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, в кафе "Тиница", которое расположено в Соборном районе Днепра на улице Высоковольтная, приблизительно 10-15 молодых людей совершили вооруженное нападение на предпринимателя, генерального директора агрохолдинга "Степова" Артура Рысина.

Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 01
Артур Рысин

Как установило следствие, возле кафе, где находился бизнесмен с супругой и друзьями, возник конфликт из-за срабатывания сигнализации в автомобиле Рысина. Через некоторое время после конфликта в кафе ворвалась группа молодых людей, которые начали стрельбу в сторону бизнесмена. Кроме этого, нападавшие обстреляли его Mercedes-Benz G. 

Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 02
Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 03
Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 04
Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 05

Позже было установлено, что стрелявшие прибыли на микроавтобусе Volkswagen Transporter, также на месте происшествия зафиксировали несколько других авто (Toyota ,Lexus и др.) В городе был введен план Перехват. В результате уже задержаны 14 причастных к инциденту. 

При осмотре у них правоохранители обнаружили охотничьи и травматические патроны.

Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 06
Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 07

По данным источников, среди задержанных оказался и Ермак Петровский 2000 года рождения, который проживает в Днепре и который является сыном известного авторитета Нарика (Александра Петровского).

Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 08

Местное издание Информатор также опубликовало видео инцидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+42
Ермак? Совпадение? Не думаю.
показать весь комментарий
28.02.2021 13:29
+38
Быдло Мавзолейное,и тут вам Порошенко в ротяку насрал...Бывает... Толпа молодых людей стреляла в бизнесмена и его супругу в кафе Днепра, среди задержанных - сын авторитета Нарика Ермак - Цензор.НЕТ 8297
показать весь комментарий
28.02.2021 13:35
+34
Судя по кубику, - там жаба повстречалась с гадюкой)
показать весь комментарий
28.02.2021 13:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Вот и ответ о легализации и доступности короткостволов и лр.оружия
показать весь комментарий
28.02.2021 17:22 Ответить
Якісь плітки- не бачу сенсу їх обговорювати.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:36 Ответить
яблоко от яблоньки. а вообще, конечно, кощунство, задерживать сынулю со своими последователями. он же сынок почти святого и чуть-чуть равноапостольного.
показать весь комментарий
28.02.2021 18:20 Ответить
всех в АТО в окопы там заваруха начинается, бойцов не хватает, а тут уже с навыками - и стрелять умеют и отстреливаться.... уроды видимо еще те шо терпила шо нападавшие! пусть позор смывают.....
показать весь комментарий
28.02.2021 18:39 Ответить
Ты *******? Нахер они там нужны? И без них фатает аватаров и нариков
показать весь комментарий
28.02.2021 21:13 Ответить
а ты башкой подумай а не ж.... дятел! проходы в минных полях проделовать.....
показать весь комментарий
28.02.2021 22:54 Ответить
Все-таки, как по-колхозному этот гелик выглядит. Ну вот в аккурат бобик с металлической крышей. Еще и эти трубы возле колес...
показать весь комментарий
28.02.2021 18:44 Ответить
Там все "агрохолдинги" принадлежат криминалитету. Раздел начался сразу после Майдана.
показать весь комментарий
28.02.2021 19:45 Ответить
томос не поділили?
показать весь комментарий
28.02.2021 19:47 Ответить
Они всеядньіе.

"Петровский ... близкий друг и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, и с ним светился множество раз.

Александр и Ермак Петровские на церемонии празднования Хануки в центре "Менора" в Днепре в 2018 году получили честь зажигать первые свечи на празднике, и выглядят, как благообразные граждане."

Источник: https://censor.net/ru/r3250594
показать весь комментарий
28.02.2021 21:43 Ответить
Поліція Дніпра затримала сина Наріка - Єрмака, який брав участь у розбірках із бізнесменом - Цензор.НЕТ 8360
показать весь комментарий
28.02.2021 21:44 Ответить
Рано или поздно его ктото грохнет в 90 е еще не таких в утиль пускали
показать весь комментарий
28.02.2021 19:48 Ответить
Шестая колонна огласила всем украинцам войну. Вызов принят 28 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 2

У Зеленского выбор жесткий - или вместе с нами против мощного мафиозного клана страны, объединенной ментовско-судейской мафии, поддержанной РФ, - или же вместе с этой мафией против нас. Время на выбор истекает с каждым часом, и последствия любого выбора будут для власти и общества необратимыми (укр.)…
Об этом пишет сегодня в блоге «Обозревателя» экс-доброволец Айдара Евгений Дикий.
Нещодавно наша влада нанесла кілька дошкульних ударів по давно відомій «п'ятій колоні» РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в Україні - медіа-холдінгу Віктора Медвечука. Росія та її викрита агентура з ОПЗЖ не змогли нічого серйозного протиставити несподіваному санкційному удару, і камлання Рабіновича про «зелених фашистських дияволів» стали символом їхньої неспроможності. Але Кремль ніколи не пробачає поразок, «отвєтка» мала прилетіти - і вона таки не забарилась. Пуйло навіть подбало, щоб удар у відповідь стався 23 лютого - як подарунок Кремлю до дня давно не існуючої окупаційної армії.
Імперія нанесла удар у відповідь руками своєї агентури наступного рівня законспірованості. Агентури набагато чисельнішої і набагато краще захищеної, аніж будь-яка ОПЗЖ з Партією Регіонів разом взяті. Агентури, яка десятиліттями пронизувала все тіло нашої країни, пила з неї всі соки, і зухвало вважала себе не просто частиною держави, а власне державою. І на жаль досі має підстави так вважати.
Якщо Медвечук навіть з його медіа-холдінгом - це всього лиш один із проектів РФ з посилення впливу в Україні, а ОПЗЖ - не більш ніж кремлівська «закладка» у Парламенті, то наразі на стороні Кремля виступила ціла суспільна верства, ба більше - каста. Каста недоторканих, яка вважає себе вищою і за всю решту суспільства, і за будь-які закони. Суддівсько-ментовська каста, правопохоронна та кривосудна Система (саме так, з великої «С»).
Ця Система пережила розпад радянської Імперії Зла і прихитрилась зберегтися в повністю радянському вигляді, якою її виплекали Берія та Андропов, з легкістю змінивши зірки на кокардах на тризуби (ну і по ходу пересівши з чорних «Волг» на «Мерси» та «Лексуси»). Втім, в душі, чи що там у них замість неї, слуги Системи досі ностальгують саме за тими часами, коли терор можна було навіть не маскувати - пам'ятаю, як 2015-го, у самому розпалі імітації поліцейської реформи, слєдак у Подільському райвідділку сидів під бюстом Дзержинського і з гордістю казав мені «ето же наши традіціі!». Його добре зрозумів би і суддя, який виголосив вирок Стерненкові, і який до того постив у мережі панегірики Сталіну, і слєдак у справі Рифа - автор епічної фрази про «сповідування ідей вищості арійської раси».

Вирок Сергієві Стерненку не має ніякого стосунку до власне «справи Стерненка». Кому не очевидна ця теза - просто дайте собі працю прочитати в мережі докладні розбори цього судилища, оцінити наведені звинуваченням «докази», та на додаток порівняти кваліфікацію дій звинувачених у цій справі та точно таких само дій у «побутових» справах, не пов'язаних із політикою.

Вирок Стерненкові - це зухвалий виклик Системи всім нам, тим, кого всі ці «переатестовані» та «реформовані» між собою вперто називають «майдаунами» та «бандерами». Ми для них - соціально чужий елемент, на відміну від простих та зрозумілих кримінальних злочинців. З останніми можна домовлятись, брати з них гроші та послуги, неслухняних пресувати - це все в рамках їхнього світобачення, це все нормальні стосунки нормальних людей у нормальному світі, де все визначають сила та бабло, а будь-який вчинок має виключно меркантильні мотиви. Ми ж із нашими мотивами глибоко чужі всій цій кодлі, чужі навіть не як інша раса, а як прибульці із іншого світу.
Революція Гідності - те, що найбільше ненавидять всі ці потвори у погонах та мантіях, бо саме людська гідність принципово несумісна із їхньою Системою. Вони та їхні попередники з ГУЛАГу поколіннями намагались витравити з людей саме почуття гідності, і були шоковані, коли на Майдані ми показали: нас легше фізично розстріляти, аніж змусити поступитись цим «нераціональним» почуттям - яке єдине робить нас Людьми.
Вирок Стерненкові - вирок кожному з нас, хто б з нас як не ставився до особи Сергія та його поглядів. Стерненка засуджено за те, що він був одним з нас - одним з тих, хто в часі Майдану змусив Систему налякатись та якийсь час ховатись, мімікрувати, імітувати переродження із карально-корупційної машини у щось цивілізоване та суспільно-корисне. Непокаране зло пережило переляк, оговталось та ніколи не пробачить нам тодішнього приниження та страху. Непокаране зло повертається посиленим у рази, та жорстоко мститься за тимчасові незручності.
Стерненка засуджено не у абстрактній «Гаазі», де закон один для всіх. Вирок Стерненкові оголосили в країні, в якій досі не поніс покарання жодний винний у викраденнях та катуваннях активістів Майдану, у бійні в Маріїнському, у розстрілі на Інститутській. В країні, де під слідством посиділи буквально кілька рядових «Беркутів», і навіть вони не засудженими вийшли по обміну, щоб тепер відверто пишатися своїми вбивствами. Де тисячі ментів Януковича пройшли переатестацію до «моєї нової поліції», а всіх тітушок давно лишили у спокої «за спливом терміну давності».
Його засудили у місті, яке кров'ю активістів вдалося врятувати від долі «народної республіки», і де жодний учасник проросійського путчу 02 травня 2014 (путчу, очолюваного саме місцевою міліцією) не поніс жодного покарання. Тож 7 років Стерненкові - це не про «суворий та справедливий закон для своїх та чужих», це саме про те, чи перемогла Революція Гідності і кому зараз справді належить наша країна.
Може здатись, що йдеться лише про внутрішню боротьбу між нами та репресивним монстром, справу суто українську. Але ж ні, монстр має свої геополітичні вподобання, і нещодавно відверто їх озвучив голосом одіозного судді Вовка, який запропонував свої послуги Медвечуку у судових позовах проти санкцій. Так склалось останні майже 370 років, що всі варіанти України, населеної вільними людьми із правами, захищеними законом, та відчуттям власної гідності, несумісні з інтересами сусідньої Орди.
Натомість Орда завжди знаходила спільну мову саме з тими місцевими покидьками, які зневажали нашу гідність та воліли будувати тут різні варіанти тоталітарних та корупційних «вертикалей». І коли мусора Януковича були змушені ховатись від нашого гніву під виглядом «участі у АТО» (чомусь завжди не на фронті, а на блок-постах третьої лінії), вони при будь-якій нагоді «відривались» на нас - добровольцях та волонтерах, щоразу нагадуючи на чиєму боці насправді їхні симпатії. Кат та каратель з РФ соціально близький та зрозумілий членам нашої репресивної касти, ми ж однаково «нерідні» та «злочинні» у системі цінностей що путінських «майстрів Новічка», що аваковських «переатестованих беркутів», що портновських «суддів вовчого суду».
Кремль та наша суддівсько-ментовська мафія однаково ненавидять нас саме за Революцію Гідності, і заради цієї ненависті легко знаходять спільну мову у всіх інших питаннях. Після семи років вимушеного маскування машкару остаточно скинуто, і «шоста колона» РФ у погонах та мантіях відверто означила своє позиціонування та виступила окремим політичним гравцем, із накачаними за ці роки м'язами, зневагою до закону та інших гілок влади, та накопиченою за ці роки злістю.
Вирок Стерненкові співпав у часі з іншою подією - «скромним» проханням Єдиного Незамінного Міністра забрати у Академії Наук та передати під потреби поліції 16-поверхову будівлю одного з найстаріших та найсерйозніших інститутів НАНУ - Інституту фізіології імені Богомольця. Здавалося б, що спільного можуть мати Сергій Стерненко та Рифмайстер із Академією Наук? Але ментовський бєспрєдєл (соррі, але їхня «фєня» не перекладається, це не просто свавілля, це саме бєспрєдєл) за своїм масштабом тягне на ту спільну біду, яка обєднує дуже різних людей та цілі суспільні прошарки - адже жертвою рівною мірою можуть стати активісти, ветерани, прості перехожі чи навіть цілі наукові інститути.
Колись радянські блатні писали на стінах камер «Вставай, Адольф, мєнти борзєют!». Аналіз наївного «культу Адольфа» у блатній субкультурі виходить за межі цього посту, а от друга частина слогану здається не лише не втратила актуальності, але останнім часом все більше формує суспільний порядок денний. Непокаране зло оговталось, мститься таким як Стерненко та Риф, нагуляло апетита та тягнеться до всього «шо погано лежить»: для початку ковтнуло чималий шмат ковідного фонду, тепер дісталось Академії Наук.
А враховуючи, що «так собі лежить» у нас вся країна, слід очікувати що зупиниться потвора лише там, де огребе по загребущих мацаках, тобто там де ми її зупинимо - повна аналогія зі східною ордою у 2014му.
Наразі м'яч на полі виконавчої влади. Хоче Банкова чи ні, доведеться дуже швидко визначитись, з ким вона в цій екзистенційній битві. Спроба заховатись за «нейтральністю» та «невтручанням у судову владу» неможлива - вона рівнозначна підтримці бєспрєдєлу «шостої колони», та розділенню з нею політичної відповідальності і за розправу над Стерненком, і за всі наслідки, які
показать весь комментарий
28.02.2021 19:53 Ответить
Ну и что толку- то с того что задержала, как задержала, так-же и отпустит, что это в первой что ли???
показать весь комментарий
28.02.2021 20:14 Ответить
так а хто и возразит..???
показать весь комментарий
01.03.2021 01:38 Ответить
Подросла очередная порция быдла...
Что у хозяев агрохолдингов, что у бандитов
показать весь комментарий
28.02.2021 21:06 Ответить
"При Зеленском Петровский значительно расширил сферу влияния.
"Слуги народа" отдали ему, по неофициальным данным, контроль за областным Госгеокадастром, ряд строительных подрядов, и чувствует он себя прекрасно, сохраняет сейчас огромное влияние на власть."

Источник: https://censor.net/ru/r3250594
показать весь комментарий
28.02.2021 21:45 Ответить
Алла Новосад 5b57f84f Але ж він великий патріот.Мені он вище один форумчанин це доказував.Навіть церква його нагороджувала.
показать весь комментарий
28.02.2021 22:14 Ответить
Не знаю щодо патріотизму, інформації про це в ЗМІ не зустрічала.
А щодо церковних нагород Петровському, напевно, потрібно питати Філарета, за що саме він його нагороджував.

https://censor.net/ua/news/3123970/filaret_nagorodyv_kryminalnogo_avtoryteta_naryka_ordenom_svyatogo_arhystratyga_myhayila_foto
показать весь комментарий
28.02.2021 22:46 Ответить
Алла Новосад 5b57f84f На цьому форумі його хвалять і кажуть що він патріот.Він ж літав на отримання томосу.То ж не фотошоп.А колись навіть казали,що то не він.Звісно є і фейкові фото.Наприклад нагорода з рук Порошенка.Це розкручували москалі.Навіть сьогодні по моєму було це фото.
показать весь комментарий
28.02.2021 22:55 Ответить
Мабудь нагороджував, можливо Філарет і порекомендував, зробив подання.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:09 Ответить
Алла Новосад 5b57f84f Сьогодні тут був фотошоп.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:13 Ответить
Можете спробувати пошукати інформацію в інтернеті.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:16 Ответить
Алла Новосад 5b57f84f Та мені і непотрібно.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:17 Ответить
Значить, можна спокійно лягати спати.)
показать весь комментарий
28.02.2021 23:22 Ответить
..боже мий, быдло выстрыбнуло трохы..- а тут коментарив= ховайся....
та это просто днепр, детки....)))
показать весь комментарий
01.03.2021 01:37 Ответить
..кстати, - 3 резинки гелику ножом порезали, - пожалели из уважухи подстрелить..)))
показать весь комментарий
01.03.2021 01:41 Ответить
Онижеднти
показать весь комментарий
01.03.2021 07:15 Ответить
Вообщето сын нарика - это от зеленского, его наследственность
показать весь комментарий
01.03.2021 08:02 Ответить
Та все в порядке!!
Всех отпустили!
Двоим объявили хулиганство-заплатят штраф по 1700 грн
Все здорово!!
Полиция одного бензина на "спецоперацию" на большую сумму списала..
Народ Украины богатый-за все заплатит
показать весь комментарий
01.03.2021 12:32 Ответить
Які милі пустуни. Аніжедєєєті!
показать весь комментарий
01.03.2021 13:05 Ответить
Страница 6 из 6
 
 