Германия не может сразу отказаться от "Северного потока-2", на это есть причины, - министр Шульце

У Германии нет возможности сразу отказаться от российского газопровода "Северный поток-2", поскольку это грозит стране многочисленными исками о возмещении ущерба.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила министр по вопросам охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце в интервью Welt am Sonntag.

По ее словам, Германия будет нуждаться в газе еще несколько десятилетий. А перейти сразу к альтернативным источникам энергии Германия не может.

"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа. Нам по-прежнему нужен природный газ для этого и следующего десятилетия. Кроме того, мы рискуем столкнуться с исками о компенсации в международных арбитражных судах, если остановим проект", - заявила Шульце.

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Ранее сообщалось, что Германия изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Также сообщалось, что в государственном департаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2".

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Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".