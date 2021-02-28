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Германия (6015) Северный поток (1428)

Германия не может сразу отказаться от "Северного потока-2", на это есть причины, - министр Шульце

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Германия не может сразу отказаться от

У Германии нет возможности сразу отказаться от российского газопровода "Северный поток-2", поскольку это грозит стране многочисленными исками о возмещении ущерба.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила министр по вопросам охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце в интервью Welt am Sonntag.

По ее словам, Германия будет нуждаться в газе еще несколько десятилетий. А перейти сразу к альтернативным источникам энергии Германия не может.

"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа. Нам по-прежнему нужен природный газ для этого и следующего десятилетия. Кроме того, мы рискуем столкнуться с исками о компенсации в международных арбитражных судах, если остановим проект", - заявила Шульце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы фактически финансируем тирана, а он на эти средства строит танки, - МИД Литвы о "Северном потоке-2"

Ранее сообщалось, что Германия изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Также сообщалось, что в государственном департаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответом на завершение "Северного потока" может стать полная интеграция Украины в европейский энергорынок, - вице-премьер Стефанишина

Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+25
Коцапы в суд подадут.Но если США накладывает санкции и все по тихому уходят,то Германия разводит руки😀
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28.02.2021 14:56
+17
гитлерюгенд доллбанный...Вы либо с рашистами,либо цените демократию.
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28.02.2021 15:00
+15
Причина в тому, що на багатьох високопосадовців Німеччини у Пу є компромат, а інших накормили хабарями до всирачки.
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28.02.2021 15:00
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Страница 2 из 2
КГБца фрау Меркель не может отказать своему шефу Ху*лу.
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28.02.2021 16:04 Ответить
Я думаю, что Меркель ненавидит *****. И оно ей совсем не шеф.
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28.02.2021 16:38 Ответить
Все значно простіше - фрау теж отримала хабаря від кацапів. Лише вона ще "на должности", тому базарить акуратно... А Шрьодеру уже пох..
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01.03.2021 07:46 Ответить
Свинья Шульце отрабатывает деньги die Russih Schweine.
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28.02.2021 16:10 Ответить
Геносе, боитесь исков - продайте США входные вентили на хабе , и пусть они боятся исков.
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28.02.2021 16:11 Ответить
Причина - жаба, а Шульце - шайсе!
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28.02.2021 16:22 Ответить
Німеччина не може відразу відмовитися від "Північного потоку-2", на це є причини, - міністерка Шульце - Цензор.НЕТ 4196
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28.02.2021 16:29 Ответить
Что это за причины такие, о которых стыдно сказать вслух в приличном обществе?
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28.02.2021 16:36 Ответить
Он же все объяснил.
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28.02.2021 19:36 Ответить
Что нет альтернативных источников объяснил? А как же Украина , как транспортёр ? Зачем они ввязались в это? Без этой трубы они живут же? Все это отговорки для мирового сообщества, когда свою алчность нужно совместить с демократическими гаслами
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28.02.2021 19:43 Ответить
Поэтому они и живут хорошо, потому что алчные. Прежде всего экономика, а не гасла, как вы сказали. А кто-то 30 лет живет гаслами, и к чему это привело?
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28.02.2021 19:49 Ответить
Идетенах, рашисты -неофашисты падлючие, время ответить за военные преступления уже наступает ,будете удушены а-ля сссссссср, подонки...
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28.02.2021 19:53 Ответить
дойчешвайн живут хошошо? я тебя умаляю! х%й без соли запивают мочевым пивом!
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28.02.2021 23:01 Ответить
У министршы Шульце есть много миллионов причин, в евро Німеччина не може відразу відмовитися від "Північного потоку-2", на це є причини, - міністерка Шульце - Цензор.НЕТ 1324 Німеччина не може відразу відмовитися від "Північного потоку-2", на це є причини, - міністерка Шульце - Цензор.НЕТ 5672
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28.02.2021 16:53 Ответить
Нельзя быть частично беременными.....
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28.02.2021 17:21 Ответить
Германии задолго до "сразу" делали прогноз смены геополитики в Европе,если из-за Германии большая часть подсядет на российские газ и нефть больше.чем на альтернативные норвежские и американске.Но правящая в Германии на протяжении долгого времени полит. сила "ХДС\ХСС" тупо игнорировала эти предостережения и делала европу всё более зависимой от РФ.Вероятно не без интереса,поскольку экс-президент Шредер,выходец из этой полит. силы взят был в шикарную,ничем не обременительную в виде работы должность с отличной "зарплатой",что выглядит просто под замаскированную коррупцию..тепрь,когда из-за оборзевшего путина Европа должна всё теснее сотрудничать с НАТО и США.стало очевидным,что контакты бизнеса с Москвой становятся невыносимо "токсичные".
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28.02.2021 17:34 Ответить
Удивил... В ЕС вся верхушка сидит на коррупционной игле... Угадай, у кого в руках шприц...?)
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28.02.2021 18:53 Ответить
А что,у Германии до 2017года была проблема в получении газа имеющимися транспортными мощностями? Это обычный сговор между двумя давними друзьями.У них общая фашистская история.И санкции должны быть одинаковые одним и другим.Всё остальное, лапша на уши.
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28.02.2021 17:34 Ответить
Они хотят газ по адекватной цене. Не хотят платить маржу за доставку Украине, Польше и бог знает еще кому. По сути это же просто прихлебатели.
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28.02.2021 19:27 Ответить
Все іде по сценарію кінця 30-х років 20-го століття. Демократична Європа та США в ті часи все спустили на тормоза. І чим це закінчилось... Чим відрізняється Путін від Гітлера ... Та чим схожі його дії по захвату територій сусідніх держав.
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28.02.2021 18:18 Ответить
Різниця в тому, що Гітлер з нуля створив свою блискучу імперію, а Путін дорозвалює, що має після розпаду СРСР.
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28.02.2021 18:41 Ответить
_Главная разница - гитлеровская Германия не успела создать ЯО, хотя и была в одном шаге от этого, и вообще имела хороших инженеров и учёных, ковавших орудие войны. А вот у путлера уже есть и ЯО, и средства его доставки в любую точку планеты не более чем за 30 минут. 30 минут, Карл! Т. е. молниеносный удар по любой точке нашей планеты! Вот такая огромная разница! Гитлер не мог убить человечество - в отличие от.
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28.02.2021 19:54 Ответить
Третій Райх не ставив завдання знищити людство, а агонуючий кремлівський ублюдок може спробувати застосувати ЯЗ. Тоді від РФ нічого не залишиться...
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01.03.2021 14:10 Ответить
мля... гнилые отмазки...)
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28.02.2021 18:50 Ответить
Будущее за атомной энергетикой. А эти немецкие дурни от нее отказались.

Німеччина не може відразу відмовитися від "Північного потоку-2", на це є причини, - міністерка Шульце - Цензор.НЕТ 1495
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28.02.2021 19:23 Ответить
_Отказ Германии от АЭС - это преступление и измена родине! Действие в интересах кремля, в зависимости от которого в итоге оказалась тупорылая Германия после отказа от атомной энергетики. Тут наверняка не обошлось без целого ряда операций в рамках единого плана по установлению кремлём контроля над Германией! Теперь уже всей, а не над половиной.
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28.02.2021 20:04 Ответить
Шрьодерізація мозгів вам, фріци, мішає розірвати справи із паРашею!
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28.02.2021 19:33 Ответить
Нужно заработать немного денег, потом подумают, лет через 15😁
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28.02.2021 19:50 Ответить
Германия не может сразу отказаться от "Северного потока-2" - ну не надо сразу, до средины лета еще полно времени.
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28.02.2021 19:58 Ответить
Значить Німетчина не може перейти на альтернативну енергетику, а Україна може, і всюди знищує теплові станції, атомні, вугільні шахти. А **** у нас грошей кури не клюють, не те що в німців.
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28.02.2021 21:11 Ответить
Ну, надо же...Сколько "знатоков " Германии тут понабежало...подонки обнулённого бросают говно на вентилятор, а украинцы им в унисон повторяют...Да, о Гришке Шрёдере и его сотоварищах по партии ,любящих путлера за деньги, я сама уже много раз писала.....вот только партия Меркель и она сама к этому дерьму никакого отношения не имеют...дерьмо путлера тут заливает гадости, а "патриоты" фейковые им вторят...Почему Меркель, как канцлер ,должна принимать на себя решение - выплачивать миллиардные неустойки холуям путлера в Европе, строяшим этот поток, в случае согласия на введение санкций ? Эти миллиарды будет выплачивать Германия из своего бюджета.Холуи обнулённого вернут потраченные на строительство потока сумму, да ещё с процентами. Провернули всю эту стройку социал-демократы во главе с Гришкой Шрёдером и КО, а выплачивать должна будет Меркель. Она уходит в сентябре этого года и должна после многих лет успешного правления, напоследок оставить казну Германии пустой?...Так что , дорогие украинцы....когда вы после огромного количества смертей защитников Украины, в 2019 году вдруг 73% посадили в кресло президента скомороха, то не то что вся Европа, а и весь мир потерял на неделю дар речи...Цивилизованный мир ждал от вас другого выбора...В том числе и Меркель...Да, это ваш выбор..Тупой, но ни один европейский политик вам этого не сказал. Значит заслужили.... .А, задача канцлера Германии _ думать о благополучии граждан этой страны, которые её выбирали...И, самое главное, не бросайтесь, как кацапье это делает, словом "фашисты" в сторону Германии, а особенно Меркель. Дай вам Бог ума , выбрать в президенты Украины такого же достойного политика, каким для Германии явлется канцлер Меркель.
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28.02.2021 23:24 Ответить
При Трампе Германия имела возможность отказаться от крысятничества с СП-2.
А теперь эра байданутых на русской трубе
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01.03.2021 01:58 Ответить
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