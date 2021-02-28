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С 1 марта пенсии для 8 млн украинцев вырастут в среднем на 300 грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 1 марта пенсии для 8 млн украинцев вырастут в среднем на 300 грн, - Шмыгаль

С 1 марта 2021 года в Украине будут проиндексированы пенсии для 8 млн украинцев.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн", - уточнил премьер.

Кроме этого он отметил, что Кабмин работает над дополнительными механизмами поддержки пенсионеров.

"Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 гривен ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 гривен начнут получать и люди старше 75 лет", - добавил он.

"Правительство также подало законопроект, который четко определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта", - отметил Шмыгаль

Также он уточнил, что Кабмин и ВР в настоящее время ведут активную работу над введением накопительной пенсионной системы.

Читайте также: Накопительную пенсионную систему введут в 2021 году, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Це вже "кiнець епохи бiдностi" ? С 1 марта пенсии для 8 млн украинцев вырастут в среднем на 300 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3872
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28.02.2021 15:15
+15
Мін.пенсія має бути більшою за прожитковий мінімум !!! Реальний прожитковий , а не мінімум виживання !!!))))
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28.02.2021 15:17
+13
10 баксов это в среднем...у большинства будет 5-7..
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28.02.2021 15:15
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Е-еххх, заживьом!
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28.02.2021 16:25 Ответить
ага, живые уже завидуют мертвым
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28.02.2021 16:28 Ответить
Тут все буде як в біблійній притчі,яка закінчується словами - "хто має - тому ще й додасться,а хто не має - в того і то мале заберуть".Притча мала на увазі що ніхто не інвестує в дзяда і жебрака,а наш уряд вирішив вісімдесят відсотків дзядів-пенсів знищити як клас,а вже за їх рахунок подбати про двадцять,до яких в майбутньому і себе лічить.
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28.02.2021 17:02 Ответить
Нужно полагать, цены ляснут на 300% ?
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28.02.2021 17:46 Ответить
"Так таки так, сказав другий сват". Без сумніву.
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28.02.2021 18:23 Ответить
Прикольно , учитывая, что основные социально значимые продукты питания пошли в рост. К примеру- сахар на 80%, хлеб , масло подсолнечное на 30%, и это только начало)) Плюс электроэнергия, плюс газ , плюс с апреля новое повышение коммуналки плюс максимальная выплата долга МВФ ))) беня хочет и планирует бенесуэлу 🙄🙄🙄
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28.02.2021 18:45 Ответить
За чий рахунок цей казковий банкет?
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28.02.2021 19:23 Ответить
Куплю омаров З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2717
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28.02.2021 19:36 Ответить
І до індексації і після Україна залишиться з самою маленькою пенсією в Европі і не тільки,треба говорити людям правду.
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28.02.2021 19:37 Ответить
Работающим пенсионерам вооьще нихера не полагается индексаций! Они и так как сыр в масле по мнению зеленых!
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28.02.2021 19:37 Ответить
"Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн"
***
Ціни на продукти виросли уже не на 11%
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28.02.2021 20:53 Ответить
А коли військовим пенсіонерам, які пішли на пенсію до 2018 року перерахують? Скільки можна по судам бігати?
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28.02.2021 22:55 Ответить
Тоді коли приймуть закон , який дозволить індексувати пенсії військовослужбовців ,та інших осіб , які вийшли на пенсію по спеціальних законах . Вже котрий рік обіцяють , але - "воз і нинє там " . Лазебна обіцяє що в цьому році приймуть ,, хоча я й суміваюсь . З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8393 .
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28.02.2021 23:06 Ответить
З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1029
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28.02.2021 23:10 Ответить
Чтоб ты здох
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28.02.2021 23:11 Ответить
Вырастут? Как бы не так. Принимая во внимание рост цен песии не выравстут, а еще больше понизятся. Ээх! Вернуть бы пенсии в ценовом эквиваленте как при Януковиче-Азарове! О долларовом эквиваленте и говорить нечего! Падение в 2.5 раза: 28 и 8! эти цифры вам ни о чём не говорят? О цифре 28 и 4.6 за 1 $ как при Тимошенко Юлии Владимировне и мечтать неприлично
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01.03.2021 04:23 Ответить
Пенсії виростуть на 300 грн, а ціни виросли на 3000 гривень. Ну то хто мародер, зелохи 73%?
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01.03.2021 08:47 Ответить
Твою мать, уже 2-ое!
Где повышение?
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02.03.2021 11:39 Ответить
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