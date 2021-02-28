Собаки притащили во двор человеческую ногу в селе на Львовщине, полиция начала расследование

На Львовщине в селе Гологорки Золочевского района домашние собаки принесли в хозяйский двор человеческую ногу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Золочев.нет" сообщили в районном отделе полиции области.

По словам правоохранителей, нога была повреждена, ее уже передали на экспертизу. В полиции предполагают, что это может быть конечность местного жителя.

"Нога может принадлежать одному из жителей села Гологорок, который в конце осени 2020 года пропал без вести и сейчас находится в розыске... Кроме того, эта нога может принадлежать и другому неустановленному лицу", — рассказал следователь Николай Яремчук.

Правоохранители просят помочь с поисками тела сотрудникам полиции и Национальной гвардии, и если кто-то владеет информацией о том, откуда эта нога могла взяться, кому она может принадлежать и как она попала в домохозяйство жителей хутора — обратиться на линию 102 или в Золочевский отдел полиции.