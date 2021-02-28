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Новости Происшествия
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Львовщина (2683) Нацполиция (15739) собаки (193) убийство (6292)

Собаки притащили во двор человеческую ногу в селе на Львовщине, полиция начала расследование

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Львовщине в селе Гологорки Золочевского района домашние собаки принесли в хозяйский двор человеческую ногу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Золочев.нет" сообщили в районном отделе полиции области.

По словам правоохранителей, нога была повреждена, ее уже передали на экспертизу. В полиции предполагают, что это может быть конечность местного жителя.

"Нога может принадлежать одному из жителей села Гологорок, который в конце осени 2020 года пропал без вести и сейчас находится в розыске... Кроме того, эта нога может принадлежать и другому неустановленному лицу", — рассказал следователь Николай Яремчук.

Правоохранители просят помочь с поисками тела сотрудникам полиции и Национальной гвардии, и если кто-то владеет информацией о том, откуда эта нога могла взяться, кому она может принадлежать и как она попала в домохозяйство жителей хутора — обратиться на линию 102 или в Золочевский отдел полиции.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+12
Вроде как заблудившегося в Карпатах туриста ещё не нашли
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28.02.2021 15:31
+11
до собаки прикрутить GPS трекер і ще раз випустить
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28.02.2021 15:23
+11
GPS трекер не гарантує що собака знову щось притягне до дому, а от якщо до неї прикрутити дільничого, то вдвох вони обов'язково щось нариють Собаки притащили во двор человеческую ногу в селе на Львовщине, полиция начала расследование - Цензор.НЕТ 5694
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28.02.2021 15:35
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Добитчики)
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28.02.2021 15:21 Ответить
Нада у Мертведчука ноги посчитать !!!
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28.02.2021 16:44 Ответить
все в дом... Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 6073
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28.02.2021 17:46 Ответить
Ага, ага! Місцеві якись мутанти, у них навіть є "конечності" (В полиции предполагают, что это может быть конечность местного жителя.)
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28.02.2021 18:27 Ответить
какая разница
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28.02.2021 18:03 Ответить
а если из мясной лавки утащили ? ))
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28.02.2021 15:22 Ответить
Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 9181
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28.02.2021 20:54 Ответить
до собаки прикрутить GPS трекер і ще раз випустить
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28.02.2021 15:23 Ответить
А если они и твои ноги кому нибудь принесут )) - Пока прикручивать будишь ))
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28.02.2021 15:27 Ответить
GPS трекер не гарантує що собака знову щось притягне до дому, а от якщо до неї прикрутити дільничого, то вдвох вони обов'язково щось нариють Собаки притащили во двор человеческую ногу в селе на Львовщине, полиция начала расследование - Цензор.НЕТ 5694
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28.02.2021 15:35 Ответить
Прискотчувать
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28.02.2021 15:42 Ответить
у кого надо нога
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28.02.2021 15:27 Ответить
Это нога ...
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28.02.2021 15:29 Ответить
Извините, чья нога,?
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28.02.2021 23:42 Ответить
Да...
Это не Кривой Рог... Собаки притащили во двор человеческую ногу в селе на Львовщине, полиция начала расследование - Цензор.НЕТ 1322
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28.02.2021 15:29 Ответить
Та самая нога Парасюка? Оторвалась?
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28.02.2021 15:37 Ответить
Нє нога хряка бєглого який злякався Парасюка та убєгав від нього.
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28.02.2021 16:10 Ответить
Мне кошка часто мышей приносила. Но ногу, никогда.
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28.02.2021 15:29 Ответить
Хорошая у тебя кошка.
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28.02.2021 15:30 Ответить
маленькая она просто
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28.02.2021 15:57 Ответить
Вроде как заблудившегося в Карпатах туриста ещё не нашли
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28.02.2021 15:31 Ответить
От того места где он потерялся до того места где нашли часть тела более 100 км по прямой через десятки населенных пунктов.
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28.02.2021 16:02 Ответить
Что бьі никакая собка не приносила человеческие ноги не надо терять ноги при ходьбе.
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28.02.2021 15:32 Ответить
Хорошо тому живётся у кого одна нога ... Собаки притащили во двор человеческую ногу в селе на Львовщине, полиция начала расследование - Цензор.НЕТ 1699
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28.02.2021 15:35 Ответить
идиот
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28.02.2021 17:41 Ответить
А я Серый Вовк .. Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 4500
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28.02.2021 21:40 Ответить
тебя дурака нужно к ветеринару, усыпить давно, портишь воздух уже лет 15 лишних.
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01.03.2021 12:35 Ответить
Ну так надо было тебе ********, за 15 лет помыться пару раз,чтобы стало дышать полегче Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 7619
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01.03.2021 12:49 Ответить
если мразей типа тебя усыпить, людям и будет легче! тебя с октябрят не подмывали, наширивали какой был, на переменках, и дальше аж до пенсии. оттого ты опущенное скулишь на жизнь, выбираешь утром кравчука, вечером кучму, утром ющенко, вечером януковича, а потом недовольная, чума ты дырявая.
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01.03.2021 13:30 Ответить
Ты этот свой бред не забудь психиатру показать Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 5638может он тебе что посерьёзней выпишет а то глядишь и на госпитализацию направит ... Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 6555
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01.03.2021 13:38 Ответить
а чего же бред, лошок? все правда! ты голосовало за ишака, потому что в нем увидело подобное себе. теперь критикуешь нещадно))) вы уроды всю свою жизнь убогую ждете леденец, и вам дают, но не его. то пионеров вспоминала, то бам, то песняки совейские....
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01.03.2021 13:46 Ответить
Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 5802 Ну как чего бред Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 3328ты же идиот а идиот может изрекать только бред Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 3328при чём ты идиот абсолютный ,такой себе эталон идиота и твой бред это может быть интересно для психиатра а мне ну разве что посмеяться ... Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 105
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01.03.2021 14:30 Ответить
помнишь как ты придурок с двух адресов сам с собой общался)))) а теперь ***** с алекса не входишь, стыдно что топил за ишака?
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02.03.2021 11:42 Ответить
Ты падло *******, выпей таблеточку ту что доХтор прописал Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 5757бо я ща как выйду с десяти адресов ...
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02.03.2021 12:32 Ответить
стыдно лошица? )))не пиши матерных слов ишак завафленый, заблокируют тебя быдло73 и меня прицепом. у тебя телка 4 адреса точно знаю, тебе пох. а мне оно надо?
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02.03.2021 12:46 Ответить
Та тебя мудака ,Боженька при рождении заблокировал Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 4317а таблеточку выпей убогий,бо четыре превратятся в сорок четыре ... Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 4317хотя мне в принципе пох ...
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02.03.2021 12:51 Ответить
хочешь тебе лошица тупая кину скрин где ты вафля строчишь с других адресов? там тоже про таблетки, врачей, идиотов, психбольницу...)))) поцелуешь ногу?
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02.03.2021 17:11 Ответить
...нннууу..- просто там "..носок не рвется (второй..), и не надо сапога (другого).." Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 3603
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01.03.2021 02:02 Ответить
Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 4008
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28.02.2021 19:17 Ответить
К разговору о том, что в Кривом роге просто совсем ментально другие люди(пару часов назад новость была про беспредел, который "царствует в пророссийском регионе" ), а вот во Львовщине "европейцы" же? поэтому такое невозможно- ну ну))).
Пока не изменится государство, под влиянием и пинками от общества, такие новости будут случаться- хоть на востоке, хоть на западе...
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28.02.2021 15:39 Ответить
ты таким образом хочешь нас убедить что в Кривом Рагу ментально "такие" как надо люди? сам давно там был? у меня товарищ там нашел свою любофф, с полгода как перебрался, так что я еженедельно слушаю его комментарии по поводу местных Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 2547
хотя человек сам не со Львова и очень даже рабочей профессии Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 2530
но еле выдерживает окружающую действительность (и это не считая экологии)
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28.02.2021 16:43 Ответить
ваша история о том, что любовь таки зла. Полюбишь и из кривого рога.... Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 1808
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28.02.2021 17:14 Ответить
Европа, говорите...ну-ну.

Remains in German murder case show signs of cannibalism
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28.02.2021 17:51 Ответить
В Германии подобные новости- исключения, которые доказывают общие правила. В Украине другое воспитание, которое далеко от либерализма и уважения, и понимания идей не препятствования к свободе слова, мнения, поступков другого человека. "Если что не так, как принято у окр. большинства - в штыки!"
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28.02.2021 18:02 Ответить
Исключение...в статье речь идет о как минимум 3-х случаях за 10 лет. Не многовато ли каннибалов по сравнению с той же нелиберальной и нетолерантной Украиной?
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28.02.2021 18:08 Ответить
На 83млн. нацию, думаю не многовато. Но есть здесь всякие(как и в любой стране). Вот, кстати, (если делать будет нечего) немецкий фильм, как раз, про подобную проблему.
http://al7.lordfilms-s.pw/47147-film-zolotaja-perchatka-2019.html
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28.02.2021 18:14 Ответить
Ну, а я вот такой нелиберальный и нетолерантный, и считаю шо и один случай - уже слишком много в 21-м веке, в образцово-европейской державе.
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28.02.2021 18:18 Ответить
А ще був такий чувак на ім'я Армін Майвес...
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28.02.2021 21:09 Ответить
По словам правоохранителей, нога была повреждена
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28.02.2021 15:44 Ответить
На вертеле жарили?
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28.02.2021 16:08 Ответить
для трансплантации негодная уже?...
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28.02.2021 17:30 Ответить
Надо бы этих собак допросить как положено - где нашли конечность, когда, при каких обстоятельствах, имеют ли паспорта, вид на жительство в районе и пр.
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28.02.2021 15:44 Ответить
таких собак надо на работу в полицию брать
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28.02.2021 15:56 Ответить
Тятя, тятя, наши сети...
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28.02.2021 15:50 Ответить
Тащили в военкомат,оторвали ногу..
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28.02.2021 16:07 Ответить
Вот подлые псятины. Опять копам работы добавили
Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 1456
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28.02.2021 16:07 Ответить
не добавили, а поубавили..., вже ногу шукати не потрібно...
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28.02.2021 19:14 Ответить
Шо, вам жалко ноги собакам?
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28.02.2021 16:18 Ответить
Полиция начала расследование , и закопала обратно ногу.
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28.02.2021 16:19 Ответить
У путлера ничего не пропало?
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28.02.2021 16:22 Ответить
у него нет, а у Патлера пропал миллиард евро, у Потлера - Кабаева, а у тебя - мизг. Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 4403
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28.02.2021 16:59 Ответить
Надо сделать анализ ДНК! Если обнаружится лишняя хромосома - то це однозначно "яке прикре самогубство" Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 1042 Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 3017
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28.02.2021 16:44 Ответить
Оце так знахідка ...
Одна нога тут, а друга там, чорний гумор.
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28.02.2021 17:04 Ответить
Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 2007
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28.02.2021 21:03 Ответить
Покажіть собаку, яка провела розслідування і доставила речдок до села, для чого мені дивитсь на якогось мента адже за статистикою кожен другий вбитий так і залишається безрозкриття злоччину, без знайдених слідством його вбивць.
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28.02.2021 17:46 Ответить
Лет 20 назад мы на Конче-Заспе на Казачьем так чью-то ногу на рыбалке вытащили... от, блин ))
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28.02.2021 18:00 Ответить
Собачий ніс не обдуриш. Десь викопали захоронене тіло.
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28.02.2021 18:58 Ответить
Одразу згадав шведську Brutal Death Metal групу Degrade, альбом 2006 року під назвою "Загублений Тулуб Знайдено":
Degrade - Lost Torso Found

Може, якщо добряче пошукати - у лісі теж знайдуться інші частини "гіпербрутального пазла"?

Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 1620
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28.02.2021 21:01 Ответить
4.5к переглядив...=2 минуса- одын з ных = це Я!)))
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01.03.2021 02:09 Ответить
Ваша оцінка є, так би мовити, дуже важливою для учасників гурту.
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01.03.2021 02:58 Ответить
Ну, не подобається людині така музика. Мабуть, цей меломан мліє від вєрки смердючки, паплавського чи ТП... пардон, таїсії повалій. Буває...

Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 1396
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01.03.2021 11:18 Ответить
Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 2670
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28.02.2021 21:01 Ответить
Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 7050
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28.02.2021 21:05 Ответить
А мне кошка притащила морскую свинку. Причём сама кошка миниатюрная и изящная - чуть больше морской свинки. При этом кошка отгрызла и съела одну переднюю лапку свинки. Остальную тушку втащила на кухонный стол, видать, мне на пропитание - такая она кошачья трогательная забота. Представляю, как где-то рыдал скорее всего малолетний владелец покойной морской свинки.
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28.02.2021 21:53 Ответить
вже є продовження історії - На Золочівщині знайшли тіло чоловіка
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28.02.2021 23:49 Ответить
Може то карпатський лижник, якого два тижня поспіль шукали знайшовся?
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01.03.2021 09:58 Ответить
"Сенбернары это такие крупные собаки. Они живут высоко в горах и разыскивают засыпанных снегом альпинистов. Тем и живут".
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01.03.2021 10:06 Ответить
А анализ ДНК они не могут сделать?
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02.03.2021 13:07 Ответить
 
 