Собаки притащили во двор человеческую ногу в селе на Львовщине, полиция начала расследование
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На Львовщине в селе Гологорки Золочевского района домашние собаки принесли в хозяйский двор человеческую ногу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Золочев.нет" сообщили в районном отделе полиции области.
По словам правоохранителей, нога была повреждена, ее уже передали на экспертизу. В полиции предполагают, что это может быть конечность местного жителя.
"Нога может принадлежать одному из жителей села Гологорок, который в конце осени 2020 года пропал без вести и сейчас находится в розыске... Кроме того, эта нога может принадлежать и другому неустановленному лицу", — рассказал следователь Николай Яремчук.
Правоохранители просят помочь с поисками тела сотрудникам полиции и Национальной гвардии, и если кто-то владеет информацией о том, откуда эта нога могла взяться, кому она может принадлежать и как она попала в домохозяйство жителей хутора — обратиться на линию 102 или в Золочевский отдел полиции.
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Это не Кривой Рог...
Пока не изменится государство, под влиянием и пинками от общества, такие новости будут случаться- хоть на востоке, хоть на западе...
хотя человек сам не со Львова и очень даже рабочей профессии
но еле выдерживает окружающую действительность (и это не считая экологии)
Remains in German murder case show signs of cannibalism
http://al7.lordfilms-s.pw/47147-film-zolotaja-perchatka-2019.html
Одна нога тут, а друга там, чорний гумор.
Degrade - Lost Torso Found
Може, якщо добряче пошукати - у лісі теж знайдуться інші частини "гіпербрутального пазла"?