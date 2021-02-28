Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные
Новости Цензор.НЕТ Общество
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире передачи "Світське життя" с Екатериной Осадчей прокомментировал свое внешнее сходство с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Он уточнил, что несмотря не внешнее сходство, в жизны они очень разные, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал программы "Світське життя".
"В жизни мы совсем не похожи, никаких курьезов не вижу. Есть похожие элементы, я уже говорил. В очках, с бородой, лысые и маска. Поэтому, наверное, похожи. Но в целом, мы не очень похожи в жизни. Хотя по духу мы схожи. Мы – проевропейские политики, поэтому это главное", - отметил премьер.
Он также уточнил, что в ходе встречи с Шарлем Мишелем политики не обсуждали своего внешнего сходства.
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служить переважно 1-му золотому 1% населення України та Пісюністу.
Лисина, - дуже важливий елемент кваліфікаційного відбору.
Зараз він проходить перепідготовку в Трускавці.
Сумно не буде. )))
ну,как пасочки
Лежала вона в мене досить довго на столі. А потім якось на вихідних закінчився хліб. То та маца тільки мелькнула, - пішла за милу душу.
Еду, еду за тобой, олигарховый ты мой
И лежу я на пляжу, да мороженое лижу
Да по сторонам гляжу, а его не нахожу
Мы такие разные, загорело-красные
Офигенно модные, девушки свободные
Вы такие разные, умные, но странные
Глупые красивые мужики
Ой, смотри какой, симпатичный молодой
Не подходит мне такой, слишком больно молодой
А вот это смотри какой, толстый с цепью золотой
Ты чего совсем того, он пришел сюда с женой
а ты еще и козел
Борух Колєсніков його звали...