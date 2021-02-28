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Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире передачи "Світське життя" с Екатериной Осадчей прокомментировал свое внешнее сходство с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Он уточнил, что несмотря не внешнее сходство, в жизны они очень разные, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал программы  "Світське життя".

"В жизни мы совсем не похожи, никаких курьезов не вижу. Есть похожие элементы, я уже говорил. В очках, с бородой, лысые и маска. Поэтому, наверное, похожи. Но в целом, мы не очень похожи в жизни. Хотя по духу мы схожи. Мы – проевропейские политики, поэтому это главное", - отметил премьер.

Он также уточнил, что в ходе встречи с Шарлем Мишелем политики не обсуждали своего внешнего сходства. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
А можно нам поменять этого лысого на того другого лысого? Может толку больше будет
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28.02.2021 15:39
+8
Лишь бы Ахметов не был против Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 2956
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28.02.2021 15:40
+8
зліва шмигаль, бо морда фейса дібільнувата як і у всіх зєлєбобіків. Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 1810
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28.02.2021 15:58
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И то,хорошо.Хотя бы внешнее сходство...
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28.02.2021 15:37 Ответить
Всі різниця в дрібницях: Шарль служть в основному жителям Євросоюзу, Шмигаль
служить переважно 1-му золотому 1% населення України та Пісюністу.
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28.02.2021 15:58 Ответить
А можно нам поменять этого лысого на того другого лысого? Может толку больше будет
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28.02.2021 15:39 Ответить
Лишь бы Ахметов не был против Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 2956
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28.02.2021 15:40 Ответить
Имеешь в виду на Жеку?
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28.02.2021 16:18 Ответить
Кажуть, ЗЕ-Квартал готує нам нового лисого прем'єра.
Лисина, - дуже важливий елемент кваліфікаційного відбору.
Зараз він проходить перепідготовку в Трускавці.
Сумно не буде. )))

Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 7951
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28.02.2021 16:35 Ответить
Тільки на це вони і здатні.
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28.02.2021 17:23 Ответить
а в жизні ти шмигаль, всєго-то , ссучєний куєсос бандіта ахмєтова.
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28.02.2021 15:40 Ответить
Интересно, а их тянет друг к другу? Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 2813
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28.02.2021 15:43 Ответить
Все хотят быть похожими на Наполеона )) - Клиенты дурки.
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28.02.2021 15:44 Ответить
в жизни мы разные.- Это точно. Мишель не специалист по организации кризиса в энергетике как Шмыгаль./ Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.- «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины».
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28.02.2021 15:45 Ответить
Кто где? Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 9091

Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 7204
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28.02.2021 15:49 Ответить
зліва шмигаль, бо морда фейса дібільнувата як і у всіх зєлєбобіків. Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 1810
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28.02.2021 15:58 Ответить
👏😀 100% !!!
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28.02.2021 16:05 Ответить
І то правда, але з порядністю і коррумпованностю - різниця величезна.
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28.02.2021 15:56 Ответить
Схожий, як свиня на коня, та хвіст не такий.
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28.02.2021 15:56 Ответить
Ой вей, таки наверное у обоих мамки мацу любят.
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28.02.2021 15:58 Ответить
шо значит любят?любишь не любишь-надо готовить и кушать.это церемониальный хлеб Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 8573.
ну,как пасочки
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28.02.2021 16:02 Ответить
Мені якось у гостях знайомі дали мацу додому. Ну, смак, звісно, так собі, - бо вона ж прісна.
Лежала вона в мене досить довго на столі. А потім якось на вихідних закінчився хліб. То та маца тільки мелькнула, - пішла за милу душу. Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 1774
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28.02.2021 16:10 Ответить
Разные - Мишель нормальный, а шмыгаль - преступник !
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28.02.2021 16:03 Ответить
а что насчет порядочности чистоплотности професеонализме?
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28.02.2021 16:11 Ответить
Миленький ты мой, потеряла я покой
Еду, еду за тобой, олигарховый ты мой
И лежу я на пляжу, да мороженое лижу
Да по сторонам гляжу, а его не нахожу
Мы такие разные, загорело-красные
Офигенно модные, девушки свободные
Вы такие разные, умные, но странные
Глупые красивые мужики
Ой, смотри какой, симпатичный молодой
Не подходит мне такой, слишком больно молодой
А вот это смотри какой, толстый с цепью золотой
Ты чего совсем того, он пришел сюда с женой
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28.02.2021 16:19 Ответить
.

а ты еще и козел
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28.02.2021 16:21 Ответить
Звісно в житті ви різні, бо керувати Євросоюзом такого довбня навряд чи поставили...
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28.02.2021 16:51 Ответить
Його б в ЄС взяли водієм, або на базарі м'ясо рубати.
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28.02.2021 17:21 Ответить
У нас колись цілий віце-прем'єр був, котрий починав свою кар'єру рубщиком м'яса на базарі.
Борух Колєсніков його звали...

Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 968
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28.02.2021 18:00 Ответить
Шмыркаля на фото найдете по одежке ...
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28.02.2021 17:15 Ответить
Конечено разные... Один - европеец- ЧЕСТНЫЙ... а другой - МУТНЫЙ ТИП !
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28.02.2021 17:18 Ответить
Ты,Дениска,если и парик на себя напялишь,всё равно останешься ахметовским прихвостнем,то есть ворюгой Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 9925
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28.02.2021 18:05 Ответить
Один умный.. второй дебил!
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28.02.2021 18:39 Ответить
Шмыгаль на максималкахШмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 3216
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28.02.2021 18:47 Ответить
да их там полно лысых с бородой зловредных ...специально клонируют
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28.02.2021 20:39 Ответить
Ну разные, да. Шмыгаль идиот, а Мишель наверное нет.
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28.02.2021 21:52 Ответить
Я думал он под дурака косит, а оказалось что под Мишеля.
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28.02.2021 22:21 Ответить
 
 