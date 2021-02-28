Визит Борреля в Москву был одновременно и унижением, и успехом, - глава МИД Литвы Ландсбергис
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Визит высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Россию в начале февраля был одновременно и унижением, и успехом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил в интервью 28 февраля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Думаю, что это все-таки было унижение. С другой стороны, я также считаю, что этот визит был успехом. Потому что без этого визита, думаю, сейчас не было бы решения о санкциях", – сказал он.
Ландсбергис добавил, что Евросоюз не должен "быть на позициях того, кто просит о диалоге", несмотря на стремление к переговорам с Россией.
"Это не конструктивно. Очевидно, что им не нужен такой диалог. Они не хотят говорить. Есть темы, на которые [глава МИД России Сергей] Лавров любит говорить. А есть темы вроде Украины, [российского оппозиционера] Навального или [лидера белорусской оппозиции] Светланы Тихановской, о которых он не хочет говорить. В таком случае это не дискуссия. Ты просто соглашаешься прийти и послушать, что тебе скажет другая сторона. А дискуссия – это когда говорите – и вы, и другая сторона. Поэтому я бы подождал, пока Россия захочет поговорить", – подчеркнул министр.
Брюссель, по мнению министра, сделал выводы после визита Борреля в Москву.
Боррель посещал Москву 4–6 февраля. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения Навального. Дипломат отметил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем. Боррель также говорил, что "настаивал на уважении территориальной целостности" Украины.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала этот визит "катастрофой".
Лавров после визита Борреля заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС. В МИД Германии назвали заявление Лаврова обескураживающим и непонятным. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, РФ таким образом дает понять, что не готова к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.
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а это на пользу и Киеву и Брюсселю
Як американці,азійці,африканці,австралійці чи індійці.
Расеяяне - це діагноз.
А от діагнози (навіть екзотичні! "Крисчане"!) - є!
Ну вважає себе один Наполеоном,інший що в нього якась не людська щелепа - це теж діагноз!
Тепер знатиме дід, як гостей приймають.
Этих 'успехов' у рашки уже море
И это радует.
Или "наши успехи", или"радует".
"Место сидения определяет точку зрения".
Истинна,проверенная тысячелетиями.
Этих козлов, выгодней в узде держать и подкармливать -- то кнутом, то пряником.
...шоб так в Украину еврочиновники ездили, как в парашу, по поводу и без... -- так не к кому -- власти ж устойчивой и авторитетной нэма.
Вот и приходится, решать украинские вопросы с врагами Украины, без участия Украины...
А вот от денег,которые придеться потерять - не хотят.
Деньги за проданные трубы - хорошо,а вот иски от компаний не хотят!
Хотят,чтоб США санкциями додавило,тогда и исков не будет.
Нормально. Себя не обделят. Да и перспектива стать крупнейшим газовым хабом ЕС на шару тоже заманчиво!
Вот и считают деньги на перспективу.
В мацковський кацапський бордель,
Однако, єво там імєлі
Во всє європєйскіє щєлі,
Отвєт у Борреля бил точєн, -
Что он глубоко озабочєн.
Такі дипломати Європи, -
***** бєсконєчно до жопи!
Рядом с добром уживается зло.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло. (с) Рулатэ