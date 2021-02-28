РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4224 посетителя онлайн
Новости За рубежом
15 670 66
Лавров (2206) Боррель (580) Габриэлюс Ландсбергис (95)

Визит Борреля в Москву был одновременно и унижением, и успехом, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Визит Борреля в Москву был одновременно и унижением, и успехом, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Визит высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Россию в начале февраля был одновременно и унижением, и успехом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил в интервью 28 февраля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Думаю, что это все-таки было унижение. С другой стороны, я также считаю, что этот визит был успехом. Потому что без этого визита, думаю, сейчас не было бы решения о санкциях", – сказал он.

Ландсбергис добавил, что Евросоюз не должен "быть на позициях того, кто просит о диалоге", несмотря на стремление к переговорам с Россией.

"Это не конструктивно. Очевидно, что им не нужен такой диалог. Они не хотят говорить. Есть темы, на которые [глава МИД России Сергей] Лавров любит говорить. А есть темы вроде Украины, [российского оппозиционера] Навального или [лидера белорусской оппозиции] Светланы Тихановской, о которых он не хочет говорить. В таком случае это не дискуссия. Ты просто соглашаешься прийти и послушать, что тебе скажет другая сторона. А дискуссия – это когда говорите – и вы, и другая сторона. Поэтому я бы подождал, пока Россия захочет поговорить", – подчеркнул министр.

Брюссель, по мнению министра, сделал выводы после визита Борреля в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию

Боррель посещал Москву 4–6 февраля. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения Навального. Дипломат отметил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем. Боррель также говорил, что "настаивал на уважении территориальной целостности" Украины.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала этот визит "катастрофой".

Лавров после визита Борреля заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС. В МИД Германии назвали заявление Лаврова обескураживающим и непонятным. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, РФ таким образом дает понять, что не готова к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
успех в том,что раиська изза своей пыхатости получила строго обратный результат...
а это на пользу и Киеву и Брюсселю Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 4764
показать весь комментарий
28.02.2021 17:06
+15
значит успех в том что Боррель выступил в роли терпилы
показать весь комментарий
28.02.2021 16:57
+12
Росія ніколи не відмовиться від параноїдальної мети ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!!)))
показать весь комментарий
28.02.2021 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значит успех в том что Боррель выступил в роли терпилы
показать весь комментарий
28.02.2021 16:57 Ответить
успех в том,что раиська изза своей пыхатости получила строго обратный результат...
а это на пользу и Киеву и Брюсселю Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 4764
показать весь комментарий
28.02.2021 17:06 Ответить
Рашка - вона ********* подібних пєдіків. Відподальності-нуль Засобів для оширення вікопомних ідей Пуйла - хрен знає скільки процентів.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:14 Ответить
і шож воно поширило? Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6886
показать весь комментарий
28.02.2021 17:25 Ответить
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6476
показать весь комментарий
28.02.2021 17:43 Ответить
ррААША -ВВВОНП СКАТІІІНАА,
показать весь комментарий
28.02.2021 18:02 Ответить
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 2229
показать весь комментарий
28.02.2021 17:45 Ответить
это любимая роль всей европы.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:10 Ответить
Привез "русского духа", чтобы не только французские парфюмы, а это тоже много значит.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:11 Ответить
Росія ніколи не відмовиться від параноїдальної мети ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!!)))
показать весь комментарий
28.02.2021 17:00 Ответить
Росіяни самі визнають,що "Україна - стріжень на якому тримається росія".
показать весь комментарий
28.02.2021 19:52 Ответить
Росія імперією,та власно і Росією стала лише після повної анексіі України!!! Україна,це колишня перлина Російської імперіі !!!)))
показать весь комментарий
28.02.2021 20:08 Ответить
Вся ідеологія "Русского мира" тримається на єдності "русских",українців та беларусів !! Євроінтеграція України , це гаплик "Русскому миру"!!!)))
показать весь комментарий
28.02.2021 20:14 Ответить
Украінці і белоруси - це нації,а от "русскиє" - це на нація,а визначеня по території!
Як американці,азійці,африканці,австралійці чи індійці.
показать весь комментарий
28.02.2021 20:44 Ответить
Згідно саме ідеологіі "Русского мира" ,"русские" ,це кістяк т.зв. "росєян",мутованих потвор кремлівської селекціі,істот без рода та племені ,колишня назва "савєцкий народ" !!!)))
показать весь комментарий
28.02.2021 20:50 Ответить
Хіба це не одне й теж?! Сов.народ - населеня срср. Рускіє - населеня рефії.
Расеяяне - це діагноз.
показать весь комментарий
01.03.2021 10:07 Ответить
А я про що !!! Росєяне,донбасити,крисчане,це мутовані потвори кремлівської селекціі,зайвохромосомні істоти з "русскоязичной" щелепою !!! Колишня назва-"савєцкий народ" !!!))))))))
показать весь комментарий
01.03.2021 11:09 Ответить
Де ваша політкоректність?! "Мутовані потвори"! Цеж треба! Нема такого анемнезу у медицині!
А от діагнози (навіть екзотичні! "Крисчане"!) - є!
Ну вважає себе один Наполеоном,інший що в нього якась не людська щелепа - це теж діагноз!
показать весь комментарий
01.03.2021 22:23 Ответить
Вдала євроінтеграція України , це гапплик імперським амбіціям кремля та параноїдальній маячні "Русского мира" !!!!))))
показать весь комментарий
28.02.2021 17:01 Ответить
Когда тебе дали пилюлину- это одновременно и унижение и успех. Успех в том, что не убили... Какого буя было переться к гопникам?
показать весь комментарий
28.02.2021 17:02 Ответить
Краще раз побачити, ніж сто разів почути.
Тепер знатиме дід, як гостей приймають.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:03 Ответить
Тогда и отравление Навального -успех. Почти что.
Этих 'успехов' у рашки уже море
показать весь комментарий
28.02.2021 17:04 Ответить
За их "успехами" наших успехов не видно.
И это радует.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:08 Ответить
Забыл кавычки поставить...
Или "наши успехи", или"радует". Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6417
показать весь комментарий
28.02.2021 17:15 Ответить
Ну,смотря откуда смотреть!
"Место сидения определяет точку зрения".
Истинна,проверенная тысячелетиями.
показать весь комментарий
28.02.2021 19:56 Ответить
Подтекст такой - надо чаще ездить в мокшанию и будет больше добываться санкций, а то сгенерировать санкцию, все равно, как добыть биткоин.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:06 Ответить
Это не санкции,это их имитация.Где хотя б эмбарго на нефть? Боитесь?Всё остальное,это пустая говорильня.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:07 Ответить
А надутые щечки?
показать весь комментарий
28.02.2021 17:37 Ответить
манёвры Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6127
показать весь комментарий
28.02.2021 17:08 Ответить
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 2513
показать весь комментарий
28.02.2021 17:08 Ответить
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6372"
показать весь комментарий
28.02.2021 17:39 Ответить
не хотите по хорошему , будет по плохому
показать весь комментарий
28.02.2021 17:13 Ответить
Не хотите по-плохому - по-хорошему будет еще хуже.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:15 Ответить
Кстати Макс, твоя Кобра не с Волыни? Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 3271
показать весь комментарий
28.02.2021 17:20 Ответить
Тигра. И вроде таки да, проследили ее предков до Волыни, но скорее всего они происходят из Словакии, т.к. точно известно, шо ее предок был в Чехословацком Корпусе Гайды. И фамилия его - Шубо.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:31 Ответить
Предки моей с территории Польши.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:36 Ответить
Потому что без этого визита, думаю, сейчас не было бы решения о санкциях", - сказал он.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:22 Ответить
что вы можете - это соли себе на куй только посыпать
показать весь комментарий
28.02.2021 17:23 Ответить
В Турции заявили о неэффективности российских РЭБ против "Байрактаров"
показать весь комментарий
28.02.2021 17:17 Ответить
Мне нравится, что мокшане могут быть готовы к разрыву отношений с ЕС! А куда они свои углеводороды девать будут? Запихивать обратно в скважины?!! Кому они лапшу втюхивают?
показать весь комментарий
28.02.2021 17:27 Ответить
Меркель пока їх хоче
показать весь комментарий
28.02.2021 17:35 Ответить
Скажу вам честно: никто не хочет развала параши, как Совка -- проблем будет ещё больше, чем в начале 90хх. и по сей день...
Этих козлов, выгодней в узде держать и подкармливать -- то кнутом, то пряником.
...шоб так в Украину еврочиновники ездили, как в парашу, по поводу и без... -- так не к кому -- власти ж устойчивой и авторитетной нэма.
Вот и приходится, решать украинские вопросы с врагами Украины, без участия Украины...
показать весь комментарий
28.02.2021 17:34 Ответить
Американцы поэтому долго уговаривали Украину не выходить из совка (в своё время). А в нынешние времена- не противодействовать и на грамм захвату Крыма. "Грозный лысый мэм(он же "патриот" Украины)" им подчинился беспрекословно, но проповедовать не перестал....
показать весь комментарий
28.02.2021 17:47 Ответить
Glavnoje stob mi sami xoteli razvala sovka ,eto samoje vaznoje
показать весь комментарий
28.02.2021 17:52 Ответить
Sovok byl ne sto inoje kak okupacija nezavysemix stran.Nikto kak takogo nepriznaval iz zapadnix stran takze
показать весь комментарий
28.02.2021 18:05 Ответить
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов
показать весь комментарий
28.02.2021 17:45 Ответить
Актёр Стивен Сигал лично представил украинскую бронированную амфибию
показать весь комментарий
28.02.2021 17:52 Ответить
колись у рейху був цар-назвав він себе Іваном Грозним, син татарського народу однак всім доводив, що його предками були Ярославичи, Андрій Курбский (дійсно, останній із потомків Ярослава Мудрого) змушений був втекти в Литву(проживав в районі м.Ковель де і помер). Так от цар завжди подавав приклади міжнародних відносин, які так ******* пацаки до цього часу. Він вступив в переписку з королевою Англії, признавався в повазі до неї, пропонував вийти заміж за нього і обєднати імперії, на що королева резонно йому відповіла, що його рід немає будь-якого відношення до князівського роду Ярослава Мудрого. Ясна річ, в останньому листі Іван 4 всяко обізвав королеву і переписка закінчилась. тоді ж і спалив Ярославль, вотчину Курбського і винищив всю родину. Так і зараз - запросили Бореля, щось сказав в неунісон, обгадили, і почали сміятись над недоумком - чого приїхав ? і хто ти такий.? добре, що не побили. Для них ЕС - це мертвонароджене утворення. І Хрущов з нього сміявся, і Брежнєв, Горбачову ніжніша була Англія та Америка. євразійство, одним словом. Однією ногою стоять на річці Урал а другу не можуть поставити в Європі, не дають
показать весь комментарий
28.02.2021 17:57 Ответить
Азіопа!
показать весь комментарий
28.02.2021 20:22 Ответить
Прибалты такие прибалты...)
показать весь комментарий
28.02.2021 18:02 Ответить
Where in the States are you from?
показать весь комментарий
28.02.2021 18:26 Ответить
Я по вашей фене не ботаю, русский. Кто такие "прибалты"?
показать весь комментарий
28.02.2021 20:00 Ответить
Oni oba Prigozkina kontora im v den nado napisat ne mense 120 komentarev.Realno on i sam smejiotsia sto piset,no takaja u nix rabota za 400 evro v mesiac Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 3891
показать весь комментарий
28.02.2021 21:12 Ответить
Ни о чем....
показать весь комментарий
28.02.2021 18:05 Ответить
И опять "хохотался"! Министр окружающей среды Германии,Свенья Шульце объяснила "невозможность Германии отказаться от Северного потока 2" ... Как говорят,скажи мне как тебя зовут и ... Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 765
показать весь комментарий
28.02.2021 18:11 Ответить
Отказаться от СП2 - легко!
А вот от денег,которые придеться потерять - не хотят.
Деньги за проданные трубы - хорошо,а вот иски от компаний не хотят!
Хотят,чтоб США санкциями додавило,тогда и исков не будет.
Нормально. Себя не обделят. Да и перспектива стать крупнейшим газовым хабом ЕС на шару тоже заманчиво!
Вот и считают деньги на перспективу.
показать весь комментарий
28.02.2021 20:29 Ответить
З Європи приїхав Боррель
В мацковський кацапський бордель,
Однако, єво там імєлі
Во всє європєйскіє щєлі,
Отвєт у Борреля бил точєн, -
Что он глубоко озабочєн.
Такі дипломати Європи, -
***** бєсконєчно до жопи!
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 7642
показать весь комментарий
28.02.2021 18:17 Ответить
Да не может быть одновременно запор и понос! Санкции можно было наложить и без унижения, было б желание. Зачем целовать жопу гопнику, чтобы потом врезать ему по морде?
показать весь комментарий
28.02.2021 18:39 Ответить
И услышал Боррель в ответ - И не то, что бы Да! И не то, что бы Нет!
показать весь комментарий
28.02.2021 18:53 Ответить
Удовольствие и унижение. Все как любят в Европе.)
показать весь комментарий
28.02.2021 19:29 Ответить
Садомазохизм какой-то
показать весь комментарий
28.02.2021 23:22 Ответить
В жизни всему уделяется место,
Рядом с добром уживается зло.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло. (с) Рулатэ
показать весь комментарий
28.02.2021 23:24 Ответить
Хто так переговори веде , відмовилися від нафти і газу, і ті самі приїдуть.
показать весь комментарий
01.03.2021 00:33 Ответить
радостное унижение что ли? Ломай меня полностью Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 2212
показать весь комментарий
01.03.2021 00:43 Ответить
 
 