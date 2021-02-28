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Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021

Новости Цензор.НЕТ Общество

Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021

Первой обладательницей "Особого отличия" премии Women in Arts 2021 стала журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "ООН-женщины Украина".

В публикации уточняется, что в 2021 году к семи основным номинациям премии Women in Arts организаторы добавили "Особое отличие" (Special mention) - "награду, которая делает Премию более инклюзивной и открытой". В ней будут награждаться женщины, "которые не являются профессиональными художницами, но внесли важный вклад в украинскую культуру".

Обладательницу "Особого отличия" избирают члены Наблюдательного совета путем голосования и вне общего конкурса.

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"С началом вооруженного конфликта в Украине Валерия стала волонтеркой, а впоследствии - младшей сержанткой Вооруженных сил. После того, как в 2016 году во время выполнения боевого задания погиб жених Валерии, она сублимировала боль от потери в книге "Жизнь P.S." - своеобразном дневнике. Это фактически письма к нему с первого дня, как его не стало. В 2020 году книгу ветеранки драматизировали: премьера пьесы при ее соавторстве состоялась во Львове на сцене театра им. М. Заньковецкой", - говорится в сообщении.

Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 9985
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28.02.2021 19:20
+20
Вітаю.
Завжди приємно читати про відзнаки досягнень гідних людей !
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28.02.2021 19:20
+16
Поздравляю и желаю дальнейших успехов !
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28.02.2021 19:17
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Поздравляю и желаю дальнейших успехов !
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28.02.2021 19:17 Ответить
Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 9985
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28.02.2021 19:20 Ответить
Вітаю.
Завжди приємно читати про відзнаки досягнень гідних людей !
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28.02.2021 19:20 Ответить
Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 6332

Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 6582
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01.03.2021 00:37 Ответить
Гідна нагорода гідній людині! Найкращі та найщиріші вітання!
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28.02.2021 19:23 Ответить
Поздравляю. Дальнейших творческих успехов и удачи в делах.
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28.02.2021 19:23 Ответить
Валерии ++++ , и за ветерана , и за писателя
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28.02.2021 19:29 Ответить
Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 4305
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28.02.2021 19:29 Ответить
Не першою власницею, а першою володаркою. Вітаю!
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28.02.2021 19:36 Ответить
"С началом вооруженного конфликта в Украине..." Хорош брехать. Это война параши против Украины, а "конфликт в Украине" идёт только в задутых парашной пропагандой тупых мозгах. Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 4310
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28.02.2021 19:37 Ответить
Вітаю! І дякую!
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28.02.2021 19:39 Ответить
С такими людьми россия нас не победит
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28.02.2021 19:41 Ответить
Щирі вітання, пані Валеріє.
Добра Вам.
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28.02.2021 19:47 Ответить
Не - "С началом вооруженного конфликта в Украине...." а "С началом российского военного нападения на Украину..."
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28.02.2021 19:57 Ответить
Бутусов дуже правильно висловився відносно кацапського пропагандона Шарікова.
Повага Бутусову.
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28.02.2021 20:21 Ответить
Молодец !!!
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28.02.2021 20:09 Ответить
Поздравляем !
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28.02.2021 20:16 Ответить
Вітаємо!
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28.02.2021 20:43 Ответить
Вітаю, Лєрочко!
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28.02.2021 20:45 Ответить
Вітання, чудова жіночко! 💛💙 Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 1781
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28.02.2021 20:52 Ответить
Лера умница и боец,)))
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01.03.2021 02:39 Ответить
 
 