Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021
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Первой обладательницей "Особого отличия" премии Women in Arts 2021 стала журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "ООН-женщины Украина".
В публикации уточняется, что в 2021 году к семи основным номинациям премии Women in Arts организаторы добавили "Особое отличие" (Special mention) - "награду, которая делает Премию более инклюзивной и открытой". В ней будут награждаться женщины, "которые не являются профессиональными художницами, но внесли важный вклад в украинскую культуру".
Обладательницу "Особого отличия" избирают члены Наблюдательного совета путем голосования и вне общего конкурса.
"С началом вооруженного конфликта в Украине Валерия стала волонтеркой, а впоследствии - младшей сержанткой Вооруженных сил. После того, как в 2016 году во время выполнения боевого задания погиб жених Валерии, она сублимировала боль от потери в книге "Жизнь P.S." - своеобразном дневнике. Это фактически письма к нему с первого дня, как его не стало. В 2020 году книгу ветеранки драматизировали: премьера пьесы при ее соавторстве состоялась во Львове на сцене театра им. М. Заньковецкой", - говорится в сообщении.
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