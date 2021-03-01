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Россия (91279) Донбасс (26945) снайперы (438) Скибицкий (261)

Около 50 российских снайперов постоянно находятся на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Около 50 российских снайперов постоянно находятся на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий

Снайперские подразделения России активно действуют на Донбассе, а территория Украины стала полигоном для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур.

Об этом сообщили проекту Радіо Свобода Донбасс.Реалии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также, по данным ГУР, начиная с 2016 года, штатные снайперы появились в первом и втором армейских корпусах поддерживаемых Россией группировок "ДНР" и "ЛНР". Обучение этих подразделений осуществляют инструкторы из России.

"По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах", - рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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По его словам, в основном это короткий период времени, когда снайперская группа заходит с территории России на Донбасс, выполняет поставленную задачу, отрабатывает элементы для повышения своих профессиональных качеств и проверяет новейшее вооружение.

"Если заходят российские подразделения, или это могут быть даже отдельные группы из состава первого-второго армейского корпуса, то они уже используют наиболее новейшие винтовки - это крупнокалиберные винтовки, это винтовки, которые выпуска 2010-2012 годов - те, которые как раз испытываются в боевых условиях - та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы - это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше", - добавил он.

Зато боевики группировок "ДНР" и "ЛНР" на вооружении имеют классическую винтовку Драгунова. По данным ГУР Минобороны, для их тренировок с 2015 года активно использовали территорию России. Снайперские группы отправляли в Ростовскую область РФ, а также в Краснодарский край, в частности на полигон "Молькино". В 2016 году подготовку снайперов осуществляют на территории оккупированного Донбасса.

"По данным военной разведки, в декабре прошлого года на территории Украины, в оккупированных районах были проведены собрания снайперских подразделений с привлечением офицеров вооруженных сил России, как инструкторы прибыли с территории Ростовской области для проведения этого собрания, проведение отдельных занятий и контроля уже результатов подготовки снайперских подразделений первого и второго армейского корпусов", - рассказал Скибицкий.

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Согласно данным, которые Донбасс.Реалии получили от Министерства обороны Украины, в прошлом году снайперы на Донбассе убили 11 украинских военных, восемь военнослужащих ранили. В январе этого года - трое погибших, один ранен. В феврале сообщалось о двух погибших от снайперского огня.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Близько 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 2182
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28.02.2021 20:25
+17
Близько 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 2910 Близько 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 3368
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28.02.2021 21:19
+11
В российском городе Самара снайпер изменял жене с собакой
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28.02.2021 20:25
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Близько 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 3826
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28.02.2021 20:58 Ответить
Интересно получается в сепаров активно действуют снайпера которые пуляют незапрещенным минскими соглашениями калибром а в то же времья антиснайперские системы запрещены минскими соглашениями.Так кто и о чем вернее чем думал когда соглашался на такие условия?
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28.02.2021 21:13 Ответить
Пригласите 50 пар американских антиснайперских групп. Пусть поразвлекаются и отобьют охоту кацапам ступать ногой на украинскую землю.
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28.02.2021 21:22 Ответить
Зимой можно и финнов пригласить. Пусть лаптеногим укажут на свое место
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28.02.2021 21:25 Ответить
та тут даже и нашим контрснайперам бы поработать без запретов и наказания за свою работу
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28.02.2021 21:26 Ответить
от кацапські під@ри, щиро бажаю вам здохнути, і вашим дітям випердишам теж
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28.02.2021 21:35 Ответить
ну на то и зе-лупа квартальная у власти,что бы наших воинов кацапы побольше поубивали,заодно и на контракт никто идти не захочет - кто пойдет в тир мишенью...если нельзя не только страну защищать,но и свою жизнь. зебилы,вы зробыли цэ разом.
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28.02.2021 21:36 Ответить
Мне кажется, или все это уже было?
https://www.youtube.com/watch?v=lNwIWQtbKKg
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28.02.2021 22:00 Ответить
Ну так для этого необходимо тренировать контрснайперские группы ВСУ, СБУ, МВД.
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28.02.2021 22:07 Ответить
Наши суды считают это убийством и дают сроки.
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01.03.2021 10:18 Ответить
пожалуйста, пруфы, где осужден член контрснайперской группы за ликвидацию снайпера ДНР - и я лично с вами сегодня же выйду пикетировать этот суд.
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01.03.2021 12:19 Ответить
кацапов и ватников выжигаем на перегной.и в тылу тоже
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28.02.2021 22:20 Ответить
Міністр оборони,а в нас снайпери є,чи вони не передбачувані,як штатний підрозділ в бюджеті??
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28.02.2021 22:26 Ответить
а наш шантеклер що робить? визнав американські комплекси непрактичними, здав на склад, своїм снайперам заборонено виходити на позиції, а пацакам можна. Придбав порох 100 дальнобійних СГ, кращих немає у світі. А наші кренделі з заводу Маяк тицяють перероблену мосінку та протитанкову рушницю 14.7, купіть-це сила. може там вже гвинтівку Бердана перероблюють, хто зна. А може переробили монгольські луки і заточують під іншим кутом стріли.
цікавий висновок: ми зробили їх разом (ВСУ) Та що з них взяти, вони тільки шниряють по ВСУ і дивляться де нагадити і догодити пацакам.
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28.02.2021 22:39 Ответить
Взагалі то треба щоб вони там були не на постійній основі, а залишилися навічно, безповоротно в свої *****.
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01.03.2021 06:37 Ответить
вопрос говорящей голове - а нахера существует украинская разведка... чмошники вы... зная наличие снайперов и не убивая их, украинская разведка совершает военное преступление - не уничтожает врага...
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01.03.2021 06:54 Ответить
все верно есть снайпера есть место расположения есть разведка есть байрактары и ......
отсутствие желания
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01.03.2021 07:57 Ответить
Миргородські авіатори тренувались атакувати винищувачі противника за складних погодних умов https://defence-ua.com/photo/mirgorodski_aviatori_trenuvalis_atakuvati_vinischuvachi_protivnika_za_skladnih_pogodnih_umov-91.html
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01.03.2021 10:53 Ответить
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